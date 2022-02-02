Его место занял бывший технический директор Константин Голубицкий, проработавший в компании больше 10 лет.

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Агапитов останется председателем совета директоров Xsolla, пишет Venture Beat со ссылкой на заявление компании. В нём не указана причина кадровых перестановок. Также Агапитов займётся развитием других компаний холдинга, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0.

Мы работали с Константином вместе последние 10 лет. Уверен, что его руководство будет способствовать росту компании. С назначением нового гендиректора я смогу уделить больше внимания технологиям, которые необходимы для развития всей игровой индустрии. Александр Агапитов основатель Xsolla

Голубицкий будет работать над запуском новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр, выходом на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока и развитием корпоративной культуры.

Xsolla продолжит создавать технологичные продукты и услуги, развивать новые коммерческие возможности для разработчиков мобильных игр. В конце 2022 года мы запустим новую версию нашего флагманского платежного продукта Xsolla Pay Station. Константин Голубицкий новый гендиректор Xsolla

Компания также планирует привлечь больше инвесторов и разработчиков игр к платформе Xsolla Game.

В августе 2021 года Александр Агапитов уволил из Xsolla почти 150 человек. «Команда биг дата» проанализировала их активность в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила как «невовлечённых и малопродуктивных».

Позже Агапитов пояснил, что Xsolla перестала показывать рост в 40% и, чтобы это компенсировать, сократила 10% сотрудников, которые получали самые маленькие зарплаты.

