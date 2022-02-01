Их зафиксировали с помощью новейших спутниковых технологий.

Самую длинную молнию в 768 ± 8 километров зафиксировали на юге США 29 апреля 2020 года. Это эквивалентно расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Прошлую рекордную молнию длиной 709 ± 8 километров зарегистрировали в Бразилии в конце октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Также сотрудники зафиксировали самую долгую молнию, которая продлилась 17,102 ± 0,002 во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. Прошлый рекорд установили там же — тогда вспышка продлилась 16,73 секунды.

Профессор и докладчик по погодным и климатическим экстремальным явлениям для ВМО Рэндалл Червени заметил, что, вероятно, есть большие значения для этого природного явления, однако для их фиксации нужны более совершенные технологии. Рекорды зарегистрировали при помощи геостационарных молниеотводов на спутниках.

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас также напомнил, что молнии опасны и ежегодно уносят множество жизней. В 1975 году в Зимбабве прямой удар убил 21 человека. Они пытались спастись от грозы в хижине. За год до этого молния попала в нефтехранилище в египетском городе Дронка, что привело к возгоранию и гибели 469 человек.