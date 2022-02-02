Новости
Яна Ломакина

ФБР признало покупку израильского шпионского ПО от NSO Group, но заявило, что не пользовалось им Статьи редакции

Как утверждают в ведомстве, это сделали, только чтобы «быть в курсе новых технологий».

ФБР подтвердило, что купило программу для слежки Pegasus от израильской компании NSO Group. В бюро заявили, что приобрели «ограниченную лицензию» только для «тестирования и оценки продукта». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление ведомства.

В ФБР утверждают, что никогда не использовали Pegasus для расследований. Доступ приобрели, чтобы «быть в курсе новых технологий» и оценить, какие проблемы с безопасностью могут возникнуть, если шпионская программа попадёт «не в те руки». В NSO Group отрицают, что их ПО применяли для взлома мобильных телефонов граждан США.

Источник издания также рассказал, что ФБР фактически не использовало Pegasus, но продолжало платить за программу. По словам собеседника, за годичный тестовый доступ ведомство заплатило около пяти миллионов долларов.

The Guardian и другие СМИ писали, что правительства нескольких стран использовали израильское ПО для слежки за журналистами, активистами и оппозиционерами по всему миру. Газета The New York Times в 2019 году сообщила, что шпионскую программу приобрело и ФБР США. С помощью разработки NSO Group можно удалённо взломать телефон, получить доступ к сообщениям на устройстве и перехватывать телефонные звонки.

Технологии
Дамир Камалетдинов
Спецслужбы устроили массовую слежку за журналистами по всему миру с помощью шпионского ПО израильской NSO Group. Главное Статьи редакции

В прессу попали 50 тысяч номеров, за которыми следили с помощью уязвимостей в смартфонах, компания утверждает, что продавала ПО только спецслужбам.

Фото 9to5Mac

#новости #спецслужбы #pegasus #шпионаж

474 просмотров
17 17 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Сеня

Ну естественно

Ответить
4
Развернуть ветку
BTopHuk

Да только посмотреть же

Ответить
6
Развернуть ветку
Photuum

Нет, они купили чтобы другие не могли использовать. А то неизвестно кто купит и как начнёт следить

Ответить
2
Развернуть ветку
Mikhail

Ой, я случайно что то нажал, и все скопировалось с вашего телефона, я случайно, честно честно, крест на пузе чтоб я сдох

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

Уважуха за сдержанность

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

и дизреспект за пиздобольство

Ответить
3
Развернуть ветку
Русский Кексик

Уважаемые либералы, это другое?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

Вообще-то да, другое. Первое они действительно они могли использовать его не для того, чтоб взламывать чужие телефоны, а для того, чтобы проверять насколько устойчивы их собственные (телефоны политиков, бизнесмены и т.п.).

А во-вторых, если и использовали, то очевидно ключевое значение имеет - против кого. Думаю, всем наплевать, если взламывают телефоны настоящих террористов, хакеров, педофилов, мошенников. Проблема возникает, когда спецслужбы используют подобное ПО, чтобы заполучить телефоны своих оппонентов, политической оппозиции, независимых журналистов и т.п.

Ответить
1
Развернуть ветку
некипишуй

бля

Ответить
0
Развернуть ветку
FOX

это же американская фбр похищает дорогих россиян а потом пытает

Ответить
0
Развернуть ветку
некипишуй

а с чем ты сравниваешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey A.

@oxyitelno

Ответить
0
Развернуть ветку
Собственный браслет

да мы так чисто попробовать взяли

Ответить
0
Развернуть ветку
Собственный браслет

Шпионское ПО надо не покупать, а пиратить

Ответить
0
Развернуть ветку
No Name
Ответить
0
Развернуть ветку
VladKlar

Как утверждают в ведомстве, это сделали, только чтобы «быть в курсе новых технологий»
 Могли бы просто открыть TJournal

Ответить
0
Развернуть ветку
некипишуй

приобрели «ограниченную лицензию» только для «тестирования и оценки продукта

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null