Заявки подавали «Сбербанк», ВТБ и другие компании, но разрешение не получили.

После включения в реестр ЦБ Atomyze сможет организовать на своей платформе обращение токенов, обеспеченных деньгами или товарами. Один из инвесторов компании — «Интеррос» Владимира Потанина.

На Atomyze разные компании могут выпускать токены с обеспечением денежными требованиями или другими цифровыми активами.

Компании и банки могли подать заявку на включение в реестр ЦБ с 1 января 2021 года. Только так они имели право создавать платформы по выпуску токенов и выступать операторами их обмена. Кроме Atomyze, заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг».

В 2019 году Потанин в интервью Bloomberg рассказывал, что компания разрабатывает платформу по торговле токенами, обеспеченными металлами. Инвестиции Потанина в проект составляли около $100 млн. Тогда он уточнял, что «Норникель» планирует продавать 20% металла через криптоплатформу в ближайшие несколько лет.

В 2020 году «Норникель» запустил тестирование платформы для инвестиций в цифровую валюту на платформе ЦБ. Проект получилодобрение регулятора.