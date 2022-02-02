ФБР признало покупку израильского шпионского ПО от NSO Group, но заявило, что не пользовалось им Статьи редакции
Как утверждают в ведомстве, это сделали, только чтобы «быть в курсе новых технологий».
ФБР подтвердило, что купило программу для слежки Pegasus от израильской компании NSO Group. В бюро заявили, что приобрели «ограниченную лицензию» только для «тестирования и оценки продукта». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление ведомства.
В ФБР утверждают, что никогда не использовали Pegasus для расследований. Доступ приобрели, чтобы «быть в курсе новых технологий» и оценить, какие проблемы с безопасностью могут возникнуть, если шпионская программа попадёт «не в те руки». В NSO Group отрицают, что их ПО применяли для взлома мобильных телефонов граждан США.
Источник издания также рассказал, что ФБР фактически не использовало Pegasus, но продолжало платить за программу. По словам собеседника, за годичный тестовый доступ ведомство заплатило около пяти миллионов долларов.
The Guardian и другие СМИ писали, что правительства нескольких стран использовали израильское ПО для слежки за журналистами, активистами и оппозиционерами по всему миру. Газета The New York Times в 2019 году сообщила, что шпионскую программу приобрело и ФБР США. С помощью разработки NSO Group можно удалённо взломать телефон, получить доступ к сообщениям на устройстве и перехватывать телефонные звонки.
Ну естественно
Да только посмотреть же
Нет, они купили чтобы другие не могли использовать. А то неизвестно кто купит и как начнёт следить
Ой, я случайно что то нажал, и все скопировалось с вашего телефона, я случайно, честно честно, крест на пузе чтоб я сдох
Уважуха за сдержанность
и дизреспект за пиздобольство
Уважаемые либералы, это другое?
Вообще-то да, другое. Первое они действительно они могли использовать его не для того, чтоб взламывать чужие телефоны, а для того, чтобы проверять насколько устойчивы их собственные (телефоны политиков, бизнесмены и т.п.).
А во-вторых, если и использовали, то очевидно ключевое значение имеет - против кого. Думаю, всем наплевать, если взламывают телефоны настоящих террористов, хакеров, педофилов, мошенников. Проблема возникает, когда спецслужбы используют подобное ПО, чтобы заполучить телефоны своих оппонентов, политической оппозиции, независимых журналистов и т.п.
бля
это же американская фбр похищает дорогих россиян а потом пытает
а с чем ты сравниваешь?
@oxyitelno
Как утверждают в ведомстве, это сделали, только чтобы «быть в курсе новых технологий»
Могли бы просто открыть TJournal
приобрели «ограниченную лицензию» только для «тестирования и оценки продукта