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Новости
Яна Ломакина

«Билайн» по ошибке списал у абонентов деньги за международный роуминг. Пострадавшие не выезжали из России Статьи редакции

Оператор отчитался об исправлении ошибки и пообещал вернуть деньги «в ближайшее время».

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Российские абоненты «Билайна» пожаловались, что оператор списал с их счетов деньги за международный роуминг, хотя за границу они не выезжали. Первые сообщения об этом появились в ночь на 3 февраля.

Заместитель главного редактора нижегородского издания NN.ru Ольга Куренкова сообщила, что за ночь с её телефона списали почти две тысячи рублей. «Оказалось, что среди ночи я успела побывать где-то за границей. В 02:54 с меня сняли 15 рублей за мировой роуминг, в 02:55 — 990 рублей, в 04:37 — ещё 15», — рассказала Куренкова. Она написала жалобу в техподдержку и пополнила счёт. Утром с него списали ещё 840 и 45 рублей. В техподдержке ей так и не ответили.

Пользователь vc.ru из Уфы написал, что «Билайн» списал с его счёта 120 рублей за международный роуминг, хотя он не выезжал из России восемь лет. В чате техподдержки оператора ему не ответили. С аналогичной проблемой столкнулись жители нескольких регионов: Москвы, Орла, Тамбова, Тулы. При этом они не могут дозвониться до техподдержки по телефону, а чат в приложении не работает.

В комментариях сообщества «Билайна» во «ВКонтакте» пользователи сравнивают, у кого больше списали денег. По наблюдению TJ, в ночь на 3 февраля «рекордом» стала сумма в 3195 рублей.

Абоненты также жалуются на ошибочные списания в твиттере. Сотрудники техподдержки в ответ уточняют, что ответили каждому в личных сообщениях.

Андрей @Sir_snuk
@znak_com Вы спросите @Beeline_RUS , как пользоваться связью с минусом на счете! Сегодня ночью со счетов списали все под чистую. Вроде как все абоненты побывали в международном роуминге. #билайнненамоейстороне
🏳‍🌈Пустой сосуд 🏳‍🌈💫 @NekiyaTyan
Извините, но что это такое? 🗿🗿🗿
Билайн, сначала мне показало, что я вчера была в роумиге, хотя никуда не ездила и все деньги тупо сняли не за что, а сегодня вообще не приходят.
Вы чё? 🗿
@Beeline_RUS
Мята с озона|666 бед @mintfromozone
Билайн, что происходит?
В 00:00 было списано 300 рублей за международный роуминг?!
Интернет не работал.
Дозвониться до оператора невозможно.
Зайти в личный кабинет также не возможно, сервер недоступен.
Alby @albina_abielle
Сегодня ночью я, оказывается, куда-то летала. Но… у меня даже загранника нет 😭 #билайн #beeline
Arkady Mochulsky @arrrcadio
Билайн @Beeline_RUS это какой-то ад. Интернет еле шевелится, рандомно списали 350 рублей за международный ромуминг, хотя я дома, чат в приложении не работает, на горячей линии уже полчаса играет музыка и говорят «специалист ответит через 1 минуту». Посоветуйте оператора и тариф

Пресс-служба «Билайна» подтвердила TJ, что у части абонентов некорректно списали средства за роуминг. По данным компании, все эти пользователи находятся в Центральном регионе России. Представитель оператора отметил, что компания «уже занимается устранением проблемы», и пообещал, что всем пострадавшим вернут избыточно списанные средства в полном размере на счёт мобильного телефона.

На «полное решение для всех абонентов» может потребоваться до 48 часов, уточнили в «Билайне». «Ничего дополнительно делать не нужно, все средства вернутся автоматически, о чем придёт SMS-сообщение», — добавили в пресс-службе.

#новости #соцсети #билайн

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58 комментариев
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Рыжий

Пострадавшие не выезжали из России
В этом их ошибка

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32
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Дратути

Не выезжать из России - это не ошибка. Ошибка - возвращаться в Россию.

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11
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BTopHuk

- А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб?

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8
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испанский смех

не прокатило

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3
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Политический крюк

Билайн то ещё дно.

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5
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Политический крюк

Спасибо за оперативный комментарий от бывшего работника Билайна 👍

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12
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Политический крюк

могу антивирус установить на твой телефон, натурой отдашь

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2
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пепси

сука те лишь бы мужика за сраку схватить

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3
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Политический крюк

если тебя не хочу схватить за сраку, это означает что ты не мужик?

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0
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пепси

я и не мужик

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3
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Decadence

Мегафон то ещё дно.
МТС то ещё дно.
Теле2 то ещё дно.

Сейчас бы в 2022 хуесосить какого-то одного оператора, когда они все работают через пень колоду.

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6
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Политический крюк

йота норм)

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1
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АТВ

Которая Мегафон, который дно

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0
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Yota — официально

💙💙💙

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0
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пепси

У меня лайфселл и мне норм

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0
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АТВ

Ловите хохла

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0
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Политический крюк

Сбермобайл

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0
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Здесь Сейчас

Спермобайл

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Политический крюк

А что вы хотели от самой дешевой в мире мобильной связи?

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Андрей Охапкин

А гетеролайн?????

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2
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умный человек

А транснефть?

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2
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Здесь Сейчас

Там же где и гомолайн

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Закомплексованная Душа

Мотив наше всё

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1
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Политический крюк

да ну их в жопу. ушёл от них из-за роуминга очень давно. Сейчас хз как дела с этим

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0
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АТВ

Надо посмотреть не отключили ли симку ахах

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0
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Политический крюк

Намекают, что пора валить

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5
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Путин спас Россию

Кого валить?

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4
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Политический крюк

билайн

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1
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Политический крюк

живи на темной стороне

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4
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Политический крюк

У них недавно прошел ребрендинг. Теперь "билайн" пишется с маленькой буквы, а слоган - "на твоей стороне"

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2
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Политический крюк

хорошо что я на другой стороне, интернет у них дном стал (домашний)

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1
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Политический крюк

на твоей стороне
 На моей так себе. Как там у тебя?

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0
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Политический крюк

темнее всего перед рассветом

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пепси

Русских опять попустили и они норм себя чувствуют

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2
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испанский смех

резвятся и сравнивают с кого больше списали

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3
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пепси

А ВОТ МЕНЯ НА 5 ЛЕТ НА СОЛОВКИ ОТПРАВЛИ!!11

А МЕНЯ НА 7!!11 ХА-ХА, ЛОХ!

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5
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испанский смех

Lol

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Закомплексованная Душа

Быдлайн как гопник отдал у абонентов последние копейки

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1
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Chikk

@Яна Ломакина , я не то чтоб доебаться, но тем не менее - Билайна уже нет, его надо изображать как "билайн", именно с маленькой буквы. C 14 октября прошлого года. У меня даже кусок дискуссии про этот ребрендинг есть. :)

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0
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Политический крюк

Господи, ну и ахинея

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2
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Политический крюк

Я "путин" всегда пишу с маленькой буквы, потому что я в тренде

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1
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Chikk

С точки зрения маркетологов "билайна" ты этим добавляешь такому написанию открытости и диджитальности. Не знаю, что такое последнее, но наверное что-то забористое.

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2
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АТВ

Больше эджайла и машинлернинга. Но где карту открывали, туда и идите. В случае с Билайном это тоже актуально. И с билайном тоже. У них есть такая гадская фишка как субрегион. То есть - по факту в Краснодарском крае и Адыгее одна сеть, это один регион для операторов, в том числе и би. Но! У них часто симки продающиеся в Краснодаре идут как адыгейские и потом если хочешь перенести номер, то у тебя ничего не выйдет. Такая же тема в Красноярском крае, но с Норильском (!). Там не только тарифы разные (по причине того, что там до недавнего времени не было оптики и связь шла по тарелке), но и того, что это субрегион. Терпи абонент

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1
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Chikk

В случае с Билайном это тоже актуально.
 Да, но есть нюанс. Они вообще стали работать по образу франшизы. И это полный пиздец. Впрочем, уже не суть, как раз после перехода на маленькую букву в названии ушёл от них. Пусть без меня диджитальничают. :)

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0
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АТВ

Так это ещё при Еноте началось. Они сдали свою сеть на аутсорс. И нет, не башни, а прям всю сеть! Фактически они виртуалы на сетях Нокии и Эриксона, чьи дочки владеют оборудованием. Это ... Слов нет. Про салоны вообще молчу. Некогда лучшее обслуживание скатилась до упаривания допов, впрочем как и у всех

Я до сих пор удивляюсь тому, что в Польше тебе не пытаются ничего впарить. И при этом цены на связь в ПЛ не такие уж дорогие

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пепси

Держи медальку!

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Chikk

Да погоди ты. Тут дубли посыпались. Надо отловить.

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Закомплексованная Душа

Быдлайн

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Политический крюк

пообещал вернуть деньги «в ближайшее время».
 На банковский счёт. Переводом из-за рубежа

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Политический крюк

с доносом в минюст

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Политический крюк
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2
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Иван Прохоров

Надо отключать vpn, когда звонишь

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Дратути

Иноагенты, кажись

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испанский смех

почему по ошибке то

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Михаил Ч

Прочитал сначала «Пострадавшие не выжили»

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Chikk

.

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Maxim Goretski

Поменял пару лет назад Билайн на МТС. Доволен как два слона. Небо и земля в части поддержки, да и не только))
Билайн - для настоящих терпил

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BTopHuk

Теле2. Держу в курсе

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Maxim Goretski

Кого держишь?

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Закомплексованная Душа

Все абоненты Билайна сегодня:

https://youtu.be/EQrqbJ-iSVU

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