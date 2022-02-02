В Роттердаме частично разберут исторический мост, чтобы под ним могла проплыть яхта Джеффа Безоса Статьи редакции
Миллиардер и бывший генеральный директор Amazon заказал строительство яхты на одной голландской верфи, но она не сможет пройти под мостом.
Власти Роттердама объявили, что частично разберут мост Koningshaven, чтобы под ним могла проплыть новая яхта Джеффа Безоса. Миллиардер заказал строительство трехмачтового судна на верфи Oceano в Алблассердаме. Однако в процессе выяснилось, что готовое судно не сможет пройти под мостом, так как слишком высокое. Об этом сообщает издание Rijnmond.
Судостроитель обратился к властям Роттердама с просьбой разобрать мост, и те согласились. Исторического общества города напомнило, что после завершения реконструкции в 2017 году мост обещали больше не трогать. ЕГо высота в судоходной части — 40 метров.
Власти утверждают, что это самый прагматичный вариант – гораздо лучше, чем, например, частично построить судно на верфи, провести его под мостом, а потом достроить в другом месте. Безос и Oceano обещали возместить расходы на разборку и сборку моста.
Мост Koningshaven был введён в эксплуатацию в 1878 году и сильно пострадал при бомбардировке Роттердама в 1940 году. В 1993 году он утратил функцию связующего звена железной дороги между Роттердамом и Бредой после введения в строй тоннеля Willemspoort. Вскоре после этого власти решили его демонтировать, но отказались от этих планов, встретив ожесточенную критику со стороны местных жителей.
Любой каприз за ваши деньги.
Вот так нужно жизнь прожить
А теперь представьте новость:
"В Питере частично разберут исторический мост для того, чтобы под ним могла проплыть яхта Романа Абрамовича".
Чувствуете как пердак начинает накаляться?
Только тут Безос не украл в том же Питере денег и за работы с мостом заплатит, а тот еще украдет
Один из этой пары сам деньги заработал, а второй страну разграбил пользуясь связями с семьей одного пьяницы-строителя с Урала
которое напомнило, что после завершения реконструкции в 2017 году мост вообще-то обещали больше не трогать
Как мне нравится это пассивно-агрессивное "ВООБЩЕ-ТО" в тексте довольно нейтральной заметки.
Вообще-то это специально так сделано, да.