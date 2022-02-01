Дело Андрея Боровикова направили на новое рассмотрение в Архангельский областной суд.

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Кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил под стражей на три месяца бывшего координатора архангельского штаба Навального* Андрея Боровикова. Адвокаты будут добиваться изменения меры пресечения. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Pavel Chikov @pchikov 🏛❗Кассационный суд отменил приговор Андрею Боровикову за видеоклип группы Rammstein. Адвокаты Алексей Кычин и Леонид Крикун работают

Дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов») на Боровикова завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню Pussy. Он вину отрицал, так как этот же клип в соцсети опубликовали сотни человек.

В 2021 году Боровикова осудили на 2,5 года колонии за распространение порнографии. При этом прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима. Также ранее активиста судили по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу ради сексуальных завоеваний без обязательств.