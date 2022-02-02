Гендиректор Xsolla Александр Агапитов ушёл в отставку. За время работы он уволил 150 «невовлечённых» сотрудников Статьи редакции
Его место занял бывший технический директор Константин Голубицкий, проработавший в компании больше 10 лет.
Агапитов останется председателем совета директоров Xsolla, пишет Venture Beat со ссылкой на заявление компании. В нём не указана причина кадровых перестановок. Также Агапитов займётся развитием других компаний холдинга, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0.
Голубицкий будет работать над запуском новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр, выходом на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока и развитием корпоративной культуры.
Компания также планирует привлечь больше инвесторов и разработчиков игр к платформе Xsolla Game.
- В августе 2021 года Александр Агапитов уволил из Xsolla почти 150 человек. «Команда биг дата» проанализировала их активность в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила как «невовлечённых и малопродуктивных».
- Позже Агапитов пояснил, что Xsolla перестала показывать рост в 40% и, чтобы это компенсировать, сократила 10% сотрудников, которые получали самые маленькие зарплаты.
машина восстала против создателя
скрам для того и нужен, чтобы общаться а не хуйней всякой заниматься
Не смешной айтишный юмор.
Недооцененная шутка
очень топорно и кринжово
Через эту xsolla идут все платежи твитча вне сша и хуиллионы денег мобильных игр, так что доходов у них видимо хватает. Повезло вовремя занять нишу
Нет, серьезно почему ты эту нишу не занял? Не повезло?
Потому что я даже не знал о ней, а чел делал игры для мобилок (не слишком успешно) и решил заодно замутить платежи для них, когда рынок только зарождался. Он настолько быстро рванул, что пока что на нём в основном те кому повезло. На любом взрывном рынке так
А тебе не повезло, получается? Всегда удивляюсь, как вы обесцениваете труд других людей.
Rockstar магазин тоже через них работает.
А пятерочка?
потому что он сдох
оказался сам невовлечен особо
не проявлял интерес как то
Я так понимаю предложил эту бигдату написать и внедрить как раз СТО
Конечно же сам подал в отставку
Все равно миллиарды будет получать