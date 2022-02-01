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Яна Ломакина

Tesla отзовёт более 50 тысяч электрокаров в США из-за ошибки автопилота — машины не останавливались перед знаком «Стоп» Статьи редакции

В компании заявили, что им неизвестно об авариях, произошедших из-за этой неисправности.

Tesla по соглашению с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзовёт часть автомобилей из-за ошибки в системе автономного управления «Full Self-Driving». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключение NHTSA.

Автопилот позволял продолжить движение на перекрёстке со скоростью 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки. Из-за этой ошибки компания отзовёт более 54 тысяч электрокаров: часть автомобилей Model S и X 2016–2022 годов выпуска, Model 3 2017–2022 годов выпуска и Model Y 2020–2022 годов.

В Tesla отметили, что им не известно об авариях из-за данной проблемы. В компании пообещали быстро устранить ошибку.

#новости #tesla

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58 комментариев
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lovemyonahole

Автопилот позволял продолжить движение на скорости 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки.
Ровно как я делает.

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9
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OlD

Искусственный интеллект Теслы достиг уровня половины местных автолюбителей.

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7
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Русский

Хомяки готовы хавать и такое

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–5
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Джонни Мнемоников

Какое? Ошибку в софте?

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4
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Русский

Любое , к чему прикоснулся великий МАск

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–2
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Джонни Мнемоников

А когда автоконцерны отзывают сотни тысяч машин в год, это типа другое?

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4
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Русский

Они не нарушают правила дорожного движения , так что да другое

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1
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Русский Кексик

В других машинах в массе своей нет автопилотов, сама машина не может нарушить ПДД

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1
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Русский

Автопилот позволял продолжить движение на скорости 9 км/ч, несмотря на знак обязательной остановки

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Русский Кексик

Соре, неправильно комментарий сформулировал изначально

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Русский

В других машинах в массе своей нет автопилотов, сама машина не может нарушить ПДД
 И в этом их преимущество

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Al

А могли бы нахуй послать, и заявили бы "просто не используйте автопилот"

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1
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Джонни Мнемоников

Купи себе автотаз и не трахай людям мозги уже.

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Русский

Автотаз получше многих , веста топчик

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Chikk

Да ты просто жжёшь. А если пружины спилить - так вообще F1 станет, да? :)

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Русский

Не надо доводить до абсурда , топ за свои деньги

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Chikk

Топ - это когда топ. А ведро с болтами - это ведро. Всегда так было и будет.

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Русский

Просто ненавидишь всё русское

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Chikk

Это французский завод, дядя. Уже давно и на целых 68%.

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Al

+двойной порция осаго, кошкомеханик

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Al

веста топчик
 Пхаха

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Русский

веста спорт с блокировкой диффа

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André

В Тесле тоже нет автопилота

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Русский

из-за ошибки в системе автономного управления «Full Self-Driving»

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André

As an upgrade to the base Autopilot capabilities, the company's stated intent is to offer SAE Level 5 (full autonomous driving) at a future time, acknowledging that regulatory and technical hurdles must be overcome to achieve this goal.[4] As of April 2020, most experts believe that Tesla vehicles lack the necessary hardware for fully autonomous driving.[5] In October 2020, Tesla initiated and commissioned customers for a Full Self-Driving beta program in the United States;[6][7] as of January 2022, it is being tested on public roads by 60,000 vehicles of employees and customers.[8][9] Some industry observers criticized Tesla's decision to use untrained consumers to validate the beta software as dangerous and irresponsible.[10][11][12] Similarly, collisions and deaths involving Tesla cars with Autopilot engaged have drawn the attention of the press and government agencies.[13] In May 2021, Tesla was ranked last for both strategy and execution in the autonomous driving sector by Guidehouse Insights.[14] Elon Musk, Tesla’s CEO, has made inaccurate predictions for when Tesla would achieve SAE Level 5 for years.[15]

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Русский

ты прочитал хотя бы ?
Tesla initiated and commissioned customers for a Full Self-Driving beta program in the United States;[6][7] as of January 2022, it is being tested on public roads by 60,000 vehicles of employees and customers

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André

Это все равно не SAE Level 5 = "автопилот"

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Русский

Про это там не написано . Сказано лишь , что это в бета тесте

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André

Ну если ты не можешь выйти за пределы Вики, жаль

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Русский

Ты привел тут портянку текста , где не подтверждается твой тезис , а я виноват я )))0

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André

https://electrek.co/2021/12/04/tesla-pushes-full-self-driving-beta-update-improved-object-detection/

"Since the responsibility lies with the driver and not Tesla’s system, it is still considered a level 2 driver-assist system despite its name. It has been sort of a “two steps forward, one step back” type of program, as some updates have seen regressions in terms of the driving capabilities."

Tesla pushes new Full Self-Driving Beta update…
Tesla has started to push a new Full Self-Driving Beta software update (version 10.6) to its fleet…
electrek.co
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Русский

Responsibility это про правовой аспект , а не про технический

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André

Начались маняврирования. В США тебя шлют нахуй регуляторы, если ты не можешь доказать, что твоя система никого не задавит. Тесла - не может, поэтому эта всего лишь система 2-го уровня.

Учи матчасть

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Русский

регуляторы шлют нахуй , а люди отпускают руль и пользуют это как автопилот

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André

Некоторые девушки используют огурцы как фаллоимитатор, от этого овощ им не становится.

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Русский

Все верно , но это не значит, что он не доставляет удовольствие

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Roman Sapon

За лицом Маска стоит команда крутых инженеров, которые уже сократили статистику ДТП своим "поделием"

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Себастиан Перейра

Ага, ошибку
Только вместо неприятного еррорбокса получаешь удар в бочину, так как этгму псевдоавтопилоту внезапно похуй на знак stop

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Al

Я готов. Давай теслу.

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Русский
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Al

Я написал с маленькой буквы про авто, а ты скинул Теслу.

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Русский

Tesla с большой буквы

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Al

Tesla - компания. Авто можно писать с маленькой буквы, а вот фамилии нет.

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Павел Кузминкин

ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!!

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Русский

Можно и потерпеть

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Павел Кузминкин

Нельзя, я запрещаю

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Русский Кексик

В чем проблема просто прошивку обновить?

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Джонни Мнемоников

"Отзыв" - это когда производитель обязуется исправить что-то.

Ты можешь на сервис заехать, тебе по отзыву какую-то деталь поменяют, а ты и знать не будешь.

Тут наверное отключат автопилот до исправления или что-то типа.

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dronnick

Не, нихуя, отдавай Теслу назад, покатался и хватит.

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Важный мангал

Как научили, лол.

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Важный мангал

Ого неужели нейросеть может ошибаться и они даже не знают где это произойдет

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Важный мангал

я тоже не останавливаюсь, вот делать нехуй

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Важный мангал

Помню я как-то тоже не остановился на знак стоп, когда был в ЛА.

Так коп за мной ехал от Whole Foods, который на венисе и до самого пляжа с мигалкой.

Я не сразу понял, что он едет за мной, потому что был блять на электросамокате.

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Важный мангал

VC: Tesla купила участок железной дороги в Германии, чтобы возить по ней сотрудников на работ
 TJ: Tesla отзовёт более 50 тысяч электрокаров в США из-за ошибки автопилота — машины не останавливались перед знаком «Стоп»

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Важный мангал

Tesla купила участок железной дороги в Германии, чтобы возить по ней сотрудников на работ
 хоть один поезд в Германии будет ходить вовремя

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Себастиан Перейра

Охуенчик
Дайте две

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Застряла

По соглашению с Национальным управлением безопасности дорожного движения
 Договорились чтобы штрафы на миллионы не влепили, оно и понятно

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Подозрительный Кот

ну по сути это первый случай восстания машин.

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