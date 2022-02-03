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Sasha Shambilova

МВД предложило блокировать сайты с персональными данными полицейских и военных под госзащитой в течение суток Статьи редакции

При внесении в реестр запрещённых сайтов будет нужно указывать информацию о хостинге и владельце ресурса.

Согласно проекту МВД России, решение о блокировки сайтов с данными всех лиц, находящихся под госзащитой, принимают ФСО и ФСБ. После они направляют обращение в Роскомнадзор, а регулятор вносит ресурс в Единый реестр запрещённых сайтов в течение суток. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как сообщается в документе, при внесении в реестр необходимо указать информацию о хостинге и владельце сайта. Также нужно описать запрещённую информацию, чтобы её можно было идентифицировать. При этом запись не должна содержать данные защищаемых лиц.

Такой порядок блокировки сайтов разработали в результате принятия двух законов в декабре 2020 года и июле 2021 года. Один из них разрешил скрывать данные сотрудников правоохранительных, судебных, военных органов и их родных. Другой позволил Роскомнадзору блокировать сайты с данными лиц, находящихся под госзащитой, а также расширил их список.

#новости #право #блокировки

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Stanley H. Tweedle

Как закрыть тж за 24 часа

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Fenrir784

Какого-то полицейского точно зовут Вася Пупкин!

p.s. ркн наводись, ложим тж

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Kolyann Tigin

Это чтобы защищаемых (и членов их семей) не вывезли в багажнике ночью в другую республику?

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Пустой чайник

В багажнике к дыне

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Максимальный Слава

А судей???

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Jonny Odyssey

ну не знаю... в народе, особенно водители, говорят что все полицейские лица нетрадиционной ориентации... как такие данные заблокировать?

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Василий Камбалин

Скоро всем подконтрольным уже просто сделают две кнопки больших "запретить" и "посадить на швабру"

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Andrew Sychev

Тебе смешно, а я уже начинаю иногда задумываться над тем что пишу в телеге про Путена в беседе с друзьями. Вдруг прилетит швабра

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Василий Камбалин

В этом деле важна хитрость, без прямого оскорбления чести и достоинства Владим Владимыча. Оголяя некоторые факты, спускай их до примитивной простоты, чтобы читающий сам понимал уровень пиздеца и в своей голове уже сам придумывал обзывалки. Вот пример "несколько чиновников РФ с фото Путина на фоне рассказывают как будут отрезать голову гражданам РФ, реакции органов не последовало, всем норм". Факт? Факт. Ощущение пиздеца вокруг возникло? Если да, то миссия выполнена.

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Василий Камбалин

Если у тебя цель в беседе сказать какую то обзывалку, то задумайся для чего эти беседы вообще. Открывать глаза другим можно тихо и аккуратно, Катя Шульман - живой пример.

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Противный пёс_анон

Нахера ты вообще с друзьями его обсуждаешь ? Больше поговорить но о чем ?

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Righteous Hippie

А если данные в телеграме?

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Оранжевый чайник

полное прекращение работы в России

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листочок

@Дыня брат смотри, сейчас из-за нашего селфи тж закроют

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Хенрик Квинто

Бацькин опыт учли видать

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NavaGava

Остальные россияне люди низшего сорта

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