«Кто-то спросит, как это будет работать?»: NYT выяснила, что происходит внутри Meta при попытке построить метавселенную Статьи редакции
Компания Цукерберга переманивает сотрудников Microsoft и Apple, а параллельно с этим сталкивается с непониманием среди своих специалистов.
После объявления Марка Цукерберга о смене названия компании Facebook на Meta и желании создать «метавселенную», руководство начало «радикальные преобразования», выяснило издание The New York Times. Издание отмечает, что компания затеяла преобразование в тот момент, когда в ней работает более 68 тысяч человек. Во многом с этим NYT связывает «внутренний сбой», о котором рассказали изданию девять сотрудников Meta — действующих и бывших, которые не уполномочены говорить от лица компании.
- В октябре Цукерберг объявил о создании 10 тысяч мест для работы над реализацией «метавселенной». По данным издания, сейчас из 3 тысяч открытых вакансий 24% посвящены именно этому направлению.
- Как сообщают сотрудники Meta, после ребрендинга в компании создали тысячи мест в лабораториях, которые создают аппаратное и программное обеспечение для «метавселенной». После этого менеджеры призвали сотрудников из команд по соцсетям подать заявки на эти должности.
- Двое сотрудников анонимно рассказали, что некоторые команды из числа тех, что работают над Facebook и Instagram, сократились — а вместе с этим и бюджеты на вторую половину 2022 года. Для некоторых работников также осталось непонятным стремление создать «метавселенную», пока компания не разобралась с дезинформацией и экстремизмом на старых площадках. По словам источника, ожидалось, что сотрудники позитивно отнесутся к инновациям, а тем, кто с этим не согласился, пришлось уйти из Meta.
- NYT сообщает, что один из работников уволился после того, как понял, что его работа в Instagram больше не ценится компанией. Другой сотрудник же ушёл, поскольку счёл, что «метавселенная» — не подходящий для компании проект. Официальный представитель Meta отметил в разговоре с NYT, что «значительного» сокращения количества рабочих мест из-за «нового направления» не наблюдалось.
- Компания переманила десятки сотрудников из компаний-конкурентов «вроде Microsoft и Apple», сказали два источника NYT, знакомые с ситуацией. Среди нанятых — те, кто работал над дополненной реальностью, например, Hololens в Microsoft и над секретным проектом в Apple.
- На общем собрании Meta Цукерберг заявил, что идёт «ва-банк» и ставит всё на «метавселенную». После главный операционный директор Шерил Сандберг ответила на вопросы сотрудников, заверив, что этот проект предоставит множество возможностей людям по всему миру. Как сообщают источники NYT, большинство отреагировало с помощью эмодзи сердца, но в закрытым чате для инженеров, с которым ознакомился NYT, один из участников написал: «Кто всё-таки затронет очевидную тему и спросит, как это вообще будет работать?».
один из участников написал: "Кто всё-таки затронет очевидную тему и спросит, как это вообще будет работать?"
С IP адреса, по которому пробился дом Цукерберга.
Уволилось два сотрудника и об этом новость. А ещё сообщение в чате было, заебись
Я лучше про тик токи почитаю, как они там сцут в штаны или славят Путина
один из участников написал: «Кто всё-таки затронет очевидную тему и спросит, как это вообще будет работать?»
Мем с чуваком на совещании, вылетающим в окно.
сообщает, что один из работников уволился после того, как понял, что его работа в Instagram больше не ценится компанией. Другой сотрудник же ушёл, поскольку счёл, что «метавселенная» — не подходящий для компании проект.
Сосиска уволилась срочно в тираж. Апдейт: вторая тоже уволилась.
Все ведь понимают, что он просто спиздил врчат и намерен продавать как свою идею?
никогда такого не было в Интернете
«Кто всё-таки затронет очевидную тему и спросит, как это вообще будет работать?»
Мне вот тоже любопытно. Есть спецы в одном предложении описать?
Вот так https://www.twitch.tv/directory/game/VRChat , только бабло будет цукербергу приносить
Большие деньги на кону, я смотрю
Цукерберг
ва-банк
Хмм..
Компания против Фейсбука в американских сми приобретает уже совсем идиотический характер. Прям комсомольская правда.
В Фейсбуке уволился работник, которому не нравилось там работать.
Фейсбук создаёт новую технологию и пока не до конца понимает механизм ее работы.
В Фейсбуке сотрудники поспорили.
Эксклюзив
Ожидала тут увидеть ответ, как это будет работать)
Пейсбук сделает очередных симсов и первой новостью там будет упавшая сосиска.
О чем tj будет вспоминать лет 5.
У деда шиза
У него кстати похожая мутация пигмента как у путина