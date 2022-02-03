Родители опасаются, что их детям начнут писать педофилы и наркоторговцы.

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Представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы за перемены» нашли в информационно-коммуникационной платформе для школьников и учителей «Сферум», разработанной компанией VK и «Ростелекомом», «дыры в безопасности». Они позволяют кому угодно тайно связаться со школьниками, сообщают «Ведомости».

В обращении исполняющей директора организации Анастасии Лихобабы говорится, что регистрация и вход в «Сферум» происходят автоматически при нажатии на ссылку-приглашение, которую присылают в соцсети «ВКонтакте». При этом платформа не проверяет возраст учеников, а распространение ссылок не контролируют.

Родители опасаются, что под видом ученика на платформе могут зарегистрироваться взрослые. Лихобаба призвала проверить платформу и остановить её использование. Она направила обращение генпрокурору Игорю Краснову, главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Представитель организации «Родительская палата» Андрей Афанасьев рассказал, что смог зарегистрироваться на «Сферуме» как ученик в девяти школах. По его словам, за два месяца его учётную запись никто не проверил и не удалил. «Я вижу фамилии и имена всех школьников — с 1-го по 11-й класс в любой зарегистрированной на платформе школе и могу написать любому, а также [как ученик] создать закрытый чат, включить видеосвязь, при этом дети не имеют возможности заблокировать меня», — сообщил он. Афанасьев выразил опасение, что так со школьниками могут связаться преступники — в частности, педофилы и наркоторговцы.

В пресс-службе «Сферума» пояснили TJ, что ссылка-приглашение по умолчанию создаётся на одного человека и действует 24 часа. При этом администратору в школе доступна функция деактивации приглашения на дистанционный урок, если оно было скомпрометировано (например, ссылку опубликовали в социальной сети). Кроме того, в «Сферуме» есть функция «Зал ожидания», позволяющая организатору видеть видеть всех участников конференции (зарегистрированных или нет) и управлять составом.

Процесс регистрации в «Сферум» построен таким образом, чтобы максимально исключить возможность входа посторонних лиц. Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы (уполномоченного сотрудника образовательной организации), у которого есть списки учеников, учителей, родителей и законных опекунов. Алёна Травкова PR-менеджер платформы «Сферум»

PR-менеджер «Сферума» Алёна Травкова подчеркнула, что ученики действительно могут видеть всех участников школы и все классы, как в обычном школьном расписании, но без одобрения администратора они не могут присоединиться к классу, видеть его чат и писать в нём. Ученики также могут блокировать друг друга или подавать жалобы на тех, кто присылает нецензурные фразы, спам или «опасные ссылки».

Травкова отметила, что для усиления безопасности разработчики ведут работу по постепенному отказу от ссылок-приглашений. Например, для этого они планомерно интегрируют «Сферум» с региональными электронными дневниками, что позволяет предоставлять доступ только официально зарегистрированным в образовательной организации пользователям.

Платформу «Сферум» разработали по заказу правительства, проект презентовали весной 2021 года. По словам разработчиков, «Сферум» позволяет сделать обучение более гибким, технологичным и удобным и поддерживать образовательный процесс, даже если по каким-то причинам учащийся не может присутствовать в школе: например, заболевший ученик может через платформу подключиться к трансляции урока.