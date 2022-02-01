Правительство оценило криптокошельки после анализа IP-адресов пользователей бирж и других данных, рассказали источники агентства.

{"id":524706} 1169 просмотров

Власти используют оценку в 16,5 триллиона рублей в работе над правилами для криптовалютного рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Это около 12% от общей стоимости мировых активов (1,78 триллиона долларов).

Россияне вкладывают много денег в криптовалюты, но оценить точную сумму сложно, потому что многие используют наличные, могут иметь два паспорта или открыть криптокошелёк на чужое имя, сообщил изданию сооснователь TON Labs Александр Филатов.

По данным платёжного шлюза TripleA, криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.

В сентябре 2021 года ЦБ заявил, что россияне вложили в криптовалюты около 7 триллионов рублей. В ноябре Банк России оценил вклады граждан в криптовалюты на 350 миллиардов рублей. В декабре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что россияне владеют криптовалютами на сумму в 5 триллионов рублей.

20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретить оборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества. Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы».

Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах. «Дорожную карту» утвердили Минфин, ФСБ, Минцифры и другие ведомства, план подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.