По данным источников изданий, в документе отмечается, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

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Глава МВД Владимир Колокольцев подписал документ о необходимости вакцинации при решениях о премиях и повышениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо с подписью и источник в правоохранительных органах, это также подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД.

Как сообщается в документе, вакцинацию также учтут при совмещении обязанностей, решениях о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с пандемией. Такое решение объяснили тем, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

Для вакцинированных сотрудников предусмотрены поощрения: после каждой прививки полицейским положен день отдыха. При этом, как утверждает источник РБК, непривитых лишают запланированных по графику отпусков, а меры касаются и тех сотрудников, у кого есть QR-код переболевших.

Внутриведомственным распоряжением министр Владимир Колокольцев запретил таким сотрудникам участвовать в совещаниях, ездить в командировки и проходить курсы переквалификации. источник РБК

Согласно данным документа, который опубликовал телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в декабре 2021 года ежесуточный прирост заболевших в органов внутренних дел составил 270 человек. Подлинность данных подтвердил РБК источник в министерстве.