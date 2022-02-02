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Новости
Сергей Исенеков

ФБР рекомендовало американским спортсменам не использовать на Олимпиаде личные телефоны из-за возможной киберугрозы Статьи редакции

Также ведомство попросило спортсменов не использовать на Олимпиаде в Пекине приложения от «ненадёжных разработчиков».

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Федеральное бюро расследований США предупредило о рисках «целого комплекса действий в киберсфере», направленных на срыв Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сказано в заявлении на сайте ведомства.

Лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр [возможной] киберактивности для подрыва мероприятий. Эти действия включают DDoS-атаки, вирусы-вымогатели и вредоносные программы, социальную инженерию, утечки и хищения данных, фишинговые атаки, кампании по дезинформации и внутрисистемные угрозы.

из заявления ФБР

ФБР также рекомендовало участникам соревнований не брать с собой личные мобильные телефоны, а использовать во время Олимпиады временные устройства и использовать приложения только от проверенных разработчиков.

Загрузка и использование приложений, в том числе необходимых для участия Играх или нахождения в Китае, может увеличить возможность кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО.

из заявления ФБР

При этом в сообщении отмечается, что «на сегодняшний день» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр». Ранее к такому же выводу пришла и специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Recorded Future. Она не выявила признаков обсуждения хакерскими группировками планируемых взломов, но предположила, что соревнования спровоцируют фишинговые кампании «против самих Игр и связанных с ними людей».

В начале декабря 2021 года стало известно, что США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из-за нарушения прав человека. Однако это решение не коснётся спортсменов — сборная страны всё равно может участвовать в Олимпиаде, но официальные лица не будет участвовать в мероприятии. Позднее к бойкоту присоединились Великобритания, Канада и Австралия.

Церемония открытия 24-ых зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля. Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.

#новости #олимпиада2022 #китай #сша #безопасность

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ФБР рекомендовало американским спортсменам
 В сообщении отмечается, что «на сегодняшний день» у ФБР нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр»
 почему это важно?

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2
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Chikk

Если нападут инопланетяне, всегда можно сказать будет: а мы предупреждали. :)

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Собственный браслет

Телегу то могут использовать?

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Алексей Горячев

Если дисциплина позволяет

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1
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Анон Нона

Бойкот на полшишечки

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Собственный браслет

да просто даришь китайцу коробочку и он сразу станет счастлив и отстанет

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Норм чел

1. Господи да кому вообще не поебать, что там на телефонах у спортсменов(!!!) Они что там коды запусков ракет хранят? Их объебать это 3 секунды и без техники какой-то

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Александр Борродач

Я простой спортсмен Джек, штат Техас, поддерживаю разработка Товарищ Xi Нефритовый Стержень популярный мессенджер 微信 (WeChat) и партия гарантирует безопасность

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