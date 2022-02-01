«У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — сказал депутат.

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и тем, кто переведёт ролик с угрозой на русский язык. Запись обращения с субтитрами опубликовал признанный экстремистским оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.

Знайте, что днём и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьём вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! [...] Клянусь Аллахом, пока мы не разберёмся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота за вами! Адам Делимханов

«Это депутат Госдумы, и естественно эти слова воспринимаются всерьёз и с реальной возможностью исполнения его угроз, он действительно это может сделать», — сказал в разговоре с The Insider бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. Он сомневается, что Следственный комитет России отреагирует на угрозу.

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Женщину доставили в Грозный. Как заявили чеченские силовики, её увезли, поскольку она в качестве свидетеля не явилась на допрос по делу о мошенничестве. По мнению правозащитников, Мусаеву задержали из-за связи её сыновей с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». После этого Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.