Bloomberg: россияне вложили в криптовалюту 16,5 триллиона рублей — это 12% мировых активов Статьи редакции
Правительство оценило криптокошельки после анализа IP-адресов пользователей бирж и других данных, рассказали источники агентства.
Власти используют оценку в 16,5 триллиона рублей в работе над правилами для криптовалютного рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Это около 12% от общей стоимости мировых активов (1,78 триллиона долларов).
Россияне вкладывают много денег в криптовалюты, но оценить точную сумму сложно, потому что многие используют наличные, могут иметь два паспорта или открыть криптокошелёк на чужое имя, сообщил изданию сооснователь TON Labs Александр Филатов.
По данным платёжного шлюза TripleA, криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.
В сентябре 2021 года ЦБ заявил, что россияне вложили в криптовалюты около 7 триллионов рублей. В ноябре Банк России оценил вклады граждан в криптовалюты на 350 миллиардов рублей. В декабре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что россияне владеют криптовалютами на сумму в 5 триллионов рублей.
20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретить оборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества. Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы».
Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах. «Дорожную карту» утвердили Минфин, ФСБ, Минцифры и другие ведомства, план подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Где был?
Но вечером уходит домой, и свободный проход остаётся
Поэтому и бедные
США
Российской Имерии
Это мы идем за ручку под закат, когда биточек перевалит за 100к евро и мы сможем позволить себе ту жизнь о которой мечтали, но нам это будет уже не нужно
потому что многие используют наличные, могут иметь два паспорта или открыть криптокошелёк на чужое имя
после анализа IP-адресов пользователей бирж
Отличная анонимность. Внушает почтение. :)
Не могу знать, я же не правительство, на которое ссылка тут. Тут два варианта: либо с потолка, либо в самом деле - что-то знают. :)
Зачем VPN? если ты просто хочешь купить Биткоин это не преступление
Какая анонимность деб? При том что это биржи
100 россиян вложило 16 триллионов
верно, но они все равно россияне)))
не россияне вложили , а ФСБшники
криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.
За последние пять лет Apple привезла в Россию 17 млн штук iPhone.( ixbt)
Ага, россияни сидящие на трехглавой)
Это больше, чем наличных рублей в обращении
Теперь понятно почему
Это около 12% от общей стоимости мировых активов (1,78 триллиона долларов).
криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.
Видимо, когда будут владеть все 100 процентов, у россиян будут все деньги мира.
Эти ебланы, походу запятую не там поставили
Квартиры раньше меняли на видеомагнитофоны а теперь они стоят миллионы.
Они как биткоин?