Перед Олимпиадой в Пекине из китайского App Store удалили приложение для гей-знакомств Grindr Статьи редакции
Оно также исчезло из крупных магазинов приложений для Android.
Популярное приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr удалили из App Store в Китае через несколько дней после того, как власти КНР объявили о начале борьбы с запрещённым контентом и порнографией в интернете, сообщает Bloomberg.
Американское приложение также исчезло из библиотек популярных магазинов, которыми владеют Tencent и Huawei (Play Store и другие сервисы от Google в стране недоступны). При этом китайские аналоги Grindr, например Blued, всё ещё можно скачать на iPhone или Android.
Bloomberg отмечает, что Grindr исчез из магазинов приложений на фоне ужесточения регулирования интернет-контента перед Олимпиадой в Пекине. 25 января власти страны объявили о начале кампании по борьбе с фейками, порнографией и запрещённой информацией. Формально однополые отношения в Китае не запрещены, однако правительство неоднократно цензурировало контент о представителях ЛГБТ-сообщества.
в твиторе начался кошмар. Но твитор заблокирован в Китае
Ссущий
Будет ли вой из-за такого поступка? Чем ответит либеральное сообщество? Выйдут ли на митинги или ограничатся битвами в комментариях? :)
Запишут видео в тикток про xixy dady
найс рофл
Хештег акцией скинут ком партию китая
Ты о себе уже во множественном числе начал? Пора уже точнее дозировать валерьянку.
Какие же все таки мягкие ценности у западного мира.
Не то, что восточные.
Что Вини-Пух делал на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года?
Ничего.
На площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года ничего не произошло.
Они всё перепутали. С их перенаселением наоборот надо было - добавить в китайский аппстор только лишь одни приложения с гей-знакомствами и удалить обычные, гетеросексуальные.
У них уже другая стратегия, нужны дети, так население будет стареть
А когда новые дети начнут стареть, нужно будет еще больше детей! Охуенная пирамида
да, природа злая ты сука
Ты опоздал лет на 30-40)
они сейчас наоборот поднимают рождаемость
Но ведь на зимней Олимпиаде не будет борцов...
Но будут бобслеисты
толко дай знат гиде ты ноходишсо
Настоящая новость в том что гриндр был до этого разрешён.
Значит вернут после олимпиады
Не всё. Нельзя сомневаться в мудрости великого Xi и критиковать генеральную линию партии. Древняя китайская пословица гласит: "Гетеро можешь ты не быть, но коммунистом быть обязан".
будут знакомиться в хорнете
Че, отшивают тебя там постоянно?
База?
...после этого в китайском вейбо начался сущий кошмар.
я начинаю переживать за китайских геев.
согласен, это основная проблема на текущий момент
@Яна Ломакина негоже этот хлеб отбирать у @Шеф по повесточке
ПАРТИЯ ВОЗРАЗИТЬ! НИКАКОЙ КОТОМУЖ!
ну, знаете, это вам не концлагеря для уйгуров
ЗДЕСЬ ВЫ САНКЦИЯМИ НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ!
Теперь пидарюги выйдут на улицы и будут приставать к прохожим!
Они в пузыре
Благодаря этой новости многие пользователи Tj узнали о приложении и смогут им воспользоваться, чтобы найти друзей.
Ну да, ну да, не дай бох им будет где знакомиться и они начнут плодиться… кажется, это так работает
А ведь кто-то просто хотел узкие глазки и узкую попку
Не угадал автора по новости