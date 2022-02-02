Как утверждают в ведомстве, это сделали, только чтобы «быть в курсе новых технологий».

ФБР подтвердило, что купило программу для слежки Pegasus от израильской компании NSO Group. В бюро заявили, что приобрели «ограниченную лицензию» только для «тестирования и оценки продукта». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление ведомства.

В ФБР утверждают, что никогда не использовали Pegasus для расследований. Доступ приобрели, чтобы «быть в курсе новых технологий» и оценить, какие проблемы с безопасностью могут возникнуть, если шпионская программа попадёт «не в те руки». В NSO Group отрицают, что их ПО применяли для взлома мобильных телефонов граждан США.

Источник издания также рассказал, что ФБР фактически не использовало Pegasus, но продолжало платить за программу. По словам собеседника, за годичный тестовый доступ ведомство заплатило около пяти миллионов долларов.

The Guardian и другие СМИ писали, что правительства нескольких стран использовали израильское ПО для слежки за журналистами, активистами и оппозиционерами по всему миру. Газета The New York Times в 2019 году сообщила, что шпионскую программу приобрело и ФБР США. С помощью разработки NSO Group можно удалённо взломать телефон, получить доступ к сообщениям на устройстве и перехватывать телефонные звонки.

Технологии Дамир Камалетдинов 20.07.2021 Главное Статьи редакции Спецслужбы устроили массовую слежку за журналистами по всему миру с помощью шпионского ПО израильской NSO Group. В прессу попали 50 тысяч номеров, за которыми следили с помощью уязвимостей в смартфонах, компания утверждает, что продавала ПО только спецслужбам. Фото 9to5Mac