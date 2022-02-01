NASA: МКС сведут с орбиты и затопят в океане в 2031 году Статьи редакции
Станция упадёт в зону «кладбища космических кораблей».
Эксплуатация Международной космической станции продлится до 2030 года. Затем её затопят, следует из доклада NASA.
Согласно плану, в январе 2031 года МКС сведут с низкой околоземной орбиты, после чего она войдёт в атмосферу. Обломки должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана рядом с Точкой Немо (условная область, наиболее удалённая от какой-либо суши на Земле, которую называют «кладбищем космических кораблей»).
МКС эксплуатируется с конца 1998 года 14 странами. Россия запланировала использовать свой сегмент станции до 2024 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация начала строительство российской орбитальной станции. Первый модуль должен быть готов к запуску на орбиту в 2025 году.
Россия должна встать с колен... Но встанет ли?
Глубоко
У коленей уже свои колени есть
У корней коленей даже есть корни
На карачки и локти
Можно будет перенести на 2030-й, выделить бюджетов...
Работают люди.
В отличие от тупых пендозов Россия строит корабли на лунной базе, и экономит кучу денег на запуск - там ведь нет атмосферы, ну
Сначала нужно будет победить лунных нацистов с обратной стороны.
Хотя, деды победили - и мы победим!
За 7 лет ни одного упоминания о них. Получается, победили
Ура!
Rapid Unplanned Disassembly
returned to kit format
Ничем, всегда говорил и буду говорить, что это всё фикция. Космонавты долетают только до первой сферы, где просто живут на её поверхности. Все стримы и видео просто монтаж. А что уже за пределами первой сферы, только им и известно
А что уже за пределами первой сферы
Вторая сфера?
Я всё понял, ты из них. Но что ты мне сделаешь, я в другом мироздании
Факт: все фотографии людей на этом сайте сделаны даже не на земле, а просто сгенерированы абстракцией следящей за ходом нашего времени. Которая мило улыбается, когда очередной зумер покупает себе худи, а не рубашку
Для абстракции мне ничего не жаль.
Хех, ты с третьей сферой путаешь. Даже летая на самолёте можно вылететь над первой сферой и увидеть слой, на который проецируются облака. Во второй сфере облаков нет, но поверхность голубая. Третья сфера наверное должна иметь чёрное покрытие, но это уже не нашего ума дело
но это уже не нашего ума дело
Остается только погружаться в себя сидя с чайком и печеньками в хрущевке и исследовать прошлое, раз за разом пытаясь предотвратить убийство Кеннеди
Каждый раз, когда у тебя болит голова - это мозг переписывает воспоминания для новой измененной реальности. Хватит это делать в субботу утром
Охуели чтоли??? А в музей
Сколько металла пропадёт зря. Жахнули бы лучше где-то под Воронежом.
Ничего подобного.
В открытом космосе нельзя. да Экологично потому что это капля в море.
В смысле, а какие варианты ещё есть?
Вот и я об этом. Тут либо хотят забить какого-то кашалота, либо типичное "собака на сене". Дали бы паре Джамшутов по старому скафандру и Газель с гермоокнами, они бы за день разобрали по винтику.
Космонавты не могут ночью спать - металл светится
Потому что у каждой техники есть свой срок годности. Загони машину в нонстоп езду на 20+ лет и потом спроси, а нахуя ее менять надо.
Про обещания Рогозина очень смешно. Они научно-энергетический модуль для российского сегмента МКС не могут сделать.
Ну разве что успеют к концу использования станции, когда ее отправят в океан.
НЭМ на МКС уже не будут отправлять, его запустят как первый модуль для новой станции, это еще год назад говорили. И он уже практически готов.
На новой станции планируется 3-4 модуля всего, там постоянно жить не будут.
к концу использования следующей международной станции
#DELETED, жаль
Станция упадёт в зону «кладбища космических кораблей».
В Россию, на Рогозина
А почему бы не запустить её в глубины космоса?
Это потребует дохуя топлива
По грубым подсчётам - ровно столько же, сколько уже потрачено на доставку станции на орбиту.
ровно столько же, сколько уже потрачено на доставку станции на орбиту.
чтобы доставить 1 кг на орбиту надо 6 кг топлива
масса станции 420 тонн, значит на ее вывод потратили 2520 тонн топлива, и столько же надо на нее доставить и еще надо 15120 тонн топлива сжечь, чтобы доставить это топливо на станцию
хех, а я ведь и правда забыл, что топливо нужно ещё доставить до станции. Я тупо по космическим скоростям прикинул
А нельзя её как-то разобрать и доставить на переработку??
Так её и переработают, в высокотемпературную плазму.
Дорого выйдет.
Когда уже начнут строить нормальные станции вместо этих консервных банок?
Нормальные это как в твоих фильмах фантастических? ну да. конечно. Консервную банку то запустить уже подвиг.
Нормальные это как в твоих фильмах фантастических?
Да
Никогда(
Чего это
На Луну не летают по экономическим соображениям, а ты говоришь станцию. Нет деняк
Сейчас не летают, а потом полетят.
Дело говоришь.
Что тут у нас в списке "не делают, потому что дорого, а потом делают, потому что стало дешевле": транзисторы, аккумуляторы, 4к мониторы, OLED, дроны, электроавтомобили
когда термояд заработает, и нужно будет гелий-3 с Луны возить
тогда большие станции и базы будут окупаться
А будет ли новые станции то? Сейчас не холодная война, всем глубоко пофигу же. Может китайцы что то и забацают.
уже забацали
там уже 2 модуля практически готовы
а там цветмет есть? Друг интересуется....
Хнык. Снова писать грустный трек.
Самое интересное, что про «Мир» такой есть