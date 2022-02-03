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Новости
vc.ru

«Яндекс Go» будет показывать в приложении «индекс спроса» и объяснять, что влияет на стоимость поездки Статьи редакции

Среди таких факторов — пробки на маршруте, погода и нехватка машин.

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Фото «Яндекса»

В приложении «Яндекс Go» появился «индекс спроса». Пользователи будут видеть его после того, как укажут пункт прибытия.

В зависимости от стоимости поездки индекс будет менять цвет от зелёного до красного. Если возле индекса отображается стрелка, указывающая вниз, цена поездки ниже стандартной.

Нажав на него, можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.

Фото «Яндекса»

Стоимость поездок временно поднимается, чтобы при повышенном спросе пользователи могли вызвать такси и уехать на нём через пару минут после вызова, а не ждали машину часами, пишет компания в блоге.

  • 2 февраля ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси в ноябре-январе, а также ответить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.
  • В «Яндексе» и «Ситимобиле» тогда пояснили, что стоимость поездки формируется при помощи алгоритма динамического ценообразования, на который влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.

#новости #яндекс

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Ofigenno News

«На вашем устройстве осталось 3% заряда и из-за этого мы вынуждены поднять стоимость поездки на 30%»

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13
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Rocco

Из-за трёх капель дождя мы вынуждены поднять тарифы х2

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5
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Политический крюк

"вы выглядите как зачухонец и нищук, ну вас нахуй, поедете за + 40 % "

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3
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Chikk

можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки
 - Господа, в этих вот интернетах растёт недовольство пользователей нашими тарифами.

- А давайте рандомно выводить пару причин из массива.
...
PROFIT

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7
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Политический крюк

Среди таких факторов — пробки на маршруте, погода и нехватка машин.
 Про разную цену на айфонах и анроидах там что-то будет сказано?

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3
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Политический крюк

список моделей телефонов с пониженным тарифом тут https://clck.ru/3vyXS

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2
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Политический крюк

ха ха, я превью увидел

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1
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Политический крюк

сукк

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2
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Rocco

А также процент зарядки на телефоне и количество поисков

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1
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Политический крюк

Этот фактор всегда на виду у пользователя

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0
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Политический крюк

Среди таких факторов — пробки на маршруте, погода, нехватка машин
 и неуёмная жадность яндекса

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–1
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zwergchelovek.

не думаю, что только яндекса, но и аппетитов таксопарков. не будь яндекса с их приложением, мы бы сейчас с вами катались на такси совсем за другие деньги. и сервис был бы в разы хуже.

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2
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Сделаю Россию вновь великой

Вот уж злые таксопарки, берут 1 процент комиссии

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–1
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Политический крюк

на который влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.
 айфонам можно было бы и поднять, что мы как нищеброды

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1
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Политический крюк

Среди таких факторов — пробки на маршруте, погода и нехватка машин.
Как сделать вид, что беспокоишься о своих ебаных пользователях

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1
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