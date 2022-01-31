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Новости
DTF

В России начнут долгосрочно поддерживать разработку игр в рамках конкурса на создание национального контента Статьи редакции

На финансирование смогут рассчитывать не только игры о войне.

68 68 комментариев
2502 просмотров
Обновлено: в Институте развития интернета уточнили условия финансирования проектов и допустимую тематику игр. Заметка обновлена.

В ИРИ рассказали DTF, что конкурс на создание национального контента проводили и раньше, но с конца 2021 года ведомство получило возможность поддерживать долгосрочные проекты до 2024-го включительно.

Из-за того, что прежде участники конкурса были ограничены одним годом, разработчики не проявляли к нему интереса. Однако с увеличением срока в ИРИ рассчитывают, что начиная с 2022 года ситуация изменится.

Представители организации подчеркнули, что тематика игр в рамках конкурса не ограничивается военной темой, как об этом ранее написали в издании Znak. Участники инициативы могут создавать игры, которые соответствуют четырём тематическим линиям:

  • «Герои наших дней и поводы для гордости»;
  • «Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд»;
  • «Стабильное развитие страны»;
  • «Защита национальных интересов и общественных ценностей».

Это означает, что на участие в конкурсе смогут рассчитывать, например, игры о малых народах России, знаменитых учёных и достижениях страны в космосе, подтвердили в ИРИ.

Организация проводит конкурсный отбор контентных проектов и предлагает различные варианты финансирования с оплатой по факту создания контента. При этом у ИРИ нет фонда, так как в ведомстве не знают, какое количество проектов поступит на конкурс.

В пресс-службе ИРИ сообщили, что объявят о старте отбора на конкурс на создание национального контента до 10 февраля 2022 года.

О необходимости поддерживать российских разработчиков ранее также заявил Александр Хинштейн — глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT. По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».

В конце января 2022 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские власти изучают возможность начать регулировать рынок внутриигровых предметов.

#новости #игры #политика

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листочок

Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья

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47
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Владимир Старик

Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть иноагентами, охраной аквадискотеки и Навальным. И если пользователь играет иноагентами то иноагенты в тюрьме, автозаки деревяные набигают солдаты аквадисотеки и навальнята. Можно грабить корованы... И иноагентов раз иностранные сделать так что там забитая тюрьма... А движок можно поставить так что вдали панельки картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные панельки

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8
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Вася Пражкин

Здраствуйте, Кирилл!

Легко, только надо джва года ждать и джва миллиарда баксов, причем деньги вперед.

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7
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листочок

Сообщение удалено

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1
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листочок

Сообщение удалено

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0
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Dmitry Ryleev

Короче там он написал «Сообщение удалено» а потом ответил «Сообщение удалено», с чем я глубоко не согласен

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12
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Вася Пражкин

Да еще и обманул два раза - сообщение-то не удалено!

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1
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Основной кот

Хорошо. А что для этого нужно? Что нужно подписать? Кирилл, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?

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1
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Основной кот

Пиздец, теперь говнецо перетечет из госкино в игрострой.

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25
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BTopHuk

Результат немного предсказуем, переживать не стоит

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9
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Максим Шпилёв

Они пилят, а нам не переживать. Терпеть!

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1
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iollk

Налепят игр три в ряд на военную тематику и выпустят в Play Market

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0
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Владимир Земсков

Лол, первый раз что ли.
Тупо придуман повод для очередного распила, ничего нового.
Там на выходе тупо три в ряд в милитари-фоном будет и все.

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0
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Основной кот

А вот и первые скриншоты

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25
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Ваня Погост

Ладно, вот первый претендент. Вряд ли можно придумать что-то патриотичнее этого:

Save 50% on OMON Simulator on Steam
You are an officer in a special unit called OMON. Ensure the safety of citizens at rallies…
store.steampowered.com
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8
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Ваня Погост

Хотя есть ещё вот это: мент-гигант следит за тобой, попробуй скрыться. Подкиньте госденяк, с нетерпением ждём выхода.

Militsioner on Steam
Militsioner is a first-person surreal immersive runaway simulator. The Giant-Policeman keeps order…
store.steampowered.com
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20
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листочок

Про этого на дтф читал

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3
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Dmitry Ryleev

Где?

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3
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Astraeus

С большим бюджетом и хорошим сценаристом из этого можно сделать одну из лучших антиутопий в истории игр.

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2
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Владимир Старик

Это охуенно

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1
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листочок

Почему на английском? Предатель?

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1
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Ваня Погост

Там ещё и разрабы украинские.

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4
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листочок

Надо репорт кинуть.

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2
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Анон Нона

Новый фонд кино.

ДАЙТЕ ДЫБОВСКОМУ ДЕНЯК НА БАКАЛАВРА

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6
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zwergchelovek.

затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды
 странные у него представления об современной игровой индустрии конечно.

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4
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Dmitry Ryleev

Ответим франшизе Mortal Kombat игрой «Гладиатор» с заглавной одноименной песней Пистолетова

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3
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Основной кот

Ради одной песни играл бы

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3
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Крепкий стоячок

+1 способ попилить огромные бабки, работайте братья

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5
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Yaroslav Braslavets

Мммммм затмить мортал комбат. Видимо думают, что мы до сих пор в сегу играем.

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5
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Антигравитационный торт

есть в твоей сеге 100 гигов? https://tjournal.ru/flood/503263-kupil-po-skidke-mortal-kombat-11-geymdevy-i-pogromisty-vy-v-kray-0hue-i

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0
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Andrew Sychev

знаменитых разведчиках
 Игра про похождения бравого разведчика Путина

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5
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Николай

Tropico уже 6 частей вышло

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0
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Основной кот

Но будут ли эти игры идти на процессоре Эверест?

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4
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Павел Морозов

На Эльбрус 7 они будут запускаться. Только при покупке копии на флешке в одни руки за 50000 рублей.

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Jonny Odyssey

Тогда надо сделать честные игры.
Игра о том, как создать армию из автозаков и пересадить туда всех блогеров.
Игра как с помощью рейдерства захватить все крупные предприятия в регионе, потом пробить свои интересы в на государственном уровне, дать родственникам возможность стоить государственные дороги и лупить при этом налог с граждан и т.д.

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4
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Руслан Астратов

"Власти планируют выделять гранты на разработку игр о Великой Отечественной войне, специальных войсках и знаменитых разведчиках."

Твари ебаные. Лучше бы эти деньги ветеранам раздали

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3
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Евгений Солнцев

ммм. Классическое "Лучше бы пенсионерам раздали".

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2
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Основной кот

окей. лучше бы обеспечили теплыми сортирами оставшиеся 30% населения россии.
так лучше?

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3
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Евгений Солнцев

Заставить Институт развития интернета строить тёплые сортиры?

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0
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Основной кот

чтобы люди могли в них дольше сидеть в интернете

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3
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Руслан Астратов

Ну а почему бы и нет

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Евгений Солнцев

Ветераны ВОВ и так нехуёво получают. Постоянно одно и то же предложение периодически пишите. Парад? Ветеранам бы лучше раздали. Салют? Ветеранам бы лучше раздали. Памятник? Ветеранам бы лучше раздали. Игру? Ветеранам бы лучше раздали.

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0
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Щячло Попячтса

Да

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0
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Selfish Ledger

Ты тоже раздай ветеранам свои деньги. Че ты не работаешь, хули ты комменты пишешь? Ветераны ещё голодные

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0
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Руслан Астратов

Дядь, социальным обеспечением должно заниматься государство

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2
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Alex Sycho

А государство чьи деньги раздавать будет?

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1
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Руслан Астратов

С нефтяных и газовых доходов

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Alex Sycho

В 2021 году Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России — по итогам 2020 года она составила 15,2%

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1
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Selfish Ledger

Все вы так говорите а ветеран голодный остался.

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1
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Антигравитационный торт

По теме, дайте денег на продолжение "Партизаны 1941 "

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3
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Антигравитационный торт

ДАЕШЬ ГРАНТ НА РЕМАСТЕР РЕД АЛЕРТ2!!!!!!

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2
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Николай

То есть, задонатить OpenRA, а то как-то разработка застопорилась

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Grisha Pivovarov

Пора регестрировать твич "Bad-rpgian"

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Rr r

эх, пилить не перепилить...

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1
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Jonny Odyssey

ну все, рожа бункерного теперь будет в играх мелькать в десятки раз больше

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Основной кот

Скоро выпустят, война России и Украиной. В феврале. Дату выхода точно не знаю.

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1
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Основной кот

"Sex with Stalin" - отличная разработка последнего времени.

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Ch1ma3ra

Праально, нахера развивать страну, когда можно просто запиздячить симулятор.

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1
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Николай

Workers and resources: Soviet Republic

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Основной кот

Что хорошо — эти игры можно просто не покупать (пока что). А постебаться, можно и с Рутрекера скачать.

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Александр Воронин
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Артём Михайлюк

Затмить мортал комбат. Ой, господи)))

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Sergey Michko

Про войну понятно. Ещё идеи:
1) Церковный римейк игр про Гарри Поттера — бегаешь в рясе, стреляешь святой водой в чертей
2) Дальневосточный римейк Farming Simulator — тут без шуток, техника похуже, зато природу заебошить красиво
3) Римейк ГТА 5, где ты собираешь команду росгвардейцев и гоняешь по городу рушишь планы "террористов" и "гомосексуалистов"
4) Римейк ФИФЫ, где все люди славянской внешности
5) Что-то, где надо много рожать — это может быть оригинал
6) Симулятор массового застройщика
7) Банный магнат

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Владимир Старик

По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».
Догнать и перегнать, классика))

А ведь так-то игропром российский жаль, что не взлетел(

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Некая Л.

Давно хотела сделать мобу по российским реалиям. Персов туда всяких: мент, священник,либерал, мамочка с коляской, бабка с тележкой. Всяких итемов, способности – тут миллионов 200 можно попилить на изи

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Эльдар Темирбулатов

Изобрели уже один, Калибр называется...

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Ivar Ragnarsson

Интересно, Буянов запрыгнул уже на эту тему?

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Alexandr

Кстати Черная Книга топая игра

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