Сбер разрешил пользователям проверять и блокировать денежные переводы родственников — это новая защита от мошенников Статьи редакции
В компании рассказали, что эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России.
С помощью сервиса все онлайн-переводы клиента перед исполнением банка попадают на дополнительную проверку к помощнику. Именно он одобряет или отклоняет их в зависимости от цели операции. Таким помощником может стать любой родственник или близкий клиенту человек. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Сбера.
Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует её исполнение. «Предоставляемый банком сервис является надёжной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением», — рассказали в пресс-службе банка.
В компании отметили, что сервис безопасен для клиентов. Помощники идентифицированы банком и известны ему, они также не видят остатки и поступления по счетам и могут проверять только реквизиты операций.
Чтобы подключить услугу, необходимо согласие клиента и выбранного им помощника. Все уведомления о проверке операций доверенное лицо получит в онлайн-банке Сбербанка.
Тайна банковских операций. Но он же родственник. Тогда ладно, пусть знает.
Лишь бы высрать что-то. Ни одна тайна не защитит от того, что человек добровольно готов делиться этой информацией
Чтобы подключить услугу, необходимо согласие клиента и выбранного им помощника.
Семья - это святое.
А то)
Семья - это когда все в Сбере.
Во чё нашел http://sberdating.tilda.ws/
Годно. Всё, уговорил - иду в Сбер! :)
Вот бы мне на завод такой сервис.
Нашёл бы там себе монтажницу из цеха.
Надеюсь, такую?
Семья делает тебя уязвимым
Вижу отличное средство контроля абьюзером своей жертвы. Теперь можно не только пиздить, но и контролировать финансы легально.
не надо вступать в брак ваще тогда
И в отношения в принципе. И рождаться, ведь родители-абьюзеры стремятся контролировать своих детей от и то, теперь им это будет проще делать
Если абьюзер и пИздит, то почему бы не иметь доступ ко всем счетам безо всяких сберов, просто заставить отдать пароли и всех делов.
А если я продвинутый арбузер, хочу с помощью новых технологий угнетать и унижать?
Тебя абьюзит антон?
Тут речь о контроле за переводами только
Другими словами, они не могут решить проблему мошенников своими силами и перекладывают её решение на пользователей
а её и не решить на уровне банка, как это поможет от снятия бабла и передаче его разводилам? Тут только наличие мозгов поможет и работа правоохранительных органов по отлову этих уродов
В нормальных банках есть служба безопасности, которая проверяет подозрительные транзакции
А как её решить, если тебя убедили снять деньги с банкомата и пойти в другой банкомат, чтобы зачислить деньги на чужой счёт?
проблема одна - родичи, родители в основном на кабальном сбере
а дети в др банках, чтобы защита работал у всех должен быть сбер
Маркетинг - такой маркетинг. Ради родителей - почему не перейти? Отож. :)
Родителей не выбирают, а банк - да.
А зачем переходить? Можно просто открыть счет и в хуй не дуть что на нем денег нет, придется потом отбиваться от назвонов, да и хуй с ним
Отличный банк. Сразу видно - прекрасная организация безопасности, раз открывая там счёт получаешь назвоны. Благодарю покорнейше, но вот как-то нахуй такое. :)
Я имею в виду назвоны от самого банка, мошенникам похую откуда и кому звонить. Вот тинек другое дело, написал им в чат "Отказываюсь от рекламный звонков и сообщений" и все, тишь да гладь
Они звонят каждый день по нескольку раз, точно так же, если хотят тебе что-то впарить
Мне сразу после вручения карты позвонили, я написал в поддержку, за 4 месяца больше ни одного звонка от тинька
В чем проблема? Бесплатную карту мир от сбера просто оформить. Может быть даже и этого не нужно будет, достаточно регистрации в лк сбера
мне сбер до сих пор шлет смс с номера 900 что пытаются восстановить доступ
Сбера никогда не было
каждый должен провести своим родителям кабельный сбер
Откуда столько негатива? Вам предложили решение. Не нравится - не пользуйтесь, все же на добровольной основе. Можно подождать пока передовой Тинькоф спиздит и улучшит функционал.
Здравая идея на самом деле - у нас маму так обманули. Это могло бы помочь в том случае
Но тогда жулики щас будут просить наличкой на счёт закинуть. Вот в чём трудности
Как вариант может следующим шагом добавят контроль обналичивания сверх определенной суммы в день.
И тогда мы все сядем на жопу, потому что обманут на меньшую сумму и все а остальным при обнале большей суммы придется дополнительную ебаторию устраивать
Ну себе то ебаторию можешь не подключать, это же для родителей)
Пожалуй соглашусь с Павлом - на меньшую сумму. Но в любом случае идея неплохая (с "помощником") и хоть что-то
аналоговнет
гениальное решение.
Я охреневаю)))
В лучших традициях ТРИЗ.
Сберу браво.
Так легко и элегантно решить проблему, причём бесплатно. Осталось придумать как загнать всех в эту систему.
Привет. Поясни для тех кто в танке плз. Интересно
Причем это на проблема сбера, а проблема лохов.
кек, мойшенники прекрасно знают про антифрод и заставляют своих жертв снимать все бабло и "класть на защищенный счёт в другом банкомате" Почему бы просто не послать мойшенников нахуй, бабло то у тебя уже на руках, оставим риторическим
То есть теперь и для помощника нужен будет помощник для контроля, а то мало ли, вдруг и его разведут! Какая-то МЛМ схема получается.
Отец Бритни Спирс подкинул идею?
А если серьезно, то на мой взгляд, решение не плохое, ведь трудно бороться с мошенниками, когда люди сами скидывают им деньги
Прибавится работы у товарища майора в общем.
а Сбер считает всех евреев родственниками? или нет
да, брат
ну, хотя бы родственными душами
Я думал, помощником возьмут майора...