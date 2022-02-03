Песков заявлял, что у Путина «в планах нет» встречи с Кадыровым.

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Фото пресс-службы правительства Чечни

В ночь на 3 февраля пресс-служба правительства Чечни сообщила, что Рамзан Кадыров приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Новость на сайте проиллюстрировали фото, которое Кремль публиковал в 2017 году, заметил «Дождь».

При этом 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встречи с главой Чечни у Путина «в планах нет». О разговоре с Кадыровым Кремль также не сообщил.

По данным пресс-службы правительства Чечни, на встрече обсудили реализацию инвестиционных проектов, демографическую ситуацию, борьбу с Covid-19 и нацпроекты. Как рассказал Кадыров, меры, принимаемые Путиным, помогают региону сохранить темпы развития даже в пандемию.

Кадыров приехал в Москву на фоне скандала с похищением матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Мусаевой. Обсудили ли это на предполагаемой встрече — неизвестно.

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники.