Телеканал «Грозный» сообщил, что на акцию пришли более 400 тысяч человек. Но организаторов не накажут — ведомство не знает, кто они.

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Видео телеканала «Грозный»

2 февраля в Грозном прошёл несогласованный митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева. По данным ТАСС, он начался после того, как в сети появились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа, которые якобы записали сыновья Янгулбаева.

Участники акции принесли плакаты с изображениями членов семьи судьи в отставке, растоптали и сожгли их.

По данным телеканала «Грозный», на митинге «присутствовали только мужчины — почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики». Телеканал сообщил о 400 тысячах участников. Население Грозного — около 300 тысяч человек.

Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию. телеканал «Грозный»

ТАСС сообщал, что сотрудники правоохранительных органов следили за порядком на митинге и не разгоняли его. На несогласованную акцию пришли в том числе председатель Общественной палаты Чечни, спикер парламента республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, председатель Совета алимов и муфтий Чечни.

Официальные лица республики потребовали прекратить деятельность «вражеских СМИ» («Новой газеты» и «Дождя»), а также Комитета против пыток.

Янгулбаевы записали очень «грязные» аудио о наших Эвлия [святых], о нашем народе, и всего того, что так почитается чеченцами. Такой низости не позволял себе никто. Салах-Хаджи Межиев муфтий Чечни

Управление Роспотребнадзора по Чечне не смогло установить организаторов этого митинга. Из-за этого речь об ответственности юридического лица за нарушение эпидемических ограничений «идти не может». Ведомство лишь отметило, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.