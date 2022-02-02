В Иркутской области стали тратить в 4 раза больше электроэнергии из-за майнинга. Оборудование ставят в собачьих будках Статьи редакции
«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду».
Рост количества потребляемой энергии жителями Иркутской области произошёл из-за «серого» майнинга. Как сообщил директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов, фермы устанавливают в домах и на дачах, а повышенная нагрузка на сеть приводит к частым аварийным отключениям.
Он также отметил, что при этом жители платят за электричество по тарифам для населения, хотя используют её в коммерческих целях, тарифы для которых выше в четыре раза.
Связь с майнингом подтвердил и генеральный директор Байкальской энергетической копании Олег Причко. Он заявил, что в январе в Иркутск прибыли семь самолётов, полностью загруженные оборудованием, а также в область «идут фуры из Китая», где техника для майнинга не нужна из-за запрета. По словам главы уголовного розыска МВД в регионе Андрея Жбанова, оборудование иногда находили даже в собачьих будках.
Жбанов рассказал, что за 2021 год увеличилось число хищений оборудования для майнинга до 344 случаев. Общая сумма украденного имущества составила 160 миллионов рублей. По словам главы уголовного розыска МВД, также появились группы, которые специализируются именно на хищениях техники для майнинга.
20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. Такое предложение объяснили тем, что распространение криптовалюты угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования.
27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
Короче все вокруг занимаются майнингом. Кроме тебя.
Да (
Зато Коровка спасла Россию
Ничего, вот эфир перейдет на PoS, владельцы ферм на видеокартах сразу побегут продавать карты. Вроде ожидается во втором квартале этого года.
Или начнут майнить что-то другое?)
В том-то и дело, что PoS не получает и не получит популярности именно по причине майнинга. Выстрелит тот, кто первый сможет направить майнинг в полезное русло, слой нейронки просчитывать или ещё что-то, т.е. когда майнинг будет так же востребован, но перестанет сжигать ресурсы впустую
Такое огромное количество ресурсов и денег тратится на уебанский устаревший бессмысленный proof of work тупо ради лёгких денег
Очень грустно
Очень грустно что лёгкие деньги не тебе в кармашек текут, да ?
Очень грустно что не бесконечные ресурсы земли тратятся на бесполезную хуйню
давно пора человечество снести, да
Насколько мне известно, там охуевшая ГЭС с советских времен для охуевшего завода по изготовлению алюминия
Завод уже давно не потребляет столько энергии, тянуть электричество на запад смысла нет из-за потерь. Так что майнерам там самое место, получается что энергия добывается просто так и тут же переводится обратно в ничто, без никакой пользы
Алюминий - можно сказать сурогат электроэнергии. И завод энергию как жрал так и жрет. Не даром там Дерипаске несколько ГЭС принадлежит. Недавно построили Богучанскую ГЭС, а при ней алюминиевый заводик на пол миллиона тонн.
Так что Дерипаска наживался на энергетическом потенциале Ангары когда это еще не было мейнстримом.
Кстати говорят что часть майнинговых ферм там принадлежат ему.
Ну так BitRiver его же контора
Да, ИРКАЗ, крупнейший в России алюминиевый завод. Горжусь, что он рядышком прямо, в КМ 20-25.
Но что-то я думаю, что жрать энергии он меньше не стал совсем.
БрАЗ и КрАЗ больше
крупнейший
Не значит, что самый большой. Собственно и БРАЗ недалеко, как и КРАЗ. Все рядышком, уютненько.
Не в ничто Собачкам тепло
Не в этом ли причина инфляции, кстати? Возник энергодефицит между странами на фоне восстановления экономик, но тут выяснилось, что за время пандемии майнеров-то много стало!
Собаки в Иркутской области:
Если бы видеокарты не скупили майнеры, их бы скупили солдаты НАТО
Только в Иркутске на видеокартах не майнят почти. Тут асики в ходу, которые на цены видеокарт никак не отражаются.
Асики на цену видеокарт никак не влияют. Просто потому что добывают биткоин, а не эфир.
Может ли кампот майнить
Бля, недооценённый коммент.
Ждём когда Эфириум перейдёт на PoS.
Почитал про pos и pow и нихуя не понял. Можно доступным языком суть и различия? Если не сложно конечно. Все вокруг майнят, а я тупой и не хочу легких денег.
После этого энергоэффективность Ethereum увеличится в 7000 раз, и майнинг на игровых видеокартах окажется просто невыгодным.
И на чем будут майнить тогда?
Может в этом и суть, что ни на чем и будут сосать бибу. Но все же, я в целом не понимаю пос и пов, что это вообще такое блеать.
Я не крипто аналитик. Ждём когда это произойдёт и посмотрим.
На ссдшниках (да, их ценам опять придёт пизда).
Мля, час от часу не лучше
В своих группах по Иркутску забавно читать уебанов, которые относительно перебоев с электроэнергией в пригородах ссылаются на то, что область растет и нечего винить в этом майнеров. Да-да, ебанутые. Некоторые крупные районы бывают больше суток без света, мерзнут.
Вот этих ребят без шуток надо облагать повышенным налогом
Лучше раскулачить!
Одно и тоже, вопрос только во времени раскулачивания
да сколько можно!!!!
видяху не купить
запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
Запрет на самовольную печать денег приведёт к росту фальшивомонетчества.
А уж отрасль-то какая значимая, это вам не какие-то жалкие металлурги или химики.
Всех кто майнит на социальном электричестве отправить в шахты майнить уголь для электростанций!
У этих собачьих будок площадь 23-27 квадратных метров?
Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду.
То есть будут платить двойной налог: и как майнеры, и как произовдители тепла
Я так понял ставят в будках ментовских собак?