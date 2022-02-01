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Яна Ломакина

NASA: МКС сведут с орбиты и затопят в океане в 2031 году Статьи редакции

Станция упадёт в зону «кладбища космических кораблей».

Изображение NASA

Эксплуатация Международной космической станции продлится до 2030 года. Затем её затопят, следует из доклада NASA.

Согласно плану, в январе 2031 года МКС сведут с низкой околоземной орбиты, после чего она войдёт в атмосферу. Обломки должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана рядом с Точкой Немо (условная область, наиболее удалённая от какой-либо суши на Земле, которую называют «кладбищем космических кораблей»).

МКС эксплуатируется с конца 1998 года 14 странами. Россия запланировала использовать свой сегмент станции до 2024 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация начала строительство российской орбитальной станции. Первый модуль должен быть готов к запуску на орбиту в 2025 году.

#новости #космос #мкс

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Важный мангал

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация начала строительство российской орбитальной станции.
 Первый модуль должен быть готов к запуску на орбиту к 2025 году.
 Должен, но готов не будет вообще.

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пепси

Россия должна встать с колен... Но встанет ли?

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Важный мангал
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пепси

Глубоко

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Victor Aristov

У коленей уже свои колени есть

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Andrew Sychev

У корней коленей даже есть корни

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Ферман спас Россию

На карачки и локти

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Джонни Мнемоников

Можно будет перенести на 2030-й, выделить бюджетов...

Работают люди.

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ununnamed

В отличие от тупых пендозов Россия строит корабли на лунной базе, и экономит кучу денег на запуск - там ведь нет атмосферы, ну

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Джонни Мнемоников

Сначала нужно будет победить лунных нацистов с обратной стороны.
Хотя, деды победили - и мы победим!

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ununnamed

За 7 лет ни одного упоминания о них. Получается, победили

К 2015 году Россия создаст станцию на Луне
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Джонни Мнемоников

Ура!

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ununnamed

Rapid Unplanned Disassembly

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ununnamed

returned to kit format

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Важный мангал

чем там занимались хоть? вечно её ремонтировали только

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Victor Aristov

Ничем, всегда говорил и буду говорить, что это всё фикция. Космонавты долетают только до первой сферы, где просто живут на её поверхности. Все стримы и видео просто монтаж. А что уже за пределами первой сферы, только им и известно

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Chikk

А что уже за пределами первой сферы
 Вторая сфера?

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Victor Aristov

Я всё понял, ты из них. Но что ты мне сделаешь, я в другом мироздании

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заказ наряд
Худи «Все нормально, мы просто с другой планеты…
Худи бежевого цвета с цитатой из текста «Таких дел»
smysl.shop
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Victor Aristov

Факт: все фотографии людей на этом сайте сделаны даже не на земле, а просто сгенерированы абстракцией следящей за ходом нашего времени. Которая мило улыбается, когда очередной зумер покупает себе худи, а не рубашку

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заказ наряд

Для абстракции мне ничего не жаль.

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ununnamed

Хех, ты с третьей сферой путаешь. Даже летая на самолёте можно вылететь над первой сферой и увидеть слой, на который проецируются облака. Во второй сфере облаков нет, но поверхность голубая. Третья сфера наверное должна иметь чёрное покрытие, но это уже не нашего ума дело

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Victor Aristov

но это уже не нашего ума дело
 Остается только погружаться в себя сидя с чайком и печеньками в хрущевке и исследовать прошлое, раз за разом пытаясь предотвратить убийство Кеннеди

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ununnamed

Каждый раз, когда у тебя болит голова - это мозг переписывает воспоминания для новой измененной реальности. Хватит это делать в субботу утром

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Мистер Блондин

Охуели чтоли??? А в музей

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Важный мангал

Поля чудес

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Важный мангал

В музей погибших кораблей же, ну.

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Важный мангал

если космический буксир запустят к тому времени, то может и в музей

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Chikk

Сколько металла пропадёт зря. Жахнули бы лучше где-то под Воронежом.

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Важный мангал

Там композит один.

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Важный мангал

А где второй?

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ununnamed
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Chikk

Ничего подобного.

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Важный мангал

.

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Важный мангал

Тратят хулиард бабла, запускают, топят... как-то это всё разобрать нельзя? Экологичненько.

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Геннадий Горин

В открытом космосе нельзя. да Экологично потому что это капля в море.

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Важный мангал

Я нихуя не понял. Сначал был МИР, пожил 10 лет и упал в море, т.к строили МКС, теперь и МКС в море кидают. Вопрос нахуя?

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Путин спас Россию

В смысле, а какие варианты ещё есть?

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Chikk

Вот и я об этом. Тут либо хотят забить какого-то кашалота, либо типичное "собака на сене". Дали бы паре Джамшутов по старому скафандру и Газель с гермоокнами, они бы за день разобрали по винтику.

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ununnamed

Космонавты не могут ночью спать - металл светится

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Макс Зубрейчук

Потому что у каждой техники есть свой срок годности. Загони машину в нонстоп езду на 20+ лет и потом спроси, а нахуя ее менять надо.

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Andrey Roland

Про обещания Рогозина очень смешно. Они научно-энергетический модуль для российского сегмента МКС не могут сделать.
Ну разве что успеют к концу использования станции, когда ее отправят в океан.

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Akiba

НЭМ на МКС уже не будут отправлять, его запустят как первый модуль для новой станции, это еще год назад говорили. И он уже практически готов.

На новой станции планируется 3-4 модуля всего, там постоянно жить не будут.

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syrslava

к концу использования следующей международной станции

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Важный мангал

#DELETED, жаль

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Зелёный Мох

Станция упадёт в зону «кладбища космических кораблей».
 В Россию, на Рогозина

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Важный мангал

этого могильщика космической отрасли

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norm

А почему бы не запустить её в глубины космоса?

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Путин спас Россию

Это потребует дохуя топлива

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ununnamed

По грубым подсчётам - ровно столько же, сколько уже потрачено на доставку станции на орбиту.

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Akiba

ровно столько же, сколько уже потрачено на доставку станции на орбиту.
 чтобы доставить 1 кг на орбиту надо 6 кг топлива

масса станции 420 тонн, значит на ее вывод потратили 2520 тонн топлива, и столько же надо на нее доставить и еще надо 15120 тонн топлива сжечь, чтобы доставить это топливо на станцию

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ununnamed

хех, а я ведь и правда забыл, что топливо нужно ещё доставить до станции. Я тупо по космическим скоростям прикинул

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пепси

А нельзя её как-то разобрать и доставить на переработку??

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Джонни Мнемоников

Так её и переработают, в высокотемпературную плазму.

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Рог Кирилл

Дорого выйдет.

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Путин спас Россию

Когда уже начнут строить нормальные станции вместо этих консервных банок?

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Геннадий Горин

Нормальные это как в твоих фильмах фантастических? ну да. конечно. Консервную банку то запустить уже подвиг.

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Путин спас Россию

Нормальные это как в твоих фильмах фантастических?
Да

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Геннадий Горин

Никогда(

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Путин спас Россию

Чего это

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Геннадий Горин

На Луну не летают по экономическим соображениям, а ты говоришь станцию. Нет деняк

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Путин спас Россию

Сейчас не летают, а потом полетят.

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ununnamed

Дело говоришь.
Что тут у нас в списке "не делают, потому что дорого, а потом делают, потому что стало дешевле": транзисторы, аккумуляторы, 4к мониторы, OLED, дроны, электроавтомобили

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Akiba

когда термояд заработает, и нужно будет гелий-3 с Луны возить

тогда большие станции и базы будут окупаться

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Darth Felus

А будет ли новые станции то? Сейчас не холодная война, всем глубоко пофигу же. Может китайцы что то и забацают.

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заказ наряд
Космическая станция «Тяньгун»
Космическая станция «Тяньгун» (кит. 天宫空間站), также известная как Китайская космическая станция…
ru.wikipedia.org
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Akiba

уже забацали

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Важный мангал

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация начала строительство российской орбитальной станции, другими словами, Дмитрий Рогозин уже заложил фундамент своего будущего дворца

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Akiba

там уже 2 модуля практически готовы

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Andrey Platonov

а там цветмет есть? Друг интересуется....

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Семь потомков Ноя

Хнык. Снова писать грустный трек.

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Анастасия Лукьянова

Самое интересное, что про «Мир» такой есть

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