Российские абоненты «Билайна» пожаловались, что оператор списал с их счетов деньги за международный роуминг, хотя за границу они не выезжали. Первые сообщения об этом появились в ночь на 3 февраля.

Заместитель главного редактора нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова сообщила , что за ночь с её телефона списали почти две тысячи рублей. «Оказалось, что среди ночи я успела побывать где-то за границей. В 02:54 с меня сняли 15 рублей за мировой роуминг, в 02:55 — 990 рублей, в 04:37 — ещё 15», — рассказала Куренкова. Она написала жалобу в техподдержку и пополнила счёт. Утром с него списали ещё 840 и 45 рублей. В техподдержке ей так и не ответили.

Пользователь vc.ru из Уфы написал, что «Билайн» списал с его счёта 120 рублей за международный роуминг, хотя он не выезжал из России восемь лет. В чате техподдержки оператора ему не ответили. С аналогичной проблемой столкнулись жители нескольких регионов: Москвы, Орла, Тамбова, Тулы. При этом они не могут дозвониться до техподдержки по телефону, а чат в приложении не работает.

В комментариях сообщества «Билайна» во «ВКонтакте» пользователи сравнивают, у кого больше списали денег. По наблюдению TJ, в ночь на 3 февраля «рекордом» стала сумма в 3195 рублей.