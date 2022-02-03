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vc.ru

ЦБ выбрал блокчейн-платформу Atomyze первым оператором для выпуска цифровых токенов в России Статьи редакции

Заявки подавали «Сбербанк», ВТБ и другие компании, но разрешение не получили.

После включения в реестр ЦБ Atomyze сможет организовать на своей платформе обращение токенов, обеспеченных деньгами или товарами. Один из инвесторов компании — «Интеррос» Владимира Потанина.

На Atomyze разные компании могут выпускать токены с обеспечением денежными требованиями или другими цифровыми активами.

Компании и банки могли подать заявку на включение в реестр ЦБ с 1 января 2021 года. Только так они имели право создавать платформы по выпуску токенов и выступать операторами их обмена. Кроме Atomyze, заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг».

В 2019 году Потанин в интервью Bloomberg рассказывал, что компания разрабатывает платформу по торговле токенами, обеспеченными металлами. Инвестиции Потанина в проект составляли около $100 млн. Тогда он уточнял, что «Норникель» планирует продавать 20% металла через криптоплатформу в ближайшие несколько лет.

В 2020 году «Норникель» запустил тестирование платформы для инвестиций в цифровую валюту на платформе ЦБ. Проект получилодобрение регулятора.

#новости #цб

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Пустой чайник

Комитет разрабатывает платформу по торговле токенами, обеспеченными мемами и набросами.

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14
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Stanley H. Tweedle

Запустится примерно никогда

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7
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Anton NS

Перед тем, как никогда не запуститься будет проведено ICO с привлечением средств от тжшников

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4
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sergjjj

Разрешите предложить вам NFT говна

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1
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Удачный химик

ЦБ превращает криптовалюту в обычную инвалюту, все те свойства которые ей присущи они уничтожают

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3
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Удачный химик

хуйня одним словом

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8
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Коровка спасла Россию
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2
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rayslava

Так как раз смысл в том, что они ничего никуда не превращают. Это просто новый способ обращения той же самой валюты.
Насколько я понимаю, у них этот блокчейн просто для того, чтобы лишнюю бюрократию убрать

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1
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Удачный химик

одно из свойств крипты это децентрализация, а тут как раз хотят сделать все наоборот

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2
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Мешок

где вы прочитали что они делают криптовалюту?

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7
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Владислав Тихонов

Вся децентрализованная валюта благополучно работает через несколько централизованных сервисов

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2
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Alex Rom

Большинству децентрализации как таковая вообще не нужна, им надо, чтобы в случае утери приватника они средства могли вернуть себе или при разводе мужа и жены приставы могли взыскать средства

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–1
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Валенок

таких целей уже есть фиат и крипта им не нужна для

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ggg123

Криптовалюта и блокчейн это разные вещи

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Классный диод

Чисто по братски

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4
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Serge Shima

платформа торгует сырьем
принадлежит другану
ничего нового

чтобы русские не делали, получается калаш

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Классный диод

сколько ошибок в слове шмайссер

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Damir ReDevil

ЦБ предлагал же вообще запретить крипту в России. А оказывается сами конкурс устраивали? Где логика? Создать инфошум?

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Alex Rom

Так тут от крипты только криптография, а так это обработка контрактов на поставку металлов через токены, где зашиты свойства металла и бизнес-правила

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Damir ReDevil

Чем их не устраивают традиционные контракты? К чему развивать сферу, если ты ее хочешь запретить? У меня конечно может быть вопросы дилетантские, но все же не особо понятно

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Валенок

ЦБ включил в реестр. Atomyze сможет организовать на своей платформе обращение токенов.
 Один из инвесторов компании — «Интеррос» Владимира Потанина.
 Опять получается, что вести бизнес в РФ можно видимо только "проверенным" людям.
Инвестицинный климат? Не, не слышали такого.
А потом они будут рассказывать, что экономике хреново, потому что производительность труда у людей упала.

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Михаил Зеленин

А сколько желающих непроверенных людей то, как на подбор: Сбер, ВТБ и Трансмашхолдинг

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1
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Валенок
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Валенок

у меня всё

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Владимир Старик

Опять получается, что вести бизнес в РФ можно видимо только "проверенным" людям.

Да, именно так. Проблемы?

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Безопасный цветок

Потанин платформу для своих нужд пилил, он как раз энтузиаст в этой сфере. Других желающий что-то впульнуть в это дело своих личных денег не видно.

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Рантье

У тебя идеалистически представления о западном бизнесе, будто там все прозрачно и не через связи.

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Selfish Ledger

Они это все планировали с криптой еще в 2019 году.

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Максим Шпилёв

какие блокчейн, токены.. когда здесь головы грозятся резать

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Пышный теркин30см

Atomyze
 Впервые слышу

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Коровка спасла Россию

Atomyze — швейцарская блокчейн-платформа, предназначенная для оцифровки и токенизации всех секторов сырьевой отрасли. Используя технологию распределенного реестра Hyperledger Fabric, Atomyze обеспечивает возможности простой, быстрой и прозрачной онлайн-торговли для индустриальных и институциональных игроков.

А как же скрепы????!!!

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Подозрительный Кот

сергея пантилеевича запостите кто-нить

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Fenrir784

бля и тут нишу заняли

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Павел Каташев

Так, стоп, крипто-рубль, обеспеченный разными металлами? Лолчто?

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