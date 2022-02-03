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Яна Ломакина

Пассажирам электрички в Краснодарском крае пришлось прыгать из вагона в сугроб по пояс. РЖД извинились Статьи редакции

В компании отметили, что всё произошло во время непрерывного снегопада.

Видео телеграм-канала «Мобильный репортёр official»

Телеграм-канал «Мобильный репортёр official» 2 февраля опубликовал видео, на котором видно, как пассажиры электрички, выйдя из вагона на станцию, оказались в сугробе высотой по пояс. Авторы отметили, что ролик сняли на платформе Зубчаниновка в Самарской области.

РЖД заявили изданию «Подъём», что видео не имеет отношения к Куйбышевской железной дороге, и самарская станция выглядит иначе.

Фото РЖД

В пресс-службе РЖД уточнили РБК, что это произошло на станции Гойтх в Краснодарском крае больше недели назад, во время непрерывного снегопада. Высота сугробов тогда превышала два метра, а сотрудники постоянно всё очищали, отметили в компании. В РЖД извинились перед пассажирами.

Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Холдинг РЖД предпримет все необходимые меры для недопущения такой ситуации в будущем.

«Российские железные дороги»

#новости #ржд

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Политический крюк

да ладно, пассажирам поездка запомнится. Не пострадали, а эмоции остались.

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Катя Лукаверова

И полные штаны снега. Еее победа

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Политический крюк

пиздец неженки. А как люди в Питере живут тогда?

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2
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Катя Лукаверова

Люди за куршавель бешеные деньги платят. А тут за копейки

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Политический крюк

какая связь?

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Катя Лукаверова

Билайн

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3
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Политический крюк

наркоман

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Политический крюк

дай мне тожа

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GoDLikUS .

А при чём здесь Питер?

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Политический крюк

снег не убирают. В Куршавеле вроде всё убирают.

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Ka39

В Питере снега нет, т.к. все дороги в соли *ба-дум-тсс*

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Политический крюк

Больше всего в людях вот эта хуйня вымораживает. Двое еще не выгребли, третья уже лезет им на голову, сука. Как в ёбаном самолете на входе и на выходе

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Политический крюк

кто последний, тот лох

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Eugene Panfilov

Если такая ситуация случается с ними каждую неделю, и они точно знают, что поезд будет стоять минут 20, пока все не отползут - да, бесит. А перспектива уехать дальше посреди ночи и возвращаться на такси за пару тысяч рублей может вполне вызывать не самые логичные действия.
В самолётах поведение нетерпеливых пассажиров и правда бесит, согласен.

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Путин спас Россию

Охуенно. Я бы пластом упал.

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Политический крюк

Ты бы и дырку в заборе выебал

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Путин спас Россию

Запечатай себе поддувало пожалуйста

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Политический крюк

ладно

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Пусть тебе приснится абьюз

предпримет все необходимые меры для недопущения такой ситуации в будущем.
 Да-да

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Rocco

Ну пришлось и пришлось. Чё бухтеть то?

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VladimirV

На видео нет снегопада

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Сделаю Россию вновь великой

То есть снег подкинули?

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Политический крюк

В этом году со снегом вообще люто очень. Сыпет без остановки.

Краснодарский край. Юг России.
По видео думал что это Воркута какая-то или норильск

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Политический крюк

сегодня вся россия — колыма

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АТВ

https://youtu.be/15HTd4Um1m4

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Навальный спас Белоруссию

Жаль

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1
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Нейроорлов

JAL

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Chikk

Прикольно. Не в говно же. Снег чистый и пушистый.

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Политический крюк

Говно под ним

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Chikk

Интернеты... Вот как не найти негатив в позитиве. Действительно. :P

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Катя Лукаверова

Самое интересное на дне

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Анон Нона

Россия

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Сделаю Россию вновь великой

Краснодарский край

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Политический крюк

Извините и не забудьте заплатить

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Антигравитационный торт

@Лёша иди лопатой чисть перрон

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Dmitry Pasyutin

все лопаты пока заняты, обед идёт

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Хрусталёв

Будни сверхдержавы 😎

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Политический крюк

В компании отметили, что всё произошло во время непрерывного снегопада.
 Да ладно, блять. Ну спасибо что объяснили, теперь прыгать в сугробы по пояс мне, как пассажиру, гораздо приятнее.

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Политический крюк

Бля, я б зассал туда прыгнуть 😀 боюсь глубины, высоты, а такие сугробы не вызывают доверия 😂

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Катя Лукаверова

Кто-то должен быть первый! Очевидно, что это будут русские!!! Горжусь странной

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This is I'm

Как говорится , мягкая посадка

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