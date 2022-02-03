При внесении в реестр запрещённых сайтов будет нужно указывать информацию о хостинге и владельце ресурса.

Согласно проекту МВД России, решение о блокировки сайтов с данными всех лиц, находящихся под госзащитой, принимают ФСО и ФСБ. После они направляют обращение в Роскомнадзор, а регулятор вносит ресурс в Единый реестр запрещённых сайтов в течение суток. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как сообщается в документе, при внесении в реестр необходимо указать информацию о хостинге и владельце сайта. Также нужно описать запрещённую информацию, чтобы её можно было идентифицировать. При этом запись не должна содержать данные защищаемых лиц.

Такой порядок блокировки сайтов разработали в результате принятия двух законов в декабре 2020 года и июле 2021 года. Один из них разрешил скрывать данные сотрудников правоохранительных, судебных, военных органов и их родных. Другой позволил Роскомнадзору блокировать сайты с данными лиц, находящихся под госзащитой, а также расширил их список.