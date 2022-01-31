«Простите, если довёл вас до бешенства»: Джо Роган извинился за выпуски подкаста о «бесполезности» вакцин Статьи редакции
Комик также пообещал приглашать на шоу больше гостей, которые будут представлять разные точки зрения по спорным вопросам.
Американский комик, блогер и автор подкаста The Joe Rogan Experience извинился перед Spotify за выпуски с фейками о вакцинации и перед слушателями и зрителями, которых эти эпизоды шоу разозлили. Об этом он рассказал в видеообращении в инстаграме.
По словам Рогана, больше всего вопросов у слушателей возникло из-за выпусков подкаста с кардиологом Питером Маккалоу и иммунологом и вирусологом Робертом Мэлоуном. Последний сомневался в эффективности вакцин и был заблокирован в твиттере за распространение ложной информации о коронавирусе.
26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из библиотеки Spotify, возмутившись выпуском подкаста комика Джо Рогана о «бесполезности» вакцин. Янг заявил, что «Spotify распространяет ложную информацию, что может привести к смерти тех, кто верит им». 29 января в знак солидарности с Янгом свою музыку пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл объявила.
31 января стало известно, что Spotify начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса после требования Нила Янга удалить его музыку с платформы.
Вот интересно, кто-нибудь смотрел/слушал эпизод с Робертом Малоуном? Ведь узнавать о подкасте в чьём-то пересказе, из вторых рук - это так себе идея. Я посмотрел половину, так вот этот дядя очень осторожно выбирает слова и сопоставляет факты, и я там не услышал (пока что) ярого антивакцинаторства.Он скорее задает довольно интересные вопросы по поводу повальной многоразовой вакцинации и меня это заставило задуматься. Сам я привит и гоняю в маске, если что.
И да, насчет заголовка - уже кто-то доказал, что эти ученые распространяют именно "фейки" о вакцинации?
Ещё никто не доказал что плоскоземельники не правы, только после возьмутся за антиваксеров
Его в твиторе забанили, какие тебе ещё нужны аргументы и доказательства?!1
Роберт Малоун - пиздабол и хайпожор. Вот, например, его обращение, которое гуляет по антиваксерским помойкам: https://twitter.com/ANo1505/status/1472542455543308296?s=20&t=0fBiLVBrgEOrUDDGD7ee9g
Нужно ли говорить, что эта страшилка наполнена "фактами", давно опровергнутыми научным сообществом?
пиздабол
У тебя есть медицинское образование? У меня вот нет.
В твоём ролике он немного другими словами говорит то же самое, о чем расскажет месяц спустя в подкасте у Рогана. И про побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы (по-моему, миокардит) и репродуктивной системы (яйцеклетки). В чем смысл того, что ты это сюда принёс и кто конкретно "давно опровергнул" это всё, я не понял, если честно.
причем про побочки написано и на cdc.gov и fda.gov и также не рекомендуется например модерна до 30 лет. А пфайзер официально при поставке снимает с себя ответственность за любой вред здоровью. но тут какой-то неправительственный чел об этом народу рассказывает - значит будут его гнобить и канселить.
Хорошо бы, чтобы те же люди, что с лупой ищут побочки от вакцин также скрупулезно читали исследования про ивермектин, который продвигался в известных кругах как эффективное средство от вируса. И, кстати, можно пруф про снятие отвественности с пфайзера?
Вот быстро нагуглинный фактчек от reuters про "токсичность" спайк-белка, это старая байка: https://www.reuters.com/article/factcheck-vaccine-cytotoxic-idUSL2N2O01XP
Про миокардит можешь посмотреть один из предыдущих подкастов того же Рогана. Гость указал на опубликованное в New scientist исследование, которое показало, что риск миокардита намного выше собственно при инфицировании ковидом, чем от мРНК-вакцины. К слову, Роган с трудом принял этот факт, но вот почему-то всяких шарлатанов, слушает развесив уши, и потом транслирует весь этот бред как "просто другая точка зрения, бро".
https://www.youtube.com/watch?v=_31l9XIzswI&ab_channel=SandeepDahal
Пфф что там могли опровергнуть ? если препарату 2 года. Мало того что ВСЕ вакцины выпущены экстренно на рынок в обход стандартных процедур , так ещё и технология новая и не проверенная. Логику то включай иногда.
Я смотрел. Переписывался с человеком немножко на эту тему, аргументы были типа уважаемая газета написала, титулованные учёные сказали. Люди не хотят думать, а чтобы им сказали что делать.
Да, но этот Мэлоун тоже титулованный учёный) тут наверное встаёт вопрос - кому верить и у кого более логично выстроенная цепь аргументов.
Почитаешь тэжэшников, все в масках гоняют, выходишь на улицу или в магаз, уже даже продавцы изредка просят надеть, всем побую, пенсионеров только в них видно
Хз, это уже привычка. Никто не будет доёбываться + зимой лицо не мёрзнет.
пенсионеров только в них видно
По-моему, даже им уже пох)
Кстати да, при этом уже стало похер в обе стороны, недавно попросили надеть маску в магазине, вышел и дошел до дома в маске, тупо забыл что надета
ну так а много ты в жизни тжшников встречал?
Это лишний раз доказывает, что пользователи тж - нейросети
"Я привит и в маске" остановило шквал комментов от ярых ваксеров.
да вы что, они на английском разговаривают, это же сложно, мне по телевизору сказали и в твиттере написали что все кто сомневается в официальной цифре ВОЗ в 95% эффективности - те все антиваксеры и распространяют фейки. (и заголовок статьи именно такой). вопросы какие-то задают, цифрами машут - раздор один от них. пфазер лучше знает что надо. И вообще если они профессора какие-то и такие умные - то почему они строем не ходят?
Р
Все чего добьется гребаная толпа "свидетелей правды", - что в новом мире все будут бояться высказываться на острые темы, как бы кто не отменил.
Ненавижу этих уродов больше, чем антиваксеров. Ублюдок с гитарой будет теперь диктовать, о чем можно говорить, а о чем нет.
С каких пор ваще у музыкантов есть какой то особый интеллект? Давайте футболистов еще спросим
Ненавижу этих уродов больше, чем антиваксеров.
Значит ты просто не любишь человечество.
Это они не любят человечество, так как считают всех идиотами, которым нельзя давать мыслить критически и сомневаться в чем то.
считают всех идиотами
И в чем они не правы, ты точно так же считаешь идиотами их, в чем принципиальное отличие твоей веры в собственную правоту от их, точно такой же, веры?
Я считаю идиотами их, а они считают идиотами всех.
А отличие в том, что мы уже проходили "министерство правды" и ничем хорошим это не кончилось. Вначале запрещают педофилов, потом неудобную информацию, потом оппозицию.
Всегда первым запрещают что-то однозначно неправильное, но на этом не останавливаются.
Я ваще за диалог, обсуждать надо любые темы.
Охоте на ведьм столько же лет сколько и человечеству, пора уже свыкнулся с мыслью, что люди всегда ищут козлов отпущения и всегда считают свою позицию единственное верной.
Ругать их за это глупо.
Я жил в свободные 90е, и видел, что так тоже можно. Вокруг меня были люди, которые готовы были обсуждать любые темы и не табуировали острые вопросы.
Ну и то, что что-то было "всегда", не значит, что это хорошо.
Не свободные, а вседозволенные. Потому и бандитизм процветал. Как симптом.
Сегодня они обсуждают вакцину, а завтра возьмутся за калаши!
Сегодня ты 🍄, а завтра 🐺!
Ага, да... За демагогию ты))
Я за свободу
За всё хорошее и против всего плохого, да))
Абсолютной свободы как и других абсолютных понятий не существует в реальности — они всегда определяются относительно чего-то другого. Именно потому нужно рассматривать контекст и применять понятия критической массы. Одно дело распрострянять шизу про плоскую Землю и т.п. — это никак ни на кого не повлияет (просо потому что никто в космос не летает, например). Совмем другое распространять дезу про корону и вакцины. Контекст и крит масса — это главное. А не ваши иллюзии про суперсвободу, которой нет.
Это ты за все хорошее, и за запрет всего плохого.
Как и я
Ублюдок с гитарой будет теперь диктовать, о чем можно говорить, а о чем нет.
С каких пор ваще у музыкантов есть какой то особый интеллект?
Интересно ты выразился, будто если бы это был учёный-академик - ты бы разрешил ему диктовать, о чём можно говорить, а о чём нет
Зашейся
Порвался)
Когда они уже усвоят, что нельзя никогда отступать под давлением толпы
Да, если начал срать в штаны, то сри до упора
Я смотрю фекальная тема не отпускает?
Это тебя пацанская тема не отпускает.
почему нельзя?
так написали в интернете...
Потому что толпа — безмозглая херня.
которая тебя выбрала
Ви лив ин сасаити.
"...и убегает от преследующих его санитаров"
глубоко
Фраер сдал назад
Да потому что ты заразишь людей, которые вакцинировались от него! Так, стоп...
Не, надо так ".. потому что вакцинированные заразят невакцинированных".
Охтыж.
простите если довел вас до бешенства
Если в оригинале он сказал "sorry if I made you mad" то ньюсмейкер тупой пидарас.
Roe Jogan
В слова вслушайтесь, он подстебнул людей немного. Молодец, Роган.
Как же хорошо, что меня хоть эта битва говна и мочи не ебёт