В Германии начали два расследования против Telegram. В стране нет представителя мессенджера для общения с властями Статьи редакции
Как сообщил министр юстиции Марко Бушман, Telegram должен назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.
Оба запущенных в производство дела связаны с отсутствием в Германии уполномоченного по делам Telegram, мессенджеру грозят штрафы. Власти страны направили письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции ФРГ на брифинге.
О возможных штрафах в отношении Telegram власти Германии высказывались в начале января. Тогда министр юстиции Марко Бушман заявил, что компании необходимо назначить контактное лицо и «установить возможность сообщать о противоправных материалах». Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью также допустила, что в противном случае мессенджер могут заблокировать.
По данным Der Spiegel, власти пытаются добиться удаления экстремистских материалов. Как отмечает глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса также способствовала радикализации людей в телеграме». Ведомство создало специальную группу для выявления тех, кто распространяет призывы к убийству в телеграме.
да. там охеренно
чем там охрененно?
ну если ты там не был, то смотри Клуб Кинопутешественников
да я то был. но не понял что может быть там охрененного у фашистов? особенно хочется у евреев спросить которые рвутся туда?
ну судя по слогу ты там должен был быть в 1942 году
нет
Местные чиновники хотят, что бы за них всю работу делали. В место этого лучше бы создали отдел в полиции, который бы занимался расследованием преступлений связанных с распространением противоправных материалов. А всё потому что эти чуваки некомпетентны в подобных вопросах и даже не хотят консультироваться со специалистами.
Создать целый отдел полиции который будет за счёт налогоплательщиков сидеть там сообщения школьников просматривать? Когда можно просто и бесплатно заставить это делать Телеграмм.
Я бы вас бюджетом даже сарая заниматься не посадил
в телеге и дальше будут собираться правачки и дрочить на всяких австрийских художников
Какой ужос.
Это другое?
для либералов любой пиздец в Европе "Это другое! вы не понимаете!!!11"
нет, это именно то же самое
Полня блокировка телеграмм в германии
Полная блокировка германии в телеграм
А чо удивляться? Единственная европейская страна где политики открыто дрочат на путина
Вучич, Орбан, Лепен, Земан - ну да, пошли мы нахер
курц ещё до совсем недавних времён
единственная?
Это таки другое?
У нас - с лгбт. В чём разница?
Нет, просто ты выступаешь против цензуры только тогда, когда она идёт врозь твоих взглядов.
А, ну тогда ок.
Определи понятие "нацики"
Landser послушай - они как бы голос немецких наци. Гордятся рейхом, хотят концлагеря вернуть...
Кто, левачок, бороться со злом?
да жалкое, но комфортное
В Германии же нельзя подвергать сомнению честность проведённых выборов
Лучше бы начали расследование против путинских агентов влияния и шпионов кремлевского режима.
Кругом враги, хехе
Кто там свалил в европку, ждите, от совка не скрыться
Кто порвался, того жаль
В каком манямирке нужно жить, что бы верить, что страны не будут идти по пути регулирования этих ваших интернетов?
Э
Кому-то придется съебаться из Дубая и сесть в Берлине
Германия, ОАЭ и Телеграм решили сыграть в игру)
если фашисты взялись, то пиздец.... не отъебутся....