ФБР подтвердило, что купило программу для слежки Pegasus от израильской компании NSO Group. В бюро заявили, что приобрели «ограниченную лицензию» только для «тестирования и оценки продукта». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление ведомства.

The Guardian и другие СМИ писали, что правительства нескольких стран использовали израильское ПО для слежки за журналистами, активистами и оппозиционерами по всему миру. Газета The New York Times в 2019 году сообщила, что шпионскую программу приобрело и ФБР США. С помощью разработки NSO Group можно удалённо взломать телефон, получить доступ к сообщениям на устройстве и перехватывать телефонные звонки.