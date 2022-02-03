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Новости
Артём Мазанов

Байден объявил об уничтожении в Сирии лидера «Исламского государства» Статьи редакции

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши возглавил ИГ в 2019 году — после того, как военные США ликвидировали прошлого лидера группировки.

22 22 комментария
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В ночь на 3 февраля вооруженные силы США на северо-западе Сирии по приказу Джо Байдена «успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и союзников и сделать мир более безопасным». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам президента, военные США во время операции убили лидера ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши (Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля). Раньше он был информатором американских военных в Ираке.

Байден также опубликовал фотографию, на которой он, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.

The White House @WhiteHouse
President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

По словам Байдена, никто из американских военных не пострадал. Он пообещал попозже выступить перед гражданами. CNN назвала это крупнейшей операцией США с 2019 года — тогда в Сирии убили прошлого лидера группировки.

Все американцы благополучно вернулись с операции. Я выступлю перед американским народом сегодня утром. Пусть Бог защитит наши войска

Джо Байден

По данным сирийской группы гражданской обороны «Белые каски», во время операции США погибли не менее 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины.

Последствия операции США

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади. После этого представители террористов назвали имя нового лидера — Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Газета The Guardian назвала это лишь псевдонимом, настоящее имя лидера — Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля.

*Террористическая группировка запрещена в России

#новости #игил

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Классный диод

Раньше он был информатором американских военных в Ираке.
Война с терроризмом = война бесконечности

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20
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Андрей Охапкин

Опять обстреляли случайный дом и там по счастливому совпадению оказался лидер террористов? 😏

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9
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FUNKADELIC

Уничтожил как дешевку

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5
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VladimirV

Это тактика красной армии при освобождении СССР от Вермахта

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–1
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Сделаю Россию вновь великой

Ни часа без позора, респект!

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3
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Кремлевский завод
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11
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Jay Green

террористы раскрыли и завалили информатора - объявляешь его лидером террористов которого якобы ты устранил. профит.

ни один солдат не пострадал, ни одного либераху не разорвало.

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6
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Стеклянный вентилятор

вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши

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5
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Научный кофе
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2
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Кузькин отец

там уже пять человек в очереди стояло на роль новага лидера их

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5
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Bad Mother Fucker

хорошие социальные лифты

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0
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Jonny Odyssey

на нашего бунша похож

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4
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Sergey Michko

Давайте писать по-чесноку «убили», а не жаргонами типа ликвидировали, устранили, уничтожили.

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1
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Пышный теркин30см

Давайте писать по-чесноку «покупка избирателей», а не жаргонами типа экономического роста или повышения заработной платы

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1
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Роман Александров

Замочили в сортире

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Стеклянный вентилятор

Его лицо нейросеть сгенерировала по запросу "антогонист боевик"?

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Стеклянный вентилятор

Ну типо

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Экономический кавалер

ПРОИЗОШЛА ЧУДОВИЩНАЯ ОШИБКА

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Экономический кавалер

ДЕНЧИКА-ТО ЗА ЧТО, ТВАРИ

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Миллениал флакон

Где-то я это уже видел

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Стеклянный вентилятор

По данным сирийской группы гражданской обороны «Белые каски», во время операции США погибли не менее 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины.
Сейчас бы белые каски слушать

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artemykairyak

Пруфов не будет.

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