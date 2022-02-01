The New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму Статьи редакции
Игра пока останется бесплатной.
- The New York Times добавит головоломку к своим кроссвордам и играм, которые доступны за отдельную подписку, пишет газета. Сумма сделки находится «в нижнем диапазоне семизначных сумм» — то есть издание заплатило примерно миллион или больше.
- Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Разработчик Джош Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. После покупки игра останется бесплатной, пообещал её создатель в твиттере.
- По данным NYT, к началу января число игроков Wordle выросло до 300 тысяч в день, а к концу месяца — до нескольких миллионов. У игры появилось множество приложений-копий, в том числе и в App Store, но Apple удалила их.
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12 комментариев
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Антигравитационный торт
Как там клабхаус?
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Джонни Мнемоников
Ты не спрашивай, а инвестируй.
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Oldfag TV
never gets old
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5
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Антигравитационный торт
однозначно! однозначную сумму
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Джонни Мнемоников
Не понимаю хайпа вокруг этого вот.
Не понимаю хайпа вокруг этого вот.
Какой-то кроссворд для идиотов и поклонников Якубовича.
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Путин спас Россию
Какой ты зашоренный
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Jonathan Lynn
Если у тебя хорошо с английским - очень занятная игра
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Джонни Мнемоников
Да вроде не жалуюсь. Кроссворды интереснее.
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BTopHuk
Так и на ру есть
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Андрей Заварзин
Для пендосов тупых, очевидно
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Миржан Досымбаев
Ща очень легко отмыть бабки через покупки мелких контор :D в киберспорту одна контора накупила игроков и те, буквально через месяц разбежались. Там больше 3-5 лямов всрато.
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