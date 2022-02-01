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Новости
vc.ru

Bloomberg: россияне вложили в криптовалюту 16,5 триллиона рублей — это 12% мировых активов Статьи редакции

Правительство оценило криптокошельки после анализа IP-адресов пользователей бирж и других данных, рассказали источники агентства.

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Власти используют оценку в 16,5 триллиона рублей в работе над правилами для криптовалютного рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве. Это около 12% от общей стоимости мировых активов (1,78 триллиона долларов).

Россияне вкладывают много денег в криптовалюты, но оценить точную сумму сложно, потому что многие используют наличные, могут иметь два паспорта или открыть криптокошелёк на чужое имя, сообщил изданию сооснователь TON Labs Александр Филатов.

По данным платёжного шлюза TripleA, криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.

В сентябре 2021 года ЦБ заявил, что россияне вложили в криптовалюты около 7 триллионов рублей. В ноябре Банк России оценил вклады граждан в криптовалюты на 350 миллиардов рублей. В декабре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что россияне владеют криптовалютами на сумму в 5 триллионов рублей.

20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретить оборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества. Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы».

Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах. «Дорожную карту» утвердили Минфин, ФСБ, Минцифры и другие ведомства, план подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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#новости #запреткрипты

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Важный мангал

вахтёр охраняет подступы к официальным подсайтам

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Важный мангал

Это скорее Сторож. Вахтёр теперь человек важный, сам в поле не работает.

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Важный мангал

да я фиг знает, год не был, помню только его)

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DarkFire

Где был?

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Важный мангал

В Русском Монастыре

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Антигравитационный торт

Но вечером уходит домой, и свободный проход остаётся

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Важный мангал

А вы говорите, люди бедные

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Anton NS

Поэтому и бедные

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Важный мангал

надо было в гособлигации, согласен

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Anton NS

США

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Важный мангал

СССР

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Anton NS

Российской Имерии

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Важный мангал

Криптобро👊🤙

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Victor Aristov
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Victor Aristov

Это мы идем за ручку под закат, когда биточек перевалит за 100к евро и мы сможем позволить себе ту жизнь о которой мечтали, но нам это будет уже не нужно

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Важный мангал

👊

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Антигравитационный торт

потому что многие используют наличные, могут иметь два паспорта или открыть криптокошелёк на чужое имя

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5
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Важный мангал

Это довольно распространено: например, отравители Навального имели по два паспорта и использовали чужие имена

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Chikk

после анализа IP-адресов пользователей бирж
 Отличная анонимность. Внушает почтение. :)

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Важный мангал

А где они взяли IP-адреса пользователей бирж? Кроме того, разве криптоинвесторы не пользуются VPN?

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Chikk

Не могу знать, я же не правительство, на которое ссылка тут. Тут два варианта: либо с потолка, либо в самом деле - что-то знают. :)

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Геннадий Горин

Зачем VPN? если ты просто хочешь купить Биткоин это не преступление

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Важный мангал

Пока не преступление

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Геннадий Горин

Какая анонимность деб? При том что это биржи

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Важный мангал

однажды они узнают что IP адреса в России очень часто "серые"

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Важный мангал

россияне вложили
Ага, по факту мы знаем этих 3-4 "россиян" с английскими паспортами, купивших пару заводиков и тэц, фото в статье прекрасно это кстати иллюстрирует.

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Важный мангал

Власти используют оценку в 16,5 триллиона рублей
Я думаю, эта оценка означает только одно: россияне, готовьтесь расстаться с 16,5 триллионами рублей

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VladimirV

100 россиян вложило 16 триллионов

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некипишуй

верно, но они все равно россияне)))

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некипишуй

не россияне вложили , а ФСБшники

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Daniel Shnaider

криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.
За последние пять лет Apple привезла в Россию 17 млн штук iPhone.( ixbt)

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God Damn

Ага, россияни сидящие на трехглавой)

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Жаль

Это больше, чем наличных рублей в обращении

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Важный мангал

Они там слюнями не захлебнулись?

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Коровка спасла Россию

Теперь понятно почему

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Важный мангал

Это около 12% от общей стоимости мировых активов (1,78 триллиона долларов).
 криптовалютами владеют более 17 млн россиян или 12% от всего населения России.
 Видимо, когда будут владеть все 100 процентов, у россиян будут все деньги мира.
Эти ебланы, походу запятую не там поставили

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Андрей Галицкий
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VladimirV

Квартиры раньше меняли на видеомагнитофоны а теперь они стоят миллионы.
Они как биткоин?

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