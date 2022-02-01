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Новости
Sasha Shambilova

Полиция США арестовала 60 наркоторговцев с помощью приложений для гей-знакомств Статьи редакции

Шестимесячную операцию под названием «Свайпни влево, если нужен мет» проводили в Grindr, Scruff и Taimi.

29 29 комментариев
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Грейди Джадд. Фото офиса шерица округа Полк

По результатам расследования полиция округа Полк во Флориде арестовала 60 человек и получила восемь ордеров на арест. Согласно пресс-релизу офиса шерифа, они регистрировались в приложениях для знакомств ЛГБТК+ людей с целью сбыта наркотиков.

Операция «Свайпни влево, если нужен мет» началась в июле 2021 года после жалобы граждан. Детективы создали профили в Grindr, Scruff и Taimi и общались с людьми, продающими метамфетамин, фентанил, ЛСД, экстази, марихуану и кокаин. По словам шерифа Грейди Джадда, для обозначения аккаунта, через который продают наркотики, пользователи использовали эмодзи рожка с мороженым и торта, а также слова «вечеринка» и «Тина», передаёт CNN.

Мы были в шоке, что они рекламируют это открыто. Можете в это поверить? Они открыто заявляют, что продают наркотики в приложениях для знакомств. Во время разговоров и последующих тайных покупок стало ясно, что основная цель подозреваемых для регистрации в приложении — продажа наркотиков, а не поиск партнёра.

Грейди Джадд
шериф округа Полк

Всего власти предъявили 159 уголовных обвинений и 72 обвинения в мелких правонарушениях. За время расследования полицейские под прикрытием смогли приобрести 280 граммов метамфетамина стоимостью около 14 тысяч долларов и около трёх граммов кокаина.

Вице-президент по бизнесу и правовым вопросам Grindr Билл Шафтон сообщил, что любая противоправная деятельность в приложении запрещена. Он отметил, что за соблюдением правил следит команда модерации, не нарушая конфиденциальность данных пользователей. Глава отдела коммуникаций Taimi Яна Андёл заявила, что за шесть месяцев руководство приложения не получало уведомлений от полиции, но компания проведёт внутреннее расследование на основе данных офиса шерифа и улучшит модерацию.

Taimi — это социально ответственная компания, которая решительно препятствует и делает всё возможное для предотвращения любой незаконной или агрессивной деятельности в отношении пользователей в приложении. Наши алгоритмы блокируют подозрительную деятельность, которая может нарушать правила сообщества, включая торговлю наркотиками, что справедливо отмечено в отчёте о расследовании шерифа...

Яна Андёл
глава отдела коммуникаций Taimi

При этом Андёл отметила, что для расследования выбрали три приложения для ЛГБТК+ знакомств. Это вызывает беспокойство у компании, если учесть «растущую стигматизацию вокруг ЛГБТК+-сообществ, которые уже подвергаются предвзятому отношению».

Пресс-секретарь Scruff отказался от комментариев, уточнив, что приложения нельзя использовать в коммерческих целях, а также для осуществления незаконной деятельности.

#новости #сша #наркотики #лгбт

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Важный мангал

как мы их выебали - закончил начальник полиции

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25
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заказ наряд

вздохнул и задумчиво посмотрел в окно.

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4
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Вячеслав Германович

Выдохнул и добавил - и стаф у них тоже ничего

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1
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заказ наряд

но мыться все таки надо. и почесал внизу

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0
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Chikk

Где Климов? Почему проспал? Срочно следствие и знатоков! :)

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16
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Andrew Gladkov

Он пробует материал "на зуб"

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3
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AleXXX

"на язык" же.

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1
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Миша Рашкин

Какой материал то, уточни

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0
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Важный мангал

моя редакция работает, всё норм

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Комментарий удален

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Важный мангал

Согласен

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0
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Важный мангал

Я серьёзно удивился, когда на одной тусе дамы начали искать траву в тиндере. Оказывается это повсеместно распространено 🤔
Лучше подождать легалайз, ребят

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5
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Chikk

Жиза. Веришь - не веришь, но своими глазами наблюдал, как лекарства в Быстрограме ищут, выбирают лучшее (!).

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5
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Важный мангал

Никогда не занимался подобным в принципе (серьёзно), поэтому для меня тема вообще необычная. Чисто какой-то другой параллельный мир с даркнетом и веществами в соцсетях

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Важный мангал

Попався

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1
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Важный мангал

Свайпни влево, если нужен мем

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12
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Миша Рашкин

Я сначала не понял этот коммент, а потом понял, почему не понял

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1
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Важный мангал

ЛГБТК+

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3
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Важный мангал

Пабло Эскобар.

Пидорас.

Теперь официально.

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2
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Сеня

То есть там целевая аудитория

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Andrew Gladkov

Белые люди опять подставили черных геев. зрада

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Миша Рашкин

Для того, чтобы перейти в другое подсознание, нужно прикинуться в другой подориентации

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Pavel Zamyatin

За время расследования полицейские под прикрытием смогли приобрести 280 граммов метамфетамина стоимостью около 14 тысяч долларов и около трёх граммов кокаина.
 Интересно, сколько за это время спокойно продалось, тонны?

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Важный мангал

В США обычно пересылают наркоту по почте, при этом используют для продажи даркнет. Зачем дилеры решили так подставиться с моделью распространения через дейтинговые приложени, - не понимаю.

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Pavel Zamyatin

Я думаю банально, для тех, кому нужно срочно.

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Важный мангал

Не в плане срочно нужно, а зачем такое палево было делать. С таким подходом неудивительно, что их поймали

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Ivar Ragnarsson

По всем заповедям Фернандо

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Важный мангал

Тот самый редкий момент, когда не угадал автора по заголовку.
Климов-Дыркин, Володя, ты там как, такую новость проспал?

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Гном переросток

Кокс в себя засунули. И проникли во вражеский тыл

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Валенок

вот такой хуйней люди занимаются на деньги налогоплательщиков

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