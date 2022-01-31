Как сообщил министр юстиции Марко Бушман, Telegram должен назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.

Оба запущенных в производство дела связаны с отсутствием в Германии уполномоченного по делам Telegram, мессенджеру грозят штрафы. Власти страны направили письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании. Об этом сообщил представитель Министерства юстиции ФРГ на брифинге.

О возможных штрафах в отношении Telegram власти Германии высказывались в начале января. Тогда министр юстиции Марко Бушман заявил, что компании необходимо назначить контактное лицо и «установить возможность сообщать о противоправных материалах». Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер в интервью также допустила, что в противном случае мессенджер могут заблокировать.

По данным Der Spiegel, власти пытаются добиться удаления экстремистских материалов. Как отмечает глава Федерального уголовного ведомства страны Хольгер Мюнх, «пандемия коронавируса также способствовала радикализации людей в телеграме». Ведомство создало специальную группу для выявления тех, кто распространяет призывы к убийству в телеграме.