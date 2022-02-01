Депутат Госдумы поклялся отрезать головы членам семьи бывшего юриста «Комитета против пыток» Янгулбаева Статьи редакции
«У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — сказал депутат.
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в своём инстаграм-аккаунте пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и тем, кто переведёт ролик с угрозой на русский язык. Запись обращения с субтитрами опубликовал признанный экстремистским оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.
«Это депутат Госдумы, и естественно эти слова воспринимаются всерьёз и с реальной возможностью исполнения его угроз, он действительно это может сделать», — сказал в разговоре с The Insider бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. Он сомневается, что Следственный комитет России отреагирует на угрозу.
20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.
Женщину доставили в Грозный. Как заявили чеченские силовики, её увезли, поскольку она в качестве свидетеля не явилась на допрос по делу о мошенничестве. По мнению правозащитников, Мусаеву задержали из-за связи её сыновей с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.
Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». После этого Сайди Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.
Этот хрен ещё золотой ствол на заседания думы носит мля.
Каков президент таковы и депутаты с партией власти вместе взятые.
Сначала отрежут головы или убьют?
ЭТО РОССИЯ!!!
а экстремист навэльный
Просто пиздец, это насколько же надо быть безумным, то есть безумным от своего всемогущества, чтобы прямо об этом говорить. Заебато, уважаемые, вы решили чеченский вопрос, супер политика
Сука, он же депутат к тому же
Песков завтра утром: "не может быть такого, чтобы представитель самой мирной религии и тем более депутат кому-то угрожал, это все фейк ньюз"
Песков послезавтра: "да, сгоряча сказал что отрежет голову, но слова вырваны из контекста"
Песков после селфача адамчика с обезглавленными трупами: "ну а чо, так им и надо"
Не не не, он скажет, что прецеденты с публичным отрезанием головы уже имели место быть в российском медийном пространстве (няня с головой ребёнка) и очевидно, что уже назрел вопрос, с принятием подобных ситуаций как один из вариантов разрешения публичных конфликтов. Не надо спешить давать однобокую правовую оценку данной ситуации.
Ну такое, уже же были новости про чеченских киллеров в других странах
да, были новости о том что либо не смогли, либо их поймали на месте.
Они вроде уже поняли, что вне РФ их кунфу не работает.
Крайняя новость была что их приняли в Турции прямо чуть ли не самолета по приезду.
В других странах им надо сильно извращаться и тайком свои дела делать, если попадутся - получат срок. А в РФ они тупо заходят в дом и забирают людей - и ничего им за это нет.
самый унылый список стран, что я видел
Грузия 🙄
В топ!
не понимаю, чего все расшумелись
лося же не убил
@Путин спас Россию ну чё, нормально тебе вот этим вот чертям подсасывать?
Разочарован что это не Путин в адрес Навального такое сказал
@Вахтёр это правда Путин???
Путин же рамзану передаст власть над крепостными РФ?
нет конечно.
Во второй половине 1990-х годов Делимханов был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева. С началом Второй Чеченской войны в 1999 году, Адам Делимханов оказался среди чеченцев, перешедших на сторону федеральных сил.
Таков путь...
Комментарий удален по просьбе пользователя и воле Аллаха
Ты из будущего? Вероятно такой ответ и будет
Ебать животные. Отберите у России чечню кто-нибудь, пожалуйста. Желательно нахуй с этой планеты
Зачем с планеты? Забор на границе, как США-Мексика и строгий визовый режим.
Пфф, прям мексиканцев это сильно останавливает. Там и русских через Мексиму в РФ перекидывают вроде.
Настоящий мультикультурализм в многонациональной стране.
А Германия настолько демократична?
+15 тенге приплеташке
Дай ка призывы немецких депутатов к расправе над какой-нибудь семьей
Ты не хуже твоих любимых либерах стрелы метаешь или это другое?
Хорошо, что теперь не 90-е.
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OH WAIT...
@Сергей Звезда разберись. Не вижу в конце сноски "Адам Делимханов признан адекватным мужиком на территории РФ".
Извинений не вижу в конце новости
Насмешки и рофлинг? Тут уголовное дело как бы напрашивается.
Разве что в сторону посмотревших это видео. Не будет никакой реакции адекватной
до извинений осталось:
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....
попал? разве? у него свой пузырь
его подписчики ему рекоплещат, а тех, кто насмехается и рофлит. ..ну вот он им и угрожал
"Друзьям — всё. Врагам — закон"
Перк - депутатский иммунитет от УК РФ
Это статья на тж
Ну было уже как-то. Тут есть маневры
https://daily.afisha.ru/news/31880-ramzan-kadyrov-prizval-nakazyvat-za-oskorbleniya-v-internete-ubivaya-sazhaya-pugaya/
А за лайк посадят тебя
Песков: пук пук среньк, ничего не знаю, ничего не доложили
каждый раз хуею с их примативности
Правильно, вот они сверхразумы
с этих я тоже хуею
Сойбоям не понять
Бля, может, отдельной новостью это залить, это ведь пушка просто
Сокуров был прав
А что он сказал?
Что ты гей
Загугли "Сокуров про Кавказ"
А я просто напомню, что этот человек - герой России
Там Кадыров за камерой, наверно, обкончался
Сначала этому, который в кадре, в рот.
А потом наоборот!
так это не нато угрожает рф. а други люди
пообещал отрезать головы тем, кто переведёт ролик с угрозой на русский язык.
Запись обращения с субтитрами опубликовал признанный экстремистским оппозиционный телеграм-канал 1ADAT.
Да сыкло конкретное
Блять, вот знал я, лет 10 назад, когда было все охуенно, что мы скатимся настолько вниз, что у нас наказывать таких не будут? Нет! Блядь, и даже сказать ниче не можешь в адрес этих животных!
А есть на TJ кто шарит в чеченском языке? Он реально это все говорит, что в субитрах?
Так-то были дагестанские адвокаты, которые угрожали утопить Москву в крови, но такого из страны быстро выгнали. А тут на таком уровне и такой текст
да, все так вроде
он эти угрозы еще распространяет на тех, кто переведёт его речь на русский, как я понял. пиздец.
Похоже, сабы правильные, в комментах на ютубе чеченцы есть, никто не опроверг. "Весело"
А вроде Я.браузер переводит? Или он только по готовым субтитрам, до сих пор?
там чеченского нет. И я удивился, что чеченского нет и в google translate и в яндекс.переводчике
Щенки нервничают. Престарелый хозяин все больше подаёт знаки старческого маразма и приближающейся кончины. С таким количеством врагов головы отрезаны будут как раз у них. Психологи назвали бы это ретрансляцией своих страхов.
На престарелого кажется начали класть
Моментально надо подавать в суд и предавать это все огласке. Именно сам процесс судопроизводства
«В возбуждении уголовного дела отказано в виду отсутствия состава преступления»🤷🏼♂️
Ебать вы смешные
Уж суд-то все рассудит, ага
Прямые угрозы отрезать голову. Не может отказать никак
Забавно, что в чеченском нет своих слов для "действительно", "перевести [с другого языка]" и "ядерная бомба"
А в русском есть слово бомба? На досуге как-нибудь проанализируй сколько иностранных слов в русском языке. Тупой ватник.
Я сам думаю что это поздравление с новым годом
Значит опять либерахи накрутили, ууу
Комментарий удален
Клянусь Аллахом, пока мы не разберёмся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота за вами!
Хорошие слова, на будущее
Зверьё
Он убьёт яндекс браузер?
БЛЯТЬ. ЕБАНА В РОТ
Где пан Бастрыкин? Расчехлил ли он уже свою лупу?
Ему голова на плечах дорога слишком
Жаль, что Дмитрий Песков и в этот раз не сможет найти независимого переводчика с чеченского, которому он мог бы доверять.
А есть какое-то независимое подтверждение перевода? А то может тут как со ржущим испанцем - он эмоционально рассказывает как плов готовить, а ему приписали смертоубийство.
А че вы полыхаете так? Непонятно. Вы не верите что они живут по средневековым понятиям?
самая миролюбивая нация ведь
сказано типо это не он а сам господь говорит.. хитрец хитрец