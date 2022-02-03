В Чечне во время пандемии прошёл массовый митинг против семьи Янгулбаевых. Роспотребнадзор не смог найти организаторов Статьи редакции
Телеканал «Грозный» сообщил, что на акцию пришли более 400 тысяч человек. Но организаторов не накажут — ведомство не знает, кто они.
2 февраля в Грозном прошёл несогласованный митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева. По данным ТАСС, он начался после того, как в сети появились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа, которые якобы записали сыновья Янгулбаева.
Участники акции принесли плакаты с изображениями членов семьи судьи в отставке, растоптали и сожгли их.
По данным телеканала «Грозный», на митинге «присутствовали только мужчины — почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики». Телеканал сообщил о 400 тысячах участников. Население Грозного — около 300 тысяч человек.
ТАСС сообщал, что сотрудники правоохранительных органов следили за порядком на митинге и не разгоняли его. На несогласованную акцию пришли в том числе председатель Общественной палаты Чечни, спикер парламента республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, председатель Совета алимов и муфтий Чечни.
Официальные лица республики потребовали прекратить деятельность «вражеских СМИ» («Новой газеты» и «Дождя»), а также Комитета против пыток.
Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло установить организаторов этого митинга. Из-за этого речь об ответственности юридического лица за нарушение эпидемических ограничений «идти не может». Ведомство лишь отметило, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».
20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.
Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники.
ведомство не знает, кто они.
Надеюсь минздравохранения скажет, что после митинга резко понизился уровень ковида в Чечне
лол ну пиздец
Он. Следствие установит, что он
Просто вертят на швабре хваленую Вертикаль
Очевидно что организатор фбк, эта экстремисткая террористическая организация любит митинги!
И свидетели Иеговы
Роспотребнадзор не смог найти организаторов
Навальный 100%
Если через пару-тройку дней всё население республики не сляжет с температурой - можно ли будет говорить о незаразности Ковида? Что думают специалисты-медики?
Как же прекрасно они бьют бумагу
Да как они посмели во время пандемиии
Молодцы! 👍 Народ Чечни, мы с вами! ☝️
Помните как было в песне?
"Чеченцы - настоящий благородный народ..."