Российские власти начали изучать возможности регулирования метавселенных — в том числе из-за «новых форм протеста» Статьи редакции
Подведомственный Роскомнадзору центр считает, что там могут появиться магазины с наркотиками, а доминирование цифровых валют будет способствовать нарушению политических границ.
Научно-технический центр (НТЦ) ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) провёл исследование, в котором перечислил риски, которые могут возникнуть в виртуальных пространствах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт центра.
ГРЧЦ видит возможности возникновения в метавселенных следующих угроз:
- доминирование цифровых валют в виртуальном пространстве будет способствовать нарушению политических границ, поскольку налоговые кодексы и правила не могут регулировать цепочки продаж;
- есть риск появления виртуальных магазинов с наркотиками;
- идентификация цифровых аватаров делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования;
- есть угроза «формирования различных девиаций» из-за расширенной реальности — в частности, возможность киберсекса с несовершеннолетними;
- метавселенная способствует появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов».
В Роскомнадзоре заявили изданию, что «необходимо развитие механизмов саморегулирования происходящих в метавселенной процессов».
Источники «Коммерсанта» на IT-рынке связывают обсуждение регулирования метавселенных с выступлением президента Владимира Путина на конференции Artificial Intelligence Journey в ноябре 2021 года. Тогда он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство».
Мнения опрошенных изданием специалистов о возможности регулирования метавселенных властями разошлись. Одни считают, что разработка отдельного законопроекта «выглядит разумной», другие уверены, что проблемы преувеличены.
Первой о создании матевселенной заявила компания Meta. Затем об аналогичных планах рассказал российский разработчик игр MyTona. Пока нигде в мире отдельного регулирования метавселенных нет, но в некоторых странах, например, Китае, власти отметили необходимость усиления контроля.
Протест – виртуальный
Срок – реальный
Приговорят к 5 годам фейсбука
Одноклассников
Ну это уже за гранью. Извинись! :)
А в Мета-Ростове будет МетаДон ДОН
Всем оставаться на своих местах!
Могут ли метавселенные плотить нологи?
Пусть начнут со сбера
мета границ*
интересно было бы взглянуть на мета гидру
РАМП
было бы не плохо, модеры лояльнее там были
Вход по паспорту
Мета мета пост пост
Метавселенные начали изучать возможности регулирования российских властей
Мета-РКН будет искать способы заблокировать себе метаанус?
Больше 3х не собираться . Сейчас построят виртуальное СИЗО и будут арестовывать за митинги.
Наконец то начнут бороться с виртуальными наркотиками! А то мы ещё от аудионаркотиков не отошли.
Любят русские люди бунтовать. Собираются в своих метавселенных и бунтуют, подлецы!
метавселенная способствует появлению «виртуальной политической реальности, виртуальных политических партий, новых форм агитации и протестов».
@
А сроки мы будем за это давать реальные!
Пара-пара-пам. Всё.
Панорама?
А что, у нас уже существуют т.н. "метавселенные"? Это тот самый набор из трех с половиной VR-приложух, непересекающихся никоим образом друг с другом?
Странно бояться угрозы появления магазинов наркотиков в метавселенных, когда у тебя в стране орудует крупнейшая в даркнете площадка по продаже наркотиков. Про её существование знают абсолютно все полицейские. И ничего не делается. Страна утопает в наркотиках. А они пиздят что боятся появления какого то мифического магазина наркотиков в метавселенных. Чушь собачья