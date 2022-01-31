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Sasha Shambilova

В Германии начали два расследования против Telegram. В стране нет представителя мессенджера для общения с властями Статьи редакции

Как сообщил министр юстиции Марко Бушман, Telegram должен назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.

Оба запущенных в производство дела связаны с отсутствием в Германии уполномоченного по делам Telegram, мессенджеру грозят штрафы. Власти страны направили письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции ФРГ на брифинге.

О возможных штрафах в отношении Telegram власти Германии высказывались в начале января. Тогда министр юстиции Марко Бушман заявил, что компании необходимо назначить контактное лицо и «установить возможность сообщать о противоправных материалах». Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью также допустила, что в противном случае мессенджер могут заблокировать.

По данным Der Spiegel, власти пытаются добиться удаления экстремистских материалов. Как отмечает глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса также способствовала радикализации людей в телеграме». Ведомство создало специальную группу для выявления тех, кто распространяет призывы к убийству в телеграме.

#новости #telegram #германия #право

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Основной кот

Хотите как в Германии?????

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Померанский Шпицрутен

да. там охеренно

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идите нахер

чем там охрененно?

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Померанский Шпицрутен

ну если ты там не был, то смотри Клуб Кинопутешественников

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идите нахер

да я то был. но не понял что может быть там охрененного у фашистов? особенно хочется у евреев спросить которые рвутся туда?

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Померанский Шпицрутен

ну судя по слогу ты там должен был быть в 1942 году

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Основной кот

Да, полное прекращение

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Ян Фёдоров

нет

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Основной кот

Местные чиновники хотят, что бы за них всю работу делали. В место этого лучше бы создали отдел в полиции, который бы занимался расследованием преступлений связанных с распространением противоправных материалов. А всё потому что эти чуваки некомпетентны в подобных вопросах и даже не хотят консультироваться со специалистами.

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Juice_29

Создать целый отдел полиции который будет за счёт налогоплательщиков сидеть там сообщения школьников просматривать? Когда можно просто и бесплатно заставить это делать Телеграмм.

Я бы вас бюджетом даже сарая заниматься не посадил

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11
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Основной кот

В таком случае у них ничего не получится, а пока они будут этот юридический тяни-толкай разводить, в телеге и дальше будут собираться правачки и дрочить на всяких австрийских художников.

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–2
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Сознательный франт

в телеге и дальше будут собираться правачки и дрочить на всяких австрийских художников
 Какой ужос.

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6
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Основной кот

И ты с ними?...

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Slow Zeleniy

Это другое?

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Анон Нона
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Ivan

для либералов любой пиздец в Европе "Это другое! вы не понимаете!!!11"

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некипишуй

нет, это именно то же самое

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Анон Нона

Полня блокировка телеграмм в германии

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Mikhail Kuropatkin

Полная блокировка германии в телеграм

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Nick Rosenberg

А чо удивляться? Единственная европейская страна где политики открыто дрочат на путина

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Померанский Шпицрутен

Вучич, Орбан, Лепен, Земан - ну да, пошли мы нахер

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Иван Гессе

курц ещё до совсем недавних времён

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Иван Гессе

единственная?

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Основной кот

Шольц, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!

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Основной кот

Так он как раз борется с ультраправыми уебанами, которые в телеге хуйню свою в массы толкают.

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Сознательный франт

Это таки другое?

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Основной кот

Ну вроде. Там с нациками борются капитально.

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Сознательный франт

У нас - с лгбт. В чём разница?

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Основной кот

Чушь несёшь.

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Сознательный франт

Нет, просто ты выступаешь против цензуры только тогда, когда она идёт врозь твоих взглядов.

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Основной кот

Я могу мириться с цензурой радикальных идей.

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Сознательный франт

А, ну тогда ок.

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Андрей Охапкин

Определи понятие "нацики"

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Померанский Шпицрутен

Landser послушай - они как бы голос немецких наци. Гордятся рейхом, хотят концлагеря вернуть...

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SadDamnWhoSaid

Кто, левачок, бороться со злом?

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Основной кот

Германия - жалкое зрелище

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некипишуй

да жалкое, но комфортное

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Дядя Богдан

В Германии же нельзя подвергать сомнению честность проведённых выборов

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Ферман спас Россию

Лучше бы начали расследование против путинских агентов влияния и шпионов кремлевского режима.

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Андрей Охапкин

Кругом враги, хехе

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Межкомнатная дверь

Кто там свалил в европку, ждите, от совка не скрыться

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Межкомнатная дверь

Кто порвался, того жаль

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Сознательный франт

В каком манямирке нужно жить, что бы верить, что страны не будут идти по пути регулирования этих ваших интернетов?

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Антигравитационный торт

Э

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Ivar Ragnarsson

Кому-то придется съебаться из Дубая и сесть в Берлине

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Shenmue

Германия, ОАЭ и Телеграм решили сыграть в игру)

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идите нахер

если фашисты взялись, то пиздец.... не отъебутся....

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