В компании отметили, что всё произошло во время непрерывного снегопада.

Телеграм-канал «Мобильный репортёр official» 2 февраля опубликовал видео, на котором видно, как пассажиры электрички, выйдя из вагона на станцию, оказались в сугробе высотой по пояс. Авторы отметили, что ролик сняли на платформе Зубчаниновка в Самарской области.

РЖД заявили изданию «Подъём», что видео не имеет отношения к Куйбышевской железной дороге, и самарская станция выглядит иначе.