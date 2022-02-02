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Новости
Sasha Shambilova

РБК и РИА «Новости»: при решениях о премиях и повышениях полицейских учтут их вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции

По данным источников изданий, в документе отмечается, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

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Глава МВД Владимир Колокольцев подписал документ о необходимости вакцинации при решениях о премиях и повышениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо с подписью и источник в правоохранительных органах, это также подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД.

Как сообщается в документе, вакцинацию также учтут при совмещении обязанностей, решениях о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с пандемией. Такое решение объяснили тем, что отсутствие прививок «негативно влияет на исполнение служебных обязанностей».

Для вакцинированных сотрудников предусмотрены поощрения: после каждой прививки полицейским положен день отдыха. При этом, как утверждает источник РБК, непривитых лишают запланированных по графику отпусков, а меры касаются и тех сотрудников, у кого есть QR-код переболевших.

Внутриведомственным распоряжением министр Владимир Колокольцев запретил таким сотрудникам участвовать в совещаниях, ездить в командировки и проходить курсы переквалификации.

источник РБК

Согласно данным документа, который опубликовал телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в декабре 2021 года ежесуточный прирост заболевших в органов внутренних дел составил 270 человек. Подлинность данных подтвердил РБК источник в министерстве.

2 февраля в России впервые выявили больше 140 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки. Полностью привиты больше 79 миллионов человек, коллективный иммунитет — 64,4%.

#новости #вакцинация #covid19

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Rocco

Какие бедолажки

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Квантовый метаслон
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Some Dude

еще бы при этих решениях принимали во внимание кто является поехавшей охуевшей пиздой, а кто нет

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Девушка поругалась с полицейскими из-за места на парковке. После нецензурных оскорблений в свой…
tjournal.ru
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Рыжий

Поехавших охуевших хуев тоже бы не стоит премировать

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Some Dude

и их тоже, да

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Закомплексованная Душа

Доп премирование за вакцинацию сейчас во многих организациях есть

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Квантовый метаслон

Дискриминация полицейских по принципу вакцинированности? Ну что ж, уже не плохо :3

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Some Dude

учителей там уже заставляли уколоться, кстати?

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Задумчивой Кот

Их чут ли не первыми палками погнали)

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Some Dude

хм, в прошлом году у меня был коллега, жена которого работала учителем. их думали заставлять прививаться, но так и не начали это делать. указаний не было таких. а от него я слышал, что они были сильно против прививок.
хотя, тогда еще и про qrкоды не говорили даже

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Веня Пупкин

Дискриминация.
Наглядно.

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