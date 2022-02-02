Исполнять требования закона начали «Билайн», «Мегафон» и МТС.

Российские операторы начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Внимание на это обратил телеграм-канал «Код Дурова».

Закон начали исполнять «Билайн», «Мегафон» и МТС. Однако услугу придётся переподключать каждые 24 часа и при этом необходимо авторизоваться через сайт «Госуслуг».

Пока для бесплатного доступа доступны только два сайта — «Госуслуги» и сайт президента России. В списке социально значимых сайтов также есть соцсеть «ВКонтакте», но в неё с нулевым балансом зайти нельзя.

Минкомсвязи в апреле 2020 года утвердила список социально значимых сайтов. В перечень вошёл 371 ресурс. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины. По оценкам мобильных операторов, проект «Доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Они попросили сделать доступ только тем, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги.