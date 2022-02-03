«Яндекс Go» будет показывать в приложении «индекс спроса» и объяснять, что влияет на стоимость поездки Статьи редакции
Среди таких факторов — пробки на маршруте, погода и нехватка машин.
В приложении «Яндекс Go» появился «индекс спроса». Пользователи будут видеть его после того, как укажут пункт прибытия.
В зависимости от стоимости поездки индекс будет менять цвет от зелёного до красного. Если возле индекса отображается стрелка, указывающая вниз, цена поездки ниже стандартной.
Нажав на него, можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.
Стоимость поездок временно поднимается, чтобы при повышенном спросе пользователи могли вызвать такси и уехать на нём через пару минут после вызова, а не ждали машину часами, пишет компания в блоге.
- 2 февраля ФАС обязала «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett объяснить повышение цен на такси в ноябре-январе, а также ответить, почему стоимость поездки различается в зависимости от модели смартфона.
- В «Яндексе» и «Ситимобиле» тогда пояснили, что стоимость поездки формируется при помощи алгоритма динамического ценообразования, на который влияют спрос, количество свободных машин и другие факторы, но не модель смартфона.
«На вашем устройстве осталось 3% заряда и из-за этого мы вынуждены поднять стоимость поездки на 30%»
Из-за трёх капель дождя мы вынуждены поднять тарифы х2
можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки
- Господа, в этих вот интернетах растёт недовольство пользователей нашими тарифами.
- А давайте рандомно выводить пару причин из массива.
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PROFIT
список моделей телефонов с пониженным тарифом тут https://clck.ru/3vyXS
А также процент зарядки на телефоне и количество поисков
не думаю, что только яндекса, но и аппетитов таксопарков. не будь яндекса с их приложением, мы бы сейчас с вами катались на такси совсем за другие деньги. и сервис был бы в разы хуже.
Вот уж злые таксопарки, берут 1 процент комиссии