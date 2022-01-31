Оно также исчезло из крупных магазинов приложений для Android.

Популярное приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr удалили из App Store в Китае через несколько дней после того, как власти КНР объявили о начале борьбы с запрещённым контентом и порнографией в интернете, сообщает Bloomberg.

Американское приложение также исчезло из библиотек популярных магазинов, которыми владеют Tencent и Huawei (Play Store и другие сервисы от Google в стране недоступны). При этом китайские аналоги Grindr, например Blued, всё ещё можно скачать на iPhone или Android.

Bloomberg отмечает, что Grindr исчез из магазинов приложений на фоне ужесточения регулирования интернет-контента перед Олимпиадой в Пекине. 25 января власти страны объявили о начале кампании по борьбе с фейками, порнографией и запрещённой информацией. Формально однополые отношения в Китае не запрещены, однако правительство неоднократно цензурировало контент о представителях ЛГБТ-сообщества.