Эксперимент проводят в коворкинге в Турции: поучаствовать в нём можно один раз, а после возвращения в Россию — сохранить график.

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В эксперименте поучаствует меньше 5% персонала — это сотрудники бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии», пишет РБК. Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.

Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет в целом 12% тех, кто может работать дистанционно, отметила управляющий директор «Совкомбанка» Анна Камбулова.

Участвовать можно только один раз — на поездку отводится одна неделя, а после возвращения в Россию сотрудник может перейти на новый график без изменения зарплаты.

Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников «Совкомбанка». На 30 сентября в нём работали 22,7 тысяч человек, следует из отчётности по МСФО. Таким образом, на четырёхдневную неделю могут претендовать 4,4% сотрудников банка.

В ВТБ, «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», «МТС банке», «Хоум Кредит», «Ак Барс» изданию сообщили, что пока не планируют вводить сокращённую рабочую неделю. Глава «Сбера» Герман Греф в 2019 году говорил, что «мечтает о четырёхдневной рабочей неделе», но не представляет, как это осуществить. Сейчас в банке не ответили на запрос РБК.