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Новости
Sasha Shambilova

Meta впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей фейсбука Статьи редакции

При этом число аудитории всех социальных сетей компании увеличилось, но не так сильно, как ждали аналитики. Акции Meta упали на 22%.

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Аудитория Facebook уменьшилась с 1,93 миллиарда ежедневных пользователей до 1,92 миллиарда, говорится в отчёте. Значительную часть аудитории компания потеряла в Северной Америке. Как отмечает The Verge, именно в этом регионе Meta больше всего зарабатывает на рекламе.

Как показал отчёт, в четвёртом квартале 2021 года аудитория Facebook, Instagram и WhatsApp осталась почти неизменной — рост составил 4%. Компания посчитала 2,91 миллиарда ежедневных пользователей, хотя аналитики ждали увеличения до 2,95 миллиарда.

Meta также сообщила, что в первом квартале 2022 года столкнётся с проблемами из-за изменения правил конфиденциальности Apple, перебоев с поставками и инфляции. Это не позволит компании достичь выручки в 30 миллиардов долларов, на которую рассчитывали аналитики.

За четвёртый квартал прибыль Meta упала на 8% до 10,28 миллиарда долларов, выручка увеличилась на 20% до 33,67 миллиарда. Отдельную статью расходов составил проект Facebook Reality Labs, посвящённый «метавселенной». Он оказался убыточен на 3,3 миллиарда долларов.

Данные отчёта привели к падению акций Meta на 22%. Как пишет CNBC, результаты и прогнозы компании разочаровали инвесторов.

Will Oremus @WillOremus
Holy shit. Facebook just *got smaller,* probably for the first time in its history. https://www.washingtonpost.com/technology/2022/02/02/facebook-earnings-meta/
Чёрт возьми. Facebook просто *стал меньше*, вероятно, впервые в своей истории

#новости #meta #facebook

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Политический крюк

упс

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Chikk

Помер Аким - да и хрен с ним. Старинная пословица.

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Vladimir Medvedev

Ура, желаю ящерице банкротства!

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3
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Дратути

За что тогда бабки такие платят спецам по ФБ?! Пользователей то нет!

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1
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Chikk

Но не настолько, чтоб реклама в нём перестала быть эффективной. А бабки, в основном, за умение обходить запреты Мордокниги, тонко лавировать, грамотно фильтры таргетинга строить.

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2
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ivan bagrov

за всякую хуйню, в общем. лучше бы врачам столько платили, они хотя бы пользу обществу приносят.

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Политический крюк

Ну не скажи что это хуйня. Эта реклама приводят тысячам бизнесов новых клиентов. Клиенты приносят бизнесу деньги. Из этих денег платятся зарплаты, налоги, и тд.
В современном мире продать товары или услуги часто сложнее, чем их произвести. Так что маркетологи не зря едят свой хлеб.

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Политический крюк

Так это и не фейсбук ищет, погляди повнимательнее

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Политический крюк

можно брать

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Политический крюк

"только что стал меньше", переводчики

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