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Новости
Яна Ломакина

Российские власти начали изучать возможности регулирования метавселенных — в том числе из-за «новых форм протеста» Статьи редакции

Подведомственный Роскомнадзору центр считает, что там могут появиться магазины с наркотиками, а доминирование цифровых валют будет способствовать нарушению политических границ.

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Научно-технический центр (НТЦ) ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) провёл исследование, в котором перечислил риски, которые могут возникнуть в виртуальных пространствах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт центра.

ГРЧЦ видит возможности возникновения в метавселенных следующих угроз:

  • доминирование цифровых валют в виртуальном пространстве будет способствовать нарушению политических границ, поскольку налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж;
  • есть риск появления виртуальных магазинов с наркотиками;
  • идентификация цифровых аватаров делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования;
  • есть угроза «формирования различных девиаций» из-за расширенной реальности — в частности, возможность киберсекса с несовершеннолетними;
  • метавселенная способствует появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов».

В Роскомнадзоре заявили изданию, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».

Источники «Коммерсанта» на IT-рынке связывают обсуждение регулирования метавселенных с выступлением президента Владимира Путина на конференции Artificial Intelligence Journey в ноябре 2021 года. Тогда он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».

Мнения опрошенных изданием специалистов о возможности регулирования метавселенных властями разошлись. Одни считают, что разработка отдельного законопроекта «выглядит разумной», другие уверены, что проблемы преувеличены.

Первой о создании матевселенной заявила компания Meta. Затем об аналогичных планах рассказал российский разработчик игр MyTona. Пока нигде в мире отдельного регулирования метавселенных нет, но в некоторых странах, например, Китае, власти отметили необходимость усиления контроля.

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#новости #роскомнадзор #метавселенная

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Собственный браслет

новые формы протестов
Мета-ОМОН уже создаётся

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36
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VladimirV

Протест – виртуальный
Срок – реальный

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15
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Миллениал флакон

Приговорят к 5 годам фейсбука

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12
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Nick Rosenberg

Одноклассников

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3
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Собственный браслет

Телеканала Спас

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3
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Chikk

Ну это уже за гранью. Извинись! :)

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0
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Собственный браслет

А в Мета-Ростове будет МетаДон

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11
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Собственный браслет

В Чечне тоже

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5
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Собственный браслет

МетаДон уже есть в МИДе

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2
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Собственный браслет

@дон бот

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1
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Дон Бот

А в Мета-Ростове будет МетаДон ДОН

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1
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Константин Пак

Всем оставаться на своих местах!

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Roman Trifonov

Могут ли метавселенные плотить нологи?

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9
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Собственный браслет

Метавселенная - идеальное место - там бесконечное число мета-персонажей, каждого из которых можно обложить НОЛОГОМ

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Shenmue

Пусть начнут со сбера

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Собственный браслет

Кто о чем, а деды о блокировках

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5
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Собственный браслет

доминирование цифровых валют будет способствовать нарушению политических границ

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5
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Alexandr Malceff

мета границ*

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Alexandr Malceff

интересно было бы взглянуть на мета гидру

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Александр Плёнкин

РАМП

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Alexandr Malceff

было бы не плохо, модеры лояльнее там были

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Собственный браслет

есть риск появления виртуальных магазинов с наркотиками
 С аудионаркотиками?

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Собственный браслет

Я уже и забыл про эту тему, лол.

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Собственный браслет

Внесен закон о регулировании ASMR

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Собственный браслет
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Собственный браслет

настольная книга цукера

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VladimirV

Вход по паспорту

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Собственный браслет

Выход тоже

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Собственный браслет

Выездные визы в реальность нужно получать в метапаспортном столе

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Коровка спасла Россию

Мета мета пост пост

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Собственный браслет

А метаирония в метавселенной станет мета-мета-иронией?

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Собственный браслет

Любая ирония в метавселенной будет запрещена, потому что модераторы ее не понимают

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Romario Grechevsky

Метавселенные начали изучать возможности регулирования российских властей

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Groosha

Мета-РКН будет искать способы заблокировать себе метаанус?

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Собственный браслет

Роскомнадзор возжелал прикоснуться к величию Цукерберга

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Собственный браслет

как обычно не руками

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Собственный браслет

Эти люди думают о киберсексе с несовершеннолетними. Вкусы их специфичны

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Собственный браслет

не дадим им рассказать про наши мета дворцы ! мета либерахи в край оборзели

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Собственный браслет

ахуенно.

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Собственный браслет

возможность киберсекса с несовершеннолетними
 появление виртуальных политических партий
 появление виртуальных магазинов с наркотиками
За написание этой херни какие-то люди получили заплату из наших налогов

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Mikhail

Больше 3х не собираться . Сейчас построят виртуальное СИЗО и будут арестовывать за митинги.

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Марк

Наконец то начнут бороться с виртуальными наркотиками! А то мы ещё от аудионаркотиков не отошли.

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Собственный браслет
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Shitizen

Любят русские люди бунтовать. Собираются в своих метавселенных и бунтуют, подлецы!

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Егор Ниглов

метавселенная способствует появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов».
@
А сроки мы будем за это давать реальные!

Пара-пара-пам. Всё.

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Видящий Истинную Природу Бытия

Панорама?

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Evgeny Kovalyov

А что, у нас уже существуют т.н. "метавселенные"? Это тот самый набор из трех с половиной VR-приложух, непересекающихся никоим образом друг с другом?

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Собственный браслет

Наконец, мета-ллисты снова станут востребованы

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Собственный браслет

Российские власти начали изучать возможности регулирования метавселенных

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Собственный браслет

Странно бояться угрозы появления магазинов наркотиков в метавселенных, когда у тебя в стране орудует крупнейшая в даркнете площадка по продаже наркотиков. Про её существование знают абсолютно все полицейские. И ничего не делается. Страна утопает в наркотиках. А они пиздят что боятся появления какого то мифического магазина наркотиков в метавселенных. Чушь собачья

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Собственный браслет

Какая-то новая фигня: появляется
Российские власти: начинают изучать возможности регулирования (или запрета)

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