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Новости
Артём Мазанов

В Чечне во время пандемии прошёл массовый митинг против семьи Янгулбаевых. Роспотребнадзор не смог найти организаторов Статьи редакции

Телеканал «Грозный» сообщил, что на акцию пришли более 400 тысяч человек. Но организаторов не накажут — ведомство не знает, кто они.

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Видео телеканала «Грозный»

2 февраля в Грозном прошёл несогласованный митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева. По данным ТАСС, он начался после того, как в сети появились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа, которые якобы записали сыновья Янгулбаева.

Участники акции принесли плакаты с изображениями членов семьи судьи в отставке, растоптали и сожгли их.

По данным телеканала «Грозный», на митинге «присутствовали только мужчины — почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики». Телеканал сообщил о 400 тысячах участников. Население Грозного — около 300 тысяч человек.

Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию.

телеканал «Грозный»

ТАСС сообщал, что сотрудники правоохранительных органов следили за порядком на митинге и не разгоняли его. На несогласованную акцию пришли в том числе председатель Общественной палаты Чечни, спикер парламента республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, председатель Совета алимов и муфтий Чечни.

Официальные лица республики потребовали прекратить деятельность «вражеских СМИ» («Новой газеты» и «Дождя»), а также Комитета против пыток.

Янгулбаевы записали очень «грязные» аудио о наших Эвлия [святых], о нашем народе, и всего того, что так почитается чеченцами. Такой низости не позволял себе никто.

Салах-Хаджи Межиев
муфтий Чечни

Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло установить организаторов этого митинга. Из-за этого речь об ответственности юридического лица за нарушение эпидемических ограничений «идти не может». Ведомство лишь отметило, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники.

#новости #covid19 #чечня

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Трансгендолет

ведомство не знает, кто они.

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Трансгендолет

Надеюсь минздравохранения скажет, что после митинга резко понизился уровень ковида в Чечне

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Политический крюк

их экстрадиции в Россию.
 Эээ

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Пусть тебе приснится абьюз

лол ну пиздец

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2
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Политический крюк

Роспотребнадзор не смог найти организаторов
 Не Навальный же организовывал, в самом-то деле.

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3
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BTopHuk

Он. Следствие установит, что он

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Политический крюк

Стихийный митинг очевидно

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BTopHuk

Просто вертят на швабре хваленую Вертикаль

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лала лало

Очевидно что организатор фбк, эта экстремисткая террористическая организация любит митинги!

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1
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BTopHuk

И свидетели Иеговы

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0
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Новый Уренгой

Роспотребнадзор не смог найти организаторов

Навальный 100%

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Chikk

Если через пару-тройку дней всё население республики не сляжет с температурой - можно ли будет говорить о незаразности Ковида? Что думают специалисты-медики?

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Политический крюк

Забавно, как на этом фоне рашкинские силовики ничего сделать не могут, - жалкие дешёвки.

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Сделаю Россию вновь великой

Как же прекрасно они бьют бумагу

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Сеня

Да как они посмели во время пандемиии

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Андрей Охапкин

Молодцы! 👍 Народ Чечни, мы с вами! ☝️

Помните как было в песне?
"Чеченцы - настоящий благородный народ..."

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