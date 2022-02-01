В компании заявили, что им неизвестно об авариях, произошедших из-за этой неисправности.

Tesla по соглашению с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзовёт часть автомобилей из-за ошибки в системе автономного управления «Full Self-Driving». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключение NHTSA.

Автопилот позволял продолжить движение на перекрёстке со скоростью 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки. Из-за этой ошибки компания отзовёт более 54 тысяч электрокаров: часть автомобилей Model S и X 2016–2022 годов выпуска, Model 3 2017–2022 годов выпуска и Model Y 2020–2022 годов.

В Tesla отметили, что им не известно об авариях из-за данной проблемы. В компании пообещали быстро устранить ошибку.