РБК и РИА «Новости»: при решениях о премиях и повышениях полицейских учтут их вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции
По данным источников изданий, в документе отмечается, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».
Глава МВД Владимир Колокольцев подписал документ о необходимости вакцинации при решениях о премиях и повышениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо с подписью и источник в правоохранительных органах, это также подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД.
Как сообщается в документе, вакцинацию также учтут при совмещении обязанностей, решениях о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с пандемией. Такое решение объяснили тем, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».
Для вакцинированных сотрудников предусмотрены поощрения: после каждой прививки полицейским положен день отдыха. При этом, как утверждает источник РБК, непривитых лишают запланированных по графику отпусков, а меры касаются и тех сотрудников, у кого есть QR-код переболевших.
Согласно данным документа, который опубликовал телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в декабре 2021 года ежесуточный прирост заболевших в органов внутренних дел составил 270 человек. Подлинность данных подтвердил РБК источник в министерстве.
2 февраля в России впервые выявили больше 140 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Полностью привиты больше 79 миллионов человек, коллективный иммунитет — 64,4%.
Какие бедолажки
еще бы при этих решениях принимали во внимание кто является поехавшей охуевшей пиздой, а кто нет
Поехавших охуевших хуев тоже бы не стоит премировать
и их тоже, да
Доп премирование за вакцинацию сейчас во многих организациях есть
Дискриминация полицейских по принципу вакцинированности? Ну что ж, уже не плохо :3
учителей там уже заставляли уколоться, кстати?
Их чут ли не первыми палками погнали)
хм, в прошлом году у меня был коллега, жена которого работала учителем. их думали заставлять прививаться, но так и не начали это делать. указаний не было таких. а от него я слышал, что они были сильно против прививок.
хотя, тогда еще и про qrкоды не говорили даже
Дискриминация.
Наглядно.