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Новости
Сергей Исенеков

Суд отменил приговор бывшему координатору архангельского штаба Навального по делу о репосте клипа Rammstein Статьи редакции

Дело Андрея Боровикова направили на новое рассмотрение в Архангельский областной суд.

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Кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил под стражей на три месяца бывшего координатора архангельского штаба Навального* Андрея Боровикова. Адвокаты будут добиваться изменения меры пресечения. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Pavel Chikov @pchikov
🏛❗Кассационный суд отменил приговор Андрею Боровикову за видеоклип группы Rammstein. Адвокаты Алексей Кычин и Леонид Крикун работают

Дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов») на Боровикова завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню Pussy. Он вину отрицал, так как этот же клип в соцсети опубликовали сотни человек.

В 2021 году Боровикова осудили на 2,5 года колонии за распространение порнографии. При этом прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима. Также ранее активиста судили по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу ради сексуальных завоеваний без обязательств.

*Штабы Навального внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

#новости #навальный

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Важный мангал

Тут явно были какие-то творческие терзания при переводе

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Сергей Исенеков

поправил. я чет хотел помягче сделать)

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Важный мангал

Видеоклип Rammstein уже не актуален, ведь на любого соратника Навального теперь можно завести дело за "терроризм" и "экстремизм"

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9
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листочок

СХУЯЛИ

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2
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Важный мангал

суд либераха

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4
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листочок

Завтра Навальнок устроится в молодую гвардию

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3
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Важный мангал

Хуйню придумали и поняли, что это полнейшая дискредитация судебной системы.

Оттепель, так сказатб

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Важный мангал

следак уже получил премию за раскрываемость и повышение

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Важный мангал

выговор от председателя суда, т.к недоработали

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Важный мангал

у них нет таких полномочий

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Важный мангал
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1
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Кузькин отец

ееее, навальный!

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Dan

В 2021 году Боровикова осудили на 2,5 года колонии за распространение порнографии.
 Мда. Надеюсь его оправдают.

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Chikk

Хорошая песня, годный клип. На остальное - пофиг.

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pk

Вовремя, чел уже почти год сидит.

Видимо на месяц срежут срок просто, будет сидеть 2 года и 5 месяцев

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Damir ReDevil

Оттепель?

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Важный мангал

свободен!

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Важный мангал

по ходу этому судье не дозвонились просто

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karsil

и оставили дальше в тюрьме

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Важный мангал

Ого реальная новость, а не падение сосиски!

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