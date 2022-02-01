Мы постоянно следим за актуальностью продуктов компании, входящих в реестр отечественного ПО, и регулярно сами уведомляем оператора реестра об изменениях, что и произошло в данном случае. Мы исключили продукты, которые более не соответствуют требованиям реестра. Компания по собственной инициативе подала заявку об исключении продуктов, что предусмотрено правилами реестра.