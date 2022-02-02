Верховный суд признал «движение Колумбайн» террористическим по иску Генпрокуратуры Статьи редакции
За организацию или участие в этом движении грозит пожизненный срок.
«Движение Колумбайн» запретили в России. Второе название организации, по словам судьи, — «скулшутинг». Об удовлетворении иска сообщает РИА «Новости». Решение начнут исполнять немедленно.
Как объяснили в Генпрокуратуре, признанная террористической организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путём реализации масштабных насильственных акций». Деятельность «широко развитой структуры» организации координируется при помощи интернета.
Участников «движения Колумбайн» ведомство описало как «пропагандирующих девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей». По данным Генпрокуратуры, в тематических группах в социальных сетях они вербуют подростков и «снимают моральный запрет на совершение убийства».
«Колумбайн» — это название школы в пригороде Денвера, в которой 1999 году двое учеников устроили стрельбу, 13 человек погибли. Этим термином после стали называть убийства в других школах.
Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать «Колумбайн» террористической организацией 19 января. Тогда приняли решение о проведении заседания в закрытом формате «в связи с тем, что в деле содержатся сведения, относящиеся к гостайне».
Признать «движение Колумбайн» террористическим предлагала член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Опасения о росте популярности субкультуры «Скулшутинг»/«Колумбайн» выражали также в Совете безопасности РФ.
Следующим запретят броуновское движение
Движется куда? Куда оно движется? Повторите, пожалуйста кто движется
Рене Декарт террорист
Верховный суд запретил движение налево без включённого левого сигнала поворота!
Прикольно они сами себе врагов создают и сами же с ними борятся.
Новое звание само себя не получит.
Посадят пару шестиклассников постящих мемы в вк, а когда опять будет стрельба скажут, что виноваты игры. Классека
Ведомство не объяснило, что это за движение
Ну там вот эти ваши снюсы, Найки, плейстейшоны, Токио хотел
Токио хотел
В нулевых у них клевая солистка была, вдувабельная
Шутка про то, что Билл похож на тёлку, опоздала лет так на 15
Тсс, неозумеры не в теме. У них другой Билли фапабелен.
И вообще, при чем тут Токио Хотел и современные школьники?
Ход мыслей генпрокуратуры пытаюсь воспроизвести.
красная буква Н и восклицательный знак
Хотел торонтотокио а получил денди
Откуда эта фраза?)
https://youtu.be/Mwt35SEeR9w
Вот этот видос - тут скулшутер пытается притвориться ебанутым - типа с ним демоны говорят и прочая ерунда.
Психолог и спрашивает его "Эти демоны сейчас с нами в этой комнате?"
Видос длинный, но очень годный, есть сабы русские.
Сам момент не ебу с какой минуты(
Спасибо за просвещение.
Они запретили стрелять в школах, я правильно понимаю?
Скорее всего за группы в вк, посты в интернете про шутинг будут давать большие сроки по причастности к террористической организации. Вот и всё
Нет, смысл в том, что дано некое юридическое наименование феномену и будут типа запрещать группы в ВК и видео в тиктоке с колумбайнами.
В школах стрелять не запретили, но проверять это не рекомендую.
Для запрета стрельбы пишите в АП или в прокуратуру, или хотя бы на РОИ петицию…
но проверять это не рекомендую.
Итак... На лицо призывы к стрельбе "от противного". Явно имеет место манипуляция сознанием школьников, давно известно, что многие из подростков на фоне юношеского максимализма и стремления к неподчинению делают всё наоборот. Итог: виновен, расстрелять! :)
"от противного"
Климов вроде не призывал никого, но на его счёт уже давно есть целый ряд сомнений…
Хорошо, расстрелять по времени правонарушений, Климова - первым. Уговорил. :D
Второе название организации, по словам судьи, — «скулшутинг»
Видимо раньше скулшутинг был легален.
*Талибайн
Какое нахуй движение
Что?
Какими деньгами?
Все отлично, гривны есть
Да
А «движение Чечня» террористическим признать не хотите, хуемрази?
ДА ЗА ЧТО?!
Надпись Columbine, сверху свастика
Pumped Up Kicks запретят что ли?
А было такое движение? Я бы сразу запретил всё плохое, одним решением все проблемы закрыл бы.
По-моему, суд чем-то не тем занят
Почему печенегов и половцев до сих пор не признали террористами?
А говорите у нас суды бесполезны, вот одним решением взяли и отменили шутинги, официально. Так что не доебёшься
и голову брить
чо
нет, извини, меня до сих пор от розового вина потряхивает
Я в другой школе, что ты мне сделаешь?
Расстрел школы по одному и тому же сценарию это проведение спланированного акта террора. А объяснять вам какая строчка в Коране ваххабитских никто не должен.
В интернете говорят про террористов, вот и по телику терь будут говорить. Только про других.
Правительство - "Как бы нам романтизировать Колумбайн среди подростков"
Предлагаю верховному суду запретить второй закон термодинамики.
А если объявить однокурсникам кровную месть и сказать, что не сложишь руки пока всем головы отрежешь - это терроризм или эмоциональное высказывание?
Не так давно узнала о таком явлении, как движение анти-гендер. Как и «организация скулшутинг», исходя из названия «движение анти-гендер» никакого смысла не имеет, но в разных странах выражает протест против различных «западных ценностей» — аборты, гомосексуальность, мигранты, права женщин и т.д.
ебать под такое сколько всего можно натянуть
"описало как «пропагандирующих девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей»