Ведомство также будет проверять, есть ли у иностранца семья в России.

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Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало проект ведомственного приказа, по которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания в стране иностранцев. На документ на сайте проектов нормативных правовых актов обратила внимание газета «Ведомости».

Авторы инициативы предложили отменить ограничения по срокам принятия решения о нежелательности пребывания человека в России. Согласно действующим правилам, общий срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца после их регистрации в центральном аппарате МВД России.

В проекте приказа также указывается, что при принятии решения МВД будет предварительно проверять, есть ли у иностранца в России семья. Однако авторы инициативы не уточнили, будет это препятствовать или помогать принятию решения о «нежелательности».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил изданию, что трудно объяснить причины таких изменений. Как считают эксперты, опрошенные «Ведомостями», отсутствие ограничений по срокам даёт возможность МВД опубликовать результаты проверки в любое время, когда оно захочет.

30 августа 2021 года МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика Идрака Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».