{"id":1067,"title":"\u0418\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0444\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1067&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/523671-poslushat-novoe-podvodnye-pesy-lyudoviko-eynaudi&placeBit=1&hash=87189b976793cd3dffa972657c22b0c7cd8fccd3edbf51007c99ab30c82723b3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

«Ъ»: Сбер провёл технологические учения на случай отключения от зарубежной IT-инфраструктуры из-за возможных санкций США Статьи редакции

По данным издания, во время учений моделировалось отключение структур банка от поддержки Microsoft, Nvidia, Oracle, Intel и других компаний.

5 5 комментариев
107 просмотров

Сбер проводил учения на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.

В IT-компаниях, а также в Сбере и других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В российском офисе SAP заявили, что не обладают информацией об учениях. В Nvidia заявили, что не готовы комментировать ситуацию: «Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию». В Microsoft отказались от комментариев, а в Oracle и Intel не ответили на запросы.

По словам источников издания, власти сейчас прорабатывают возможные сценарии на случай как ограничения поставок в Россию микроэлектроники, так и отключения российских предприятий, работающих с зарубежным программным обеспечением, от его поддержки.

Как рассказали опрошенные «Коммерсантом» специалисты, бизнесу стоит готовиться к необходимости переходить на продукцию российских производителей электроники и софта. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что для уменьшения рисков из-за возможных санкций необходимо проводить учения и тестировать инфраструктуру.

В связи с обострением внешнеполитической ситуации мы говорим уже не просто о необходимости импортозамещения, а о том, сколько времени на это остаётся. Нивелировать риски можно через серию тестирований инфраструктуры, проведение учений и проверку готовности сценариев оперативного реагирования. Затем с учётом понимания узких мест необходимо создавать резервные механизмы на отечественном ПО.

Ренат Лашин

исполнительный директор компании «Отечественный софт»

Директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина отметила, что перенос данных с импортных систем на отечественные займёт время и бизнесу стоит к этому готовиться. «Для организаций, которые ещё не приступили к замене зарубежных решений, резкий переход станет проблематичным», — уточнила она.

19 января стало известно, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в РФ микроэлектроники в случае «нападения России на Украину».

#новости #сбер #технологии

5 5 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Александр Добриневский

В Nvidia заявили, что не готовы комментировать ситуацию: Наш бизнес находится вне политики
Oh my sweet summer child

Ответить
3
Развернуть ветку
Важный мангал

Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию
 смелые заявления, пока санкций нет

Ответить
2
Развернуть ветку
Xu Li

Ну пожалуйста не надо

Ответить
0
Развернуть ветку
BTopHuk

Где тренинг рытья окопов и закладке окон мешками с песком?

Ответить
0
Развернуть ветку
Важный мангал

учились оформлять банкротство?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null