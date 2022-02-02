Также ведомство попросило спортсменов не использовать на Олимпиаде в Пекине приложения от «ненадёжных разработчиков».

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Федеральное бюро расследований США предупредило о рисках «целого комплекса действий в киберсфере», направленных на срыв Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

Лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва мероприятий. Эти действия включают DDoS-атаки, вирусы-вымогатели и вредоносные программы, социальную инженерию, утечки и хищения данных, фишинговые атаки, кампании по дезинформации и внутрисистемные угрозы. из заявления ФБР



ФБР также рекомендовало участникам соревнований не брать с собой личные мобильные телефоны, а использовать во время Олимпиады временные устройства и использовать приложения только от проверенных разработчиков.

Загрузка и использование приложений, в том числе необходимых для участия Играх или нахождения в Китае, может увеличить возможность кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО. из заявления ФБР



При этом в сообщении отмечается, что «на сегодняшний день» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр». Ранее к такому же выводу пришла и специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Recorded Future. Она не выявила признаков обсуждения хакерскими группировками планируемых взломов, но предположила, что соревнования спровоцируют фишинговые кампании «против самих Игр и связанных с ними людей».

В начале декабря 2021 года стало известно, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Однако это решение не коснётся спортсменов — сборная страны всё равно может участвовать в Олимпиаде, но официальные лица не будет участвовать в мероприятии. Позднее к бойкоту присоединились Великобритания, Канада и Австралия.