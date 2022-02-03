Рабочих мясокомбината в Набережных Челнах «промаркировали» шапочками с номерами Статьи редакции
На производственных линиях установили камеры, следящие за эффективностью работы.
Руководство мясоперерабатывающего предприятия «Челны-МПК» холдинга «Агросила» в Татарстане выдало сотрудникам шапочки с номерами и установило камеру, высчитывающую трудозатраты каждого работника. О системе «Маттлер» изданию Chelny-biz.ru рассказала гендиректор холдинга Светлана Барсукова.
Руководители и сотрудники в онлайн-режиме могут узнать результаты работы за день, отмечает Барсукова. Программа по камерам автоматически высчитывает ежедневную выработку, от которой зависит зарплата.
По словам гендиректора холдинга, после внедрения системы производительность на предприятии поднялась на 15%. Руководство рассчитывает, что за год эффективность возрастёт на четверть.
Без номерков бигдата не вывозит.
Так вот куда перешёл бывший гендир Xsolla
Киберпанк ожидания:
Роботы заменяют людей
Реальность:
Роботы заменяют надсмотрщиков
А ты хорош
неужели выгоднее держать кучу низкоквалифицированной рабочей силы, чем модернизировать производство и поставить современный конвейер с двумя инженерами? я в производстве не оч разбираюсь, помогите.
Если ставить конвейер полностью автоматический то чтобы его окупить нужно быть размером примерно с какую нибудь петелинку. Мелким и средним производствам выгоднее нанимать рабочих и частично автоматизировать.
так тут вроде не маленькое производство. часть агрохолдинга как никак.
Немаленько по каким критериям?
Среднее. На мелких вообще камер и движущихся лент нет) раз не поставили до сих пор значит не выгодно.
Пока что не все процессы можно автоматизировать, иногда это может выйти дороже чем использование дешевой раб сил+штрафы. А еще мы в РФ, тут горизонт планирования в год-два, три это для больших оптимистов, пять лет и более - никто и ничего в здравом уме не планирует, а тут будет довольно сложная модернизация... Нам как то ставили систему, которая фиксирует в каске ли человек на особо опасных местах или нет и если нет то кто именно - кучу бабла положили и до сих пор работает все криво и ошибки каждый день.
Тут нужна линия сложная, а еще отдельный алгоритм по анализу продукта по внешнему виду и на ощупь (а это вообще не тривиальная задача так то) и если человек анализирует это неосознанно за секунды то автоматику надо сначала научить, потом оттестировать, кучу датчиков....Нет если ты Мираторг то может оно того и стоит, но тем кто меньше - точно нет, чисто по деньгам. А и мелочь - нужны будут не просто инженеры а спецы, которые будут работать именно по этой системе и их надо будет обучать или приглашать, они заломят много и их не выгонишь. А тут кому че не нравится - пошел вон. А у нас начальники очень не любят когда нельзя подчиненным руки выкручивать, а со спецами ничего особо и не выкрутишь.
нуу вообще-то планируют. у крупных производителей должны быть инвестиционные службы. среднесрочная программа это как раз где-то лет 5.
Ну в учебниках так да. На деле - никто и ничего не планирует больше чем на 3 года, повторюсь если он в здравом уме и трезво оценивает страну где ведет дела. В норвегии можно и на 10 лет планировать и на 15 и +- все может сойтись (если не глобальные форсмажоры типа ковида) а у нас нет, вот у нас план на 5 лет, мы в 2013 году - завтра 2014 и все наши планы по пи зде. А таких 2014 годов у нас было уже минимум 3 за 30 лет, вон четвертый на подходе...А и важно ! Если ты гос-компания или ассоциирована с госсударством ты вполне можешь планировать надолго, лет на 10 как раз, а можешь ничего не планировать особо, все итак будешь хорошо а если что - помогут.
планируют. опять же скажу с оговоркой на то, что это гос. и около холдинги. и на 10 лет планируют, в долгосрок. проблема лишь в том, что краткосрочная инвестиционная программа опирается не на выдуманные или средние цифры, а уже на утвержденный инвестиционный бюджет. короче говоря то. что в долгую когда-то считалось приходится постоянно корректировать в связи изменениями бюджета.
Если у тебя сегодня доллар 30 и ты рассчитывал план от этой величины а завтра он 60 и покупательная способность рухнула вдвое, то это не корректировка, тут иногда впору антикризисного управляющего звать. В любом случае - никакой автоматизации там где есть дешевая рабочая сила и никакой автоматизации на падающем рынке.
поставить современный конвейер с двумя инженерами
А такой конвейер существует в реале?
В кино про будущее - вполне возможно. Кино реально, значит и конвейер. Логика! :D
поверь, существуют и куда более сложные автоматизированные линии. меня оч удивило, что они в том числе и у нас производятся, а еще больше то, что и в те же штаты до санкций поставлялись. вопрос не в сложности, а в целесообразности.
а в целесообразности
Ну вот, ты сам всё понимаешь.
возможно. я хз. знаю точно, что например сварочную линию даже для варки больших корпусов техники в тяжелом машиностроении можно модернизировать таким образом, что не будет нужды держать несколько смен сварщиков.
Блен ну ты сравнил конечно
ну а что? есть линия, есть задача. думаю это вполне реально, вопрос только в стоимости и рентабельности.
Ну, механическая обвалка есть, на фото они по лоткам укладывают.
Может они гуманисты и не хотят лишать средств к существованию людей
людей все больше, а денег все меньше(
Думаю укладка голени курицы не совсем тривиальная задача в виду разных размеров. Отсюда следует, что автоматизация будет очень дорогой или пойдет по пути ущерба объема укладываемой продукции.
Да наверняка ЗП -МРОТ, остальное премия
Оказывается существует куча систем оплаты труда. В том числе - сдельная, которая напрямую зависит от выработки конкретного работника.
Сделали бы QR кодами - никто бы и не заметил. И технике легче считывать.
QR кодами
Finally. Игра в татара.
Как мне не нравится это тренд с цифровизацией всего и вся. Я не противник прогресса, но это превращение человеческой личности в числа показателей ни к чему хорошему не приведет, человек не робот.
согласен, человек не робот.
робот лучше и эффективнее человека (а в долгосрочной перспективе часто еще и дешевле)
ой, вот в скрепном совецком союзе каждый человек был неебацо личностью, а не сраным болтиком, который не стоил ничего. и никто не убивался, чтобы пятилетку за 3 года хуйнуть
А при чем тут союз? Сраным болтиком можно и в обычной большой фирме себя чувствовать при капитализме, возможно даже в большей степени, т.к. таких систем надзора ещё не было.
Блин, в спортивных командах испокон веков наносили номер на форму. Вас это не смущает?
ты еще вспомни, что в паспортах есть номера, но люди почему-то выли, когда инн решили ввести...
Короче, нужно устроить систему "Я Спартак".
Все надеваем шапку Пети - 121. Потом вся бригада делит бабло поровну. Но тут нужен сплочённый коллектив.
А в чем новость?
Какой контекст?
Круто же, система сама следит на производством, продуктивность увеличивается.
Просто новость про технологии
Частная фирма, имеет право
вкалывают робаты а не чилаверт
Люди станут получать зарплату соответственно своей работе.
В комментариях недовольные шалберники.
ТЖ такой ТЖ
Это при благоприятном исходе, который маловероятен, а при неблагоприятном будут просто фигачить штраф за каждый поход в туалет.
И зачем там работать, если всё так плохо. Крепостное мышление что ль до сих пор?
А зачем на складах в Амазон, например, работают ?
Инновационно
старая добрая "фотография рабочего дня" на новый лад. Обычно это проходит со временем
Ну хоть не из фольги…
Напомнило
Вступая в 21 век, надевайте шапочку с номером
Ещё бы в общепит везде такие системы поставить, чтобы всякие ебанько не трогали еду, не помыв руки, после того как подрочили свой грязный телефон в рабочее время.
Так у нас не крепостное право, барин не указывает тебе где есть. Просто не ешь в общепите там где трогают еду - ешь дома.
@Яна Ломакина а можно, пожалуйста, ссылку на вк или инсту этих маттлер, а то что-то не гуглится, а узнать больше ой как хочется)
Гузель автор идеи.
У вас персональные данные сотрудников на фото. Они давали согласие на фото себя в этой одежде, да ещё и Фамилию с инициалами?