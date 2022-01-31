В России начнут выделять гранты на разработку патриотических видеоигр Статьи редакции
Бюджет будут определять для каждого конкретного тайтла.
О том, что российские разработчики смогут рассчитывать на финансовую поддержку государства для создания патриотических видеоигр, изданию Znak сообщили в пресс-службе Института развития интернета.
- Власти планируют выделять гранты на разработку игр о Великой Отечественной войне, специальных войсках и знаменитых разведчиках.
- Институт развития интернета запустит конкурс среди IT-компаний в начале февраля. В нём смогут принять участие не только разработчики игр, но и «другие производители национального контента в цифровой среде».
- Представители ведомства не уточнили сумму общего призового фонда, но подчеркнули, что объём финансирования будет зависеть от запроса конкретного конкурсанта и его проекта.
- О необходимости поддерживать российских разработчиков ранее также заявил Александр Хинштейн — глава комитета Госдумы по информационной политике, связи и IT. По его словам, игры от отечественных студий со временем могут стать популярными и в том числе «затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды».
В конце января 2022 года издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские власти изучают возможность начать регулировать рынок внутриигровых предметов.
Результат немного предсказуем, переживать не стоит
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья
Ладно, вот первый претендент. Вряд ли можно придумать что-то патриотичнее этого:
Хотя есть ещё вот это: мент-гигант следит за тобой, попробуй скрыться. С нетерпением ждём выхода.
Про этого на дтф читал
Почему на английском? Предатель?
Там ещё и разрабы украинские.
Надо репорт кинуть.
Новый фонд кино.
ДАЙТЕ ДЫБОВСКОМУ ДЕНЯК НА БАКАЛАВРА
+1 способ попилить огромные бабки, работайте братья
эх, пилить не перепилить...
"Власти планируют выделять гранты на разработку игр о Великой Отечественной войне, специальных войсках и знаменитых разведчиках."
Твари ебаные. Лучше бы эти деньги ветеранам раздали
ДАЕШЬ ГРАНТ НА РЕМАСТЕР РЕД АЛЕРТ2!!!!!!
Пора регестрировать твич "Bad-rpgian"
Мммммм затмить мортал комбат. Видимо думают, что мы до сих пор в сегу играем.
есть в твоей сеге 100 гигов? https://tjournal.ru/flood/503263-kupil-po-skidke-mortal-kombat-11-geymdevy-i-pogromisty-vy-v-kray-0hue-i
затмить Mortal Kombat и другие раскрученные бренды
странные у него представления об современной игровой индустрии конечно.
ну все, рожа бункерного теперь будет в играх мелькать в десятки раз больше
По теме, дайте денег на продолжение "Партизаны 1941 "