На финансирование смогут рассчитывать не только игры о войне.

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Обновлено: в Институте развития интернета уточнили условия финансирования проектов и допустимую тематику игр. Заметка обновлена.

В ИРИ рассказали DTF, что конкурс на создание национального контента проводили и раньше, но с конца 2021 года ведомство получило возможность поддерживать долгосрочные проекты до 2024-го включительно.

Из-за того, что прежде участники конкурса были ограничены одним годом, разработчики не проявляли к нему интереса. Однако с увеличением срока в ИРИ рассчитывают, что начиная с 2022 года ситуация изменится.

Представители организации подчеркнули, что тематика игр в рамках конкурса не ограничивается военной темой, как об этом ранее написали в издании Znak. Участники инициативы могут создавать игры, которые соответствуют четырём тематическим линиям:

«Герои наших дней и поводы для гордости»;

«Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд»;

«Стабильное развитие страны»;

«Защита национальных интересов и общественных ценностей».

Это означает, что на участие в конкурсе смогут рассчитывать, например, игры о малых народах России, знаменитых учёных и достижениях страны в космосе, подтвердили в ИРИ.

Организация проводит конкурсный отбор контентных проектов и предлагает различные варианты финансирования с оплатой по факту создания контента. При этом у ИРИ нет фонда, так как в ведомстве не знают, какое количество проектов поступит на конкурс.

В пресс-службе ИРИ сообщили, что объявят о старте отбора на конкурс на создание национального контента до 10 февраля 2022 года.

О необходимости поддерживать российских разработчиков ранее также заявил Александр Хинштейн — глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT. По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».