ЦБ выбрал блокчейн-платформу Atomyze первым оператором для выпуска цифровых токенов в России Статьи редакции
Заявки подавали «Сбербанк», ВТБ и другие компании, но разрешение не получили.
После включения в реестр ЦБ Atomyze сможет организовать на своей платформе обращение токенов, обеспеченных деньгами или товарами. Один из инвесторов компании — «Интеррос» Владимира Потанина.
На Atomyze разные компании могут выпускать токены с обеспечением денежными требованиями или другими цифровыми активами.
Компании и банки могли подать заявку на включение в реестр ЦБ с 1 января 2021 года. Только так они имели право создавать платформы по выпуску токенов и выступать операторами их обмена. Кроме Atomyze, заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг».
В 2019 году Потанин в интервью Bloomberg рассказывал, что компания разрабатывает платформу по торговле токенами, обеспеченными металлами. Инвестиции Потанина в проект составляли около $100 млн. Тогда он уточнял, что «Норникель» планирует продавать 20% металла через криптоплатформу в ближайшие несколько лет.
В 2020 году «Норникель» запустил тестирование платформы для инвестиций в цифровую валюту на платформе ЦБ. Проект получилодобрение регулятора.
Запустится примерно никогда
Перед тем, как никогда не запуститься будет проведено ICO с привлечением средств от тжшников
Разрешите предложить вам NFT говна
Так как раз смысл в том, что они ничего никуда не превращают. Это просто новый способ обращения той же самой валюты.
Насколько я понимаю, у них этот блокчейн просто для того, чтобы лишнюю бюрократию убрать
где вы прочитали что они делают криптовалюту?
Вся децентрализованная валюта благополучно работает через несколько централизованных сервисов
Большинству децентрализации как таковая вообще не нужна, им надо, чтобы в случае утери приватника они средства могли вернуть себе или при разводе мужа и жены приставы могли взыскать средства
таких целей уже есть фиат и крипта им не нужна для
Криптовалюта и блокчейн это разные вещи
платформа торгует сырьем
принадлежит другану
ничего нового
чтобы русские не делали, получается калаш
ЦБ предлагал же вообще запретить крипту в России. А оказывается сами конкурс устраивали? Где логика? Создать инфошум?
Так тут от крипты только криптография, а так это обработка контрактов на поставку металлов через токены, где зашиты свойства металла и бизнес-правила
Чем их не устраивают традиционные контракты? К чему развивать сферу, если ты ее хочешь запретить? У меня конечно может быть вопросы дилетантские, но все же не особо понятно
ЦБ включил в реестр. Atomyze сможет организовать на своей платформе обращение токенов.
Один из инвесторов компании — «Интеррос» Владимира Потанина.
Опять получается, что вести бизнес в РФ можно видимо только "проверенным" людям.
Инвестицинный климат? Не, не слышали такого.
А потом они будут рассказывать, что экономике хреново, потому что производительность труда у людей упала.
А сколько желающих непроверенных людей то, как на подбор: Сбер, ВТБ и Трансмашхолдинг
у меня всё
Опять получается, что вести бизнес в РФ можно видимо только "проверенным" людям.
Да, именно так. Проблемы?
У тебя идеалистически представления о западном бизнесе, будто там все прозрачно и не через связи.
Они это все планировали с криптой еще в 2019 году.
какие блокчейн, токены.. когда здесь головы грозятся резать
Atomyze — швейцарская блокчейн-платформа, предназначенная для оцифровки и токенизации всех секторов сырьевой отрасли. Используя технологию распределенного реестра Hyperledger Fabric, Atomyze обеспечивает возможности простой, быстрой и прозрачной онлайн-торговли для индустриальных и институциональных игроков.
А как же скрепы????!!!
сергея пантилеевича запостите кто-нить
бля и тут нишу заняли
Так, стоп, крипто-рубль, обеспеченный разными металлами? Лолчто?