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Яна Ломакина

Перед Олимпиадой в Пекине из китайского App Store удалили приложение для гей-знакомств Grindr Статьи редакции

Оно также исчезло из крупных магазинов приложений для Android.

Популярное приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr удалили из App Store в Китае через несколько дней после того, как власти КНР объявили о начале борьбы с запрещённым контентом и порнографией в интернете, сообщает Bloomberg.

Американское приложение также исчезло из библиотек популярных магазинов, которыми владеют Tencent и Huawei (Play Store и другие сервисы от Google в стране недоступны). При этом китайские аналоги Grindr, например Blued, всё ещё можно скачать на iPhone или Android.

Bloomberg отмечает, что Grindr исчез из магазинов приложений на фоне ужесточения регулирования интернет-контента перед Олимпиадой в Пекине. 25 января власти страны объявили о начале кампании по борьбе с фейками, порнографией и запрещённой информацией. Формально однополые отношения в Китае не запрещены, однако правительство неоднократно цензурировало контент о представителях ЛГБТ-сообщества.

#новости #китай #лгбт

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Соколов Андрей

в твиторе начался кошмар. Но твитор заблокирован в Китае

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Основной кот

Сущий?

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Владимир Старик

Ссущий

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1
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Chikk

Будет ли вой из-за такого поступка? Чем ответит либеральное сообщество? Выйдут ли на митинги или ограничатся битвами в комментариях? :)

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6
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Зимний Никита

Запишут видео в тикток про xixy dady

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23
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Andrew Gladkov

найс рофл

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Пётр Козлов

Хештег акцией скинут ком партию китая

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Основной кот

Переставай разговаривать с воображаемыми людьми, твоя психика на наших глазах деградирует же

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–1
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Chikk

Ты о себе уже во множественном числе начал? Пора уже точнее дозировать валерьянку.

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Основной кот

Зачем

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Зянон

Какие же все таки мягкие ценности у западного мира.

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Никита Борисова

Не то, что восточные.
Что Вини-Пух делал на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года?

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Astraeus

Ничего.

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Джонни Мнемоников

На площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года ничего не произошло.

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Егор Ниглов

Они всё перепутали. С их перенаселением наоборот надо было - добавить в китайский аппстор только лишь одни приложения с гей-знакомствами и удалить обычные, гетеросексуальные.

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2
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Анон Нона

У них уже другая стратегия, нужны дети, так население будет стареть

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7
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Rond

А когда новые дети начнут стареть, нужно будет еще больше детей! Охуенная пирамида

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Анон Нона

да, природа злая ты сука

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Путин спас Россию

Ты опоздал лет на 30-40)

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Dr Serj

они сейчас наоборот поднимают рождаемость

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Dmitry Novikov

Но ведь на зимней Олимпиаде не будет борцов...

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Михаил Зеленин

Но будут бобслеисты

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Dmitry Pushin

толко дай знат гиде ты ноходишсо

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Selfish Ledger

Настоящая новость в том что гриндр был до этого разрешён.

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Основной кот

А там вообще такой принцип. Как собственно и в России. Все можно пока осторожно.

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Selfish Ledger

Значит вернут после олимпиады

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Юрий Ручимский

Не всё. Нельзя сомневаться в мудрости великого Xi и критиковать генеральную линию партии. Древняя китайская пословица гласит: "Гетеро можешь ты не быть, но коммунистом быть обязан".

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Дизайнер Павленко

будут знакомиться в хорнете

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Основной кот

Что Гриндер, что Хорнет отстой полнейший.

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Миша Рашкин

Че, отшивают тебя там постоянно?

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Основной кот

Самое время извиниться перед великим xI

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Andrew Gladkov

База?

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Павел Каташев

...после этого в китайском вейбо начался сущий кошмар.

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vlad novikov

я начинаю переживать за китайских геев.

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Dmitry Pushin

согласен, это основная проблема на текущий момент

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Основной кот

Бойкот!

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Рпош Ашршщ

@Яна Ломакина негоже этот хлеб отбирать у @Шеф по повесточке

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пепси

ПАРТИЯ ВОЗРАЗИТЬ! НИКАКОЙ КОТОМУЖ!

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Основной кот

Жил да был малыш виннипух Единственный в мире малыш виннипух

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Bad Mother Fucker

ну, знаете, это вам не концлагеря для уйгуров

ЗДЕСЬ ВЫ САНКЦИЯМИ НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ!

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Damir ReDevil

Теперь пидарюги выйдут на улицы и будут приставать к прохожим!

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Михаил Зеленин

Они в пузыре

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Основной кот

Ахуеть!!! Оказывается в российском Апсторе это приложение есть. Они вообще чтоли страх потеряли?!

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Виктор

Благодаря этой новости многие пользователи Tj узнали о приложении и смогут им воспользоваться, чтобы найти друзей.

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Daria Darko

Ну да, ну да, не дай бох им будет где знакомиться и они начнут плодиться… кажется, это так работает

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El Jay

А ведь кто-то просто хотел узкие глазки и узкую попку

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Лим Кирсанов

Не угадал автора по новости

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