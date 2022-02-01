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Сергей Исенеков

Российская компания-разработчик ABBYY отозвала большинство своих продуктов из реестра российского ПО Статьи редакции

Разработчик подтвердил, что уведомил оператора реестра о несоответствии ряда своих программ его требованиям.

  • Компания ABBYY, известная как разработчик программы по распознаванию текста FineReader и словарей Lingvo, исключила из реестра российского ПО Минцифры два десятка программ. В компании отметили, что сделали это по своей инициативе. Об этом пишет CNews.

Мы постоянно следим за актуальностью продуктов компании, входящих в реестр отечественного ПО, и регулярно сами уведомляем оператора реестра об изменениях, что и произошло в данном случае. Мы исключили продукты, которые более не соответствуют требованиям реестра. Компания по собственной инициативе подала заявку об исключении продуктов, что предусмотрено правилами реестра.

представитель компании ABBYY

  • Среди исключённых из реестра: программы для оптического распознавания символов FineReader, для потокового ввода данных FlexiCapture, сканер визиток Business Card Reader, для создания снимков областей экрана Screenshot Reader, для создания мобильных приложений Mobile OCR Engine и других.

  • Сейчас в реестре остаются Lingvo и поисковая программа ABBYY Intelligent Search.

  • Как утверждает источник издания TAdviser, знакомый с деятельностью ABBYY, истинной причиной исключения продуктов компании из реестра стала передача права на ПО своим американским юридическим лицам.

Да, это так. ABBYY продолжает расширять своё присутствие на международном рынке и диверсифицирует активы в соответствии с ключевыми для компании регионами присутствия. Развитие продаж на международном рынке позволяет нам инвестировать в новые направления и технологии и, как следствие, предоставлять все больше рабочих мест.

представитель компании ABBYY

#новости #abbyy

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Важный мангал

Не хотят тонуть вместе с пароходом

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Chikk

Это позволит теперь невозбранно пиратить отозванное в офисе или нет?

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1
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Антигравитационный торт

кто-то еще пользуется?

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5
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Важный мангал

Есть сферы, где FineReader жизненно необходим. Например, при администрировании больших проектов, т.к. всякой проектной документации, догововоров, ДСников, приложений и прочего - тонны.

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7
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Джонни Мнемоников

Ну лучше бы переводить на безбумажные дела, ЭЦП, вот это вот всё.
Поди не в 90-х живём-то.

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2
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Хенрик Квинто

ЭЦП в российских реалиях — это скан договора в виде картинок, собранных в единый PDF + ЭЦП к нему. Чистыми электронными документами (чтобы текст был бы текстом в машиночитаемом виде какого-нибудь XML) в 99% случаев даже не пахнет.

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7
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Some Dude

да, но есть куча нюансов. у меня девушки-коллеги как раз внедряют электронный документооборот. если внутри одной фирмы (с филиалами или без) еще можно уменьшить количество бумаг, то при попытке обмена документами с контрагентами все, чаще всего, скатывается к бумагам. даже нам наши заказчики, которым мы же внедряли СЭД шлют бумаги по почте, а не в электроне.
в этом направлении еще поле непаханное, в электрон в рф всех загнать - как метавселенную построить, такой же масштаб невероятности

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Важный мангал

У нормальных контрагентов давно уже есть доступ к системе Диадок.

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Джонни Мнемоников

Как говорил один сотрудник пиццерии - "Хлауное - начить!"

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Важный мангал

Процесс перехода не быстрый.

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DrinK Smoke

Там было дело с эцп - как левые люди подарили левому мужику квартиру другого мужика. Довольно занимательная история.

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Chikk

Ну FR как бы да, привычка просто.

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Антигравитационный торт

Яндекс.Переводчик распознает все

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Chikk

Отвратительно. :)

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Антигравитационный торт

любой текст и армянский, и казахский, и грузинский

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Chikk

Хорошо. Но мне для перевода сканов в текст без перевода с языков - просто FR привычно и вполне удобно. Можно не ставить новое, тем более от Яндекса? Ну пожалуйста... :)

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Антигравитационный торт

Но мне для перевода сканов в текст без перевода
 так зачем тебе перевод, именно только для распознавания и пользуюсь
Можно не ставить новое
 ничего ставить не нужно, все делается на сайте

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Chikk

На каком сайте, да ёпрст... Пойми ты, не всегда есть интернеты, зачастую надо доки слить в цифру в месте, где только трубы и тайга (утрирую, конечно). И это надо сделать тут и сейчас, а не бегать в поисках сети.

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Антигравитационный торт

ладно делай

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Chikk

Спасибо! :D

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Антигравитационный торт

может хоть яндекс бар установишь?

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7
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Chikk

Так, бля... :)

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Olzhas Aitkaliyev

У нас в конторе тоже рассматривали уйти с FineReader на Tesseract (опенсорсный распознаватель), но пока по качеству даже рядом не стоит. Тоже с подачи нашего основного заказчика Сбера

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