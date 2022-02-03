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Новости
Яна Ломакина

Родители пожаловались на уязвимость школьной платформы «Сферум». По ссылке на урок может попасть любой человек Статьи редакции

Родители опасаются, что их детям начнут писать педофилы и наркоторговцы.

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Представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены» нашли в информационно-коммуникационной платформе для школьников и учителей «Сферум», разработанной компанией VK и «Ростелекомом», «дыры в безопасности». Они позволяют кому угодно тайно связаться со школьниками, сообщают «Ведомости».

В обращении исполняющей директора организации Анастасии Лихобабы говорится, что регистрация и вход в «Сферум» происходят автоматически при нажатии на ссылку-приглашение, которую присылают в соцсети «ВКонтакте». При этом платформа не проверяет возраст учеников, а распространение ссылок не контролируют.

Родители опасаются, что под видом ученика на платформе могут зарегистрироваться взрослые. Лихобаба призвала проверить платформу и остановить её использование. Она направила обращение генпрокурору Игорю Краснову, главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Представитель организации «Родительская палата» Андрей Афанасьев рассказал, что смог зарегистрироваться на «Сферуме» как ученик в девяти школах. По его словам, за два месяца его учётную запись никто не проверил и не удалил. «Я вижу фамилии и имена всех школьников — с 1-го по 11-й класс в любой зарегистрированной на платформе школе и могу написать любому, а также [как ученик] создать закрытый чат, включить видеосвязь, при этом дети не имеют возможности заблокировать меня», — сообщил он. Афанасьев выразил опасение, что так со школьниками могут связаться преступники — в частности, педофилы и наркоторговцы.

В пресс-службе «Сферума» пояснили TJ, что ссылка-приглашение по умолчанию создаётся на одного человека и действует 24 часа. При этом администратору в школе доступна функция деактивации приглашения на дистанционный урок, если оно было скомпрометировано (например, ссылку опубликовали в социальной сети). Кроме того, в «Сферуме» есть функция «Зал ожидания», позволяющая организатору видеть видеть всех участников конференции (зарегистрированных или нет) и управлять составом.

Процесс регистрации в «Сферум» построен таким образом, чтобы максимально исключить возможность входа посторонних лиц. Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы (уполномоченного сотрудника образовательной организации), у которого есть списки учеников, учителей, родителей и законных опекунов.

Алёна Травкова
PR-менеджер платформы «Сферум»

PR-менеджер «Сферума» Алёна Травкова подчеркнула, что ученики действительно могут видеть всех участников школы и все классы, как в обычном школьном расписании, но без одобрения администратора они не могут присоединиться к классу, видеть его чат и писать в нём. Ученики также могут блокировать друг друга или подавать жалобы на тех, кто присылает нецензурные фразы, спам или «опасные ссылки».

Травкова отметила, что для усиления безопасности разработчики ведут работу по постепенному отказу от ссылок-приглашений. Например, для этого они планомерно интегрируют «Сферум» с региональными электронными дневниками, что позволяет предоставлять доступ только официально зарегистрированным в образовательной организации пользователям.

Платформу «Сферум» разработали по заказу правительства, проект презентовали весной 2021 года. По словам разработчиков, «Сферум» позволяет сделать обучение более гибким, технологичным и удобным и поддерживать образовательный процесс, даже если по каким-то причинам учащийся не может присутствовать в школе: например, заболевший ученик может через платформу подключиться к трансляции урока.

К «Сферуму» подключены 27 тысяч образовательных организаций и 2,5 миллиона человек в более чем 15 регионах.

#новости #vk #образование

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Политический крюк

Представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены»
 С таким названием только себя в списке иноагентов можно найти.

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9
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Политический крюк

Они про школьные перемены

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6
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Политический крюк

Следствие разберётся, проходите, молодой человек, здесь не на что смотреть.

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2
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Политический крюк

В МВД не знают, что такое игра слов

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0
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Политический крюк

Зато фамилия директора настолько русская, насколько возможно

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Политический крюк

Родители опасаются, что их детям начнут писать педофилы, наркоторговцы
 и солдаты НАТО!!11

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8
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Политический крюк

представители запрещённого движения К*******н

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1
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Политический крюк

Лихобаба призвала проверить платформу
Лихо баба призвала!

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7
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Политический крюк

Самое интересное из всей новости

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1
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Политический крюк

Начинай свой день с новых уязвимостей и дыр в российском софте

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Сделаю Россию вновь великой

В чем уязвимость, дали ссылку по ней вошли

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2
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Тимур Мансонуров

Лихобаба
 сначала прочитал как Либераха

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2
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No Name

Родители опасаются, что их детям начнут писать педофилы и наркоторговцы.
 Друг-вокруг, телега, вк: 🗿

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1
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Dan

Родители опасаются, что их детям начнут писать педофилы и наркоторговцы.
 Или тжшники

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Миллениал флакон

Родители опасаются, что их детям начнут писать педофилы, наркоторговцы
Кажется, родителям нужно валерьяночки попить, если прям вот они места себе не находят от мысли, что вот-вот в сервис кинутся наркоторговцы и педофилы, когда есть куча других более популярных соц сетей, где сидят вообще все

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Политический крюк

начнут писать педофилы и наркоторговцы
 Могу понять зачем это пелофилам, но наркоторговцам какой профит?? Если школьнику это и надо, то он лучше в проверенном месте возьмёт, а не у непонятного челика на образовательной платформе, мало ли какая проверка или ещё чего.

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Андрей Охапкин

Назови проверенные места

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Политический крюк

Знакомый барыга или и без того всем известный вариант https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гидра_(даркнет-рынок)

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Андрей Охапкин

Пройдёмте

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Политический крюк

Я в другом городе, за мат извени.

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Политический крюк

Мне в коридоре на первом этаже предлагали

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Миллениал флакон

Контрольная закупка от завуча

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Chikk

Надо просто запретить образование и всё. Пусть в планшете мультики смотрят, остальные вопросы решит армия. :)

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Политический крюк

Можно сразу в армию отдавать и, желательно, на 20 лет

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Chikk

Неплохо. Вполне себе вариант. :)

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Nonsense Palo
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Андрей Николаевич
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Евгений Кочин

Максимум тролли с порнухой влезать будут.

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Alexei Kuksin

Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы
 Это правда. Но администратор платформы может всех принимать пакетно. Правда по ссылке на урок один фиг может попасть любой желающий.

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