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Новости
Sasha Shambilova

Dolce & Gabbana откажется от использования натурального меха из-за меняющихся вкусов покупателей Статьи редакции

Модный дом перейдёт на экологически чистый искусственный мех.

22 22 комментария
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С 2022 года Dolce & Gabbana перестанет использовать натуральный мех во всех коллекциях. Об этом сообщается на сайте организации Fur Free Alliance, выступающей против жестокого обращения с животными.

По словам директора по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи, модный дом планирует внедрять инновационные материалы и производить одежду из экологически чистого меха. При этом компания сохранит рабочие места для специалистов, работавших с натуральным мехом.

Dolce & Gabbana стремится к более устойчивому будущему, в котором нельзя использовать мех животных. Вся система моды несёт большую социальную ответственность, которую необходимо поощрять и продвигать.

Феделе Усаи
директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana

Об отказе от использования натурального меха модные дома объявляют с 2016 года. Среди них:

#новости #мода #экология

22 22 комментария
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22 комментария
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Основной кот

А цена не упадёт ( ͡• ͜ʖ ͡• )

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Анон Нона

платят за бренд же, если нужны просто вещи, идешь на рынок

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Основной кот
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VladimirV

По мехам и шубам очень легко вычислить туристов из постсовка.. особенно первый раз попавших. И охуевающих от косых взглядов европейцев

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6
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Основной кот

Но продолжит использовать кожу

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6
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Основной кот

С Украины

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1
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Roninson

Кожа пока что остается от мясоедов.

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Антигравитационный торт
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dd

Это как и в случае с зарядками к телефонам «забота» об окружающей среде

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2
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Основной кот

Кто шарит, а искусственный мех и эко кожу делают не из пластика случаем?

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1
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Померанский Шпицрутен

смотря какие. дешевые из нефти, дорогие из растительного сырья могут

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Анон Нона

Вообще, давно же можно было, даже 20 лет назад был искусственный мех и кожа

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aliftin

Как и раньше это показатель статуса. Настоящий мех всегда в глазах людей будет выглядить дорого и богато. Нужно что бы мода в корне менялась и стали в ходу прям явно искусственные вещи. Такого ближайшие годы не будет.

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1
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Слава Инженеров

мех в глазах это не норма

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4
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Основной кот

Типа да:

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Slow Dimon

Их вид и качество было отвратным.

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Духовный Мотиватор

Трупы и смерть - это не модно даже в еде. Нормальный человек не может носить и есть трупы и изделия из них и быть счастливым при этом.

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–2
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Yaroslav Braslavets

Ну тут ты перегнул

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Джонни Мнемоников

М-м-м, вчера пожарил кусок трупа, средней прожарки, с кровью.

Очень вкусно.

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Soytama Sotnikov

Просто так тупо дешевле

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Дядя Богдан

производители экологически чистого меха пролоббировали

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SadDamnWhoSaid

Я ПРОТИВ убийства животных ради реза!
Но вот бы пушистенькая шубка была…

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