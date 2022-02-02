МВД России предложило признавать иностранцев «нежелательными» без ограничения по времени Статьи редакции
Ведомство также будет проверять, есть ли у иностранца семья в России.
Министерство внутренних дел (МВД) России опубликовало проект ведомственного приказа, по которому будут приниматься решения о нежелательности пребывания в стране иностранцев. На документ на сайте проектов нормативных правовых актов обратила внимание газета «Ведомости».
Авторы инициативы предложили отменить ограничения по срокам принятия решения о нежелательности пребывания человека в России. Согласно действующим правилам, общий срок рассмотрения материалов для принятия решения о нежелательности пребывания не должен превышать одного месяца после их регистрации в центральном аппарате МВД России.
В проекте приказа также указывается, что при принятии решения МВД будет предварительно проверять, есть ли у иностранца в России семья. Однако авторы инициативы не уточнили, будет это препятствовать или помогать принятию решения о «нежелательности».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил изданию, что трудно объяснить причины таких изменений. Как считают эксперты, опрошенные «Ведомостями», отсутствие ограничений по срокам даёт возможность МВД опубликовать результаты проверки в любое время, когда оно захочет.
30 августа 2021 года МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика Идрака Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».
В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.
Действовать нужно наоборот, сразу всем выдавать нежелательность, чтобы потом каждый доказывал свою желательность
Как много тут нежелательных иностранцев:
Потом родным согражданам запоют про нежелательность пребывания за рубежом, выездные для своих, вот это всё.
А в Сибирь когда высылать начнут?
Давно уже. Просто называют это "бесплатный гектар".
Не желательные только воры и людоеды у кормушки, а большинство людей в мире куда предпочтительнее.
Оу, вы из туристской организации с иностранными клиентами? Оу, простите..
Железный занавес снова опускается что-ли?
ебу дались... перенюхали духовных скреп?