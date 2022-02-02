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Новости
Sasha Shambilova

Верховный суд признал «движение Колумбайн» террористическим по иску Генпрокуратуры Статьи редакции

За организацию или участие в этом движении грозит пожизненный срок.

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Видео РИА «Новости»

«Движение Колумбайн» запретили в России. Второе название организации, по словам судьи, — «скулшутинг». Об удовлетворении иска сообщает РИА «Новости». Решение начнут исполнять немедленно.

Как объяснили в Генпрокуратуре, признанная террористической организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путём реализации масштабных насильственных акций». Деятельность «широко развитой структуры» организации координируется при помощи интернета.

Участников «движения Колумбайн» ведомство описало как «пропагандирующих девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей». По данным Генпрокуратуры, в тематических группах в социальных сетях они вербуют подростков и «снимают моральный запрет на совершение убийства».

«Колумбайн» — это название школы в пригороде Денвера, в которой 1999 году двое учеников устроили стрельбу, 13 человек погибли. Этим термином после стали называть убийства в других школах.

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать «Колумбайн» террористической организацией 19 января. Тогда приняли решение о проведении заседания в закрытом формате «в связи с тем, что в деле содержатся сведения, относящиеся к гостайне».

Признать «движение Колумбайн» террористическим предлагала член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Опасения о росте популярности субкультуры «Скулшутинг»/«Колумбайн» выражали также в Совете безопасности РФ.

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В рунете борются с культурой «Колумбайна» через запреты, блокировки и слежку в соцсетях. Есть ли в этом смысл Статьи редакции

Пока от властей требуют признать «движение Колумбайн» в России террористическим, исследователи считают, что проблема со скулшутингами должна решаться иначе.

Школа в Улан-Удэ Фото Андрея Огородника, РИА «Новости»

#новости #право

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Александр Борродач

Следующим запретят броуновское движение

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57
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Bibba La Bibba

Движется куда? Куда оно движется? Повторите, пожалуйста кто движется

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26
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Собственный браслет

И рациональное мышление

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1
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Подозрительный Кот

Рене Декарт террорист

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3
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Собственный браслет

Он мыслит, следовательно он террорист

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9
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ИгорьOK

Верховный суд запретил движение налево без включённого левого сигнала поворота!

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0
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aliftin

Прикольно они сами себе врагов создают и сами же с ними борятся.

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25
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Собственный браслет

дальше запретят зло

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28
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aliftin
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6
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Собственный браслет

Классика

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1
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Frank Ferd

Новое звание само себя не получит.

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1
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Собственный браслет

Ну теперь то точно стрелять перестанут, твердо и четко.

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23
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Bibba La Bibba

Посадят пару шестиклассников постящих мемы в вк, а когда опять будет стрельба скажут, что виноваты игры. Классека

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4
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Некая Л.

Ведомство не объяснило, что это за движение
Ну там вот эти ваши снюсы, Найки, плейстейшоны, Токио хотел

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19
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Александр Борродач

Токио хотел
 В нулевых у них клевая солистка была, вдувабельная

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0
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Некая Л.

Шутка про то, что Билл похож на тёлку, опоздала лет так на 15

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10
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Александр Борродач

Тсс, неозумеры не в теме. У них другой Билли фапабелен.

И вообще, при чем тут Токио Хотел и современные школьники?

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3
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Некая Л.

Ход мыслей генпрокуратуры пытаюсь воспроизвести.

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0
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Собственный браслет

токио отел
 Ебать, 2007 год протек!

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2
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FOX

красная буква Н и восклицательный знак

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0
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Собственный браслет

Токио хотел
 а получил Барнаул

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Некая Л.

Хотел торонтотокио а получил денди

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0
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Собственный браслет

- Это Движение Колумбайн, оно сейчас с нами, в этом зале?
- Да, Ваша честь

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11
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Лёха

Откуда эта фраза?)

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2
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Конг Ань

https://youtu.be/Mwt35SEeR9w
Вот этот видос - тут скулшутер пытается притвориться ебанутым - типа с ним демоны говорят и прочая ерунда.
Психолог и спрашивает его "Эти демоны сейчас с нами в этой комнате?"
Видос длинный, но очень годный, есть сабы русские.
Сам момент не ебу с какой минуты(

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2
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Лёха

Спасибо за просвещение.

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0
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Собственный браслет

Это отличный вопрос!

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0
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Илья Корнилов

Они запретили стрелять в школах, я правильно понимаю?

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7
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Собственный браслет

да, раньше можно было

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8
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Bibba La Bibba

Скорее всего за группы в вк, посты в интернете про шутинг будут давать большие сроки по причастности к террористической организации. Вот и всё

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2
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Mezzo Deesa

Нет, смысл в том, что дано некое юридическое наименование феномену и будут типа запрещать группы в ВК и видео в тиктоке с колумбайнами.
В школах стрелять не запретили, но проверять это не рекомендую.

Для запрета стрельбы пишите в АП или в прокуратуру, или хотя бы на РОИ петицию…

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1
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Chikk

но проверять это не рекомендую.
 Итак... На лицо призывы к стрельбе "от противного". Явно имеет место манипуляция сознанием школьников, давно известно, что многие из подростков на фоне юношеского максимализма и стремления к неподчинению делают всё наоборот. Итог: виновен, расстрелять! :)

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0
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Mezzo Deesa

"от противного"
 Климов вроде не призывал никого, но на его счёт уже давно есть целый ряд сомнений…

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0
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Chikk

Хорошо, расстрелять по времени правонарушений, Климова - первым. Уговорил. :D

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0
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Валенок

Второе название организации, по словам судьи, — «скулшутинг»
 Видимо раньше скулшутинг был легален.

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0
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Собственный браслет

А элиту чеченскую не признал.

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9
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Собственный браслет

Министр Лавров встречается с Движением Колумбайн

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6
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ИгорьOK

*Талибайн

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1
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Собственный браслет

Далее:
Следственный комитет: обнаружены доказательства связи между ФБК, Открытой Россией и движением Колумбайн

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6
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Собственный браслет

В одной соцсети все три группы есть?

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0
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Лев Толстой

Какое нахуй движение

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5
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Собственный браслет

Колумбайн

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0
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Лев Толстой

Что?

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0
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Собственный браслет

там с деньгами?

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0
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Лев Толстой

Какими деньгами?

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0
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Собственный браслет

Гривнами

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0
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Лев Толстой

Все отлично, гривны есть

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0
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Собственный браслет

Понятно, иностранный агент.

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0
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Лев Толстой

Да

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0
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Собственный браслет

Завидую 🤤

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0
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Собственный браслет

запрети то не знаю что

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4
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Єрмак

А «движение Чечня» террористическим признать не хотите, хуемрази?

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4
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Єрмак

ДА ЗА ЧТО?!

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3
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Михаил Ч

Надпись Columbine, сверху свастика

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1
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Собственный браслет

пиздец что это такое вообще, нет такого лвижение, ебать его рот

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3
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Собственный браслет

У меня бомбит сука блять

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0
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Savelii Blokhin

Pumped Up Kicks запретят что ли?

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2
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Дмитрий М

А было такое движение? Я бы сразу запретил всё плохое, одним решением все проблемы закрыл бы.

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2
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Алексей Иванов

По-моему, суд чем-то не тем занят
Почему печенегов и половцев до сих пор не признали террористами?

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2
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groostlan

А говорите у нас суды бесполезны, вот одним решением взяли и отменили шутинги, официально. Так что не доебёшься

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1
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lxrux
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1
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Собственный браслет

запретите федуку носить аирмаксы!!

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0
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groostlan

и голову брить

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1
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Bad Mother Fucker

чо

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Собственный браслет

https://www.youtube.com/watch?v=zWxy7Go6EMw

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Bad Mother Fucker

нет, извини, меня до сих пор от розового вина потряхивает

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0
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Собственный браслет

ты спросил - я ответил

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Bibba La Bibba

Я в другой школе, что ты мне сделаешь?

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Selfish Ledger

Расстрел школы по одному и тому же сценарию это проведение спланированного акта террора. А объяснять вам какая строчка в Коране ваххабитских никто не должен.

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Максим Шпилёв

В интернете говорят про террористов, вот и по телику терь будут говорить. Только про других.

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Dmitriy Novikov

Правительство - "Как бы нам романтизировать Колумбайн среди подростков"

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Дмитрий Родин

Предлагаю верховному суду запретить второй закон термодинамики.

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Petr

А если объявить однокурсникам кровную месть и сказать, что не сложишь руки пока всем головы отрежешь - это терроризм или эмоциональное высказывание?

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Rina

Не так давно узнала о таком явлении, как движение анти-гендер. Как и «организация скулшутинг», исходя из названия «движение анти-гендер» никакого смысла не имеет, но в разных странах выражает протест против различных «западных ценностей» — аборты, гомосексуальность, мигранты, права женщин и т.д.

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некипишуй

ебать под такое сколько всего можно натянуть
"описало как «пропагандирующих девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей»

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Собственный браслет

Я бы назвал это не движением, а явлением. У движения должна быть какая-то структурираванная идеология.

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