Meta впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей фейсбука Статьи редакции
При этом число аудитории всех социальных сетей компании увеличилось, но не так сильно, как ждали аналитики. Акции Meta упали на 22%.
Аудитория Facebook уменьшилась с 1,93 миллиарда ежедневных пользователей до 1,92 миллиарда, говорится в отчёте. Значительную часть аудитории компания потеряла в Северной Америке. Как отмечает The Verge, именно в этом регионе Meta больше всего зарабатывает на рекламе.
Как показал отчёт, в четвёртом квартале 2021 года аудитория Facebook, Instagram и WhatsApp осталась почти неизменной — рост составил 4%. Компания посчитала 2,91 миллиарда ежедневных пользователей, хотя аналитики ждали увеличения до 2,95 миллиарда.
Meta также сообщила, что в первом квартале 2022 года столкнётся с проблемами из-за изменения правил конфиденциальности Apple, перебоев с поставками и инфляции. Это не позволит компании достичь выручки в 30 миллиардов долларов, на которую рассчитывали аналитики.
За четвёртый квартал прибыль Meta упала на 8% до 10,28 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 20% до 33,67 миллиарда. Отдельную статью расходов составил проект Facebook Reality Labs, посвящённый «метавселенной». Он оказался убыточен на 3,3 миллиарда долларов.
Данные отчёта привели к падению акций Meta на 22%. Как пишет CNBC, результаты и прогнозы компании разочаровали инвесторов.
Помер Аким - да и хрен с ним. Старинная пословица.
Ура, желаю ящерице банкротства!
За что тогда бабки такие платят спецам по ФБ?! Пользователей то нет!
Но не настолько, чтоб реклама в нём перестала быть эффективной. А бабки, в основном, за умение обходить запреты Мордокниги, тонко лавировать, грамотно фильтры таргетинга строить.
за всякую хуйню, в общем. лучше бы врачам столько платили, они хотя бы пользу обществу приносят.
Ну не скажи что это хуйня. Эта реклама приводят тысячам бизнесов новых клиентов. Клиенты приносят бизнесу деньги. Из этих денег платятся зарплаты, налоги, и тд.
В современном мире продать товары или услуги часто сложнее, чем их произвести. Так что маркетологи не зря едят свой хлеб.