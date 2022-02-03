При этом месячная аудитория всех социальных сетей компании увеличилась, но не так сильно, как ждали аналитики. Акции Meta упали на 22%.

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Аудитория Facebook, Instagram и WhatsApp уменьшилась с 1,93 миллиарда ежедневных пользователей до 1,929 миллиарда, говорится в отчёте. Значительную часть аудитории компания потеряла в Северной Америке. Как отмечает The Verge, именно в этом регионе Meta больше всего зарабатывает на рекламе.

Как показал отчёт, в четвёртом квартале 2021 года число уникальных пользователей за месяц в Facebook, Instagram и WhatsApp осталось почти неизменным — рост составил 4%. Компания посчитала 2,91 миллиарда ежедневных пользователей, хотя аналитики ждали увеличения до 2,95 миллиарда.

Meta также сообщила, что в первом квартале 2022 года столкнётся с проблемами из-за изменения правил конфиденциальности Apple, перебоев с поставками и инфляции. Это не позволит компании достичь выручки в 30 миллиардов долларов, на которую рассчитывали аналитики.

За четвёртый квартал прибыль Meta упала на 8% до 10,28 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 20% до 33,67 миллиарда. Отдельную статью расходов составил проект Facebook Reality Labs, посвящённый «метавселенной». Он оказался убыточен на 3,3 миллиарда долларов.

Данные отчёта привели к падению акций Meta на 22%. Как пишет CNBC, результаты и прогнозы компании разочаровали инвесторов.

Will Oremus @WillOremus Holy shit. Facebook just *got smaller,* probably for the first time in its history. https://www.washingtonpost.com/technology/2022/02/02/facebook-earnings-meta/ Чёрт возьми. Facebook просто *стал меньше*, вероятно, впервые в своей истории