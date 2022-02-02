Российские операторы связи начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам Статьи редакции
Исполнять требования закона начали «Билайн», «Мегафон» и МТС.
Российские операторы начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Внимание на это обратил телеграм-канал «Код Дурова».
Закон начали исполнять «Билайн», «Мегафон» и МТС. Однако услугу придётся переподключать каждые 24 часа и при этом необходимо авторизоваться через сайт «Госуслуг».
Пока для бесплатного доступа доступны только два сайта — «Госуслуги» и сайт президента России. В списке социально значимых сайтов также есть соцсеть «ВКонтакте», но в неё с нулевым балансом зайти нельзя.
Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.
В чём смысл, если без оплаты симка, как правило, через 90 дней множится на ноль? Популизм всратый.
и что?
Ну напишу я пыне "привет, Шер мсье, как сам? " Всё равно не ответит :/
такой комент с таким ником. на всякий случай осуждаю
А государственный Ростелеком проигнорировал? Забавно конечно.
Интересно, есть тут какая-то связь 🤔
Конкретно с этим нет.
Закон начали исполнять «Билайн», «Мегафон» и МТС. Однако услугу придётся переподключать каждые 24 часа и при этом необходимо авторизоваться через сайт «Госуслуг».
Пока для бесплатного доступа доступны только два сайта — «Госуслуги» и сайт президента России. В списке социально значимых сайтов также есть соцсеть «ВКонтакте», но в неё с нулевым балансом зайти нельзя.
Ну то есть не бесплатно
Дескредитировавший себя уголовкой за коментарии и репосты ВК теперь раздают бесплатно, видимо дела совсем плохи