Миллиардер и бывший генеральный директор Amazon заказал строительство яхты на одной голландской верфи, но она не сможет пройти под мостом.

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Власти Роттердама объявили, что частично разберут мост Koningshaven, чтобы под ним могла проплыть новая яхта Джеффа Безоса. Миллиардер заказал строительство трехмачтового судна на верфи Oceano в Алблассердаме. Однако в процессе выяснилось, что готовое судно не сможет пройти под мостом, так как слишком высокое. Об этом сообщает издание Rijnmond.

Судостроитель обратился к властям Роттердама с просьбой разобрать мост, и те согласились. Исторического общества города напомнило, что после завершения реконструкции в 2017 году мост обещали больше не трогать. ЕГо высота в судоходной части — 40 метров.

Власти утверждают, что это самый прагматичный вариант – гораздо лучше, чем, например, частично построить судно на верфи, провести его под мостом, а потом достроить в другом месте. Безос и Oceano обещали возместить расходы на разборку и сборку моста.

Мост Koningshaven был введён в эксплуатацию в 1878 году и сильно пострадал при бомбардировке Роттердама в 1940 году. В 1993 году он утратил функцию связующего звена железной дороги между Роттердамом и Бредой после введения в строй тоннеля Willemspoort. Вскоре после этого власти решили его демонтировать, но отказались от этих планов, встретив ожесточенную критику со стороны местных жителей.

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