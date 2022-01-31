В компании рассказали, что эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России.

С помощью сервиса все онлайн-переводы клиента перед исполнением банка попадают на дополнительную проверку к помощнику. Именно он одобряет или отклоняет их в зависимости от цели операции. Таким помощником может стать любой родственник или близкий клиенту человек. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Сбера.

Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует её исполнение. «Предоставляемый банком сервис является надёжной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением», — рассказали в пресс-службе банка.

В компании отметили, что сервис безопасен для клиентов. Помощники идентифицированы банком и известны ему, они также не видят остатки и поступления по счетам и могут проверять только реквизиты операций.

Чтобы подключить услугу, необходимо согласие клиента и выбранного им помощника. Все уведомления о проверке операций доверенное лицо получит в онлайн-банке Сбербанка.

Защита средств клиентов является абсолютным приоритетом для Сбера, который максимально помогает и снабжает своих клиентов необходимыми для этого инструментами. Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств — и логичная, и оправданная мера.

Станислав Кузнецов

заместитель председателя правления Сбербанка

