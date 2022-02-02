Российские власти начали изучать возможности регулирования метавселенных

Подведомственный Роскомнадзору центр считает, что там могут появиться магазины с наркотиками, а доминирование цифровых валют будет способствовать нарушению политических границ.

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Научно-технический центр (НТЦ) ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) провёл исследование, в котором перечислил риски, которые могут возникнуть в виртуальных пространствах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт центра.

ГРЧЦ видит возможности возникновения в метавселенных следующих угроз:

доминирование цифровых валют в виртуальном пространстве будет способствовать нарушению политических границ, поскольку налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж;

есть риск появления виртуальных магазинов с наркотиками;

идентификация цифровых аватаров делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования;

есть угроза «формирования различных девиаций» из-за расширенной реальности — в частности, возможность киберсекса с несовершеннолетними;

метавселенная способствует появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов».



В Роскомнадзоре заявили изданию, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».

Источники «Коммерсанта» на IT-рынке связывают обсуждение регулирования метавселенных с выступлением президента Владимира Путина на конференции Artificial Intelligence Journey в ноябре 2021 года. Тогда он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».

Мнения опрошенных изданием специалистов о возможности регулирования метавселенных властями разошлись. Одни считают, что разработка отдельного законопроекта «выглядит разумной», другие уверены, что проблемы преувеличены.

Первой о создании матевселенной заявила компания Meta. Затем об аналогичных планах рассказал российский разработчик игр MyTona. Пока нигде в мире отдельного регулирования метавселенных нет, но в некоторых странах, например, Китае, власти отметили необходимость усиления контроля.