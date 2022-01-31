РПЦ попросила Роскомнадзор заблокировать фейковое видео, на котором патриарх Кирилл якобы призывает скупать криптовалюту Статьи редакции
В ролике закадровый голос также сообщает о службе, на которой благословят криптотрейдеров.
РПЦ отправила в Роскомнадзор письмо с требованием заблокировать видео, а также ресурсы, которые его распространяют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Видео опубликовали на ютуб-канале «Дух Нации». Авторы ролика взяли кадры выступления патриарха Кирилла с выступления на парламентских встречах и вырезали из контекста слова о «неудержимом росте курса биткоина к доллару», а также о людях, которые проигрывают конкуренцию роботам и компьютерам.
Закадровый голос сообщает, что патриарх призвал россиян покупать криптовалюты, а также инвестировать в современные технологии для роста экономики. В видео, которое стилизовано под новостной сюжет, также упоминается, что он планирует провести службу, где он «благословит всех инвесторов и криптотрейдеров на эту деятельность».
По словам Кипшидзе, авторы ролика взяли кадры четырёхлетней давности. На том выступлении патриарх Кирилл призывал к труду, а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться.
А ты очереди к мощам видел, ни Навальному и ни Путину такие митинги не снесись даже
с народом реально повезло
Какой тонкий лёд... :)
Под ногами майора
Далеко не только они
Ох лол, там ещё ссылка на сайт в описании, такая кринжатина отборная... На кого это рассчитано?
Не важно. Лох не мамонт. Особенно тот, у которого напрочь отбито критическое мышление, и привита вера в чудо.
Важно то, сколько в итоге это принесёт прибыли авторам ролика.
а сам сайт копирует РБК, только стоимость доллара выдаёт, что это скам
И заблокируйте ещё рекламу на Ютубе про выплаты Газпрома
А видос то где? Его ж ещё не заблокировали, а только попросили.
По словам Кипшидзе, авторы ролика взяли кадры четырёхлетней давности. На том выступлении патриарх Кирилл призывал к труду, а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться.
Как показало время, зря призывал.
"авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде"
А бога нельзя попросить, чтобы он заблокировал это видео?
а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться
Инвестировать в сигареты?
Это да.
авторитет Церкви
а он есть?
Уже было выше.
увидел только после
Лучше бы перевели православие на блокчейн
Когда биток пробьёт лям произойдёт второе пришествие
сатоши
что
Криптовалюта стала финансовым конкурентом РПЦ! Почему Бог допустил такое?