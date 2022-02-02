За организацию или участие в этом движении грозит пожизненный срок.

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Видео РИА «Новости»

«Движение Колумбайн» запретили в России. Второе название организации, по словам судьи, — «скулшутинг». Об удовлетворении иска сообщает РИА «Новости». Решение начнут исполнять немедленно.

Как объяснили в Генпрокуратуре, признанная террористической организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путём реализации масштабных насильственных акций». Деятельность «широко развитой структуры» организации координируется при помощи интернета.

Участников «движения Колумбайн» ведомство описало как «пропагандирующих девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей». По данным Генпрокуратуры, в тематических группах в социальных сетях они вербуют подростков и «снимают моральный запрет на совершение убийства».

«Колумбайн» — это название школы в пригороде Денвера, в которой 1999 году двое учеников устроили стрельбу, 13 человек погибли. Этим термином после стали называть убийства в других школах.

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать «Колумбайн» террористической организацией 19 января. Тогда приняли решение о проведении заседания в закрытом формате «в связи с тем, что в деле содержатся сведения, относящиеся к гостайне».

Признать «движение Колумбайн» террористическим предлагала член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Опасения о росте популярности субкультуры «Скулшутинг»/«Колумбайн» выражали также в Совете безопасности РФ.