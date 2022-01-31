Японская компания попросила фанаток не присылать игровым персонажам шоколад на День Святого Валентина Статьи редакции
В обращении сослались на коронавирусные ограничения.
Компания Koei Tecmo, выпускающая видеоигры и аниме, обратилась к фанаткам с просьбой в этом году отказаться от традиции присылать любимым персонажам шоколад на День Святого Валентина.
В компании поблагодарили за поддержку продукции и попросили не отправлять подарки из-за пандемии.
Пользовательницы японских соцсетей расстроились, но отнеслись к просьбе компании с пониманием. «Видеть, что часть геймерской культуры не реализуется, грустно, но если она может создать проблемы для сотрудников, так и должно быть», — написала одна из них, отмечает Sora News 24.
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8 комментариев
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Tactical Notes
Они же их создали, все справедливо.
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BTopHuk
*тупые
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Сергей Сергеич
Приоритеты, бро
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пепси
🔪в❤️
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Ivar Ragnarsson
Дааа, к фанаткам
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