Я не знаю, правы ли они. Я не знаю, потому что я не врач. Я не учёный. Я просто человек, который садится и разговаривает с людьми и ведёт с ними беседы. Я что-то неправильно понимаю? Абсолютно. Я понимаю что-то неправильно, но я стараюсь исправиться всякий раз, когда я ошибаюсь.





Простите, если довел вас до бешенства. Отныне я стану приглашать на шоу больше гостей, которые будут представлять разные точки зрения по спорным вопросам. Я сделаю всё возможное, чтобы попытаться сбалансировать эти спорные точки зрения с мнениями других людей, чтобы найти лучший взгляд на проблемы.