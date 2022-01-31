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Сергей Исенеков

Сбер разрешил пользователям проверять и блокировать денежные переводы родственников — это новая защита от мошенников Статьи редакции

В компании рассказали, что эта услуга уникальна и не имеет аналогов в России.

С помощью сервиса все онлайн-переводы клиента перед исполнением банка попадают на дополнительную проверку к помощнику. Именно он одобряет или отклоняет их в зависимости от цели операции. Таким помощником может стать любой родственник или близкий клиенту человек. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Сбера.

Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует её исполнение. «Предоставляемый банком сервис является надёжной защитой в ситуации, когда клиент переводит мошенникам деньги под психологическим давлением», — рассказали в пресс-службе банка.

В компании отметили, что сервис безопасен для клиентов. Помощники идентифицированы банком и известны ему, они также не видят остатки и поступления по счетам и могут проверять только реквизиты операций.

Чтобы подключить услугу, необходимо согласие клиента и выбранного им помощника. Все уведомления о проверке операций доверенное лицо получит в онлайн-банке Сбербанка.

Защита средств клиентов является абсолютным приоритетом для Сбера, который максимально помогает и снабжает своих клиентов необходимыми для этого инструментами. Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств — и логичная, и оправданная мера.

Станислав Кузнецов
заместитель председателя правления Сбербанка

#новости #сбер

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Chikk

Тайна банковских операций. Но он же родственник. Тогда ладно, пусть знает.

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4
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Никита Мязин

Лишь бы высрать что-то. Ни одна тайна не защитит от того, что человек добровольно готов делиться этой информацией
Чтобы подключить услугу, необходимо согласие клиента и выбранного им помощника.

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35
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Сергей Сергеич

Семья - это святое.

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3
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Николай Бойко

А то)

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5
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Chikk

Семья - это когда все в Сбере.

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0
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Сергей Сергеич

Во чё нашел http://sberdating.tilda.ws/

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3
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Chikk

Годно. Всё, уговорил - иду в Сбер! :)

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1
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Миша Рашкин

Вот бы мне на завод такой сервис.
Нашёл бы там себе монтажницу из цеха.

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0
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Сергей Сергеич

Надеюсь, такую?

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1
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Genesi5 ­

Семья делает тебя уязвимым

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0
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Основной кот

Это все оформляется с помощью бумаг, так же как и доверенность на операции по вкладам.

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1
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Елизавета Антон

Вижу отличное средство контроля абьюзером своей жертвы. Теперь можно не только пиздить, но и контролировать финансы легально.

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12
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Кузькин отец

не надо вступать в брак ваще тогда

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7
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Рыжий

И в отношения в принципе. И рождаться, ведь родители-абьюзеры стремятся контролировать своих детей от и то, теперь им это будет проще делать

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2
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Дмитрий Григорьев

Если абьюзер и пИздит, то почему бы не иметь доступ ко всем счетам безо всяких сберов, просто заставить отдать пароли и всех делов.

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1
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Радион Воробьев

А если я продвинутый арбузер, хочу с помощью новых технологий угнетать и унижать?

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2
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Основной кот

Тогда переходи на нвидиа

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0
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Миша Рашкин

Тебя абьюзит антон?

Тут речь о контроле за переводами только

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0
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VladKlar

Другими словами, они не могут решить проблему мошенников своими силами и перекладывают её решение на пользователей

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2
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Beerman

а её и не решить на уровне банка, как это поможет от снятия бабла и передаче его разводилам? Тут только наличие мозгов поможет и работа правоохранительных органов по отлову этих уродов

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12
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Rond

В нормальных банках есть служба безопасности, которая проверяет подозрительные транзакции

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0
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Vladislav Donets

А как её решить, если тебя убедили снять деньги с банкомата и пойти в другой банкомат, чтобы зачислить деньги на чужой счёт?

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8
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Основной кот

Очевидно же, запретить снятие денег в банкоматах

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0
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FOX

проблема одна - родичи, родители в основном на кабальном сбере
а дети в др банках, чтобы защита работал у всех должен быть сбер

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2
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Chikk

Маркетинг - такой маркетинг. Ради родителей - почему не перейти? Отож. :)

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5
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Сергей Сергеич

Родителей не выбирают, а банк - да.

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5
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Павел Каташев

А зачем переходить? Можно просто открыть счет и в хуй не дуть что на нем денег нет, придется потом отбиваться от назвонов, да и хуй с ним

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0
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Chikk

Отличный банк. Сразу видно - прекрасная организация безопасности, раз открывая там счёт получаешь назвоны. Благодарю покорнейше, но вот как-то нахуй такое. :)

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Павел Каташев

Я имею в виду назвоны от самого банка, мошенникам похую откуда и кому звонить. Вот тинек другое дело, написал им в чат "Отказываюсь от рекламный звонков и сообщений" и все, тишь да гладь

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0
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Jonathan Lynn

Они звонят каждый день по нескольку раз, точно так же, если хотят тебе что-то впарить

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Павел Каташев

Мне сразу после вручения карты позвонили, я написал в поддержку, за 4 месяца больше ни одного звонка от тинька

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0
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Миша Рашкин

В чем проблема? Бесплатную карту мир от сбера просто оформить. Может быть даже и этого не нужно будет, достаточно регистрации в лк сбера

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FOX

мне сбер до сих пор шлет смс с номера 900 что пытаются восстановить доступ
Сбера никогда не было

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4
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Основной кот

Вау это что прямо как в ЛЮБОМ БАНКЕ РФ?

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Кузькин отец

каждый должен провести своим родителям кабельный сбер

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Жабка

Откуда столько негатива? Вам предложили решение. Не нравится - не пользуйтесь, все же на добровольной основе. Можно подождать пока передовой Тинькоф спиздит и улучшит функционал.

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Bkmz Иванов

Здравая идея на самом деле - у нас маму так обманули. Это могло бы помочь в том случае

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2
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Bkmz Иванов

Но тогда жулики щас будут просить наличкой на счёт закинуть. Вот в чём трудности

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2
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Жабка

Как вариант может следующим шагом добавят контроль обналичивания сверх определенной суммы в день.

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Павел Каташев

И тогда мы все сядем на жопу, потому что обманут на меньшую сумму и все а остальным при обнале большей суммы придется дополнительную ебаторию устраивать

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Жабка

Ну себе то ебаторию можешь не подключать, это же для родителей)

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Bkmz Иванов

Пожалуй соглашусь с Павлом - на меньшую сумму. Но в любом случае идея неплохая (с "помощником") и хоть что-то

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Кузькин отец

аналоговнет

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Leha Shum

гениальное решение.
Я охреневаю)))
В лучших традициях ТРИЗ.
Сберу браво.
Так легко и элегантно решить проблему, причём бесплатно. Осталось придумать как загнать всех в эту систему.

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Павел Солнцев

Привет. Поясни для тех кто в танке плз. Интересно

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Миша Рашкин

Причем это на проблема сбера, а проблема лохов.

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Beerman

кек, мойшенники прекрасно знают про антифрод и заставляют своих жертв снимать все бабло и "класть на защищенный счёт в другом банкомате" Почему бы просто не послать мойшенников нахуй, бабло то у тебя уже на руках, оставим риторическим

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Основной кот

Все уведомления о проверке операций доверенное лицо получит в онлайн-банке Сбербанка.
 Другими словами, этому родственнику тоже нужна карточка Сбера тупо для того, чтоб залогиниться в это приложение. Иначе не выйдет (я пробовал...)

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Polina Malahova

То есть теперь и для помощника нужен будет помощник для контроля, а то мало ли, вдруг и его разведут! Какая-то МЛМ схема получается.

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Blessed

Отец Бритни Спирс подкинул идею?

А если серьезно, то на мой взгляд, решение не плохое, ведь трудно бороться с мошенниками, когда люди сами скидывают им деньги

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aliftin

Прибавится работы у товарища майора в общем.

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Кузькин отец

а Сбер считает всех евреев родственниками? или нет

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Dmitry Pasyutin

да, брат

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Кузькин отец

ну, хотя бы родственными душами

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пепси

Я думал, помощником возьмут майора...

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