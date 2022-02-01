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Sasha Shambilova

Всемирная метеоорганизация зафиксировала две рекордные молнии: одну — длиной 768 км, вторую — длительностью 17 секунд Статьи редакции

Их зафиксировали с помощью новейших спутниковых технологий.

Самую длинную молнию в 768 ± 8 километров зафиксировали на юге США 29 апреля 2020 года. Это эквивалентно расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Прошлую рекордную молнию длиной 709 ± 8 километров зарегистрировали в Бразилии в конце октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Также сотрудники зафиксировали самую долгую молнию, которая продлилась 17,102 ± 0,002 во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. Прошлый рекорд установили там же — тогда вспышка продлилась 16,73 секунды.

Профессор и докладчик по погодным и климатическим экстремальным явлениям для ВМО Рэндалл Червени заметил, что, вероятно, есть большие значения для этого природного явления, однако для их фиксации нужны более совершенные технологии. Рекорды зарегистрировали при помощи геостационарных молниеотводов на спутниках.

Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас также напомнил, что молнии опасны и ежегодно уносят множество жизней. В 1975 году в Зимбабве прямой удар убил 21 человека. Они пытались спастись от грозы в хижине. За год до этого молния попала в нефтехранилище в египетском городе Дронка, что привело к возгоранию и гибели 469 человек.

#новости

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Важный мангал

Зевс недоволен, нам пизда.

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Важный мангал

Не нам. Мы то сразу в рай

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Mike Efremov

Мы русские, с нами бог

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Важный мангал
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Важный мангал

Ещё чуть-чуть и прямо в рай
Их жизнь удалась, what a beautiful life
И все завидуют, пускай
Ведь жить станет в кайф, what a beautiful life

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Андрей Галицкий

аркан руну нашел

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Чувак менять ник раз в три мес

Один стучит по своей наковальне

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Chikk

Это же сколько там было в вольтах, что такое расстояние пробило? Пусть там даже и не сухой воздух, пусть и соли всякие летали, тем не менее. Это бы ликтричество да в повербанку...

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?????? ???????

Не хочу закрывать форточку, а кто будет нефтью барыжить?

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Chikk

Ладно, вопрос закрыт тогда.

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Владимир Старик

Есть пробитие!

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Chikk

Да вот - вопрос с этим, насколько помню - сухого воздуха пробой где-то в районе 1-3 киловольт на миллиметр. А тут - у меня в калькуляторе столько цифр нет. :)

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?????? ???????

Это квантовый переход💪

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Важный мангал

опять меченый артефакты без защиты ловит

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Важный мангал

А видосы то где? Я ж не гей эти ваши буковки читать, я смотреть хочу.

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Важный мангал

Выходит ты гей

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Важный мангал

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