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Новости
vc.ru

Гендиректор Xsolla Александр Агапитов ушёл в отставку. За время работы он уволил 150 «невовлечённых» сотрудников Статьи редакции

Его место занял бывший технический директор Константин Голубицкий, проработавший в компании больше 10 лет.

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Агапитов останется председателем совета директоров Xsolla, пишет Venture Beat со ссылкой на заявление компании. В нём не указана причина кадровых перестановок. Также Агапитов займётся развитием других компаний холдинга, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0.

Мы работали с Константином вместе последние 10 лет. Уверен, что его руководство будет способствовать росту компании. С назначением нового гендиректора я смогу уделить больше внимания технологиям, которые необходимы для развития всей игровой индустрии.

Александр Агапитов
основатель Xsolla

Голубицкий будет работать над запуском новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр, выходом на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока и развитием корпоративной культуры.

Xsolla продолжит создавать технологичные продукты и услуги, развивать новые коммерческие возможности для разработчиков мобильных игр. В конце 2022 года мы запустим новую версию нашего флагманского платежного продукта Xsolla Pay Station.

Константин Голубицкий
новый гендиректор Xsolla

Компания также планирует привлечь больше инвесторов и разработчиков игр к платформе Xsolla Game.

  • В августе 2021 года Александр Агапитов уволил из Xsolla почти 150 человек. «Команда биг дата» проанализировала их активность в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила как «невовлечённых и малопродуктивных».
  • Позже Агапитов пояснил, что Xsolla перестала показывать рост в 40% и, чтобы это компенсировать, сократила 10% сотрудников, которые получали самые маленькие зарплаты.
Интернет
Женя Кузьмин
Биг дата говорит, что вы петух: массовое увольнение в Xsolla после «анализа активности» стало темой для шуток в сети Статьи редакции

А заявление главы компании «Въ***айте или уё***айте» только придало обсуждению второе дыхание в виде новых мемов.

#новости #бизнес #xsolla

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Собственный браслет

Биг дата сказала ему, что пора.

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57
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Собственный браслет

Вопрос в том была ли эта биг дата с ним в одной комнате.

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15
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Собственный браслет

В одной комнате с ним было Движение Колумбайн

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1
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Vladislav Pozniak

машина восстала против создателя

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1
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Собственный браслет

оставил записку перед уходом

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46
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Собственный браслет

А где "пресс качат" и "анжуманя"?

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9
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Собственный браслет

аджайл анжуманя

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15
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Собственный браслет

У, сука, развели этого говна со скрам мастерами. Некоторые знакомые по часу, а то и полтора в день могут на эту хрень тратить вместо работы.

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5
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Собственный браслет

я тоже хочу после 35 нихуя не делать , получть 300к/сек и быть ночальником

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1
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Собственный браслет

Это обычно и не начальники вовсе, просто какие-то люди на низкой зп, которые проводят вот эти скрам собрания.

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3
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испанский смех

скрам для того и нужен, чтобы общаться а не хуйней всякой заниматься

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1
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Собственный браслет

Ревью качат, анЗУМаня делат

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0
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Arthur Sergeev

Не смешной айтишный юмор.

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–9
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Собственный браслет

когда ты его поймешь , тебя в аграрный наконец то примут

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8
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No Name

Недооцененная шутка

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3
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испанский смех

очень топорно и кринжово

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solawind

Через эту xsolla идут все платежи твитча вне сша и хуиллионы денег мобильных игр, так что доходов у них видимо хватает. Повезло вовремя занять нишу

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7
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Arthur Sergeev

Нет, серьезно почему ты эту нишу не занял? Не повезло?

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–7
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solawind

Потому что я даже не знал о ней, а чел делал игры для мобилок (не слишком успешно) и решил заодно замутить платежи для них, когда рынок только зарождался. Он настолько быстро рванул, что пока что на нём в основном те кому повезло. На любом взрывном рынке так

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14
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Собственный браслет

Суметь вовремя распознать свободную нишу и суметь занять ее = разбогатеть

Мужик дурной, общение уровня параши, но как одно коррелирует с другим - вопрос

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3
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Собственный браслет

Часто нишу не распознают, а непреднамеренно в неё попадают, делая что-то для своего основного проекта

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7
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Собственный браслет

Выбор нужного направления, того самого проекта, который выстрелит, - следствие гармоничного развития, интуиция, или что, по твоему мнению?

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1
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Собственный браслет

Да все вместе, не? Не зря же всякие инвестфонды довольно лояльно вбрасывают бабос в стартапы и не ставят крест на тех, у кого первый раз ничего не получилось

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3
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Собственный браслет

Инвестфонды вкладываются в то, что может выстрелить даже гипотетически

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–1
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Собственный браслет

У фондов бюджеты бездонны, риски - застрахованы

В контексте иксолла, для меня вопрос, что позволило столь токсичному чуваку создать компанию-лидера в своём сегменте рынка

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–1
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Собственный браслет

Это у фондов роснано и сколково, лол?

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0
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Собственный браслет

Рандом, не более

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Собственный браслет

Это новая мысль для меня, спасибо

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Arthur Sergeev

А тебе не повезло, получается? Всегда удивляюсь, как вы обесцениваете труд других людей.

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–7
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Selfish Ledger

Rockstar магазин тоже через них работает.

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Arthur Sergeev

А пятерочка?

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Собственный браслет

Любопытно, чем запомнился руководитель

Стив Джобс, думаю, уволил куда больше невовлеченных сотрудников, но про него таких заголовков никто не писал.

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Dmitry Ryleev

потому что он сдох

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Aydar Sultanov
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0
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Собственный браслет

Потому что не применял биг дату же, хуячил по отзывам менеджеров наверное

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Dmitry Ryleev

оказался сам невовлечен особо

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Dmitry Ryleev

не проявлял интерес как то

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Собственный браслет

Стравлен

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Руслан Шекуров

Я так понимаю предложил эту бигдату написать и внедрить как раз СТО

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Rocco

Конечно же сам подал в отставку

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Собственный браслет

web 3.0
 азия
Собрался филипинцев разводить как акси?

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Сделаю Россию вновь великой

Все равно миллиарды будет получать

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Собственный браслет

С назначением нового гендиректора я смогу уделить больше внимания технологиям
 Прям как ТЖ

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