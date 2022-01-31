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vc.ru

Швейцарская Sqwin SA не смогла через суд добиться запрета на продажу смартфонов Samsung в России из-за патентного спора Статьи редакции

Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.

  • Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал Sqwin SA в запрете на продажу смартфонов как обеспечительной мере. В иске указано, что суд первой инстанции удовлетворил претензии швейцарской компании по патенту, а соответственно одобрил запрет на продажу 61 модели Samsung.
  • Из-за того, что модели поддерживают Samsung Pay, Sqwin SA несёт убытки, как владелец патента на технологию, указывала компания.
  • Суд решил, что аргументы истца «носят предположительный характер», а решение суда первой инстанции обжалуется и не вступило в силу. Ближайшее заседание по делу пройдёт 31 января.
  • В июле 2021 года суд запретил работу Samsung Pay в России из-за спора со Sqwin SA. В августе компания начала обжаловать решение.
  • В ноябре Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей «из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня». Представители компании считают, что в России патент был расширен под технологию Samsung.
  • В январе 2022 года «Яндекс» и оператор системы «Мир» тоже начали оспаривать патент Sqwin SA, потому что запрет на Samsung Pay «может негативно повлиять на развитие рынка платёжных решений». Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.

#новости #samsung

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Русский Кексик

Samsung Pay был нужен, когда были терминалы, понимающие лишь чип и магнитную полосу. Щас это ненужная хуета, куда жадный Самсунг пихает свою рекламу и пытается собрать данные

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Павел Каташев

Мне по кайфу, магнитная полоса читается гораздо лучше чем нфс

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Русский Кексик

Насколько знаю в их новых флагманах уже нет такой фичи
апд начиная с прошлогоднего S21

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Павел Каташев

Для штатов эта хренотень очень актуальна до сих пор вроде как

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Decadence

Пользуюсь Spay с самого начала, где там реклама? Отказался от Гпея и Сберпея (ну это лол, конечно) в пользу самсунговского.

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Основной кот

Да даже тогда это говно не было нужно

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Антигравитационный торт

Что там за патент такой?

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Конг Ань

Обычные патентные тролли - с оплатой по NFC что-то связанное

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Антигравитационный торт

почему остальных не трогают?

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Конг Ань

То есть, сначала даже получилось - https://vc.ru/finance/275499-sud-zapretil-rabotu-samsung-pay-v-rossii-iz-za-patentnogo-spora-reshenie-vstupit-v-silu-cherez-30-dney

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Верен Дар

Пишут что Google Pay и Apple Pay тоже в опасносте. Какой-то хуй решил деньжат срубить.
Патент, о котором идет речь, зарегистрирован в апреле 2019 года на основании международной заявки с приоритетом от 21 декабря 2012 года, поданной в патентное ведомство ФРГ. В качестве автора указан Виктор Гульченко — полный тезка бизнесмена Виктора Викторовича Гульченко. По данным «СПАРК-Интерфакс», он входит в совет директоров автодилера АО «Автодом», а в 2014 году Sqwin SA имела долю в «Автодоме».

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Конг Ань

А хрен его знает, решили до Самсунга доебаться сначала, а потом как пойдет.
Видать не прокнуло

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Романелло Кивогенс

«Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК) решили поддержать Samsung в споре с швейцарской Sqwin SA. Они подали заявления об аннулировании ее патента на платежную систему, из-за которого суд может запретить работу Samsung Pay в России. По мнению экспертов, так компании пытаются уберечь собственные системы от опасного прецедента — если патент не будет оспорен, Sqwin SA может предъявить иски к «Яндексу», НСПК и к другим компаниям со схожими технологиями.
 https://www.kommersant.ru/doc/5181380

Samsung в поле не воин
«Яндекс» и «Мир» тоже хотят аннулировать спорный патент
www.kommersant.ru
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Основной кот

Потому что чморить самсуку ебаную хорошо, правильно и вообще богоугодно.

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Максоний

Если я все правильно понял, то звучит здраво

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Павел Каташев

Del.

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