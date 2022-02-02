ФБР рекомендовало американским спортсменам не использовать на Олимпиаде личные телефоны из-за возможной киберугрозы Статьи редакции
Также ведомство попросило спортсменов не использовать на Олимпиаде в Пекине приложения от «ненадёжных разработчиков».
Федеральное бюро расследований США предупредило о рисках «целого комплекса действий в киберсфере», направленных на срыв Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.
ФБР также рекомендовало участникам соревнований не брать с собой личные мобильные телефоны, а использовать во время Олимпиады временные устройства и использовать приложения только от проверенных разработчиков.
При этом в сообщении отмечается, что «на сегодняшний день» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр». Ранее к такому же выводу пришла и специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Recorded Future. Она не выявила признаков обсуждения хакерскими группировками планируемых взломов, но предположила, что соревнования спровоцируют фишинговые кампании «против самих Игр и связанных с ними людей».
В начале декабря 2021 года стало известно, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Однако это решение не коснётся спортсменов — сборная страны всё равно может участвовать в Олимпиаде, но официальные лица не будет участвовать в мероприятии. Позднее к бойкоту присоединились Великобритания, Канада и Австралия.
Церемония открытия 24-ых зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.
ФБР рекомендовало американским спортсменам
В сообщении отмечается, что «на сегодняшний день» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр»
почему это важно?
Если нападут инопланетяне, всегда можно сказать будет: а мы предупреждали. :)
Если дисциплина позволяет
Бойкот на полшишечки
1. Господи да кому вообще не поебать, что там на телефонах у спортсменов(!!!) Они что там коды запусков ракет хранят? Их объебать это 3 секунды и без техники какой-то
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