Он действует в стране с 1 февраля, однако ни одна из крупных компаний не подключилась к системе властей.

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Поправки внесли в Закон о защите прав в сети (NetzDG), которые регламентируют передачу данных предполагаемых преступников в Федеральное уголовное ведомство Германии (ВКА). Как сообщает Spiegel, Twitter подал в административный суд Кёльна незадолго до 1 февраля, когда закон вступил в силу.

Компания считает, что поправки нарушают права граждан. С их помощью власти Германии планировали ускорить процесс идентификации преступников в социальных сетях, а также бороться с экстремизмом. Согласно закону, соцсети обязаны передавать данные тех пользователей, кто разметил «криминальный» контент — высказывания, разжигающие ненависть, свастику или заявления о жестоком обращении с детьми.

Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает значительное посягательство на основные права граждан. Он принуждает частные компании играть роль прокуроров, сообщая о пользователях правоохранительным органам, даже если нет незаконного поведения. представитель Twitter

25 января против поправок также выступил TikTok. Кроме этого, в суд подали Google и Meta. Компании подчёркивают, что новое обязательство противоречит принципам защиты данных, конституции Германии и европейскому законодательству.

Пресс-секретарь федерального министерства юстиции Германии сообщил, что поправки соответствуют европейским законам, поскольку они предусматривают, что государства-члены могут налагать «обязательства на технологические компании по отчётности и передаче данных в отношении якобы незаконной деятельности».