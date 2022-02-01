Полиция США арестовала 60 наркоторговцев с помощью приложений для гей-знакомств Статьи редакции
Шестимесячную операцию под названием «Свайпни влево, если нужен мет» проводили в Grindr, Scruff и Taimi.
По результатам расследования полиция округа Полк во Флориде арестовала 60 человек и получила восемь ордеров на арест. Согласно пресс-релизу офиса шерифа, они регистрировались в приложениях для знакомств ЛГБТК+ людей с целью сбыта наркотиков.
Операция «Свайпни влево, если нужен мет» началась в июле 2021 года после жалобы граждан. Детективы создали профили в Grindr, Scruff и Taimi и общались с людьми, продающими метамфетамин, фентанил, ЛСД, экстази, марихуану и кокаин. По словам шерифа Грейди Джадда, для обозначения аккаунта, через который продают наркотики, пользователи использовали эмодзи рожка с мороженым и торта, а также слова «вечеринка» и «Тина», передаёт CNN.
Всего власти предъявили 159 уголовных обвинений и 72 обвинения в мелких правонарушениях. За время расследования полицейские под прикрытием смогли приобрести 280 граммов метамфетамина стоимостью около 14 тысяч долларов и около трёх граммов кокаина.
Вице-президент по бизнесу и правовым вопросам Grindr Билл Шафтон сообщил, что любая противоправная деятельность в приложении запрещена. Он отметил, что за соблюдением правил следит команда модерации, не нарушая конфиденциальность данных пользователей. Глава отдела коммуникаций Taimi Яна Андёл заявила, что за шесть месяцев руководство приложения не получало уведомлений от полиции, но компания проведёт внутреннее расследование на основе данных офиса шерифа и улучшит модерацию.
При этом Андёл отметила, что для расследования выбрали три приложения для ЛГБТК+ знакомств. Это вызывает беспокойство у компании, если учесть «растущую стигматизацию вокруг ЛГБТК+-сообществ, которые уже подвергаются предвзятому отношению».
Пресс-секретарь Scruff отказался от комментариев, уточнив, что приложения нельзя использовать в коммерческих целях, а также для осуществления незаконной деятельности.
вздохнул и задумчиво посмотрел в окно.
Выдохнул и добавил - и стаф у них тоже ничего
но мыться все таки надо. и почесал внизу
Где Климов? Почему проспал? Срочно следствие и знатоков! :)
Он пробует материал "на зуб"
"на язык" же.
Какой материал то, уточни
Комментарий удален
Жиза. Веришь - не веришь, но своими глазами наблюдал, как лекарства в Быстрограме ищут, выбирают лучшее (!).
Я сначала не понял этот коммент, а потом понял, почему не понял
То есть там целевая аудитория
Белые люди опять подставили черных геев. зрада
Для того, чтобы перейти в другое подсознание, нужно прикинуться в другой подориентации
За время расследования полицейские под прикрытием смогли приобрести 280 граммов метамфетамина стоимостью около 14 тысяч долларов и около трёх граммов кокаина.
Интересно, сколько за это время спокойно продалось, тонны?
Я думаю банально, для тех, кому нужно срочно.
По всем заповедям Фернандо
Кокс в себя засунули. И проникли во вражеский тыл
вот такой хуйней люди занимаются на деньги налогоплательщиков