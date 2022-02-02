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Яна Ломакина

Российские операторы связи начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам Статьи редакции

Исполнять требования закона начали «Билайн», «Мегафон» и МТС.

Российские операторы начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Внимание на это обратил телеграм-канал «Код Дурова».

Закон начали исполнять «Билайн», «Мегафон» и МТС. Однако услугу придётся переподключать каждые 24 часа и при этом необходимо авторизоваться через сайт «Госуслуг».

Пока для бесплатного доступа доступны только два сайта — «Госуслуги» и сайт президента России. В списке социально значимых сайтов также есть соцсеть «ВКонтакте», но в неё с нулевым балансом зайти нельзя.

Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.

#новости #соцсети

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Chikk

В чём смысл, если без оплаты симка, как правило, через 90 дней множится на ноль? Популизм всратый.

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Castle Made Of Sand

и что?
Ну напишу я пыне "привет, Шер мсье, как сам? " Всё равно не ответит :/

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Собственный браслет

Порнхаб в списке не нашел, возвращайте обратно в думу, пусть переделывают

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Пусть тебе приснится абьюз

такой комент с таким ником. на всякий случай осуждаю

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Михаил Зеленин

А государственный Ростелеком проигнорировал? Забавно конечно.

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Aklai

Интересно, есть тут какая-то связь 🤔

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Михаил Зеленин

Конкретно с этим нет.

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Владимир Старик

Закон начали исполнять «Билайн», «Мегафон» и МТС. Однако услугу придётся переподключать каждые 24 часа и при этом необходимо авторизоваться через сайт «Госуслуг».
Пока для бесплатного доступа доступны только два сайта — «Госуслуги» и сайт президента России. В списке социально значимых сайтов также есть соцсеть «ВКонтакте», но в неё с нулевым балансом зайти нельзя.
Ну то есть не бесплатно

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uyeuejiwgi uyeuejiwgi

Дескредитировавший себя уголовкой за коментарии и репосты ВК теперь раздают бесплатно, видимо дела совсем плохи

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