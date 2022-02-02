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Новости
Sasha Shambilova

В Иркутской области стали тратить в 4 раза больше электроэнергии из-за майнинга. Оборудование ставят в собачьих будках Статьи редакции

«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду».

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«Майнинг-отель» в Иркутской области, фото РИА «Новости»

Рост количества потребляемой энергии жителями Иркутской области произошёл из-за «серого» майнинга. Как сообщил директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов, фермы устанавливают в домах и на дачах, а повышенная нагрузка на сеть приводит к частым аварийным отключениям.

Он также отметил, что при этом жители платят за электричество по тарифам для населения, хотя используют её в коммерческих целях, тарифы для которых выше в четыре раза.

Связь с майнингом подтвердил и генеральный директор Байкальской энергетической копании Олег Причко. Он заявил, что в январе в Иркутск прибыли семь самолётов, полностью загруженные оборудованием, а также в область «идут фуры из Китая», где техника для майнинга не нужна из-за запрета. По словам главы уголовного розыска МВД в регионе Андрея Жбанова, оборудование иногда находили даже в собачьих будках.

Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду.

Андрей Жбанов
глава уголовного розыска МВД по Иркутской области

Жбанов рассказал, что за 2021 год увеличилось число хищений оборудования для майнинга до 344 случаев. Общая сумма украденного имущества составила 160 миллионов рублей. По словам главы уголовного розыска МВД, также появились группы, которые специализируются именно на хищениях техники для майнинга.

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. Такое предложение объяснили тем, что распространение криптовалюты угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования.

27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.

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#новости #криптовалюты #запреткрипты

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Anton NS

Короче все вокруг занимаются майнингом. Кроме тебя.

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Коровка спасла Россию

Да (

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Dmitry Ryleev

Зато Коровка спасла Россию

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Собственный браслет

И Путин.

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Собственный браслет

И Сталин.

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Vladimir Vorobyev

Ничего, вот эфир перейдет на PoS, владельцы ферм на видеокартах сразу побегут продавать карты. Вроде ожидается во втором квартале этого года.

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Ze Katze

Или начнут майнить что-то другое?)

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При чём здесь путин

В том-то и дело, что PoS не получает и не получит популярности именно по причине майнинга. Выстрелит тот, кто первый сможет направить майнинг в полезное русло, слой нейронки просчитывать или ещё что-то, т.е. когда майнинг будет так же востребован, но перестанет сжигать ресурсы впустую

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фиолетовый бобер

Такое огромное количество ресурсов и денег тратится на уебанский устаревший бессмысленный proof of work тупо ради лёгких денег
Очень грустно

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22
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Хрусталёв

Очень грустно что лёгкие деньги не тебе в кармашек текут, да ?

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фиолетовый бобер

Очень грустно что не бесконечные ресурсы земли тратятся на бесполезную хуйню

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18
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Хрусталёв

давно пора человечество снести, да

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1
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Азат Салихьянов

Насколько мне известно, там охуевшая ГЭС с советских времен для охуевшего завода по изготовлению алюминия
Завод уже давно не потребляет столько энергии, тянуть электричество на запад смысла нет из-за потерь. Так что майнерам там самое место, получается что энергия добывается просто так и тут же переводится обратно в ничто, без никакой пользы

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3
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Михаил Зеленин

Алюминий - можно сказать сурогат электроэнергии. И завод энергию как жрал так и жрет. Не даром там Дерипаске несколько ГЭС принадлежит. Недавно построили Богучанскую ГЭС, а при ней алюминиевый заводик на пол миллиона тонн.
Так что Дерипаска наживался на энергетическом потенциале Ангары когда это еще не было мейнстримом.
Кстати говорят что часть майнинговых ферм там принадлежат ему.

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1
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Ze Katze

Ну так BitRiver его же контора

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Luchano Spaguetti

Да, ИРКАЗ, крупнейший в России алюминиевый завод. Горжусь, что он рядышком прямо, в КМ 20-25.
Но что-то я думаю, что жрать энергии он меньше не стал совсем.

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Михаил Зеленин

БрАЗ и КрАЗ больше

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Luchano Spaguetti

крупнейший
 Не значит, что самый большой. Собственно и БРАЗ недалеко, как и КРАЗ. Все рядышком, уютненько.

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Daily Science

Не в ничто Собачкам тепло

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Vladimir Vorobyev

Не в этом ли причина инфляции, кстати? Возник энергодефицит между странами на фоне восстановления экономик, но тут выяснилось, что за время пандемии майнеров-то много стало!

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Ваня Погост

Собаки в Иркутской области:

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19
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Собственный браслет
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14
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Собственный браслет

*открываю певасек*

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Собственный браслет

Майнер хуже пидораса

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9
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Anton NS

Если бы видеокарты не скупили майнеры, их бы скупили солдаты НАТО

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9
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Блог GTBV

Только в Иркутске на видеокартах не майнят почти. Тут асики в ходу, которые на цены видеокарт никак не отражаются.

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Собственный браслет

А на асиках они что делают?

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Блог GTBV

Асики на цену видеокарт никак не влияют. Просто потому что добывают биткоин, а не эфир.

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Собственный браслет

ну как называется этот процесс?

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Блог GTBV
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2
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Собственный браслет

База.

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Собственный браслет
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6
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Anton NS

Может ли кампот майнить

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3
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Илья Щибрик

Бля, недооценённый коммент.

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Джакузи спасла Россиян

Ждём когда Эфириум перейдёт на PoS.

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Luchano Spaguetti

Почитал про pos и pow и нихуя не понял. Можно доступным языком суть и различия? Если не сложно конечно. Все вокруг майнят, а я тупой и не хочу легких денег.

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Джакузи спасла Россиян

После этого энергоэффективность Ethereum увеличится в 7000 раз, и майнинг на игровых видеокартах окажется просто невыгодным.

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Дмитрий Киселев

И на чем будут майнить тогда?

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Luchano Spaguetti

Может в этом и суть, что ни на чем и будут сосать бибу. Но все же, я в целом не понимаю пос и пов, что это вообще такое блеать.

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Джакузи спасла Россиян

Я не крипто аналитик. Ждём когда это произойдёт и посмотрим.

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Сознательный франт

На ссдшниках (да, их ценам опять придёт пизда).

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Дмитрий Киселев

Мля, час от часу не лучше

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Собственный браслет

Растет российское производство! То есть добыча

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Luchano Spaguetti

В своих группах по Иркутску забавно читать уебанов, которые относительно перебоев с электроэнергией в пригородах ссылаются на то, что область растет и нечего винить в этом майнеров. Да-да, ебанутые. Некоторые крупные районы бывают больше суток без света, мерзнут.

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Дядя Богдан

Вот этих ребят без шуток надо облагать повышенным налогом

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Цент спас Доллар

Лучше раскулачить!

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Vladimir Vorobyev

Одно и тоже, вопрос только во времени раскулачивания

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некипишуй

да сколько можно!!!!

видяху не купить

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Александр Калинин

запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
Запрет на самовольную печать денег приведёт к росту фальшивомонетчества.
А уж отрасль-то какая значимая, это вам не какие-то жалкие металлурги или химики.

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Михаил Зеленин

Всех кто майнит на социальном электричестве отправить в шахты майнить уголь для электростанций!

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Tauraloke Esteru

У этих собачьих будок площадь 23-27 квадратных метров?

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Bad Mother Fucker

https://coub.com/view/cxh4g

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Алексей Иванов

Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду.
 То есть будут платить двойной налог: и как майнеры, и как произовдители тепла

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Andrew Sychev

Я так понял ставят в будках ментовских собак?

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