В России начнут долгосрочно поддерживать разработку игр в рамках конкурса на создание национального контента Статьи редакции
На финансирование смогут рассчитывать не только игры о войне.
В ИРИ рассказали DTF, что конкурс на создание национального контента проводили и раньше, но с конца 2021 года ведомство получило возможность поддерживать долгосрочные проекты до 2024-го включительно.
Из-за того, что прежде участники конкурса были ограничены одним годом, разработчики не проявляли к нему интереса. Однако с увеличением срока в ИРИ рассчитывают, что начиная с 2022 года ситуация изменится.
Представители организации подчеркнули, что тематика игр в рамках конкурса не ограничивается военной темой, как об этом ранее написали в издании Znak. Участники инициативы могут создавать игры, которые соответствуют четырём тематическим линиям:
- «Герои наших дней и поводы для гордости»;
- «Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд»;
- «Стабильное развитие страны»;
- «Защита национальных интересов и общественных ценностей».
Это означает, что на участие в конкурсе смогут рассчитывать, например, игры о малых народах России, знаменитых учёных и достижениях страны в космосе, подтвердили в ИРИ.
Организация проводит конкурсный отбор контентных проектов и предлагает различные варианты финансирования с оплатой по факту создания контента. При этом у ИРИ нет фонда, так как в ведомстве не знают, какое количество проектов поступит на конкурс.
В пресс-службе ИРИ сообщили, что объявят о старте отбора на конкурс на создание национального контента до 10 февраля 2022 года.
О необходимости поддерживать российских разработчиков ранее также заявил Александр Хинштейн — глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT. По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».
В конце января 2022 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские власти изучают возможность начать регулировать рынок внутриигровых предметов.
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть иноагентами, охраной аквадискотеки и Навальным. И если пользователь играет иноагентами то иноагенты в тюрьме, автозаки деревяные набигают солдаты аквадисотеки и навальнята. Можно грабить корованы... И иноагентов раз иностранные сделать так что там забитая тюрьма... А движок можно поставить так что вдали панельки картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные панельки
Здраствуйте, Кирилл!
Легко, только надо джва года ждать и джва миллиарда баксов, причем деньги вперед.
Сообщение удалено
Сообщение удалено
Короче там он написал «Сообщение удалено» а потом ответил «Сообщение удалено», с чем я глубоко не согласен
Да еще и обманул два раза - сообщение-то не удалено!
Результат немного предсказуем, переживать не стоит
Они пилят, а нам не переживать. Терпеть!
Налепят игр три в ряд на военную тематику и выпустят в Play Market
Лол, первый раз что ли.
Тупо придуман повод для очередного распила, ничего нового.
Там на выходе тупо три в ряд в милитари-фоном будет и все.
Ладно, вот первый претендент. Вряд ли можно придумать что-то патриотичнее этого:
Хотя есть ещё вот это: мент-гигант следит за тобой, попробуй скрыться. Подкиньте госденяк, с нетерпением ждём выхода.
Про этого на дтф читал
Где?
С большим бюджетом и хорошим сценаристом из этого можно сделать одну из лучших антиутопий в истории игр.
Это охуенно
Почему на английском? Предатель?
Там ещё и разрабы украинские.
Надо репорт кинуть.
Новый фонд кино.
ДАЙТЕ ДЫБОВСКОМУ ДЕНЯК НА БАКАЛАВРА
затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды
странные у него представления об современной игровой индустрии конечно.
Ответим франшизе Mortal Kombat игрой «Гладиатор» с заглавной одноименной песней Пистолетова
+1 способ попилить огромные бабки, работайте братья
Мммммм затмить мортал комбат. Видимо думают, что мы до сих пор в сегу играем.
есть в твоей сеге 100 гигов? https://tjournal.ru/flood/503263-kupil-po-skidke-mortal-kombat-11-geymdevy-i-pogromisty-vy-v-kray-0hue-i
знаменитых разведчиках
Игра про похождения бравого разведчика Путина
Tropico уже 6 частей вышло
На Эльбрус 7 они будут запускаться. Только при покупке копии на флешке в одни руки за 50000 рублей.
Тогда надо сделать честные игры.
Игра о том, как создать армию из автозаков и пересадить туда всех блогеров.
Игра как с помощью рейдерства захватить все крупные предприятия в регионе, потом пробить свои интересы в на государственном уровне, дать родственникам возможность стоить государственные дороги и лупить при этом налог с граждан и т.д.
"Власти планируют выделять гранты на разработку игр о Великой Отечественной войне, специальных войсках и знаменитых разведчиках."
Твари ебаные. Лучше бы эти деньги ветеранам раздали
ммм. Классическое "Лучше бы пенсионерам раздали".
Заставить Институт развития интернета строить тёплые сортиры?
Ну а почему бы и нет
Ветераны ВОВ и так нехуёво получают. Постоянно одно и то же предложение периодически пишите. Парад? Ветеранам бы лучше раздали. Салют? Ветеранам бы лучше раздали. Памятник? Ветеранам бы лучше раздали. Игру? Ветеранам бы лучше раздали.
Да
Ты тоже раздай ветеранам свои деньги. Че ты не работаешь, хули ты комменты пишешь? Ветераны ещё голодные
Дядь, социальным обеспечением должно заниматься государство
А государство чьи деньги раздавать будет?
С нефтяных и газовых доходов
В 2021 году Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России — по итогам 2020 года она составила 15,2%
Все вы так говорите а ветеран голодный остался.
По теме, дайте денег на продолжение "Партизаны 1941 "
ДАЕШЬ ГРАНТ НА РЕМАСТЕР РЕД АЛЕРТ2!!!!!!
То есть, задонатить OpenRA, а то как-то разработка застопорилась
Пора регестрировать твич "Bad-rpgian"
эх, пилить не перепилить...
ну все, рожа бункерного теперь будет в играх мелькать в десятки раз больше
Праально, нахера развивать страну, когда можно просто запиздячить симулятор.
Workers and resources: Soviet Republic
Затмить мортал комбат. Ой, господи)))
Про войну понятно. Ещё идеи:
1) Церковный римейк игр про Гарри Поттера — бегаешь в рясе, стреляешь святой водой в чертей
2) Дальневосточный римейк Farming Simulator — тут без шуток, техника похуже, зато природу заебошить красиво
3) Римейк ГТА 5, где ты собираешь команду росгвардейцев и гоняешь по городу рушишь планы "террористов" и "гомосексуалистов"
4) Римейк ФИФЫ, где все люди славянской внешности
5) Что-то, где надо много рожать — это может быть оригинал
6) Симулятор массового застройщика
7) Банный магнат
По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».
Догнать и перегнать, классика))
А ведь так-то игропром российский жаль, что не взлетел(
Давно хотела сделать мобу по российским реалиям. Персов туда всяких: мент, священник,либерал, мамочка с коляской, бабка с тележкой. Всяких итемов, способности – тут миллионов 200 можно попилить на изи
Изобрели уже один, Калибр называется...
Интересно, Буянов запрыгнул уже на эту тему?
Кстати Черная Книга топая игра