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Новости
Яна Ломакина

Депутат Госдумы поклялся отрезать головы членам семьи бывшего юриста «Комитета против пыток» Янгулбаева Статьи редакции

«У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — сказал депутат.

139 139 комментариев
7242 просмотров

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и тем, кто переведёт ролик с угрозой на русский язык. Запись обращения с субтитрами опубликовал признанный экстремистским оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.

Знайте, что днём и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьём вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! [...] Клянусь Аллахом, пока мы не разберёмся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота за вами!

Адам Делимханов

«Это депутат Госдумы, и естественно эти слова воспринимаются всерьёз и с реальной возможностью исполнения его угроз, он действительно это может сделать», — сказал в разговоре с The Insider бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. Он сомневается, что Следственный комитет России отреагирует на угрозу.

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Женщину доставили в Грозный. Как заявили чеченские силовики, её увезли, поскольку она в качестве свидетеля не явилась на допрос по делу о мошенничестве. По мнению правозащитников, Мусаеву задержали из-за связи её сыновей с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». После этого Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.

Истории
Яна Ломакина
Силовики из Чечни похитили мать экс-юриста «Комитета против пыток». Кремль назвал это «фантастической историей». Главное Статьи редакции

По версии правозащитников, женщину похитили из-за предполагаемой связи её сына с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

Скриншот видео «Комитета против пыток»

#новости #соцсети

139 139 комментариев
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139 комментариев
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Важный мангал

АХАХАХА А ТЕРРОРИСТ ТЫ

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121
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Важный мангал

Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьём вас.
 Ёбаный в рот, это депутат.

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76
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Важный мангал

Да ладно, не важно депутат он или нет. Это в первую человек. И это человек, который готов говорить об убийствах других людей.

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16
2 комментария
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Важный мангал

Это не депутат. И даже не человек.

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7
3 комментария
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Flexx U

Этот хрен ещё золотой ствол на заседания думы носит мля.
Каков президент таковы и депутаты с партией власти вместе взятые.

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2
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Жаль

Сначала отрежут головы или убьют?

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1
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Зелёный Мох

ЭТО РОССИЯ!!!

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1
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CrusaderRamzan

а экстремист навэльный

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83
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Nick No

Просто пиздец, это насколько же надо быть безумным, то есть безумным от своего всемогущества, чтобы прямо об этом говорить. Заебато, уважаемые, вы решили чеченский вопрос, супер политика

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57
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Nick No

Сука, он же депутат к тому же

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3
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Rond

Песков завтра утром: "не может быть такого, чтобы представитель самой мирной религии и тем более депутат кому-то угрожал, это все фейк ньюз"
Песков послезавтра: "да, сгоряча сказал что отрежет голову, но слова вырваны из контекста"
Песков после селфача адамчика с обезглавленными трупами: "ну а чо, так им и надо"

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40
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Евгений Кочин

Не не не, он скажет, что прецеденты с публичным отрезанием головы уже имели место быть в российском медийном пространстве (няня с головой ребёнка) и очевидно, что уже назрел вопрос, с принятием подобных ситуаций как один из вариантов разрешения публичных конфликтов. Не надо спешить давать однобокую правовую оценку данной ситуации.

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4
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Важный мангал

https://journal.tinkoff.ru/best-countries-ever/

10 лучших стран для эмиграции
По мнению читателей Тинькофф-журнала
journal.tinkoff.ru
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31
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Рыжий

Ну такое, уже же были новости про чеченских киллеров в других странах

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9
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Madegghead

да, были новости о том что либо не смогли, либо их поймали на месте.
Они вроде уже поняли, что вне РФ их кунфу не работает.
Крайняя новость была что их приняли в Турции прямо чуть ли не самолета по приезду.

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2
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IvanDurov

В других странах им надо сильно извращаться и тайком свои дела делать, если попадутся - получат срок. А в РФ они тупо заходят в дом и забирают людей - и ничего им за это нет.

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1
1 комментарий
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Семь потомков Ноя

самый унылый список стран, что я видел

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2
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Русский Кексик

Грузия 🙄

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1
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Сергей Сергеич

В топ!

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0
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Bad Mother Fucker

не понимаю, чего все расшумелись

лося же не убил

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20
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Важный мангал

@Путин спас Россию ну чё, нормально тебе вот этим вот чертям подсасывать?

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11
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Путин спас Россию

Разочарован что это не Путин в адрес Навального такое сказал

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–31
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Важный мангал

Пиздец у тебя колпак течёт, клоун постироничный.

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30
10 комментариев
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Зелёный Мох

@Вахтёр это правда Путин???

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0
3 комментария
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Алина Кипр

Путин же рамзану передаст власть над крепостными РФ?

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10
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Madegghead

нет конечно.

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0
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Chikk

Во второй половине 1990-х годов Делимханов был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева. С началом Второй Чеченской войны в 1999 году, Адам Делимханов оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.
 Таков путь...

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10
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FUNKADELIC

Комментарий удален по просьбе пользователя и воле Аллаха

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8
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Евгений Солнцев
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6
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Damir ReDevil

Ты из будущего? Вероятно такой ответ и будет

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2
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Сергей Сергеич

Ебать животные. Отберите у России чечню кто-нибудь, пожалуйста. Желательно нахуй с этой планеты

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5
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Он Самый

Зачем с планеты? Забор на границе, как США-Мексика и строгий визовый режим.

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1
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Сергей Сергеич

Пфф, прям мексиканцев это сильно останавливает. Там и русских через Мексиму в РФ перекидывают вроде.

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0
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Ganna Olenyeva

Настоящий мультикультурализм в многонациональной стране.

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5
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Путин спас Россию

А Германия настолько демократична?

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–6
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Майка Ника

+15 тенге приплеташке

Дай ка призывы немецких депутатов к расправе над какой-нибудь семьей

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3
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A Z

Ты не хуже твоих любимых либерах стрелы метаешь или это другое?

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0
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Джонни Мнемоников

Хорошо, что теперь не 90-е.

OH WAIT...

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5
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Важный мангал

Точно никаких плашек не надо в конце добавить?

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3
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Важный мангал

@Сергей Звезда разберись. Не вижу в конце сноски "Адам Делимханов признан адекватным мужиком на территории РФ".

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6
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Anton NS

Извинений не вижу в конце новости

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0
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Важный мангал

Тупорылый бандит не понял, что попал в медийное поле и что здесь его ждут только насмешки и рофлинг.

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4
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Сергей Сергеич

Насмешки и рофлинг? Тут уголовное дело как бы напрашивается.

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1
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Рыжий

Разве что в сторону посмотревших это видео. Не будет никакой реакции адекватной

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1
1 комментарий
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Madegghead

до извинений осталось:
5
4
3
....

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1
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Lolllp

попал? разве? у него свой пузырь
его подписчики ему рекоплещат, а тех, кто насмехается и рофлит. ..ну вот он им и угрожал

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0
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Важный мангал

а это разве не статья?

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3
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пепси

"Друзьям — всё. Врагам — закон"

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4
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Roman

Перк - депутатский иммунитет от УК РФ

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2
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Сергей Сергеич

Это статья на тж

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0
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Важный мангал

Ну было уже как-то. Тут есть маневры

https://daily.afisha.ru/news/31880-ramzan-kadyrov-prizval-nakazyvat-za-oskorbleniya-v-internete-ubivaya-sazhaya-pugaya/

В Чечне заявили, что Би-би-си неправильно…
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за «оскорбление чести» в интернете, в том числе в…
daily.afisha.ru
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Себастиан Перейра

А за лайк посадят тебя

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4
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Нижний интернет

Песков: пук пук среньк, ничего не знаю, ничего не доложили

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4
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пепси

каждый раз хуею с их примативности

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3
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Русский Кексик

Правильно, вот они сверхразумы

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–5
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пепси

с этих я тоже хуею

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5
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Путин спас Россию

Сойбоям не понять

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–1
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Владимир Старик

А я напоминаю:

https://tass.ru/obschestvo/13582261

Песков: Путин не намерен вмешиваться в ситуацию…
По словам пресс-секретаря президента, если члены семьи экс-судьи видят угрозу своей безопасности в…
tass.ru
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3
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Владимир Старик

Бля, может, отдельной новостью это залить, это ведь пушка просто

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1
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аятомат
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1
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Андрей Охапкин

Сокуров был прав

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3
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Buck Mulligan

А что он сказал?

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0
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Путин спас Россию

Что ты гей

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0
1 комментарий
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Андрей Охапкин

Загугли "Сокуров про Кавказ"

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0
1 комментарий
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Роман Трусов

А я просто напомню, что этот человек - герой России

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3
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Buck Mulligan

Там Кадыров за камерой, наверно, обкончался

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2
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Джонни Мнемоников

Сначала этому, который в кадре, в рот.
А потом наоборот!

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0
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Важный мангал

ничего себе.
Пиздец какой-то творится

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2
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haunter

так это не нато угрожает рф. а други люди

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2
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Михаил

пообещал отрезать головы тем, кто переведёт ролик с угрозой на русский язык.
Запись обращения с субтитрами опубликовал признанный экстремистским оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.

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2
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Майка Ника

Да сыкло конкретное

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0
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Александр Федоров

Блять, вот знал я, лет 10 назад, когда было все охуенно, что мы скатимся настолько вниз, что у нас наказывать таких не будут? Нет! Блядь, и даже сказать ниче не можешь в адрес этих животных!

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2
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Рыжий

А есть на TJ кто шарит в чеченском языке? Он реально это все говорит, что в субитрах?
Так-то были дагестанские адвокаты, которые угрожали утопить Москву в крови, но такого из страны быстро выгнали. А тут на таком уровне и такой текст

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0
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Ян Фёдоров

да, все так вроде
он эти угрозы еще распространяет на тех, кто переведёт его речь на русский, как я понял. пиздец.

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3
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Рыжий

Похоже, сабы правильные, в комментах на ютубе чеченцы есть, никто не опроверг. "Весело"

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2
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Chikk

Скажи спасибо моей хорошей памяти. Есть человек один. Хотя это и не точно, но попробуем... @Максоний помоги! :)

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0
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Chikk

А вроде Я.браузер переводит? Или он только по готовым субтитрам, до сих пор?

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0
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Рыжий

там чеченского нет. И я удивился, что чеченского нет и в google translate и в яндекс.переводчике

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1
1 комментарий
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Anna Mityakova

Щенки нервничают. Престарелый хозяин все больше подаёт знаки старческого маразма и приближающейся кончины. С таким количеством врагов головы отрезаны будут как раз у них. Психологи назвали бы это ретрансляцией своих страхов.

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1
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Damir ReDevil

На престарелого кажется начали класть

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2
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Важный мангал

Я бы поостерегся говорить такое будучи в России, но смотри сама

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0
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Damir ReDevil

Моментально надо подавать в суд и предавать это все огласке. Именно сам процесс судопроизводства

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1
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Себастиан Перейра

«В возбуждении уголовного дела отказано в виду отсутствия состава преступления»🤷🏼‍♂️

Ебать вы смешные
Уж суд-то все рассудит, ага

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2
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Damir ReDevil

Прямые угрозы отрезать голову. Не может отказать никак

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0
1 комментарий
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Русский Кексик

Забавно, что в чеченском нет своих слов для "действительно", "перевести [с другого языка]" и "ядерная бомба"

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1
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Серго Орджоникидзе

А в русском есть слово бомба? На досуге как-нибудь проанализируй сколько иностранных слов в русском языке. Тупой ватник.

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0
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VladimirV

Я сам думаю что это поздравление с новым годом

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0
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Русский Кексик

Значит опять либерахи накрутили, ууу

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0
2 комментария
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French potato

Комментарий удален

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1
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Алексей Иванов

Клянусь Аллахом, пока мы не разберёмся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота за вами!
 Хорошие слова, на будущее

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1
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Себастиан Перейра

Зверьё

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1
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Пропитанный картон

Он убьёт яндекс браузер?

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1
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Dan

БЛЯТЬ. ЕБАНА В РОТ

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1
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Он Самый

Где пан Бастрыкин? Расчехлил ли он уже свою лупу?

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1
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Рыжий

Ему голова на плечах дорога слишком

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0
3 комментария
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Alexander Kuznetsov

Жаль, что Дмитрий Песков и в этот раз не сможет найти независимого переводчика с чеченского, которому он мог бы доверять.

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1
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mt

А есть какое-то независимое подтверждение перевода? А то может тут как со ржущим испанцем - он эмоционально рассказывает как плов готовить, а ему приписали смертоубийство.

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1
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Геннадий Горин

А че вы полыхаете так? Непонятно. Вы не верите что они живут по средневековым понятиям?

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1
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syrslava

самая миролюбивая нация ведь

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0
1 комментарий
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egorсorovin

сказано типо это не он а сам господь говорит.. хитрец хитрец

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0
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Ещё 9 комментариев
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