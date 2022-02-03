Власти также инициировали процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании «иностранным агентом».

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МИД РФ сообщил о прекращении спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также о закрытии её корреспондентского пункта. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Ведомство также заявило, что аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и запустит процедуру рассмотрения вопроса о признании СМИ «иноагентом». Ещё одной мерой в ответ на запрет вещания RT DE в Германии станет перечень лиц, причастных к этой ситуации. Им запретят въезд в Россию.

О планах перейти к «ответным мерам» в отношении немецких СМИ российские власти заявили 2 февраля после того, как Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынесла предписание о приостановлении вещания RT DE. Регулятор объяснил это тем, что телеканал не запрашивал разрешения.

В МИД РФ отметили, что такое постановление — «недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. МИД РФ

22 декабря Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял с вещания телеканал новостной круглосуточный телеканал RT DE из-за отсутствия лицензии. При этом в RT DE заявили, что получили документ в Сербии, который соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT). По словам представителей канала, она даёт право на вещание в Германии.

Телеканал запустился 16 декабря. В этот же день его заблокировали на ютубе. В компании объяснили это попыткой обойти прошлые ограничения. «Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы», — заявили в пресс-службе Google. После этого разблокировать RT auf Sendung потребовал Роскомнадзор и пригрозил YouTube блокировкой.