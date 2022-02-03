Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши возглавил ИГ в 2019 году — после того, как военные США ликвидировали прошлого лидера группировки.

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В ночь на 3 февраля вооруженные силы США на северо-западе Сирии по приказу Джо Байдена «успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и союзников и сделать мир более безопасным». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам президента, военные США во время операции убили лидера ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши (Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля). Раньше он был информатором американских военных в Ираке.

Байден также опубликовал фотографию, на которой он, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.

The White House @WhiteHouse President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

По словам Байдена, никто из американских военных не пострадал. Он пообещал попозже выступить перед гражданами. CNN назвала это крупнейшей операцией США с 2019 года — тогда в Сирии убили прошлого лидера группировки.

Все американцы благополучно вернулись с операции. Я выступлю перед американским народом сегодня утром. Пусть Бог защитит наши войска Джо Байден

По данным сирийской группы гражданской обороны «Белые каски», во время операции США погибли не менее 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины.

Последствия операции США

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади. После этого представители террористов назвали имя нового лидера — Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Газета The Guardian назвала это лишь псевдонимом, настоящее имя лидера — Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля.