При этом в Ozon и Wildberries отметили, что спрос на видеокарты поддерживается за счёт любителей видеоигр.

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В начале 2022 года количество предложений о продаже оборудования для майнинга выросло, а спрос на него, наоборот, снизился. Об этом РБК рассказали представители одного из крупных онлайн-сервисов объявлений и дистрибьюторов техники.

Представитель неназванного маркетплейса также подтвердил, что снижение спроса на оборудование связано с январским докладом ЦБ с предложением запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют в России. Один из собеседников издания отметил, что за первый месяц года значительно снизился спрос на видеокарты. По его словам, количество объявлений о продаже майнинговых ферм возросло. При этом число объявлений о продаже ASIC (микросхема, которая применяется для определённых узкоспециализированных задач) увеличилось на 17%, но искали их реже.

Обычные майнеры могут приобретать необходимые им комплектующие в крупных розничных сетях. Как правило, купить наиболее оптимизированные для майнинга модели проблематично: если они и появляются в свободной продаже, то быстро переходят в руки перекупщиков, которые потом предлагают их на разных торговых площадках со значительной наценкой. Антон Фомин

бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция»

Представители пресс-службы «Объявлений ВКонтакте» и «Юлы» рассказали РБК, что зафиксировали в январе увеличение объявлений о продаже оборудования для майнинга, чем это было в декабре. Вместе с этим на обеих площадках сообщили, что спрос на товары для майнинга в январе вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем.

Представитель Ozon рассказал, что за январь продажи товаров для майнинга у них увеличились на 51% по сравнению с предыдущем месяцем. В Wildberries рассказали, что с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше видеокарт, чем за тот же период 2021 года. При этом представитель сервиса отметил, что не ожидает существенного изменения спроса на видеокарты, процессоры и модули памяти, поскольку помимо майнинга это оборудование активно используется любителями игр, специалистами в области монтажа и обработки фото и видео.

20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретитьоборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.