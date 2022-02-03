{"id":1067,"title":"\u0418\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0444\u043e\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1067&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/523671-poslushat-novoe-podvodnye-pesy-lyudoviko-eynaudi&placeBit=1&hash=87189b976793cd3dffa972657c22b0c7cd8fccd3edbf51007c99ab30c82723b3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Россия прекратит вещание Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии Статьи редакции

Власти также инициировали процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании «иностранным агентом».

71 71 комментарий
2777 просмотров

МИД РФ сообщил о прекращении спутникового и иного вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, а также о закрытии её корреспондентского пункта. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Ведомство также заявило, что аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и запустит процедуру рассмотрения вопроса о признании СМИ «иноагентом». Ещё одной мерой в ответ на запрет вещания RT DE в Германии станет перечень лиц, причастных к этой ситуации. Им запретят въезд в Россию.

О планах перейти к «ответным мерам» в отношении немецких СМИ российские власти заявили 2 февраля после того, как Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынесла предписание о приостановлении вещания RT DE. Регулятор объяснил это тем, что телеканал не запрашивал разрешения.

В МИД РФ отметили, что такое постановление — «недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

МИД РФ

22 декабря Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял с вещания телеканал новостной круглосуточный телеканал RT DE из-за отсутствия лицензии. При этом в RT DE заявили, что получили документ в Сербии, который соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении (ECTT). По словам представителей канала, она даёт право на вещание в Германии.

Телеканал запустился 16 декабря. В этот же день его заблокировали на ютубе. В компании объяснили это попыткой обойти прошлые ограничения. «Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы», — заявили в пресс-службе Google. После этого разблокировать RT auf Sendung потребовал Роскомнадзор и пригрозил YouTube блокировкой.

В конце сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT. Изначально им запретили на неделю выкладывать ролики из-за дезинформации о Covid-19, но телеканал пытался «обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube».

#новости #медиа #германия #youtube

71 71 комментарий
36
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
BTopHuk

Обидку опять обидели. Вот горе то.
С НАТО не пролезло, давят на все педали

Ответить
39
Развернуть ветку
Удачный крюк

Какие-то ответные россиянские «санкции» до жути мелочны.
Нет, чтобы счета депутатов Бунднстага в российских банках заблокировать, или семьям запретить въезд страну…

Ответить
30
Развернуть ветку
bor_vn

Они понимают, что немцы такого удара не переживут. Держат этот козырь на крайний случай.

Ответить
8
Развернуть ветку
Михаил Ч

Приостановить экспорт «Лад» и комплектующих в Германию…

Ответить
5
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Вот и правильно. Пусть на своих загнивающих BMW ездят.

Ответить
4
Развернуть ветку
Соколов Андрей

У нас вопросами вещания тв каналов МИД занимается?

Ответить
20
Развернуть ветку
Дизайнер Павленко

настя ивлеева?

Ответить
3
Развернуть ветку
Новогодний браслет

От Симоньян корёжит. Приятно.

Ответить
11
Развернуть ветку
Dan

А содержать эту дуру на свои налоги приятно? Она там с жиру бесится.

Ответить
7
Развернуть ветку
листочок

Завтра ждём тебя на Лубянке дружок-пирожок

Ответить
2
Развернуть ветку
Новогодний браслет

Интересно, кстати, а кидать вот так расследования в комменты можно? Статьи вон поблочили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Тут глаза зарисованы. Нет привязки к персонажам. :)

Ответить
2
Развернуть ветку
Dan

Есть привязка к Бобру

Ответить
0
Развернуть ветку
Dan

Наверно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Минувший историк

Наши уже открыто признали «иностранный агент» чисто политической темой, что и следовало ожидать

Ответить
9
Развернуть ветку
Романелло Кивогенс

Самое смешное, что средство массовой информации, которое априори является зарубежным, до сих пор не признали иностранным агентом. Зато признали кучу других СМИ и лиц, чья причастность к иностранным агентам вызывает кучу вопросов.

То есть со стороны метка "иностранный агент" действительно выглядит больше как наказание для неугодных, нежели как способ информирования граждан.

Ответить
3
Развернуть ветку
Классный диод

Учитывая что в принципе иностранный агент появилось как отместочка за то что такой ярлык навесили в США на RT.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Овчарик

Там в самом законе об иностранных агентах написано что это чисто политическая тема. Да и принимался он чисто по политическим мотивам, что было очень чисто и однозначно озвучено. Я не очень понимаю о каком признании тут идет речь.

https://rg.ru/2017/11/26/rg-publikuet-zakon-o-o-statuse-inoagenta-dlia-smi.html

"РГ" публикует закон о статусе иноагента для СМИ
"РГ" публикует закон о статусе иностранного агента для средств массовой информации. Отныне…
rg.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Классный диод

Можно ещё запретить пиво с сосисками, а то хули оно такое не за Россию тоже

Ответить
8
Развернуть ветку
Соколов Андрей

Запрет на немецкий вайсбир и лагер

Ответить
1
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Все 5 зрителей из России, пришли в ярость

Ответить
7
Развернуть ветку
Vladislav M

я очень ору с твоего комментария

Ответить
2
Развернуть ветку
Левый фонарь

из поста об изначальной блокировке RT

Ответить
6
Развернуть ветку
Оранжевый чайник

это агент кремля

Ответить
0
Развернуть ветку
norm

Deutsche Welle
 Что это

Ответить
0
Развернуть ветку
fosajehu

Выстрел в пенис

Ответить
15
Развернуть ветку
norm

Там Ройзмана госпитализировали, кстати.

Ответить
1
Развернуть ветку
Eugene Gultyaev

С огнестрелом члена?

Ответить
7
Развернуть ветку
DarkFire

Попал в член пипенцам

Ответить
3
Развернуть ветку
Некая Л.

С омикроном?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dan

Хорошее СМИ. Рекомендую

Ответить
3
Развернуть ветку
Добро и позитив

Окей, обидки очевидны, но причем тут "иноагенты"?

Ответить
3
Развернуть ветку
Добро и позитив

А так да, RT должны страдать

Ответить
5
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Пострадал, как всегда, Воронеж

Ответить
4
Развернуть ветку
Сеня

Барнаул выйграл

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker

выйграл
ну ты и мразь

Ответить
0
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

если смотрели пропагандистский немецкий СМИ, то да

Ответить
0
Развернуть ветку
Fenrir784

Я тебя заблокировал!
Нет я!

Ответить
4
Развернуть ветку
Кузькин отец

вот это и называется — " окукливание"

Ответить
3
Развернуть ветку
Михаил Ч

Окуколдивание

Ответить
1
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Жаль, только этот канал и смотрел ...

Ответить
3
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Вот это победа, товарищи! Вот теперь заживём!

Ответить
3
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

а вот и железный занавес.
Ждем скорого закрытия всех европейских каналов, в том числе Дискавери и Нэшенл Географик, так как там не показывают духовных кремлевских скреп и развращают патриотичный народ РФ показами сытной жизни американцев и свободной жизни животных в прерии....

Ответить
3
Развернуть ветку
AA

RT считает себя очень умным и покупает право вещания в Сербии для целенаправленного обхода немецкого законодательства и вещания там. Получает указание от регулятора не выпендриваться и получить нормально лицензию, если хочет вещать в стране.

RT считает себя очень умным и создает второй канал на ютубе, чтобы обойти правила. Получает блокировку от ютуба и указание не выпендриваться и соблюдать правила, если хочет выкладывать видосики в ютубе.

DW вещает в России, не нарушая местное законодательство. Получает запрет от правительства в обход всех норм просто так, в ответку.
Не потому что купило лицензию в Узбекистане и хочет свой канал в телевизоре между первым и стс. Не потому что нарушает местное законодательство. А просто в качестве заложника.

Напоминаю, в мире нормальных людей государство не может вмешиваться без законных оснований в деятельность любых лиц - хоть своих граждан и компаний, хоть иностранных. Ограничение прав возможно только тогда, когда (1) имеется законное основание для этого, (2) оно продиктовано общественнм интересом, (3) и происходит в рамках, установленных законом. Правительству в правовом государстве 21 века дают полномочия для работы в общественных интересах, а не для того, чтобы обиженные деревенщины всем жизнь портили, и свои и чужим.

Ответить
3
Развернуть ветку
Eugene Arbatsky

*Фото с Симоньян и шутка про свинью*

Ответить
2
Развернуть ветку
Саша

это так не работает. хочешь намыть плюсов - гони пикчу

Ответить
3
Развернуть ветку
Eugene Arbatsky

Поищи сам

Ответить
1
Развернуть ветку
Электрический файл

Бедные немцы

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил Октябрьский

«недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».
 кого, мля, проигнорировали?

Ответить
2
Развернуть ветку
Добро и позитив

Не дали пропаганду и фейки распространять

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Октябрьский

да как они посмели!

Ответить
1
Развернуть ветку
Максимальный Слава

На ютубе заблочат?

Ответить
2
Развернуть ветку
Biklifist

А в Германии RT считается инагентом или как?

Ответить
0
Развернуть ветку
Michael Petrov

В Германии RT даже лицензию на вещание не пыталось получать. они приперлись с туалетной бумажкой от своей сербской шестерки и устроили истерику, что это гавно немцы не признают лицензией на вещание в ЕС.
Это чисто истерика ради истерики, что б кого то запретить у нас.

Ответить
3
Развернуть ветку
French potato

Мы показывали хуйню и им это не понравилось. Теперь за это будем ставить им палки в колеса

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Никогда и не смотрел это. Как жить теперь. Эх...

Ответить
0
Развернуть ветку
Левый паркур

"Когда они пришли за дойче велле - я молчал, ведь я это никогда и не смотрел..." и дальше по тексту известной пасты

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Согласен, безусловно согласен. Но... Всё равно не смотрел. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Катя Лукаверова

Сможем повторить

Ответить
0
Развернуть ветку
Dan

Пожалуйста, не надо

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дмитриев

Жаль. Deutsche Welle прикольный, у них корреспонденты немного упоротые

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Горячев

DW даже в дефолтном пакете Ростелекома есть по домовой антенне. Ну был точнее.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kermit

что это, я вообще только Бесогон тв смотрю

Ответить
0
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

иронично

Ответить
0
Развернуть ветку
Plan 🇧&🇨

пизда Северному потоку

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Добриневский

Дед полез с Германией ссориться?
Найс

Ответить
0
Развернуть ветку
Национальный нос

Уважаемый @Yandex , а почему на вашей приставке есть этот вот заблокированный канал, а канала RUSSIA TODAY нет???

Ответить
0
Развернуть ветку
иван иванов

Deutsche Welle это что ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Bad Mother Fucker
Ответить
0
Развернуть ветку
MangaloriANAL
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 71 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null