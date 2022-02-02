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Новости
Сергей Исенеков

МВД России предложило признавать иностранцев «нежелательными» без ограничения по времени Статьи редакции

Ведомство также будет проверять, есть ли у иностранца семья в России.

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Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало проект ведомственного приказа, по которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания в стране иностранцев. На документ на сайте проектов нормативных правовых актов обратила внимание газета «Ведомости».

Авторы инициативы предложили отменить ограничения по срокам принятия решения о нежелательности пребывания человека в России. Согласно действующим правилам, общий срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца после их регистрации в центральном аппарате МВД России.

В проекте приказа также указывается, что при принятии решения МВД будет предварительно проверять, есть ли у иностранца в России семья. Однако авторы инициативы не уточнили, будет это препятствовать или помогать принятию решения о «нежелательности».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил изданию, что трудно объяснить причины таких изменений. Как считают эксперты, опрошенные «Ведомостями», отсутствие ограничений по срокам даёт возможность МВД опубликовать результаты проверки в любое время, когда оно захочет.

30 августа 2021 года МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика Идрака Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.

#новости #мвд

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пытаюсь жить эту жизнь

Действовать нужно наоборот, сразу всем выдавать нежелательность, чтобы потом каждый доказывал свою желательность

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22
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Собственный браслет

Выдавать на 6 лет
Продлять после того, как проголосовал за Путина

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1
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Собственный браслет

Российские власти:

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14
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Коровка спасла Россию

Как много тут нежелательных иностранцев:

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12
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Thor Vahld

Потом родным согражданам запоют про нежелательность пребывания за рубежом, выездные для своих, вот это всё.

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9
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knight_killer

А в Сибирь когда высылать начнут?

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6
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Chikk

Давно уже. Просто называют это "бесплатный гектар".

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2
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badResistor

Не желательные только воры и людоеды у кормушки, а большинство людей в мире куда предпочтительнее.

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2
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Ivar Ragnarsson

Оу, вы из туристской организации с иностранными клиентами? Оу, простите..

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Собственный браслет

Ведомство также будет проверять, есть ли у иностранца семья в России.
Зачем? Распространим практику чеченских внутренних органов на всю Россию?

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Радик Тагиров

Железный занавес снова опускается что-ли?

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Собственный браслет

Если есть семья в России, иностранец считается «приземленным»?

Представителей же оставил, есть куда задавать вопросы.

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Jonny Odyssey

ебу дались... перенюхали духовных скреп?

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