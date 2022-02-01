Twitter оспорил в суде закон, обязывающий соцсети передавать властям Германии данные предполагаемых преступников Статьи редакции
Он действует в стране с 1 февраля, однако ни одна из крупных компаний не подключилась к системе властей.
Поправки внесли в Закон о защите прав в сети (NetzDG), которые регламентируют передачу данных предполагаемых преступников в Федеральное уголовное ведомство Германии (ВКА). Как сообщает Spiegel, Twitter подал в административный суд Кёльна незадолго до 1 февраля, когда закон вступил в силу.
Компания считает, что поправки нарушают права граждан. С их помощью власти Германии планировали ускорить процесс идентификации преступников в социальных сетях, а также бороться с экстремизмом. Согласно закону, соцсети обязаны передавать данные тех пользователей, кто разметил «криминальный» контент — высказывания, разжигающие ненависть, свастику или заявления о жестоком обращении с детьми.
25 января против поправок также выступил TikTok. Кроме этого, в суд подали Google и Meta. Компании подчёркивают, что новое обязательство противоречит принципам защиты данных, конституции Германии и европейскому законодательству.
Пресс-секретарь федерального министерства юстиции Германии сообщил, что поправки соответствуют европейским законам, поскольку они предусматривают, что государства-члены могут налагать «обязательства на технологические компании по отчётности и передаче данных в отношении якобы незаконной деятельности».
31 января в Германии начали два расследования против Telegram. Они связаны с отсутствием в стране уполномоченного по делам мессенджера, из-за чего власти не могут жаловаться на противоправный контент.
С их помощью власти планировали ускорить процесс идентификации преступников в социальных сетях, а также бороться с экстремизмом. Согласно закону, соцсети обязаны передавать данные тех пользователей, кто разметил «криминальный» контент
Удивительно, конечно, что это не про Россию
Дежурный ответ о том, что "у них будут реально бороться с экстремизмом, а вот у нас в стране всё немножечко по другому..."
Только вот в Германии людям уже прилетали штрафы и сроки за такие ужасные преступления как оскорбление чиновников и зигующего мопса
и штрафы за плохой комментарий на ресторан
Карго культ
Штази 2.0
Германия это западноевропейская Россия ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Мы обеспокоены тем, что закон предусматривает значительное посягательство на основные права граждан. Он принуждает частные компании играть роль прокуроров, сообщая о пользователях правоохранительным органам, даже если нет незаконного поведения.
А когда частная компания банит по своим внутренним принципам, это не роль прокуроров, ага.
Абсолютно не поддерживаю законы на доступ к личным данным граждан, но твиттеру стоило бы лучше подбирать слова защиты, чтобы не выглядеть настолько лицемерно
А когда частная компания банит по своим внутренним принципам
Потому она и частная компания. Пользователь - это гость компании. Его могут пустить, а могут указать на дверь. У меня масса аккаунтов помножена на ноль и в Свитере, и в Мордокниге - всё правильно сделали.
Пользователь - это гость компании.
Этого большинство не понимает и для многих деятельность на платформах компаний: Youtube, Twitter и тд - это их профессиональная деятельность и их жизнь, которая может быть помножена на ноль нажатием одной кнопки, и ты ничего с этим не сделаешь, потому что сам согласился на эти условия. Да, всё законно, но это не делает такое явление менее хуёвым
Строить профессиональную деятельность на основании чужой (не принадлежащей тебе ни разу) платформе - это как разбить огород на Красной площади, а потом ныть о том, что его отобрали. На завод, юлдеать, развелось блогеров и прочих маркетологов. :D
Не совсем согласен. Тут ключевая разница в том, что красная площадь может существовать без твоего огорода, а вот Youtube не может существовать без контент-мейкеров, но правила площадки, которая кормится за их труд, вообще не в пользу трудящихся
Кибертоварищи, пора основывать киберпрофсоюзы и строить киберкоммунизм!
Youtube не может существовать без контент-мейкеров
Свято место пусто не бывает. Старинная мудрость.
Это правда)
Просто мне хочется, чтобы площадки не лезли со своими принципами к контент-мейкерам и не требовали от них быть идеологически правильными. Но эта проблема опять же не решается гос. регулированием площадок. В общем у меня нет решения, я просто комментатор на TJ
мне хочется, чтобы площадки не лезли со своими принципами к контент-мейкерам и не требовали от них...
Значит так, записывай: покупаешь свой глобус, открываешь вна нём свой Ютуп с блэкджеком и шлюхами. Или на завод, но можно и на этом глобусе. Хотя и тут - будут нормы, правила и обязанности. А права... Права - для автомобиля, прости. :)
ты наверное себе и личную небольшую ГЭС построил на ручейке, личную газову скважину разрабатываешь и имеешь небольшое НПЗ, со своим блекджеком и шлюхами?
И огромного робота с ядерной ракетой на борту для защиты, да
не думаю что кадыров сидит на тж
Создам своё государство для контент-мейкеров без границ
Утопия, обречённая на провал. Кто-то начнёт токсить больше разумного. И как определить это "разумное"? Так что начнутся репрессии, перегибы и прочая. В итого - будет всё тоже самое, что и сейчас, просто другой логотип. :)
Пока продукт частной компании не охватывает большую часть сфер жизни, вообще никакой. Но как только у вас твиттер становится площадкой для политических кампаний, на AWS крутятся важные сайты и тд, то это становится охуеть какой проблемой, когда частная компания может одним махом отрезать неугодных по понятным только ей принципам от общества. Типо сейчас помимо соблюдения официальных законов страны, нужно ещё на каждой платформе знать все правила, чтобы успешно вести свою деятельность(если речь о профессиональной деятельности). Ну и как бы компании нехило так диктуют своё мировоззрение в массы через давление и баны несогласных инфлюенсеров - это очень плохо
по понятным только ей принципам
приведи пример, когда так забанили
твиттер становится площадкой для политических кампаний
не становится, это политичческие кампании начинают пользоваться его ресурсами в своих целях. если это бьет по репутации площадки или по мнению инвесторов - надо банить
частная компания может одним махом отрезать неугодных по понятным только ей принципам от общества
да, именно потому что она частная, поэтому может. нет нигде закона обязывающего её потакать всем подряд .
на каждой платформе знать все правила, чтобы успешно вести свою деятельность(если речь о профессиональной деятельности)
достаточно внимательно читать пользовательское соглашение
компании нехило так диктуют своё мировоззрение в массы через давление и баны несогласных инфлюенсеров - это очень плохо
значит уровень авторитетности не настолько высок чтобы им нельзя было пренебречь
очевидно же, что это нарушение прав человека, работая в публичном пространстве, ты не можешь делать все что хочешь и устанавливать свои правила
Ты дурачок чтоли? Где тут лицемерие? Банить кого то на своей платформе, это даже не близко со сливом личных данных спецслужбам
Make Twitter great again
Системы банов в соц сетях начали развиваться под давлением государств, которые обязали их удалять вредный контент, всякий киберсталкинг и кибернасилие; а как это сделать соцсетям - не сказали. Очевидно, что ручная проверка контента убыточна для компании, поэтому были созданы боты, которые гребут абсолютно всех
А можно примеры как западные государства давят соц сети, требуя удалять кибернасилие и киберхарассмент?
Дело любой обиженки становиться прецедентом, и судебное решение становиться законом. Глав компаний постоянно вызывают на всякие слушания, заставляют платить огромные штрафы. Прости, а мы сейчас вообще одну и ту же новость читаем, что ты про примеры спрашиваешь???
Дело любой обиженки становиться прецедентом, и судебное решение становиться законом.
А где суды-то лол? 99.9% дел обиженок решаются на платформах банами и отменами, до судов это не доходит от слова совсем.
Глав компаний постоянно вызывают на всякие слушания, заставляют платить огромные штрафы.
В основном за использование персональных данных пользователей, а не из-за обиженок.
Прости, а мы сейчас вообще одну и ту же новость читаем, что ты про примеры спрашиваешь???
Ну то есть их не будет, ну ладно
Будут замедлять.
Меркель!
Twitter, Twitter über alles,
Über alles in der Welt!