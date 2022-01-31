Модный дом перейдёт на экологически чистый искусственный мех.

{"id":523929} 710 просмотров

С 2022 года Dolce & Gabbana перестанет использовать натуральный мех во всех коллекциях. Об этом сообщается на сайте организации Fur Free Alliance, выступающей против жестокого обращения с животными.

По словам директора по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи, модный дом планирует внедрять инновационные материалы и производить одежду из экологически чистого меха. При этом компания сохранит рабочие места для специалистов, работавших с натуральным мехом.

Dolce & Gabbana стремится к более устойчивому будущему, в котором нельзя использовать мех животных. Вся система моды несёт большую социальную ответственность, которую необходимо поощрять и продвигать. Феделе Усаи директор по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana