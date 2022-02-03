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Новости
Sasha Shambilova

Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече с Путиным и показала фото пятилетней давности. Кремль про это не говорил Статьи редакции

Песков заявлял, что у Путина «в планах нет» встречи с Кадыровым.

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Фото пресс-службы правительства Чечни

В ночь на 3 февраля пресс-служба правительства Чечни сообщила, что Рамзан Кадыров приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Новость на сайте проиллюстрировали фото, которое Кремль публиковал в 2017 году, заметил «Дождь».

При этом 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что встречи с главой Чечни у Путина «в планах нет». О разговоре с Кадыровым Кремль также не сообщил.

По данным пресс-службы правительства Чечни, на встрече обсудили реализацию инвестиционных проектов, демографическую ситуацию, борьбу с Covid-19 и нацпроекты. Как рассказал Кадыров, меры, принимаемые Путиным, помогают региону сохранить темпы развития даже в пандемию.

Кадыров приехал в Москву на фоне скандала с похищением матери экс-юриста «Комитета против пыток» Заремы Мусаевой. Обсудили ли это на предполагаемой встрече — неизвестно.

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники.

Истории
Яна Ломакина
Силовики из Чечни похитили мать экс-юриста «Комитета против пыток». Кремль назвал это «фантастической историей». Главное Статьи редакции

По версии правозащитников, женщину похитили из-за предполагаемой связи её сына с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

Скриншот видео «Комитета против пыток»

#новости #политика

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Alexander the Nth

помогают региону сохранить темпы развития

То есть, как нихуя не развивался так и не развивается.

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26
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Политический крюк

Новые часы детям за 60 миллионов покупаются каждый год. Это ли не развитие?

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34
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Политический крюк

У нас таких часов нет, не развиваемся. Поэтому пользователей тж называют недоразвитыми.

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4
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Антоксик

нас просто мало любил Рамзан

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1
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Катя

не развитие, надо брать выше - с каждым годом покупать часы дороже на 10 миллионов

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4
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Политический крюк

Стоимость прошлогодних часов в квадрате

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1
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Политический крюк

Про инфляцию не слышали???

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0
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Павел Каташев

На самом деле регион развивается, но я бы назвал это гедонистическим развитием города

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1
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Политический крюк

что у них там развилось?

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0
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Павел Каташев

Небоскребы

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0
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Политический крюк

Да там показывают одну и ту же панораму на площадь, а в аулах как была нищета так и осталась

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3
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Политический крюк

так себе показатель развития

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0
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Михаил Ч

Которые пустые стоят

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Jonny Odyssey
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24
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Политический крюк
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10
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Alexander Star

реализацию инвестиционных проектов
 Даже если бы встреча была, то какие на хуй инвестиционные проекты?! Что 15 лет назад, что сейчас Чечня на 100% дотационная. Не будет в ней никакого роста пока Рамзан там. Впрочем, как и у России, пока банда Путина у власти...

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10
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Политический крюк

Обсуждали увеличение инвестиций налогов всех россиян в бюджет Чечни

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23
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Политический крюк

В карман одомашненных террористов

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1
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Зоибана Вафля

извинись дон

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0
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Политический крюк

Э-рон-дон-дон

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Ты ещё скажи Россия не развивается. Вообще ультрабредовый комментарий, ведь, чтобы она стала самоокупаемая нужно туда инвестировать, да и за 15 лет Чечня реально преобразилась, тут и шейхам спасибо за строительство пары объектов и путину конечно, но с пока кадыров 50 процентов бюджета на себя тратит Чечня и правда самообеспечивать себя не сможет

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–10
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Политический крюк

Кадыров лично на днях сказал, что не может привлечь никаких инвестиций. Вообще. Потому что Чечня не имеет ресурсов, она не может себя самообеспечивать, у неё бюджет на 370 миллиардов состоит из дотаций России. Поэтому без дотаций она загнётся.

Да, по уму надо инвестировать в производство, науку, бизнес. Но зачем, когда деньги льются на голову водопадом?

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10
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Сделаю Россию вновь великой

Так он это говорил, говоря, что ичкерия бы загнулась в первые годы без России, ведь основной доход в бюджет ичкерии были похищения))). А вообще не будь Кадырова, я уверен люди бы вкладывались в Чечню, для туризма регион топовый, да и для агрономии

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1
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Oleg Vorogushin

Туризм хорош только там, где безопасно

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7
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Политический крюк

Где не угрожают отрезанием головы

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2
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Политический крюк

для туризма регион топовый
 Приезжайте к нам! Ничего красивее вы никогда не увидите! Вы больше ничего и никогда не увидите кроме подвала, в котором проведёте остаток жизни!

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3
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Сделаю Россию вновь великой

Я был в Чечне, там красиво, жаль в подвалах не побывал

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0
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Политический крюк

Я был в Чечне
 А в Сомали? Там тоже красиво пиздец.

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3
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Сделаю Россию вновь великой

Я вкладываю деньги только в Россию, никаких путешествий в другие страны

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1
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Chikk

Это просто ТОП комментарий. Даже лайкну. Восторг степенью зашоренности - это тоже восторг. Лучший. Так держать! :D

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0
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Chikk

1-ю чеченскую не застал просто. И 2-ю наверное тоже? :)

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Надеюсь и третью не застану

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Alexander Star

Расскажи как выросла экономика России и доходы россиян за последние 10 лет.

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2
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Chikk

Экономика растёт, а доходы... Ну вот чего ты, к чему поднимать тему доходов. Прям как либерал какой-то в чужой карман смотришь. Не стоит эту тему поднимать, не надо. :)

«Правительство действует логично, только если…
Ульяновск: новости, репортажи, аналитика
simbirsk.city
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1
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Сделаю Россию вновь великой

Я получал 10 лет назад, сейчас получаю 500 долларов, получается экономика выросла в 35к раз

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0
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Политический крюк

10 лет назад ВВП России был такой же как и сейчас.
Был подъем с 11 по 14 год, потом сами понимаете.

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0
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Bad Mother Fucker

что мы сами понимаем

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Политический крюк

Потом был спад

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0
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Сделаю Россию вновь великой

10 лет назад был больше...

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0
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Политический крюк

По 21 году нет еще результатов полных.
Считаем в доллярах

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0
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Дон Бот

Ты ещё скажи Россия не развивается ДОН. Вообще ультрабредовый комментарий ДОН, ведь ДОН, чтобы она стала самоокупаемая нужно туда инвестировать ДОН, да и за 15 лет Чечня реально преобразилась ДОН, тут и шейхам спасибо за строительство пары объектов и путину конечно ДОН, но с пока кадыров 50 процентов бюджета на себя тратит Чечня и правда самообеспечивать себя не сможет

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1
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Политический крюк

@Дон Бот

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0
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Selfish Ledger

Это работа на опережение, теперь в Кремле надо будет ещё и эту встречу объяснять. Кадыров открыто у всех на глазах хуесосит режим.

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4
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Михаил Иванов

Еще можно добавить:
"Чеченский Роспотребнадзор не нашёл организаторов митинга против семьи Янгулбаевых в Грозном, чтобы наказать их за нарушение антиковидных мер

«Это не представляется возможным», - прокомментировали в ведомстве."

Вся эта ситуация уже не дно
Мы просто в пиздице
Полнейшем

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4
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Политический крюк

ну ты попробуй найди их там 400 000 человек

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0
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Oldfag TV

При этом всё население Чечни по данным на 2021 год составляет полтора миллиона человек. То есть можно брать каждого третьего. Ну, на крайняк, четвертого.

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Михаил Зеленин

Дон, дай денег.

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3
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Политический крюк

И голову федерального судьи

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3
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Дон Бот

Дон ДОН, дай денег ДОН.

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1
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ununnamed

@Дон Бот

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0
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Chikk

Но есть нюанс!
В пресс-релизе не уточняется, когда именно прошла встреча.

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1
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Политический крюк

В пресс-релизе не упоминается кому именно отрежут голову

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6
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Chikk

Это уже другой нюанс. :P

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Политический крюк

Специально и накалял ситуацию ради встречи. Путин аналогично поступает всегда, ради встречи с Байденом брякает оружием.

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1
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Bad Mother Fucker

да не было никакой встречи

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1
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Petr

Зря вы все на Рамзана Ахматовича набросились. Мол, не академик он. Человек, между прочим, Геббельса читал

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1
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Андрей А

Прошла любовь, завяли помидоры

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Политический крюк

реализацию инвестиционных проектов

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zwergchelovek.

под инвест. проектами может многое подразумеваться. те же проекты гос. корпораций и естественных монополий, направленных на развитие инфраструктуры, транспорта и т.д. что не так?

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0
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Зоибана Вафля

Сашуль дон, извинись дон пока не поздно дон.

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Сделаю Россию вновь великой

Эх Володя грустит, что убил Ахмата

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Дмитрий Щёлоков

С чего ты решил, что Ахмата убил Путин, а не Рамзан?

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Petr

Изуинись дон

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Политический крюк

Из-за курса доллара миллиарда рублей в день уже не хватает. Нужны дополнительные "инвестиции"

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Mikhail

Кадыров сейчас пытается отнять немного власти , пока Путин занят Украиной и НАТО.

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