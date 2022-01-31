Спасибо за вашу постоянную поддержку нашей компании. Мы хотели бы ещё раз выразить благодарность тем из вас, кто ранее присылал подарки сотрудникам и персонажам, которые появляются в наших играх.



Но сейчас многие наши сотрудники работают из дома в связи с распространением коронавируса. Учитывая трудности с получением посылок и возможные проблемы со здоровьем и безопасностью, в этом году мы с уважением откажемся от подарков на День святого Валентина