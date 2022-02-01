Российская компания-разработчик ABBYY отозвала большинство своих продуктов из реестра российского ПО Статьи редакции
Разработчик подтвердил, что уведомил оператора реестра о несоответствии ряда своих программ его требованиям.
Компания ABBYY, известная как разработчик программы по распознаванию текста FineReader и словарей Lingvo, исключила из реестра российского ПО Минцифры два десятка программ. В компании отметили, что сделали это по своей инициативе. Об этом пишет CNews.
Среди исключённых из реестра: программы для оптического распознавания символов FineReader, для потокового ввода данных FlexiCapture, сканер визиток Business Card Reader, для создания снимков областей экрана Screenshot Reader, для создания мобильных приложений Mobile OCR Engine и других.
- Сейчас в реестре остаются Lingvo и поисковая программа ABBYY Intelligent Search.
Как утверждает источник издания TAdviser, знакомый с деятельностью ABBYY, истинной причиной исключения продуктов компании из реестра стала передача права на ПО своим американским юридическим лицам.
Это позволит теперь невозбранно пиратить отозванное в офисе или нет?
кто-то еще пользуется?
Ну лучше бы переводить на безбумажные дела, ЭЦП, вот это вот всё.
Поди не в 90-х живём-то.
ЭЦП в российских реалиях — это скан договора в виде картинок, собранных в единый PDF + ЭЦП к нему. Чистыми электронными документами (чтобы текст был бы текстом в машиночитаемом виде какого-нибудь XML) в 99% случаев даже не пахнет.
да, но есть куча нюансов. у меня девушки-коллеги как раз внедряют электронный документооборот. если внутри одной фирмы (с филиалами или без) еще можно уменьшить количество бумаг, то при попытке обмена документами с контрагентами все, чаще всего, скатывается к бумагам. даже нам наши заказчики, которым мы же внедряли СЭД шлют бумаги по почте, а не в электроне.
в этом направлении еще поле непаханное, в электрон в рф всех загнать - как метавселенную построить, такой же масштаб невероятности
Как говорил один сотрудник пиццерии - "Хлауное - начить!"
Там было дело с эцп - как левые люди подарили левому мужику квартиру другого мужика. Довольно занимательная история.
Ну FR как бы да, привычка просто.
Яндекс.Переводчик распознает все
Отвратительно. :)
любой текст и армянский, и казахский, и грузинский
Хорошо. Но мне для перевода сканов в текст без перевода с языков - просто FR привычно и вполне удобно. Можно не ставить новое, тем более от Яндекса? Ну пожалуйста... :)
Но мне для перевода сканов в текст без перевода
так зачем тебе перевод, именно только для распознавания и пользуюсь
Можно не ставить новое
ничего ставить не нужно, все делается на сайте
На каком сайте, да ёпрст... Пойми ты, не всегда есть интернеты, зачастую надо доки слить в цифру в месте, где только трубы и тайга (утрирую, конечно). И это надо сделать тут и сейчас, а не бегать в поисках сети.
ладно делай
Спасибо! :D
может хоть яндекс бар установишь?
Так, бля... :)
У нас в конторе тоже рассматривали уйти с FineReader на Tesseract (опенсорсный распознаватель), но пока по качеству даже рядом не стоит. Тоже с подачи нашего основного заказчика Сбера