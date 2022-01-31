В ролике закадровый голос также сообщает о службе, на которой благословят криптотрейдеров.

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Скриншот из видео на ютуб-канале «Дух Нации»

РПЦ отправила в Роскомнадзор письмо с требованием заблокировать видео, а также ресурсы, которые его распространяют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Видео опубликовали на ютуб-канале «Дух Нации». Авторы ролика взяли кадры выступления патриарха Кирилла с выступления на парламентских встречах и вырезали из контекста слова о «неудержимом росте курса биткоина к доллару», а также о людях, которые проигрывают конкуренцию роботам и компьютерам.

Закадровый голос сообщает, что патриарх призвал россиян покупать криптовалюты, а также инвестировать в современные технологии для роста экономики. В видео, которое стилизовано под новостной сюжет, также упоминается, что он планирует провести службу, где он «благословит всех инвесторов и криптотрейдеров на эту деятельность».

По словам Кипшидзе, авторы ролика взяли кадры четырёхлетней давности. На том выступлении патриарх Кирилл призывал к труду, а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться.