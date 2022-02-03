«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг. Пострадавшие не выезжали из России Статьи редакции
Оператор отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время».
Российские абоненты «Билайна» пожаловались, что оператор списал с их счетов деньги за международный роуминг, хотя за границу они не выезжали. Первые сообщения об этом появились в ночь на 3 февраля.
Заместитель главного редактора нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова сообщила, что за ночь с её телефона списали почти две тысячи рублей. «Оказалось, что среди ночи я успела побывать где-то за границей. В 02:54 с меня сняли 15 рублей за мировой роуминг, в 02:55 — 990 рублей, в 04:37 — ещё 15», — рассказала Куренкова. Она написала жалобу в техподдержку и пополнила счёт. Утром с него списали ещё 840 и 45 рублей. В техподдержке ей так и не ответили.
Пользователь vc.ru из Уфы написал, что «Билайн» списал с его счёта 120 рублей за международный роуминг, хотя он не выезжал из России восемь лет. В чате техподдержки оператора ему не ответили. С аналогичной проблемой столкнулись жители нескольких регионов: Москвы, Орла, Тамбова, Тулы. При этом они не могут дозвониться до техподдержки по телефону, а чат в приложении не работает.
В комментариях сообщества «Билайна» во «ВКонтакте» пользователи сравнивают, у кого больше списали денег. По наблюдению TJ, в ночь на 3 февраля «рекордом» стала сумма в 3195 рублей.
Абоненты также жалуются на ошибочные списания в твиттере. Сотрудники техподдержки в ответ уточняют, что ответили каждому в личных сообщениях.
Пресс-служба «Билайна» подтвердила TJ, что у части абонентов некорректно списали средства за роуминг. По данным компании, все эти пользователи находятся в Центральном регионе России. Представитель оператора отметил, что компания «уже занимается устранением проблемы», и пообещал, что всем пострадавшим вернут избыточно списанные средства в полном размере на счёт мобильного телефона.
На «полное решение для всех абонентов» может потребоваться до 48 часов, уточнили в «Билайне». «Ничего дополнительно делать не нужно, все средства вернутся автоматически, о чем придёт SMS-сообщение», — добавили в пресс-службе.
Пострадавшие не выезжали из России
В этом их ошибка
Не выезжать из России - это не ошибка. Ошибка - возвращаться в Россию.
- А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
не прокатило
сука те лишь бы мужика за сраку схватить
я и не мужик
Мегафон то ещё дно.
МТС то ещё дно.
Теле2 то ещё дно.
Сейчас бы в 2022 хуесосить какого-то одного оператора, когда они все работают через пень колоду.
Которая Мегафон, который дно
💙💙💙
У меня лайфселл и мне норм
Ловите хохла
Спермобайл
А гетеролайн?????
А транснефть?
Там же где и гомолайн
Мотив наше всё
Надо посмотреть не отключили ли симку ахах
Кого валить?
Русских опять попустили и они норм себя чувствуют
резвятся и сравнивают с кого больше списали
А ВОТ МЕНЯ НА 5 ЛЕТ НА СОЛОВКИ ОТПРАВЛИ!!11
А МЕНЯ НА 7!!11 ХА-ХА, ЛОХ!
Lol
Быдлайн как гопник отдал у абонентов последние копейки
@Яна Ломакина , я не то чтоб доебаться, но тем не менее - Билайна уже нет, его надо изображать как "билайн", именно с маленькой буквы. C 14 октября прошлого года. У меня даже кусок дискуссии про этот ребрендинг есть. :)
С точки зрения маркетологов "билайна" ты этим добавляешь такому написанию открытости и диджитальности. Не знаю, что такое последнее, но наверное что-то забористое.
Больше эджайла и машинлернинга. Но где карту открывали, туда и идите. В случае с Билайном это тоже актуально. И с билайном тоже. У них есть такая гадская фишка как субрегион. То есть - по факту в Краснодарском крае и Адыгее одна сеть, это один регион для операторов, в том числе и би. Но! У них часто симки продающиеся в Краснодаре идут как адыгейские и потом если хочешь перенести номер, то у тебя ничего не выйдет. Такая же тема в Красноярском крае, но с Норильском (!). Там не только тарифы разные (по причине того, что там до недавнего времени не было оптики и связь шла по тарелке), но и того, что это субрегион. Терпи абонент
В случае с Билайном это тоже актуально.
Да, но есть нюанс. Они вообще стали работать по образу франшизы. И это полный пиздец. Впрочем, уже не суть, как раз после перехода на маленькую букву в названии ушёл от них. Пусть без меня диджитальничают. :)
Так это ещё при Еноте началось. Они сдали свою сеть на аутсорс. И нет, не башни, а прям всю сеть! Фактически они виртуалы на сетях Нокии и Эриксона, чьи дочки владеют оборудованием. Это ... Слов нет. Про салоны вообще молчу. Некогда лучшее обслуживание скатилась до упаривания допов, впрочем как и у всех
Я до сих пор удивляюсь тому, что в Польше тебе не пытаются ничего впарить. И при этом цены на связь в ПЛ не такие уж дорогие
Держи медальку!
Да погоди ты. Тут дубли посыпались. Надо отловить.
Быдлайн
Надо отключать vpn, когда звонишь
Иноагенты, кажись
почему по ошибке то
Прочитал сначала «Пострадавшие не выжили»
.
Поменял пару лет назад Билайн на МТС. Доволен как два слона. Небо и земля в части поддержки, да и не только))
Билайн - для настоящих терпил
Теле2. Держу в курсе
Кого держишь?
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