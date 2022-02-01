Tesla отзовёт более 50 тысяч электрокаров в США из-за ошибки автопилота — машины не останавливались перед знаком «Стоп» Статьи редакции
В компании заявили, что им неизвестно об авариях, произошедших из-за этой неисправности.
Tesla по соглашению с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзовёт часть автомобилей из-за ошибки в системе автономного управления «Full Self-Driving». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключение NHTSA.
Автопилот позволял продолжить движение на перекрёстке со скоростью 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки. Из-за этой ошибки компания отзовёт более 54 тысяч электрокаров: часть автомобилей Model S и X 2016–2022 годов выпуска, Model 3 2017–2022 годов выпуска и Model Y 2020–2022 годов.
В Tesla отметили, что им не известно об авариях из-за данной проблемы. В компании пообещали быстро устранить ошибку.
Автопилот позволял продолжить движение на скорости 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки.
Ровно как я делает.
Искусственный интеллект Теслы достиг уровня половины местных автолюбителей.
Хомяки готовы хавать и такое
Какое? Ошибку в софте?
Любое , к чему прикоснулся великий МАск
А когда автоконцерны отзывают сотни тысяч машин в год, это типа другое?
Они не нарушают правила дорожного движения , так что да другое
В других машинах в массе своей нет автопилотов, сама машина не может нарушить ПДД
Автопилот позволял продолжить движение на скорости 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки
Соре, неправильно комментарий сформулировал изначально
В других машинах в массе своей нет автопилотов, сама машина не может нарушить ПДД
И в этом их преимущество
А могли бы нахуй послать, и заявили бы "просто не используйте автопилот"
Купи себе автотаз и не трахай людям мозги уже.
Автотаз получше многих , веста топчик
Да ты просто жжёшь. А если пружины спилить - так вообще F1 станет, да? :)
Не надо доводить до абсурда , топ за свои деньги
Топ - это когда топ. А ведро с болтами - это ведро. Всегда так было и будет.
Просто ненавидишь всё русское
Это французский завод, дядя. Уже давно и на целых 68%.
+двойной порция осаго, кошкомеханик
веста топчик
Пхаха
веста спорт с блокировкой диффа
В Тесле тоже нет автопилота
из-за ошибки в системе автономного управления «Full Self-Driving»
As an upgrade to the base Autopilot capabilities, the company's stated intent is to offer SAE Level 5 (full autonomous driving) at a future time, acknowledging that regulatory and technical hurdles must be overcome to achieve this goal.[4] As of April 2020, most experts believe that Tesla vehicles lack the necessary hardware for fully autonomous driving.[5] In October 2020, Tesla initiated and commissioned customers for a Full Self-Driving beta program in the United States;[6][7] as of January 2022, it is being tested on public roads by 60,000 vehicles of employees and customers.[8][9] Some industry observers criticized Tesla's decision to use untrained consumers to validate the beta software as dangerous and irresponsible.[10][11][12] Similarly, collisions and deaths involving Tesla cars with Autopilot engaged have drawn the attention of the press and government agencies.[13] In May 2021, Tesla was ranked last for both strategy and execution in the autonomous driving sector by Guidehouse Insights.[14] Elon Musk, Tesla’s CEO, has made inaccurate predictions for when Tesla would achieve SAE Level 5 for years.[15]
ты прочитал хотя бы ?
Tesla initiated and commissioned customers for a Full Self-Driving beta program in the United States;[6][7] as of January 2022, it is being tested on public roads by 60,000 vehicles of employees and customers
Это все равно не SAE Level 5 = "автопилот"
Про это там не написано . Сказано лишь , что это в бета тесте
Ну если ты не можешь выйти за пределы Вики, жаль
Ты привел тут портянку текста , где не подтверждается твой тезис , а я виноват я )))0
https://electrek.co/2021/12/04/tesla-pushes-full-self-driving-beta-update-improved-object-detection/
"Since the responsibility lies with the driver and not Tesla’s system, it is still considered a level 2 driver-assist system despite its name. It has been sort of a “two steps forward, one step back” type of program, as some updates have seen regressions in terms of the driving capabilities."
Responsibility это про правовой аспект , а не про технический
Начались маняврирования. В США тебя шлют нахуй регуляторы, если ты не можешь доказать, что твоя система никого не задавит. Тесла - не может, поэтому эта всего лишь система 2-го уровня.
Учи матчасть
регуляторы шлют нахуй , а люди отпускают руль и пользуют это как автопилот
Некоторые девушки используют огурцы как фаллоимитатор, от этого овощ им не становится.
Все верно , но это не значит, что он не доставляет удовольствие
За лицом Маска стоит команда крутых инженеров, которые уже сократили статистику ДТП своим "поделием"
Ага, ошибку
Только вместо неприятного еррорбокса получаешь удар в бочину, так как этгму псевдоавтопилоту внезапно похуй на знак stop
Я готов. Давай теслу.
Я написал с маленькой буквы про авто, а ты скинул Теслу.
Tesla с большой буквы
Tesla - компания. Авто можно писать с маленькой буквы, а вот фамилии нет.
ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!!
Можно и потерпеть
Нельзя, я запрещаю
В чем проблема просто прошивку обновить?
"Отзыв" - это когда производитель обязуется исправить что-то.
Ты можешь на сервис заехать, тебе по отзыву какую-то деталь поменяют, а ты и знать не будешь.
Тут наверное отключат автопилот до исправления или что-то типа.
Не, нихуя, отдавай Теслу назад, покатался и хватит.
Охуенчик
Дайте две
По соглашению с Национальным управлением безопасности дорожного движения
Договорились чтобы штрафы на миллионы не влепили, оно и понятно
ну по сути это первый случай восстания машин.