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Яна Ломакина

Японская компания попросила фанаток не присылать игровым персонажам шоколад на День Святого Валентина Статьи редакции

В обращении сослались на коронавирусные ограничения.

Персонажи игры Touken Ranbu Warriors, изображение PlayGround  

Компания Koei Tecmo, выпускающая видеоигры и аниме, обратилась к фанаткам с просьбой в этом году отказаться от традиции присылать любимым персонажам шоколад на День Святого Валентина.

В компании поблагодарили за поддержку продукции и попросили не отправлять подарки из-за пандемии.

Спасибо за вашу постоянную поддержку нашей компании. Мы хотели бы ещё раз выразить благодарность тем из вас, кто ранее присылал подарки сотрудникам и персонажам, которые появляются в наших играх.

Но сейчас многие наши сотрудники работают из дома в связи с распространением коронавируса. Учитывая трудности с получением посылок и возможные проблемы со здоровьем и безопасностью, в этом году мы с уважением откажемся от подарков на День святого Валентина

Koei Tecmo

Пользовательницы японских соцсетей расстроились, но отнеслись к просьбе компании с пониманием. «Видеть, что часть геймерской культуры не реализуется, грустно, но если она может создать проблемы для сотрудников, так и должно быть», — написала одна из них, отмечает Sora News 24.

#новости #япония #игры

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Основной кот

посылали персонажам, но все сжирали разработчики

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Tactical Notes

Они же их создали, все справедливо.

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1
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Основной кот

Заболел ковидом
cons: отменил билеты в театр, на концерт, сидишь дома
pros: докачал еще пару персонажей в wow чтобы фармить большую ракету любви на 14 февраля

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3
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Основной кот

Хуя они там богатые вымышленным персонажам хавчик присылать

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2
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BTopHuk

*тупые

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Сергей Сергеич

Приоритеты, бро

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пепси

🔪в❤️

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Ivar Ragnarsson

Дааа, к фанаткам

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