На производственных линиях установили камеры, следящие за эффективностью работы.

Фото из инстаграма «Маттлер»

Руководство мясоперерабатывающего предприятия «Челны-МПК» холдинга «Агросила» в Татарстане выдало сотрудникам шапочки с номерами и установило камеру, высчитывающую трудозатраты каждого работника. О системе «Маттлер» изданию Chelny-biz.ru рассказала гендиректор холдинга Светлана Барсукова.

Руководители и сотрудники в онлайн-режиме могут узнать результаты работы за день, отмечает Барсукова. Программа по камерам автоматически высчитывает ежедневную выработку, от которой зависит зарплата.

Демонстрация системы «Маттлер», изображение из аккаунта фирмы во «ВКонтакте»

По словам гендиректора холдинга, после внедрения системы производительность на предприятии поднялась на 15%. Руководство рассчитывает, что за год эффективность возрастёт на четверть.