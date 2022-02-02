«Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду».

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«Майнинг-отель» в Иркутской области, фото РИА «Новости»

Рост количества потребляемой энергии жителями Иркутской области произошёл из-за «серого» майнинга. Как сообщил директор по развитию и технологическим присоединениям Иркутской электросетевой компании Евгений Вечканов, фермы устанавливают в домах и на дачах, а повышенная нагрузка на сеть приводит к частым аварийным отключениям.

Он также отметил, что при этом жители платят за электричество по тарифам для населения, хотя используют её в коммерческих целях, тарифы для которых выше в четыре раза.

Связь с майнингом подтвердил и генеральный директор Байкальской энергетической копании Олег Причко. Он заявил, что в январе в Иркутск прибыли семь самолётов, полностью загруженные оборудованием, а также в область «идут фуры из Китая», где техника для майнинга не нужна из-за запрета. По словам главы уголовного розыска МВД в регионе Андрея Жбанова, оборудование иногда находили даже в собачьих будках.

Смех смехом, а собаке тепло. Теплоотдача серьёзная, исходя из этих моментов, можно получать двойную выгоду. Андрей Жбанов глава уголовного розыска МВД по Иркутской области

Жбанов рассказал, что за 2021 год увеличилось число хищений оборудования для майнинга до 344 случаев. Общая сумма украденного имущества составила 160 миллионов рублей. По словам главы уголовного розыска МВД, также появились группы, которые специализируются именно на хищениях техники для майнинга.

20 января Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России. Такое предложение объяснили тем, что распространение криптовалюты угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования.

27 января Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.