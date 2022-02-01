Шестимесячную операцию под названием «Свайпни влево, если нужен мет» проводили в Grindr, Scruff и Taimi.

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Грейди Джадд. Фото офиса шерица округа Полк

По результатам расследования полиция округа Полк во Флориде арестовала 60 человек и получила восемь ордеров на арест. Согласно пресс-релизу офиса шерифа, они регистрировались в приложениях для знакомств ЛГБТК+ людей с целью сбыта наркотиков.

Операция «Свайпни влево, если нужен мет» началась в июле 2021 года после жалобы граждан. Детективы создали профили в Grindr, Scruff и Taimi и общались с людьми, продающими метамфетамин, фентанил, ЛСД, экстази, марихуану и кокаин. По словам шерифа Грейди Джадда, для обозначения аккаунта, через который продают наркотики, пользователи использовали эмодзи рожка с мороженым и торта, а также слова «вечеринка» и «Тина», передаёт CNN.

Мы были в шоке, что они рекламируют это открыто. Можете в это поверить? Они открыто заявляют, что продают наркотики в приложениях для знакомств. Во время разговоров и последующих тайных покупок стало ясно, что основная цель подозреваемых для регистрации в приложении — продажа наркотиков, а не поиск партнёра. Грейди Джадд шериф округа Полк

Всего власти предъявили 159 уголовных обвинений и 72 обвинения в мелких правонарушениях. За время расследования полицейские под прикрытием смогли приобрести 280 граммов метамфетамина стоимостью около 14 тысяч долларов и около трёх граммов кокаина.

Вице-президент по бизнесу и правовым вопросам Grindr Билл Шафтон сообщил, что любая противоправная деятельность в приложении запрещена. Он отметил, что за соблюдением правил следит команда модерации, не нарушая конфиденциальность данных пользователей. Глава отдела коммуникаций Taimi Яна Андёл заявила, что за шесть месяцев руководство приложения не получало уведомлений от полиции, но компания проведёт внутреннее расследование на основе данных офиса шерифа и улучшит модерацию.

Taimi — это социально ответственная компания, которая решительно препятствует и делает всё возможное для предотвращения любой незаконной или агрессивной деятельности в отношении пользователей в приложении. Наши алгоритмы блокируют подозрительную деятельность, которая может нарушать правила сообщества, включая торговлю наркотиками, что справедливо отмечено в отчёте о расследовании шерифа... Яна Андёл глава отдела коммуникаций Taimi

При этом Андёл отметила, что для расследования выбрали три приложения для ЛГБТК+ знакомств. Это вызывает беспокойство у компании, если учесть «растущую стигматизацию вокруг ЛГБТК+-сообществ, которые уже подвергаются предвзятому отношению».