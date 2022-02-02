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Новости
Сергей Исенеков

В России снизился спрос на оборудование для майнинга после предложения ЦБ запретить криптовалюты Статьи редакции

При этом в Ozon и Wildberries отметили, что спрос на видеокарты поддерживается за счёт любителей видеоигр.

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В начале 2022 года количество предложений о продаже оборудования для майнинга выросло, а спрос на него, наоборот, снизился. Об этом РБК рассказали представители одного из крупных онлайн-сервисов объявлений и дистрибьюторов техники.

Представитель неназванного маркетплейса также подтвердил, что снижение спроса на оборудование связано с январским докладом ЦБ с предложением запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют в России. Один из собеседников издания отметил, что за первый месяц года значительно снизился спрос на видеокарты. По его словам, количество объявлений о продаже майнинговых ферм возросло. При этом число объявлений о продаже ASIC (микросхема, которая применяется для определённых узкоспециализированных задач) увеличилось на 17%, но искали их реже.

Обычные майнеры могут приобретать необходимые им комплектующие в крупных розничных сетях. Как правило, купить наиболее оптимизированные для майнинга модели проблематично: если они и появляются в свободной продаже, то быстро переходят в руки перекупщиков, которые потом предлагают их на разных торговых площадках со значительной наценкой.

Антон Фомин
бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция»

Представители пресс-службы «Объявлений ВКонтакте» и «Юлы» рассказали РБК, что зафиксировали в январе увеличение объявлений о продаже оборудования для майнинга, чем это было в декабре. Вместе с этим на обеих площадках сообщили, что спрос на товары для майнинга в январе вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем.

Представитель Ozon рассказал, что за январь продажи товаров для майнинга у них увеличились на 51% по сравнению с предыдущем месяцем. В Wildberries рассказали, что с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше видеокарт, чем за тот же период 2021 года. При этом представитель сервиса отметил, что не ожидает существенного изменения спроса на видеокарты, процессоры и модули памяти, поскольку помимо майнинга это оборудование активно используется любителями игр, специалистами в области монтажа и обработки фото и видео.

20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретитьоборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.

Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы». Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах.

#новости #криптовалюты #запреткрипты

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Vladislav Donets

А может не из-за запретов, а из-за снижения стоимости крипты?

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Собственный браслет

Самое время покупать изнасилованные майнерами видеокарты

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Рыжий

для многих это возможность купить хоть какую-то видеокарту мощнее gtx1660

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Собственный браслет

спокойно в прошлом году заказал себе 3060 в днс, она даже четыре дня на точке пролежала чтобы я оплатил при получении. стоила 70к, свою rx590 продал за 35, считай полцены понадобилось подкопить

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Рыжий

rtx3060 за 70к это же пиздец. Даже ее аналог за 50к это пиздец, но все таки 50к vs 70к...

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7
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Ramierl

объясните не геймеру, почему народ покупает геймерские пк, а не консоли?

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Рыжий

Лично мне просто нравится ПК, а приставки кажутся жутко неудобными. Ну и держать +1 коробку чисто ради игр такое себе

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3
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DarkFire

Она занимает мало места, спрятал под тв - и даже забудешь где лежит, если найдёшь хорошее место. А для пк нужно место, монитор, стол, стул - в общем своя "экотсистема")))

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Рыжий

У меня нет ТВ =)

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1
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DarkFire

Так купи)) я вот взял олед тв 75, ничего лучше придумать для своего досуга невозможно. А он сейчас стоит дешевле чем любой комп плюс монитор) плюс в сам тв уже встроено куча приложений.

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N.D

5 игр по цене консоли, ммм. На пк игры стоят раза в 4 дешевле и в сторах типа эпика и стима еще постоянные распродажи. Я вот пару дней назад взял куберпунк за 300₽

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Shenmue

Ну ХЗ, я вот на Роснефти заправлять не буду, хотя там рублей на 10 за литр саляра дешевле!

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Shenmue

Вы чего ее постоянно в руках держите? Жесть конечно...

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Добро и позитив

Привычка, кайфово собирать самим, ПК-эксклюзивы, удобнее играть в некоторые жанры

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Ramierl

просто кроме привычки и пиратства не вижу плюсов. Ведь сэкономленного на разнице между пк и консолью хватит на десяток ААА игр.

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DarkFire

Сижу на пс4, ничего разбирать не надо,покупать оперативки-видяхи тоже, все игры бесплатные. Даже онлайн есть. пиратство тут еще круче)

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Ramierl

да, слышал что-то про перепрошивки и игры на жестком диске.

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DarkFire

Ну вот, я уже 3 года так играю. Кайф)

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Максоний

ААА
 На ПК навалом индюшатины

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Ramierl

индюшатина вроде не требовательна к ресурсам?

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Максоний

Не всякую индюшатину попрут на консоли

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Ramierl

ну я и говорю, для инди не нужен зверь пк, а вполне обычного хватит, не?

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Рыжий

Зверь-ПК многим нужен в любом случае (пред-топ ssd, проц, ОП, материнка на норм чипсете) для работы

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Ramierl

Это да.
Взял недавно жене макбук эйр на м1 и ссд. Это так быстро, я охуел слегка. После очень старого хп на i5

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Shenmue

Да не всем нужен квантовый писюк для работы

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Рыжий

Ну а там уже реально выбор между ПК за 120-150к и приставкой + монитор (может в 50к это все уложится). Там не знаю, как люди мыслят

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Shenmue

Ну думаю в 80К можно уложиться, но обычно TV уже есть, так что 40К)

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Shenmue

Мобилки даже хватит

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Добро и позитив

Теперь да, раньше не настолько плохо вроде было всё

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Максоний

может быть западло играть на контроллере. пк — не фиксированный набор железа, в отличие от консолей, поэтому можно собрать мощнее.
не обязательно ПК собирается только для игр — может параллельно использоваться как рабочая станция в дизайне, 3д, монтаже

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Ramierl

ну для такого старпера как я, да. Не представляю, как играть что-то наподобие кс на контроллере

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Максоний

Еще ж в том же псн надо подписку проплачивать ради мультиплеера, и это уже после отвала бабок за игру

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Ramierl

а, не знал. подписки это от производителей, или от соней?

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Максоний

от соней
чо там у мелкомягких — хз

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Ramierl

но я так понимаю, такая вот соневская подписка дает какие-то плюшки? распродажи всякие, скидки, игры месяца?

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Максоний

Дает, но не обязательно они нужны человеку.
А если этот человек покупает условный бф2042 — он вынужден за нее платить

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Ramierl

понимаю.

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Максоний

Ну я к пекам склоняюсь все таки по причинам, которые Рыжий описал — нахуя еще одна коробка и пылесос для денег.
Плюс это просто прикольно, самому ковыряться в железе, вместо того чтобы пользоваться коробкой, которые все одинаковые.
Противостояние уровня жигуль-корч vs. солярис в кредит

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Ramierl

"Плюс это просто прикольно, самому ковыряться в железе" - все равно Кавилл круче)

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Ramierl

по поводу денег, посмотрел на озвученные в теме цены, за цену одного игрового пк видимо можно купить макбук эйр и консоль

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Shenmue

Ну а если пекарню предоставили с места работ, почему не прикупить консоль?

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Ramierl

вообще весь контент сейчас движется к подпискам.

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Максоний

Не отменяет текущего положения вещей, которое держится уже нное количество лет

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Shenmue

На Хуане геймпасс прикупил и рубись, игры вообще покупать не нужно

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Shenmue

Ну потому, што они пекари этим все сказано

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fullmetalboy48151623 .

На консоли во многих играх по обратной совместимости залочен fps на 30 кадрах. Повезёт - под новое поколение выпустят апдейт (пример - хорайзен). Но в основном "не повезёт". На компе всё ограничено тем, что ты купил.

А ещё на пк есть моды. Я не любитель модов, но иногда и мне это нужно, потому что есть такая штука как фанатские локализации.

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Ramierl

короче на ПК все еще больше свободы. как и было всегда.

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fullmetalboy48151623 .

Свободы и траханья с драйверами, настройками драйверов, настройками игр, глюками винды, совместимостью оборудования, установкой всяких библиотек и прочим.

Тут как всегда, идеального варианта нет, каждому своё.

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Рыжий

Свободы и траханья с драйверами
 Если это домашний ПК, то траханья с драйверами уже нет даже в Linux debian-based. Настройка драйверов - а что там настраивать такого, что это сложно? 2 чекбокса поставить в панели управения видеокартой для разгона сложно?
установкой всяких библиотек и прочим.
 Из коробки ставится все автоматом при установке игр, дело пользователя прокликать next-next-finish.

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Shenmue

Свободы не существует, клетка немного разве пошире)

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Александр Плёнкин

ПК более универсальный инструмент? Помимо игр можешь ещё множество дел сделать, которые на консолях либо невозможно либо не так удобно совершать?

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Добро и позитив

1080 за 40 в свое время купил, и то казалось, что дохера все стоит.
Сейчас бы с удовольствием 3070 какую нибудь за 40-50к взял

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Рыжий

Сейчас бы с удовольствием 3070 какую нибудь за 40-50к взял
 Это бы и я с удовольствием

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Евгений Миронов

3060 Ti на днях купил за 80 с рук новую упакованную. Сил ждать не было уже. Ну и за неделю кучу всего нового попробовал. От октан рендера до фотограметрии и Half-Life Alyx) Короче не жалею, что не дождался снижения цен.

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Александр Борродач

О да, изнасилованная майнерами игровая 3060, работавшая на 74 % исходной производительности (дальше срабатывает защита от майнинга) с чеком магазина и оставшимися 2-2,5 годами гарантии.

А первые партии 3060, где защиту от майнинга сломали полностью, ещё долго на вторичке будет проблемно найти. Ими будут майнить до последнего.

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zwergchelovek.

ну хоть так)))

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Семь потомков Ноя

Причем тут запреты? Биток на 50% упал, все ждем снижения цен

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2
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Семь потомков Ноя

Если чо, на запреты все посрать

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Рпош Ашршщ

До 50% ему еще падать и падать

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Семь потомков Ноя

На 32 ходил с 65. Так что считай 50%. Но это я образно. Все ждут когда отыграет, а я надеюсь полежит годик, чтобы закупить

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Собственный браслет

с чего они взяли что не уйдут в подполье?

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Собственный браслет

С того что мамкины майнеры бояться присесть, а ссаться при виде копов за доходность 20-40% годовых, ну такое.
Особенно учитывая, что их очень легко вычислить по квиткам за электричество.

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–2
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Собственный браслет

не припомню чтобы в УК за майнинг вносили изменения. какие нибудь штрафы или отказы в операциях в банках - вполне, но копам пока никаких указаний не поступало

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2
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Евгений Миронов

Тут, наверное, нос по ветру держать надо. Поздно опомнишься - хуй кому сольёшь оборудование своё.

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Собственный браслет

Майнить но не выводить... Если нельзя легально потратить то что ты заработал, то какой в этом смысл?
Это нарики могут себе позволить дропов и миксеры за большой процент, чтобы вывести средства в легальное поле. А майнить с доходностью 10% годовых, ну такое.

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Норм чел

Там окупаемость больше года, кто знает что там будет на тот момент когда твое оборудование только окупится

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aliftin

Какой хитрый план по вербовке новых избирателей. Через пару лет, когда майнинг станет вне закона, сегодняшние школьники будут голосовать за деда, так как именно он вернул в магазины видео карты.

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maveriz

Снижать цены на видеокарты, конечно же, никто не будет

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Павел Каташев

Ух, заживем...

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DarkFire

На авито уже и так куча изнасилованных карт, и в 99% текст "не использовалась в майнинге")))

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Shenmue

Байден майнинг колбаса на верёвочке оса

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