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Новости
Sasha Shambilova

РПЦ попросила Роскомнадзор заблокировать фейковое видео, на котором патриарх Кирилл якобы призывает скупать криптовалюту Статьи редакции

В ролике закадровый голос также сообщает о службе, на которой благословят криптотрейдеров.

33 33 комментария
2586 просмотров
Скриншот из видео на ютуб-канале «Дух Нации»

РПЦ отправила в Роскомнадзор письмо с требованием заблокировать видео, а также ресурсы, которые его распространяют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Видео опубликовали на ютуб-канале «Дух Нации». Авторы ролика взяли кадры выступления патриарха Кирилла с выступления на парламентских встречах и вырезали из контекста слова о «неудержимом росте курса биткоина к доллару», а также о людях, которые проигрывают конкуренцию роботам и компьютерам.

Закадровый голос сообщает, что патриарх призвал россиян покупать криптовалюты, а также инвестировать в современные технологии для роста экономики. В видео, которое стилизовано под новостной сюжет, также упоминается, что он планирует провести службу, где он «благословит всех инвесторов и криптотрейдеров на эту деятельность».

По словам Кипшидзе, авторы ролика взяли кадры четырёхлетней давности. На том выступлении патриарх Кирилл призывал к труду, а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться.

Данная видеонарезка — совершеннейший фейк, она сделана мошенниками, которые злонамеренно используют авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде.

Вахтанг Кипшидзе
зампредседателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата

#новости #религия #рпц #криптовалюта

33 33 комментария
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Основной кот

используют авторитет Церкви
А он есть?

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16
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Сеня

А ты очереди к мощам видел, ни Навальному и ни Путину такие митинги не снесись даже

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8
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испанский смех

с народом реально повезло

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0
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Chikk

Какой тонкий лёд... :)

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6
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Azat Khalilov

Под ногами майора

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0
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Основной кот

Есть множество людей, для которых ответ "да".

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2
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Основной кот

Ну всякие старухи ведутся на эту хуйню.

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0
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ggg123

Далеко не только они

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2
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Основной кот
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0
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Основной кот

https://youtu.be/HcslaFuyKlo

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9
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FUNGAME

Ох лол, там ещё ссылка на сайт в описании, такая кринжатина отборная... На кого это рассчитано?

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0
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Странник Вечный

Не важно. Лох не мамонт. Особенно тот, у которого напрочь отбито критическое мышление, и привита вера в чудо.
Важно то, сколько в итоге это принесёт прибыли авторам ролика.

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6
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markel

а сам сайт копирует РБК, только стоимость доллара выдаёт, что это скам

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0
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Сергей Сергеич

И заблокируйте ещё рекламу на Ютубе про выплаты Газпрома

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7
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Основной кот

Газпром платит. Всегда.

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0
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Основной кот

Половина рекламы в ФБ такая, то Мишустин рекламирует, то Маск с Дуровым

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6
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FUNGAME

А видос то где? Его ж ещё не заблокировали, а только попросили.

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6
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Masha Kovalyova

По словам Кипшидзе, авторы ролика взяли кадры четырёхлетней давности. На том выступлении патриарх Кирилл призывал к труду, а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться.
 Как показало время, зря призывал.

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4
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Василий Дробовский

"авторитет Церкви, хотят обманывать людей, вынуждая их участвовать в очередной финансовой пирамиде"

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2
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Егор Ниглов

А бога нельзя попросить, чтобы он заблокировал это видео?

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2
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Максим Шпилёв

а не к инвестированию в криптовалюты в надежде быстро обогатиться
Инвестировать в сигареты?

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1
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Имя и фамилия

Это да.

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1
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Serge

авторитет Церкви
 а он есть?

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0
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Имя и фамилия

Уже было выше.

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1
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Serge

увидел только после

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1
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Путин спас Россию

Лучше бы перевели православие на блокчейн

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Основной кот

Задача для Константина Малофеева

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Stanley H. Tweedle

Когда биток пробьёт лям произойдёт второе пришествие

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испанский смех

сатоши

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Андрей Галицкий

что

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Имя Фамилия

Криптовалюта стала финансовым конкурентом РПЦ! Почему Бог допустил такое?

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Основной кот

потому что помимо бога есть и дьявол. крипта - орудие сотоны

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Основной кот

В любой приличной церкви есть крипта

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