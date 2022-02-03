«Совкомбанк» ради эксперимента переведёт часть сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю Статьи редакции
Эксперимент проводят в коворкинге в Турции: поучаствовать в нём можно один раз, а после возвращения в Россию — сохранить график.
В эксперименте поучаствует меньше 5% персонала — это сотрудники бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии», пишет РБК. Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.
Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей и затронет в целом 12% тех, кто может работать дистанционно, отметила управляющий директор «Совкомбанка» Анна Камбулова.
Участвовать можно только один раз — на поездку отводится одна неделя, а после возвращения в Россию сотрудник может перейти на новый график без изменения зарплаты.
Новый формат и график работы в течение года протестируют около тысячи сотрудников «Совкомбанка». На 30 сентября в нём работали 22,7 тысяч человек, следует из отчётности по МСФО. Таким образом, на четырёхдневную неделю могут претендовать 4,4% сотрудников банка.
В ВТБ, «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», «МТС банке», «Хоум Кредит», «Ак Барс» изданию сообщили, что пока не планируют вводить сокращённую рабочую неделю. Глава «Сбера» Герман Греф в 2019 году говорил, что «мечтает о четырёхдневной рабочей неделе», но не представляет, как это осуществить. Сейчас в банке не ответили на запрос РБК.
Летом 2021 года в Исландии провели эксперимент с переходом на четырёхдневную рабочую неделю, в котором поучаствовали три тысячи человек или 1% всей рабочей силы страны. В результате прежняя производительность труда либо осталась на прежнем уровне, либо повысилась. Все испытуемые отметили снижение стресса и выгорания, улучшение самочувствия, а также налаживание баланса работы и отдыха.
Хороший банк совком не назовут
Современный коммерческий банк
Спасибо, я в курсе
Это классическая схема с 0%
Поэтому все его и зовут "Совок"
А смысл пробовать четырехдневную рабочую неделю только в течение, простите за тавтологию, недели? Ну как типа взял ты отгул в пятницу и ничего для тебя не поменялось. А тут еще перелеты-сборы. Впечатление, что решили всем привилегированным слоям банка и их сосалкам оттуда же устроить халявный недельный отпуск за счет работодателя и из этого еще клоунаду напоказ выкатить «Кококо, четырехдневная рабочая неделя»
Ради эксперимента решил попробовать "Халву".
Сразу после того как я позвонил и спросил про условия у меня начали выпытывать персональные данные без объяснения как они будут использоваться, представился Киняевым.
Попросил доставить карту, спросили не инвалид ли я и не хочу ли дать им свои реальные данные. Пришлось предоставить, доставку оформили.
Курьер 4 раза срывал встречу, её переносили, и только на 5й раз соизволил позвонить и уточнить время доставки. С порога вывалил все мои реальные данные и спросил не я ли это.
От карты я конечно отказался... Так плохо работать надо уметь.
Речь идёт и об ИТ-специалистах, и о сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.
Хуяришь такой пятидневку 12 часов в банковском офисе "Средние Залупки" поясняя людям-клиентам за векселя, а тебе грят, что недостаточно сильно ебёшь свой мозг, поэтому иди нахуй со своими 4 днями.
Дебильный Совок меня совсем запутал: непонятно, что теперь делать с кредиткой, которую перевели из купленноо Совком Восточного. С февраля хорошая кредитка (с бесплатной обналичкой) должна превратиться в тыкву. Но это не точно
Выкинуть, их халва не очень удобна для этого