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The New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму Статьи редакции

Игра пока останется бесплатной.

  • The New York Times добавит головоломку к своим кроссвордам и играм, которые доступны за отдельную подписку, пишет газета. Сумма сделки находится «в нижнем диапазоне семизначных сумм» — то есть издание заплатило примерно миллион или больше.
  • Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Разработчик Джош Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. После покупки игра останется бесплатной, пообещал её создатель в твиттере.
  • По данным NYT, к началу января число игроков Wordle выросло до 300 тысяч в день, а к концу месяца — до нескольких миллионов. У игры появилось множество приложений-копий, в том числе и в App Store, но Apple удалила их.
Интернет
Саша Белоусов
Русский Wordle: как я адаптировал популярную игру и за неделю привлёк 50 тысяч пользователей

Распространение «Вордли» началось всего с одного твита.

#новости #игры

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Антигравитационный торт

Как там клабхаус?

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Джонни Мнемоников

Ты не спрашивай, а инвестируй.

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Oldfag TV

never gets old

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Антигравитационный торт

однозначно! однозначную сумму

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Джонни Мнемоников

Не понимаю хайпа вокруг этого вот.
Какой-то кроссворд для идиотов и поклонников Якубовича.

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Путин спас Россию

Какой ты зашоренный

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Jonathan Lynn

Если у тебя хорошо с английским - очень занятная игра

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Джонни Мнемоников

Да вроде не жалуюсь. Кроссворды интереснее.

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BTopHuk

Так и на ру есть

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Андрей Заварзин

Для пендосов тупых, очевидно

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Важный мангал

Это даже не смешно

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Миржан Досымбаев

Ща очень легко отмыть бабки через покупки мелких контор :D в киберспорту одна контора накупила игроков и те, буквально через месяц разбежались. Там больше 3-5 лямов всрато.

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