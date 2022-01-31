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Новости
Сергей Исенеков

«Простите, если довёл вас до бешенства»: Джо Роган извинился за выпуски подкаста о «бесполезности» вакцин Статьи редакции

Комик также пообещал приглашать на шоу больше гостей, которые будут представлять разные точки зрения по спорным вопросам.

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Американский комик, блогер и автор подкаста The Joe Rogan Experience извинился перед Spotify за выпуски с фейками о вакцинации и перед слушателями и зрителями, которых эти эпизоды шоу разозлили. Об этом он рассказал в видеообращении в инстаграме.

По словам Рогана, больше всего вопросов у слушателей возникло из-за выпусков подкаста с кардиологом Питером Маккалоу и иммунологом и вирусологом Робертом Мэлоуном. Последний сомневался в эффективности вакцин и был заблокирован в твиттере за распространение ложной информации о коронавирусе.

Я не знаю, правы ли они. Я не знаю, потому что я не врач. Я не учёный. Я просто человек, который садится и разговаривает с людьми и ведёт с ними беседы. Я что-то неправильно понимаю? Абсолютно. Я понимаю что-то неправильно, но я стараюсь исправиться всякий раз, когда я ошибаюсь.

Простите, если довел вас до бешенства. Отныне я стану приглашать на шоу больше гостей, которые будут представлять разные точки зрения по спорным вопросам. Я сделаю всё возможное, чтобы попытаться сбалансировать эти спорные точки зрения с мнениями других людей, чтобы найти лучший взгляд на проблемы.

Джо Роган
комик и блогер

26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из библиотеки Spotify, возмутившись выпуском подкаста комика Джо Рогана о «бесполезности» вакцин. Янг заявил, что «Spotify распространяет ложную информацию, что может привести к смерти тех, кто верит им». 29 января в знак солидарности с Янгом свою музыку пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл объявила.

31 января стало известно, что Spotify начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса после требования Нила Янга удалить его музыку с платформы.

Интернет
DTF
Удаление Нила Янга из Spotify: пользователи требуют отменить подписку, а Apple пытается «троллить» конкурента Статьи редакции

Spotify даже пришлось приостанавливать работу службы поддержки, которая не справлялась с потоком жалоб от подписчиков.

Нил Янг, фото AFP

#новости #вакцинация #spotify

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Ziggy Stardust

Вот интересно, кто-нибудь смотрел/слушал эпизод с Робертом Малоуном? Ведь узнавать о подкасте в чьём-то пересказе, из вторых рук - это так себе идея. Я посмотрел половину, так вот этот дядя очень осторожно выбирает слова и сопоставляет факты, и я там не услышал (пока что) ярого антивакцинаторства.Он скорее задает довольно интересные вопросы по поводу повальной многоразовой вакцинации и меня это заставило задуматься. Сам я привит и гоняю в маске, если что.

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15
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Ziggy Stardust

И да, насчет заголовка - уже кто-то доказал, что эти ученые распространяют именно "фейки" о вакцинации?

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9
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Дмитрий Киселев

Ещё никто не доказал что плоскоземельники не правы, только после возьмутся за антиваксеров

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3
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Sweety bread for my bratishka

Его в твиторе забанили, какие тебе ещё нужны аргументы и доказательства?!1

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4
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Igor Savchenko

Роберт Малоун - пиздабол и хайпожор. Вот, например, его обращение, которое гуляет по антиваксерским помойкам: https://twitter.com/ANo1505/status/1472542455543308296?s=20&t=0fBiLVBrgEOrUDDGD7ee9g

Нужно ли говорить, что эта страшилка наполнена "фактами", давно опровергнутыми научным сообществом?

АлексАНдр С. Но @ANo1505
⚡🧠💉Роберт Мэлоун. Один из создателей мРНК-технологии и противник вакцинации. Обращение к родителям, кто задумывается о вакцинации своих детей. 14 .12.2021.
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3
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Ziggy Stardust

пиздабол
 У тебя есть медицинское образование? У меня вот нет.

В твоём ролике он немного другими словами говорит то же самое, о чем расскажет месяц спустя в подкасте у Рогана. И про побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы (по-моему, миокардит) и репродуктивной системы (яйцеклетки). В чем смысл того, что ты это сюда принёс и кто конкретно "давно опровергнул" это всё, я не понял, если честно.

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5
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Io Eau

причем про побочки написано и на cdc.gov и fda.gov и также не рекомендуется например модерна до 30 лет. А пфайзер официально при поставке снимает с себя ответственность за любой вред здоровью. но тут какой-то неправительственный чел об этом народу рассказывает - значит будут его гнобить и канселить.

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1
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Igor Savchenko

Хорошо бы, чтобы те же люди, что с лупой ищут побочки от вакцин также скрупулезно читали исследования про ивермектин, который продвигался в известных кругах как эффективное средство от вируса. И, кстати, можно пруф про снятие отвественности с пфайзера?

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0
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Igor Savchenko

Вот быстро нагуглинный фактчек от reuters про "токсичность" спайк-белка, это старая байка: https://www.reuters.com/article/factcheck-vaccine-cytotoxic-idUSL2N2O01XP
Про миокардит можешь посмотреть один из предыдущих подкастов того же Рогана. Гость указал на опубликованное в New scientist исследование, которое показало, что риск миокардита намного выше собственно при инфицировании ковидом, чем от мРНК-вакцины. К слову, Роган с трудом принял этот факт, но вот почему-то всяких шарлатанов, слушает развесив уши, и потом транслирует весь этот бред как "просто другая точка зрения, бро".
https://www.youtube.com/watch?v=_31l9XIzswI&ab_channel=SandeepDahal

Fact Check-COVID-19 vaccines are not ‘cytotoxic’
Posts are sharing the false statement that the spike protein in COVID-19 vaccines is cytotoxic…
www.reuters.com
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0
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Alex A

Пфф что там могли опровергнуть ? если препарату 2 года. Мало того что ВСЕ вакцины выпущены экстренно на рынок в обход стандартных процедур , так ещё и технология новая и не проверенная. Логику то включай иногда.

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1
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Sergey Michko

Я смотрел. Переписывался с человеком немножко на эту тему, аргументы были типа уважаемая газета написала, титулованные учёные сказали. Люди не хотят думать, а чтобы им сказали что делать.

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4
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Ziggy Stardust

Да, но этот Мэлоун тоже титулованный учёный) тут наверное встаёт вопрос - кому верить и у кого более логично выстроенная цепь аргументов.

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Pavel Fedorov

Почитаешь тэжэшников, все в масках гоняют, выходишь на улицу или в магаз, уже даже продавцы изредка просят надеть, всем побую, пенсионеров только в них видно

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1
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Ziggy Stardust

Хз, это уже привычка. Никто не будет доёбываться + зимой лицо не мёрзнет.

пенсионеров только в них видно
 По-моему, даже им уже пох)

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1
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Pavel Fedorov

Кстати да, при этом уже стало похер в обе стороны, недавно попросили надеть маску в магазине, вышел и дошел до дома в маске, тупо забыл что надета

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2
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Иван Гессе

ну так а много ты в жизни тжшников встречал?

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Pavel Fedorov

Это лишний раз доказывает, что пользователи тж - нейросети

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2
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Lofoten Forsake

"Я привит и в маске" остановило шквал комментов от ярых ваксеров.

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1
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Io Eau

да вы что, они на английском разговаривают, это же сложно, мне по телевизору сказали и в твиттере написали что все кто сомневается в официальной цифре ВОЗ в 95% эффективности - те все антиваксеры и распространяют фейки. (и заголовок статьи именно такой). вопросы какие-то задают, цифрами машут - раздор один от них. пфазер лучше знает что надо. И вообще если они профессора какие-то и такие умные - то почему они строем не ходят?

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–2
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Основной кот

И эта снежинка рассуждает что-то там о манипуляциях на фоне такого абзаца =)))
На воре и шапка горит, классика.

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0
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Дмитрий Киселев

Р

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Vladimir Medvedev

Все чего добьется гребаная толпа "свидетелей правды", - что в новом мире все будут бояться высказываться на острые темы, как бы кто не отменил.

Ненавижу этих уродов больше, чем антиваксеров. Ублюдок с гитарой будет теперь диктовать, о чем можно говорить, а о чем нет.

С каких пор ваще у музыкантов есть какой то особый интеллект? Давайте футболистов еще спросим

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5
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glimpse unthinkable

Ненавижу этих уродов больше, чем антиваксеров.
 Значит ты просто не любишь человечество.

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0
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Vladimir Medvedev

Это они не любят человечество, так как считают всех идиотами, которым нельзя давать мыслить критически и сомневаться в чем то.

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5
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glimpse unthinkable

считают всех идиотами
И в чем они не правы, ты точно так же считаешь идиотами их, в чем принципиальное отличие твоей веры в собственную правоту от их, точно такой же, веры?

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–3
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Vladimir Medvedev

Я считаю идиотами их, а они считают идиотами всех.

А отличие в том, что мы уже проходили "министерство правды" и ничем хорошим это не кончилось. Вначале запрещают педофилов, потом неудобную информацию, потом оппозицию.

Всегда первым запрещают что-то однозначно неправильное, но на этом не останавливаются.

Я ваще за диалог, обсуждать надо любые темы.

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3
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glimpse unthinkable

Охоте на ведьм столько же лет сколько и человечеству, пора уже свыкнулся с мыслью, что люди всегда ищут козлов отпущения и всегда считают свою позицию единственное верной.
Ругать их за это глупо.

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1
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Vladimir Medvedev

Я жил в свободные 90е, и видел, что так тоже можно. Вокруг меня были люди, которые готовы были обсуждать любые темы и не табуировали острые вопросы.

Ну и то, что что-то было "всегда", не значит, что это хорошо.

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4
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пепси

Не свободные, а вседозволенные. Потому и бандитизм процветал. Как симптом.

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0
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Vladimir Medvedev

Сегодня они обсуждают вакцину, а завтра возьмутся за калаши!

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2
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пепси

Сегодня ты 🍄, а завтра 🐺!

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0
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пепси

Ага, да... За демагогию ты))

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Vladimir Medvedev

Я за свободу

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пепси

За всё хорошее и против всего плохого, да))

Абсолютной свободы как и других абсолютных понятий не существует в реальности — они всегда определяются относительно чего-то другого. Именно потому нужно рассматривать контекст и применять понятия критической массы. Одно дело распрострянять шизу про плоскую Землю и т.п. — это никак ни на кого не повлияет (просо потому что никто в космос не летает, например). Совмем другое распространять дезу про корону и вакцины. Контекст и крит масса — это главное. А не ваши иллюзии про суперсвободу, которой нет.

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1
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Vladimir Medvedev

Это ты за все хорошее, и за запрет всего плохого.

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Основной кот

Значит ты просто не любишь человечество.
не вижу в этом ничего плохого

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1
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glimpse unthinkable

Как и я

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2
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Путин спас Россию

Ублюдок с гитарой будет теперь диктовать, о чем можно говорить, а о чем нет.
С каких пор ваще у музыкантов есть какой то особый интеллект?
Интересно ты выразился, будто если бы это был учёный-академик - ты бы разрешил ему диктовать, о чём можно говорить, а о чём нет

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1
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пепси

Зашейся

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–1
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Vladimir Medvedev

Порвался)

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Основной кот

Ублюдок с гитарой будет теперь диктовать, о чем можно говорить, а о чем нет.
 А какой ублюдок ты? Янг возмутился тому, что ему не понравилось, и сказал что не будет с роганом на одной платформе. Где диктат? Где требования запретить спрашивать? В твоих штанах?

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0
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SadDamnWhoSaid

Когда они уже усвоят, что нельзя никогда отступать под давлением толпы

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1
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Igor Savchenko

Да, если начал срать в штаны, то сри до упора

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5
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SadDamnWhoSaid

Я смотрю фекальная тема не отпускает?

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1
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Андрей Петкевич

Это тебя пацанская тема не отпускает.

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2
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gchk

почему нельзя?

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1
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пепси

так написали в интернете...

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4
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Андрей Апанасик

Потому что толпа — безмозглая херня.

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0
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заказ наряд

которая тебя выбрала

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0
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Андрей Апанасик

Ви лив ин сасаити.

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1
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заказ наряд

"...и убегает от преследующих его санитаров"

Джокер (фильм, 2019)
«Джокер» (англ. Joker) — американский психологический триллер режиссёра Тодда Филлипса по…
ru.wikipedia.org
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1
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gchk

глубоко

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Основной кот
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0
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Основной кот

что с вёрсткой? приложите подорожник)

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2
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пепси

Фраер сдал назад

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1
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Основной кот

вакцина пидор. из-за ее отсутствия не дали кофе попить в кофейне :/

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1
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Lofoten Forsake

Да потому что ты заразишь людей, которые вакцинировались от него! Так, стоп...

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2
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заказ наряд

Не, надо так ".. потому что вакцинированные заразят невакцинированных".

Охтыж.

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qwe rty

простите если довел вас до бешенства
 Если в оригинале он сказал "sorry if I made you mad" то ньюсмейкер тупой пидарас.

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Джордж Харви

Roe Jogan

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Lofoten Forsake

В слова вслушайтесь, он подстебнул людей немного. Молодец, Роган.

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Семен Семеныч

Как же хорошо, что меня хоть эта битва говна и мочи не ебёт

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Основной кот

Автор, помогу тебе освоить этот сложный английский язык.

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