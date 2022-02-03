Пассажирам электрички в Краснодарском крае пришлось прыгать из вагона в сугроб по пояс. РЖД извинились Статьи редакции
В компании отметили, что всё произошло во время непрерывного снегопада.
Телеграм-канал «Мобильный репортёр official» 2 февраля опубликовал видео, на котором видно, как пассажиры электрички, выйдя из вагона на станцию, оказались в сугробе высотой по пояс. Авторы отметили, что ролик сняли на платформе Зубчаниновка в Самарской области.
РЖД заявили изданию «Подъём», что видео не имеет отношения к Куйбышевской железной дороге, и самарская станция выглядит иначе.
В пресс-службе РЖД уточнили РБК, что это произошло на станции Гойтх в Краснодарском крае больше недели назад, во время непрерывного снегопада. Высота сугробов тогда превышала два метра, а сотрудники постоянно всё очищали, отметили в компании. В РЖД извинились перед пассажирами.
И полные штаны снега. Еее победа
Люди за куршавель бешеные деньги платят. А тут за копейки
Билайн
А при чём здесь Питер?
В Питере снега нет, т.к. все дороги в соли *ба-дум-тсс*
Если такая ситуация случается с ними каждую неделю, и они точно знают, что поезд будет стоять минут 20, пока все не отползут - да, бесит. А перспектива уехать дальше посреди ночи и возвращаться на такси за пару тысяч рублей может вполне вызывать не самые логичные действия.
В самолётах поведение нетерпеливых пассажиров и правда бесит, согласен.
Охуенно. Я бы пластом упал.
Запечатай себе поддувало пожалуйста
предпримет все необходимые меры для недопущения такой ситуации в будущем.
Да-да
Ну пришлось и пришлось. Чё бухтеть то?
На видео нет снегопада
То есть снег подкинули?
Жаль
JAL
Прикольно. Не в говно же. Снег чистый и пушистый.
Интернеты... Вот как не найти негатив в позитиве. Действительно. :P
Самое интересное на дне
Россия
Краснодарский край
@Лёша иди лопатой чисть перрон
все лопаты пока заняты, обед идёт
Будни сверхдержавы 😎
Кто-то должен быть первый! Очевидно, что это будут русские!!! Горжусь странной
Как говорится , мягкая посадка