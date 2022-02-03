Среди таких факторов — пробки на маршруте, погода и нехватка машин.

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Фото «Яндекса»

В приложении «Яндекс Go» появился «индекс спроса». Пользователи будут видеть его после того, как укажут пункт прибытия.

В зависимости от стоимости поездки индекс будет менять цвет от зелёного до красного. Если возле индекса отображается стрелка, указывающая вниз, цена поездки ниже стандартной.

Нажав на него, можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.

Фото «Яндекса»

Стоимость поездок временно поднимается, чтобы при повышенном спросе пользователи могли вызвать такси и уехать на нём через пару минут после вызова, а не ждали машину часами, пишет компания в блоге.