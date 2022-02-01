Станция упадёт в зону «кладбища космических кораблей».

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Эксплуатация Международной космической станции продлится до 2030 года. Затем её затопят, следует из доклада NASA.

Согласно плану, в январе 2031 года МКС сведут с низкой околоземной орбиты, после чего она войдёт в атмосферу. Обломки должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана рядом с Точкой Немо (условная область, наиболее удалённая от какой-либо суши на Земле, которую называют «кладбищем космических кораблей»).

МКС эксплуатируется с конца 1998 года 14 странами. Россия запланировала использовать свой сегмент станции до 2024 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкорпорация начала строительство российской орбитальной станции. Первый модуль должен быть готов к запуску на орбиту в 2025 году.