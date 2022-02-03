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Новости
Яна Ломакина

Коллегия судей Чечни лишила неприкосновенности Сайди Янгулбаева Статьи редакции

Формальная причина — «несоответствие требованиям статуса судьи».

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Коллегия судей Чечни прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева. Это означает лишение его неприкосновенности, сообщает ТАСС.

Обращение в Совет судей подал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он предоставил материалы, указывающие на «связь судьи с признанным экстремистским телеграм-каналом» и аудиозаписи, в которых он «оправдывает насилие».

15 членов коллегии единогласно проголосовали за лишение судьи неприкосновенности. Причиной назвали «несоответствие требованиям статуса судьи». Решение можно обжаловать в течение 10 дней.

По закону отставку судьи можно прекратить в нескольких случаях:

  • выяснилось, что судья, ещё исполняя свои обязанности, допустил нарушения, и на него были наложены дисциплинарные взыскания;
  • бывший судья нарушил кодекс судейской этики или умалил авторитет судебной власти;
  • гражданин занимался деятельностью, несовместимой со статусом судьи;
  • в отношении них вступил в силу обвинительный приговор;
  • судья умер или его объявили умершим.

Янгулбаев сейчас находится не в России. В разговоре с РБК он отметил, что прекращать его статус судьи в отставке нет оснований. Он намерен обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.

Лишившись статуса судьи в отставке, я теряю неприкосновенность. Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова. Почему они не уходят с работы, я не знаю. Никакой независимости там нигде нет.

Сайди Янгулбаев
бывший судья Верховного суда Чечни

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники. 3 февраля в Чечне прошёл массовый митинг против Янгулбаевых: участники растоптали и сожгли плакаты с фотографиями членов семьи в отставке.

Истории
Яна Ломакина
Силовики из Чечни похитили мать экс-юриста «Комитета против пыток». Кремль назвал это «фантастической историей». Главное Статьи редакции

По версии правозащитников, женщину похитили из-за предполагаемой связи её сына с оппозиционным телеграм-каналом, где блогеры критиковали власти Чечни.

Скриншот видео «Комитета против пыток»

#новости #чечня

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Областной утюг

Пиздец

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37
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Рыжий

Причем со всех сторон. Что сыновья судьи этого пиздец, что действия властей Чечни пиздец

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–13
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Bad Mother Fucker

понятно, опять виноваты обе стороны

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10
6 комментариев
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Управляющий ящик

Что сыновья судьи этого пиздец
 И в чём это заключается?

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1
22 комментария
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Sergey Sergeev

С чего судья должен отвечать за поступки своих детей, что бы те не сделали? Что за средневековье?

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1
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Андрей Парусников

что там такого сын сделал? никто про это не говорит.

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0
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Андрей Охапкин

Еее Чечня

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4
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Ivan Kondrashev

Еее РФ

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6
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Anton NS

Просто вдумайтесь - власти целого региона травят ПУБЛИЧНО одну семью. И все наблюдают.

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25
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Сладкий Бубалех

вдумались, дети судьи топят за ичкерию и тех, кто дома взрывал, о чем все почему то молчат. их прессует такой же бандос, как те за кого они топят.

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–11
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Anton NS

После того как Ибрагим покинул страну, в соцсетях стал публиковать свои заявления старший сын судьи Абубакар. Абубакар признается, что после отъезда из Чечни он стал часто публично критиковать Кыдырова. В частности, он рассказывал о пытках, исчезновении 21 своего родственника. Он не исключает, что эти заявления могли дать повод чеченским властям подозревать его в создании экстремистского телеграм-канала, известного своим нетерпимым отношением к главе Чечни.
Критикуешь Кадырова за пытки - ты террорист и взрываешь дома. Ок.

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19
27 комментариев
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Alexey A.

топят за ичкерию и тех, кто дома взрывал
Напомни, кто рассыпал рязанский сахар?

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5
3 комментария
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Сделаю Россию вновь великой

Ну Тумсо тоже топит за Ичкерию, но Михаил Светов же поддерживает его

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0
8 комментариев
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Николай Щорс

Дети судьи топят за путина и фсб?

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0
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Сделаю Россию вновь великой

Так кадыров вырезает всех кто против него. Сколько людей получило благодарю кадырову убежище в странах ЕС

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0
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Подходящий кофе

Это Россия.

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0
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Alice Wonder

Он предоставил материалы, указывающие на «связь судьи с признанным экстремистским телеграм-каналом» и аудиозаписи, в которых он «оправдывает насилие».
"Ты оправдываешь насилие, и нам это не нравится, поэтому мы отрежем тебе и твоей семье головы"

Я всё правильно понял?

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17
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Дратути

Да, так ислам и работает

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5
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Diablo

Ёбанное средневековье

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13
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Полтергей

Я не знаю как Кадыров выстроил систему тотального страха в Чечне, но факт остается фактом. Сегодня в Чечне порядки примерно уровня северокорейских, и путинская вертикаль летит к хуям, потому что этот пиздец лишь будет нарастать. Дед выстроил систему под себя лично, и питерский трусливый вовик похоже не знает что делать с безбашенными горцами.

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7
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Пышный теркин30см

не знает что делать с безбашенными горцами.
 Знает — откладываешь решение вопроса, а потом уезжаешь с семьёй во Францию, на новоиспечённую виллу

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6
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Ленинский украинец
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1
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Renat Zaripov

Чеченцы же во Франции никому головы не отрезают. Ой...

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1
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Дратути

Не факт, что во Франции тоже не будет чеченцев.

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1
1 комментарий
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Зянон

Да что там выстраивать? За преданность поощрять, за нелояльность - пиздить.

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0
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Полтергей

Ну это тоже просто так не провернешь. Если в соседнем регионе Губер кого-то начнет пиздить, сразу поднимется вой в инете и у губера будут проблемы. А тут весь пусть и небольшой регион просто пляшет на цыпочках и поддерживает любую хуйню

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0
1 комментарий
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Сделаю Россию вновь великой

Они будут слушаться путина, пока он их деньгами заливает. А вообще, когда Кадыров Немцова убил, кадыров же хотел даже запросить политическое убежище в ОАЭ, так что кто кого боится это хз

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0
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Ян Фёдоров

откуда инфа про убежище

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1 комментарий
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листочок

А вы говорили что суд не работает, смотрите

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6
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листочок

Бля жалею что я не чеченец

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3
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Bad Mother Fucker

почему

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1
1 комментарий
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Константин Лазарь

Аналогично

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0
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Alexey A.

Ну так стань чеченцем. Ты имеешь право на самоопределение.

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0
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Новогодний браслет

Путин буквально расписывается в своём бессилии перед Кадыровым. Кадыров сколько угодно может рассказать о зависимости Чечни от Кремля, но это вовсе не покупка их лояльности, Кремль лишь откупается.

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3
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Дратути

Сдерживает, я бы сказал. Бабками. Но похоже такая схема все хуже работает. Надо что-то или кого-то менять.

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0
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Super 72

Как можно защищать людей, которые без сомнений отрезали бы вам голову как неверным? Стокгольмский синдром? Слепота?

Одного такого друга запада и информатора пришлось сегодня разбомбить, кстати.

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1
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Bad Mother Fucker

тоже не понимаю, кто Кадырова защищает

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4
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Sergey Sergeev

Мы бомбим с того, что несут Кадыровцы, кто бы там их оппонентом не был. Что они собирают незаконные митинги - и никаких им уголовных дел. Собираются отрезать головы - и снова никаких уголовных дел.

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1
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Сладкий Бубалех

Идиотия

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Selfish Ledger

просто плевок во всю систему. Любой мент и судья сейчас должен повернутся и смотреть что Путин с этим сделает. Они завтра реально выкупы начнут просить в любой точке России.

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2
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Сладкий Бубалех

космического масштаба похуй.
судья чьи детки исламисты отгребает от бандитов.
Россия 2022 год

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FOX

следующий президент рф угадаешь кто?

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1
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Дратути

Тоже было бы похуй, если бы это не происходило у всех нас почти под боком и не известно, чем закончится.

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Сладкий Бубалех

Да, никто не спорит, что когда в стране депутаты хотят резать головы, губернаторы похищают людей, а судьи фанаты ичкерии, это показатель разрухи и маразма, но жалеть кого то из них, серьёзно?

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4 комментария
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Максим Шпилёв

Что вообще происходит..

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Bad Mother Fucker
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2
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Рыжий

Заебали такие комменты писать. Прочитайте уже разбор, чем занимаются сыновья судьи и вот это все

Новая газета - novayagazeta.ru
Новая газета - novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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–3
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Максим Шпилёв

предоставил материалы...в которых он «оправдывает насилие»
«оправдывает насилие» тот, кому хотят голову отрезать?

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1 комментарий
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Классный диод

Сообщение удалено

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Chikk

Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики
 Если кому интересно, списочек в открытом доступе на оф сайте: http://ce.vkks.ru/publication/2303/

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Сделаю Россию вновь великой

Для чего лол

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Vadim Zero

Оперативно работают господа

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Многолетний дебаркадер

О , ну теперь всё по закону .....

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Популярный месяц

Ой, блядь, нахуя все эти формальности. Они спокойно могут хоть на кострах сжечь кхуям всю семью вплоть до пятого колена, и никто им нихуя не сделает. Нет, выебываются, типа ебать законопослушные хуё моё. Хто им шо сделает, тем более они в другмо стране

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Stadtluft Macht-Frei

Пускай видят, чего стоит их пожизненные иммунитеты и привелегии. Вот как эти говнососы лишили неприкосновенности этого человека, так и пыню с его кентами лишат, когда придет время.

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Ферман спас Россию

Таков мордор

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