После объявления Марка Цукерберга о смене названия компании Facebook на Meta и желании создать «метавселенную», руководство начало «радикальные преобразования», выяснило издание The New York Times. Издание отмечает, что компания затеяла преобразование в тот момент, когда в ней работает более 68 тысяч человек. Во многом с этим NYT связывает «внутренний сбой», о котором рассказали изданию девять сотрудников Meta — действующих и бывших, которые не уполномочены говорить от лица компании.