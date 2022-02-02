В России снизился спрос на оборудование для майнинга после предложения ЦБ запретить криптовалюты Статьи редакции
При этом в Ozon и Wildberries отметили, что спрос на видеокарты поддерживается за счёт любителей видеоигр.
В начале 2022 года количество предложений о продаже оборудования для майнинга выросло, а спрос на него, наоборот, снизился. Об этом РБК рассказали представители одного из крупных онлайн-сервисов объявлений и дистрибьюторов техники.
Представитель неназванного маркетплейса также подтвердил, что снижение спроса на оборудование связано с январским докладом ЦБ с предложением запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют в России. Один из собеседников издания отметил, что за первый месяц года значительно снизился спрос на видеокарты. По его словам, количество объявлений о продаже майнинговых ферм возросло. При этом число объявлений о продаже ASIC (микросхема, которая применяется для определённых узкоспециализированных задач) увеличилось на 17%, но искали их реже.
Представители пресс-службы «Объявлений ВКонтакте» и «Юлы» рассказали РБК, что зафиксировали в январе увеличение объявлений о продаже оборудования для майнинга, чем это было в декабре. Вместе с этим на обеих площадках сообщили, что спрос на товары для майнинга в январе вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем.
Представитель Ozon рассказал, что за январь продажи товаров для майнинга у них увеличились на 51% по сравнению с предыдущем месяцем. В Wildberries рассказали, что с 20 по 26 января россияне заказали в 5,5 раза больше видеокарт, чем за тот же период 2021 года. При этом представитель сервиса отметил, что не ожидает существенного изменения спроса на видеокарты, процессоры и модули памяти, поскольку помимо майнинга это оборудование активно используется любителями игр, специалистами в области монтажа и обработки фото и видео.
20 января 2022 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретитьоборот криптовалют в России. 27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы». Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах.
А может не из-за запретов, а из-за снижения стоимости крипты?
для многих это возможность купить хоть какую-то видеокарту мощнее gtx1660
rtx3060 за 70к это же пиздец. Даже ее аналог за 50к это пиздец, но все таки 50к vs 70к...
объясните не геймеру, почему народ покупает геймерские пк, а не консоли?
Лично мне просто нравится ПК, а приставки кажутся жутко неудобными. Ну и держать +1 коробку чисто ради игр такое себе
Она занимает мало места, спрятал под тв - и даже забудешь где лежит, если найдёшь хорошее место. А для пк нужно место, монитор, стол, стул - в общем своя "экотсистема")))
У меня нет ТВ =)
Так купи)) я вот взял олед тв 75, ничего лучше придумать для своего досуга невозможно. А он сейчас стоит дешевле чем любой комп плюс монитор) плюс в сам тв уже встроено куча приложений.
5 игр по цене консоли, ммм. На пк игры стоят раза в 4 дешевле и в сторах типа эпика и стима еще постоянные распродажи. Я вот пару дней назад взял куберпунк за 300₽
Ну ХЗ, я вот на Роснефти заправлять не буду, хотя там рублей на 10 за литр саляра дешевле!
Вы чего ее постоянно в руках держите? Жесть конечно...
Привычка, кайфово собирать самим, ПК-эксклюзивы, удобнее играть в некоторые жанры
просто кроме привычки и пиратства не вижу плюсов. Ведь сэкономленного на разнице между пк и консолью хватит на десяток ААА игр.
Сижу на пс4, ничего разбирать не надо,покупать оперативки-видяхи тоже, все игры бесплатные. Даже онлайн есть. пиратство тут еще круче)
да, слышал что-то про перепрошивки и игры на жестком диске.
Ну вот, я уже 3 года так играю. Кайф)
ААА
На ПК навалом индюшатины
индюшатина вроде не требовательна к ресурсам?
Не всякую индюшатину попрут на консоли
ну я и говорю, для инди не нужен зверь пк, а вполне обычного хватит, не?
Зверь-ПК многим нужен в любом случае (пред-топ ssd, проц, ОП, материнка на норм чипсете) для работы
Это да.
Взял недавно жене макбук эйр на м1 и ссд. Это так быстро, я охуел слегка. После очень старого хп на i5
Да не всем нужен квантовый писюк для работы
Ну а там уже реально выбор между ПК за 120-150к и приставкой + монитор (может в 50к это все уложится). Там не знаю, как люди мыслят
Ну думаю в 80К можно уложиться, но обычно TV уже есть, так что 40К)
Мобилки даже хватит
Теперь да, раньше не настолько плохо вроде было всё
может быть западло играть на контроллере. пк — не фиксированный набор железа, в отличие от консолей, поэтому можно собрать мощнее.
не обязательно ПК собирается только для игр — может параллельно использоваться как рабочая станция в дизайне, 3д, монтаже
ну для такого старпера как я, да. Не представляю, как играть что-то наподобие кс на контроллере
Еще ж в том же псн надо подписку проплачивать ради мультиплеера, и это уже после отвала бабок за игру
а, не знал. подписки это от производителей, или от соней?
от соней
чо там у мелкомягких — хз
но я так понимаю, такая вот соневская подписка дает какие-то плюшки? распродажи всякие, скидки, игры месяца?
Дает, но не обязательно они нужны человеку.
А если этот человек покупает условный бф2042 — он вынужден за нее платить
понимаю.
Ну я к пекам склоняюсь все таки по причинам, которые Рыжий описал — нахуя еще одна коробка и пылесос для денег.
Плюс это просто прикольно, самому ковыряться в железе, вместо того чтобы пользоваться коробкой, которые все одинаковые.
Противостояние уровня жигуль-корч vs. солярис в кредит
"Плюс это просто прикольно, самому ковыряться в железе" - все равно Кавилл круче)
по поводу денег, посмотрел на озвученные в теме цены, за цену одного игрового пк видимо можно купить макбук эйр и консоль
Ну а если пекарню предоставили с места работ, почему не прикупить консоль?
вообще весь контент сейчас движется к подпискам.
Не отменяет текущего положения вещей, которое держится уже нное количество лет
На Хуане геймпасс прикупил и рубись, игры вообще покупать не нужно
Ну потому, што они пекари этим все сказано
На консоли во многих играх по обратной совместимости залочен fps на 30 кадрах. Повезёт - под новое поколение выпустят апдейт (пример - хорайзен). Но в основном "не повезёт". На компе всё ограничено тем, что ты купил.
А ещё на пк есть моды. Я не любитель модов, но иногда и мне это нужно, потому что есть такая штука как фанатские локализации.
короче на ПК все еще больше свободы. как и было всегда.
Свободы и траханья с драйверами, настройками драйверов, настройками игр, глюками винды, совместимостью оборудования, установкой всяких библиотек и прочим.
Тут как всегда, идеального варианта нет, каждому своё.
Свободы и траханья с драйверами
Если это домашний ПК, то траханья с драйверами уже нет даже в Linux debian-based. Настройка драйверов - а что там настраивать такого, что это сложно? 2 чекбокса поставить в панели управения видеокартой для разгона сложно?
установкой всяких библиотек и прочим.
Из коробки ставится все автоматом при установке игр, дело пользователя прокликать next-next-finish.
Свободы не существует, клетка немного разве пошире)
ПК более универсальный инструмент? Помимо игр можешь ещё множество дел сделать, которые на консолях либо невозможно либо не так удобно совершать?
1080 за 40 в свое время купил, и то казалось, что дохера все стоит.
Сейчас бы с удовольствием 3070 какую нибудь за 40-50к взял
Сейчас бы с удовольствием 3070 какую нибудь за 40-50к взял
Это бы и я с удовольствием
3060 Ti на днях купил за 80 с рук новую упакованную. Сил ждать не было уже. Ну и за неделю кучу всего нового попробовал. От октан рендера до фотограметрии и Half-Life Alyx) Короче не жалею, что не дождался снижения цен.
О да, изнасилованная майнерами игровая 3060, работавшая на 74 % исходной производительности (дальше срабатывает защита от майнинга) с чеком магазина и оставшимися 2-2,5 годами гарантии.
А первые партии 3060, где защиту от майнинга сломали полностью, ещё долго на вторичке будет проблемно найти. Ими будут майнить до последнего.
ну хоть так)))
Причем тут запреты? Биток на 50% упал, все ждем снижения цен
Если чо, на запреты все посрать
До 50% ему еще падать и падать
На 32 ходил с 65. Так что считай 50%. Но это я образно. Все ждут когда отыграет, а я надеюсь полежит годик, чтобы закупить
Тут, наверное, нос по ветру держать надо. Поздно опомнишься - хуй кому сольёшь оборудование своё.
Там окупаемость больше года, кто знает что там будет на тот момент когда твое оборудование только окупится
Какой хитрый план по вербовке новых избирателей. Через пару лет, когда майнинг станет вне закона, сегодняшние школьники будут голосовать за деда, так как именно он вернул в магазины видео карты.
Снижать цены на видеокарты, конечно же, никто не будет
Ух, заживем...
На авито уже и так куча изнасилованных карт, и в 99% текст "не использовалась в майнинге")))
Байден майнинг колбаса на верёвочке оса