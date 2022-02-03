Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным и показала фото пятилетней давности. Кремль про это не говорил Статьи редакции
Песков заявлял, что у Путина «в планах нет» встречи с Кадыровым.
В ночь на 3 февраля пресс-служба правительства Чечни сообщила, что Рамзан Кадыров приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Новость на сайте проиллюстрировали фото, которое Кремль публиковал в 2017 году, заметил «Дождь».
При этом 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встречи с главой Чечни у Путина «в планах нет». О разговоре с Кадыровым Кремль также не сообщил.
По данным пресс-службы правительства Чечни, на встрече обсудили реализацию инвестиционных проектов, демографическую ситуацию, борьбу с Covid-19 и нацпроекты. Как рассказал Кадыров, меры, принимаемые Путиным, помогают региону сохранить темпы развития даже в пандемию.
Кадыров приехал в Москву на фоне скандала с похищением матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Мусаевой. Обсудили ли это на предполагаемой встрече — неизвестно.
20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.
Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники.
помогают региону сохранить темпы развития
То есть, как нихуя не развивался так и не развивается.
нас просто мало любил Рамзан
не развитие, надо брать выше - с каждым годом покупать часы дороже на 10 миллионов
На самом деле регион развивается, но я бы назвал это гедонистическим развитием города
Небоскребы
Которые пустые стоят
реализацию инвестиционных проектов
Даже если бы встреча была, то какие на хуй инвестиционные проекты?! Что 15 лет назад, что сейчас Чечня на 100% дотационная. Не будет в ней никакого роста пока Рамзан там. Впрочем, как и у России, пока банда Путина у власти...
извинись дон
Ты ещё скажи Россия не развивается. Вообще ультрабредовый комментарий, ведь, чтобы она стала самоокупаемая нужно туда инвестировать, да и за 15 лет Чечня реально преобразилась, тут и шейхам спасибо за строительство пары объектов и путину конечно, но с пока кадыров 50 процентов бюджета на себя тратит Чечня и правда самообеспечивать себя не сможет
Кадыров лично на днях сказал, что не может привлечь никаких инвестиций. Вообще. Потому что Чечня не имеет ресурсов, она не может себя самообеспечивать, у неё бюджет на 370 миллиардов состоит из дотаций России. Поэтому без дотаций она загнётся.
Да, по уму надо инвестировать в производство, науку, бизнес. Но зачем, когда деньги льются на голову водопадом?
Так он это говорил, говоря, что ичкерия бы загнулась в первые годы без России, ведь основной доход в бюджет ичкерии были похищения))). А вообще не будь Кадырова, я уверен люди бы вкладывались в Чечню, для туризма регион топовый, да и для агрономии
Туризм хорош только там, где безопасно
Я был в Чечне, там красиво, жаль в подвалах не побывал
Я вкладываю деньги только в Россию, никаких путешествий в другие страны
Это просто ТОП комментарий. Даже лайкну. Восторг степенью зашоренности - это тоже восторг. Лучший. Так держать! :D
1-ю чеченскую не застал просто. И 2-ю наверное тоже? :)
Надеюсь и третью не застану
Расскажи как выросла экономика России и доходы россиян за последние 10 лет.
Экономика растёт, а доходы... Ну вот чего ты, к чему поднимать тему доходов. Прям как либерал какой-то в чужой карман смотришь. Не стоит эту тему поднимать, не надо. :)
Я получал 10 лет назад, сейчас получаю 500 долларов, получается экономика выросла в 35к раз
что мы сами понимаем
10 лет назад был больше...
Ты ещё скажи Россия не развивается ДОН. Вообще ультрабредовый комментарий ДОН, ведь ДОН, чтобы она стала самоокупаемая нужно туда инвестировать ДОН, да и за 15 лет Чечня реально преобразилась ДОН, тут и шейхам спасибо за строительство пары объектов и путину конечно ДОН, но с пока кадыров 50 процентов бюджета на себя тратит Чечня и правда самообеспечивать себя не сможет
Это работа на опережение, теперь в Кремле надо будет ещё и эту встречу объяснять. Кадыров открыто у всех на глазах хуесосит режим.
Еще можно добавить:
"Чеченский Роспотребнадзор не нашёл организаторов митинга против семьи Янгулбаевых в Грозном, чтобы наказать их за нарушение антиковидных мер
«Это не представляется возможным», - прокомментировали в ведомстве."
Вся эта ситуация уже не дно
Мы просто в пиздице
Полнейшем
При этом всё население Чечни по данным на 2021 год составляет полтора миллиона человек. То есть можно брать каждого третьего. Ну, на крайняк, четвертого.
Дон, дай денег.
Дон ДОН, дай денег ДОН.
@Дон Бот
Но есть нюанс!
В пресс-релизе не уточняется, когда именно прошла встреча.
Это уже другой нюанс. :P
да не было никакой встречи
Зря вы все на Рамзана Ахматовича набросились. Мол, не академик он. Человек, между прочим, Геббельса читал
Прошла любовь, завяли помидоры
под инвест. проектами может многое подразумеваться. те же проекты гос. корпораций и естественных монополий, направленных на развитие инфраструктуры, транспорта и т.д. что не так?
Сашуль дон, извинись дон пока не поздно дон.
Эх Володя грустит, что убил Ахмата
С чего ты решил, что Ахмата убил Путин, а не Рамзан?
Изуинись дон
Кадыров сейчас пытается отнять немного власти , пока Путин занят Украиной и НАТО.