Dolce & Gabbana откажется от использования натурального меха из-за меняющихся вкусов покупателей Статьи редакции
Модный дом перейдёт на экологически чистый искусственный мех.
С 2022 года Dolce & Gabbana перестанет использовать натуральный мех во всех коллекциях. Об этом сообщается на сайте организации Fur Free Alliance, выступающей против жестокого обращения с животными.
По словам директора по коммуникациям и маркетингу Dolce & Gabbana Феделе Усаи, модный дом планирует внедрять инновационные материалы и производить одежду из экологически чистого меха. При этом компания сохранит рабочие места для специалистов, работавших с натуральным мехом.
Об отказе от использования натурального меха модные дома объявляют с 2016 года. Среди них:
платят за бренд же, если нужны просто вещи, идешь на рынок
По мехам и шубам очень легко вычислить туристов из постсовка.. особенно первый раз попавших. И охуевающих от косых взглядов европейцев
Кожа пока что остается от мясоедов.
Это как и в случае с зарядками к телефонам «забота» об окружающей среде
смотря какие. дешевые из нефти, дорогие из растительного сырья могут
Вообще, давно же можно было, даже 20 лет назад был искусственный мех и кожа
Как и раньше это показатель статуса. Настоящий мех всегда в глазах людей будет выглядить дорого и богато. Нужно что бы мода в корне менялась и стали в ходу прям явно искусственные вещи. Такого ближайшие годы не будет.
мех в глазах это не норма
Их вид и качество было отвратным.
Трупы и смерть - это не модно даже в еде. Нормальный человек не может носить и есть трупы и изделия из них и быть счастливым при этом.
Ну тут ты перегнул
М-м-м, вчера пожарил кусок трупа, средней прожарки, с кровью.
Очень вкусно.
Просто так тупо дешевле
производители экологически чистого меха пролоббировали
Я ПРОТИВ убийства животных ради реза!
Но вот бы пушистенькая шубка была…