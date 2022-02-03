Байден объявил об уничтожении в Сирии лидера «Исламского государства» Статьи редакции
Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши возглавил ИГ в 2019 году — после того, как военные США ликвидировали прошлого лидера группировки.
В ночь на 3 февраля вооруженные силы США на северо-западе Сирии по приказу Джо Байдена «успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и союзников и сделать мир более безопасным». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По словам президента, военные США во время операции убили лидера ИГ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши (Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля). Раньше он был информатором американских военных в Ираке.
Байден также опубликовал фотографию, на которой он, вице-президент Камала Харрис и члены команды президента по национальной безопасности наблюдают за операцией по ликвидации аль-Курайши.
По словам Байдена, никто из американских военных не пострадал. Он пообещал попозже выступить перед гражданами. CNN назвала это крупнейшей операцией США с 2019 года — тогда в Сирии убили прошлого лидера группировки.
По данным сирийской группы гражданской обороны «Белые каски», во время операции США погибли не менее 13 человек, в том числе шесть детей и четыре женщины.
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади. После этого представители террористов назвали имя нового лидера — Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Газета The Guardian назвала это лишь псевдонимом, настоящее имя лидера — Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля.
*Террористическая группировка запрещена в России
Опять обстреляли случайный дом и там по счастливому совпадению оказался лидер террористов? 😏
Уничтожил как дешевку
Это тактика красной армии при освобождении СССР от Вермахта
Ни часа без позора, респект!
террористы раскрыли и завалили информатора - объявляешь его лидером террористов которого якобы ты устранил. профит.
ни один солдат не пострадал, ни одного либераху не разорвало.
там уже пять человек в очереди стояло на роль новага лидера их
хорошие социальные лифты
на нашего бунша похож
Давайте писать по-чесноку «убили», а не жаргонами типа ликвидировали, устранили, уничтожили.
Замочили в сортире
Где-то я это уже видел
Пруфов не будет.