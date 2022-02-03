Россия прекратит вещание Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии Статьи редакции
Власти также инициировали процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании «иностранным агентом».
МИД РФ сообщил о прекращении спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также о закрытии её корреспондентского пункта. Об этом сообщается на сайте МИДа.
Ведомство также заявило, что аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и запустит процедуру рассмотрения вопроса о признании СМИ «иноагентом». Ещё одной мерой в ответ на запрет вещания RT DE в Германии станет перечень лиц, причастных к этой ситуации. Им запретят въезд в Россию.
О планах перейти к «ответным мерам» в отношении немецких СМИ российские власти заявили 2 февраля после того, как Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынесла предписание о приостановлении вещания RT DE. Регулятор объяснил это тем, что телеканал не запрашивал разрешения.
В МИД РФ отметили, что такое постановление — «недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».
22 декабря Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял с вещания телеканал новостной круглосуточный телеканал RT DE из-за отсутствия лицензии. При этом в RT DE заявили, что получили документ в Сербии, который соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT). По словам представителей канала, она даёт право на вещание в Германии.
Телеканал запустился 16 декабря. В этот же день его заблокировали на ютубе. В компании объяснили это попыткой обойти прошлые ограничения. «Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы», — заявили в пресс-службе Google. После этого разблокировать RT auf Sendung потребовал Роскомнадзор и пригрозил YouTube блокировкой.
В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».
Обидку опять обидели. Вот горе то.
С НАТО не пролезло, давят на все педали
Они понимают, что немцы такого удара не переживут. Держат этот козырь на крайний случай.
Приостановить экспорт «Лад» и комплектующих в Германию…
Вот и правильно. Пусть на своих загнивающих BMW ездят.
У нас вопросами вещания тв каналов МИД занимается?
настя ивлеева?
А содержать эту дуру на свои налоги приятно? Она там с жиру бесится.
Завтра ждём тебя на Лубянке дружок-пирожок
Тут глаза зарисованы. Нет привязки к персонажам. :)
Есть привязка к Бобру
Наверно.
Самое смешное, что средство массовой информации, которое априори является зарубежным, до сих пор не признали иностранным агентом. Зато признали кучу других СМИ и лиц, чья причастность к иностранным агентам вызывает кучу вопросов.
То есть со стороны метка "иностранный агент" действительно выглядит больше как наказание для неугодных, нежели как способ информирования граждан.
нет
Там в самом законе об иностранных агентах написано что это чисто политическая тема. Да и принимался он чисто по политическим мотивам, что было очень чисто и однозначно озвучено. Я не очень понимаю о каком признании тут идет речь.
https://rg.ru/2017/11/26/rg-publikuet-zakon-o-o-statuse-inoagenta-dlia-smi.html
Запрет на немецкий вайсбир и лагер
Все 5 зрителей из России, пришли в ярость
я очень ору с твоего комментария
Deutsche Welle
Что это
Выстрел в пенис
Там Ройзмана госпитализировали, кстати.
С огнестрелом члена?
Попал в член пипенцам
С омикроном?
Хорошее СМИ. Рекомендую
Окей, обидки очевидны, но причем тут "иноагенты"?
А так да, RT должны страдать
Пострадал, как всегда, Воронеж
Барнаул выйграл
выйграл
ну ты и мразь
если смотрели пропагандистский немецкий СМИ, то да
Я тебя заблокировал!
Нет я!
вот это и называется — " окукливание"
Окуколдивание
Жаль, только этот канал и смотрел ...
Вот это победа, товарищи! Вот теперь заживём!
а вот и железный занавес.
Ждем скорого закрытия всех европейских каналов, в том числе Дискавери и Нэшенл Географик, так как там не показывают духовных кремлевских скреп и развращают патриотичный народ РФ показами сытной жизни американцев и свободной жизни животных в прерии....
RT считает себя очень умным и покупает право вещания в Сербии для целенаправленного обхода немецкого законодательства и вещания там. Получает указание от регулятора не выпендриваться и получить нормально лицензию, если хочет вещать в стране.
RT считает себя очень умным и создает второй канал на ютубе, чтобы обойти правила. Получает блокировку от ютуба и указание не выпендриваться и соблюдать правила, если хочет выкладывать видосики в ютубе.
DW вещает в России, не нарушая местное законодательство. Получает запрет от правительства в обход всех норм просто так, в ответку.
Не потому что купило лицензию в Узбекистане и хочет свой канал в телевизоре между первым и стс. Не потому что нарушает местное законодательство. А просто в качестве заложника.
Напоминаю, в мире нормальных людей государство не может вмешиваться без законных оснований в деятельность любых лиц - хоть своих граждан и компаний, хоть иностранных. Ограничение прав возможно только тогда, когда (1) имеется законное основание для этого, (2) оно продиктовано общественнм интересом, (3) и происходит в рамках, установленных законом. Правительству в правовом государстве 21 века дают полномочия для работы в общественных интересах, а не для того, чтобы обиженные деревенщины всем жизнь портили, и свои и чужим.
*Фото с Симоньян и шутка про свинью*
это так не работает. хочешь намыть плюсов - гони пикчу
Поищи сам
«недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».
кого, мля, проигнорировали?
Не дали пропаганду и фейки распространять
да как они посмели!
А в Германии RT считается инагентом или как?
В Германии RT даже лицензию на вещание не пыталось получать. они приперлись с туалетной бумажкой от своей сербской шестерки и устроили истерику, что это гавно немцы не признают лицензией на вещание в ЕС.
Это чисто истерика ради истерики, что б кого то запретить у нас.
Мы показывали хуйню и им это не понравилось. Теперь за это будем ставить им палки в колеса
Никогда и не смотрел это. Как жить теперь. Эх...
Согласен, безусловно согласен. Но... Всё равно не смотрел. :)
Сможем повторить
Пожалуйста, не надо
Жаль. Deutsche Welle прикольный, у них корреспонденты немного упоротые
DW даже в дефолтном пакете Ростелекома есть по домовой антенне. Ну был точнее.
что это, я вообще только Бесогон тв смотрю
иронично
пизда Северному потоку
Дед полез с Германией ссориться?
Найс
Deutsche Welle это что ?