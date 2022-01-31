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В России начнут выделять гранты на разработку патриотических видеоигр Статьи редакции

Бюджет будут определять для каждого конкретного тайтла.

О том, что российские разработчики смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства для создания патриотических видеоигр, изданию Znak сообщили в пресс-службе Института развития интернета.

  • Власти планируют выделять гранты на разработку игр о Великой Отечественной войне, специальных войсках и знаменитых разведчиках.
  • Институт развития интернета запустит конкурс среди IT-компаний в начале февраля. В нём смогут принять участие не только разработчики игр, но и «другие производители национального контента в цифровой среде».
  • Представители ведомства не уточнили сумму общего призового фонда, но подчеркнули, что объём финансирования будет зависеть от запроса конкретного конкурсанта и его проекта.
  • О необходимости поддерживать российских разработчиков ранее также заявил Александр Хинштейн — глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT. По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».

В конце января 2022 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские власти изучают возможность начать регулировать рынок внутриигровых предметов.

#новости #игры #политика

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Основной кот

Пиздец, теперь говнецо перетечет из госкино в игрострой.

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BTopHuk

Результат немного предсказуем, переживать не стоит

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листочок

Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья

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6
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листочок

Сообщение удалено

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листочок

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Основной кот

А вот и первые скриншоты

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5
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Ваня Погост

Ладно, вот первый претендент. Вряд ли можно придумать что-то патриотичнее этого:

Save 50% on OMON Simulator on Steam
You are an officer in a special unit called OMON. Ensure the safety of citizens at rallies…
store.steampowered.com
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3
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Ваня Погост

Хотя есть ещё вот это: мент-гигант следит за тобой, попробуй скрыться. С нетерпением ждём выхода.

Militsioner on Steam
Militsioner is a first-person surreal immersive runaway simulator. The Giant-Policeman keeps order…
store.steampowered.com
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листочок

Про этого на дтф читал

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листочок

Почему на английском? Предатель?

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Ваня Погост

Там ещё и разрабы украинские.

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листочок

Надо репорт кинуть.

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Анон Нона

Новый фонд кино.

ДАЙТЕ ДЫБОВСКОМУ ДЕНЯК НА БАКАЛАВРА

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Крепкий стоячок

+1 способ попилить огромные бабки, работайте братья

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Rr r

эх, пилить не перепилить...

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Руслан Астратов

"Власти планируют выделять гранты на разработку игр о Великой Отечественной войне, специальных войсках и знаменитых разведчиках."

Твари ебаные. Лучше бы эти деньги ветеранам раздали

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Антигравитационный торт

ДАЕШЬ ГРАНТ НА РЕМАСТЕР РЕД АЛЕРТ2!!!!!!

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Grisha Pivovarov

Пора регестрировать твич "Bad-rpgian"

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Yaroslav Braslavets

Мммммм затмить мортал комбат. Видимо думают, что мы до сих пор в сегу играем.

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Антигравитационный торт

есть в твоей сеге 100 гигов? https://tjournal.ru/flood/503263-kupil-po-skidke-mortal-kombat-11-geymdevy-i-pogromisty-vy-v-kray-0hue-i

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zwergchelovek.

затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды
 странные у него представления об современной игровой индустрии конечно.

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Jonny Odyssey

ну все, рожа бункерного теперь будет в играх мелькать в десятки раз больше

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Основной кот

Скоро выпустят, война России и Украиной. В феврале. Дату выхода точно не знаю.

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Антигравитационный торт

По теме, дайте денег на продолжение "Партизаны 1941 "

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