Коллегия судей Чечни лишила неприкосновенности Сайди Янгулбаева Статьи редакции
Формальная причина — «несоответствие требованиям статуса судьи».
Коллегия судей Чечни прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева. Это означает лишение его неприкосновенности, сообщает ТАСС.
Обращение в Совет судей подал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он предоставил материалы, указывающие на «связь судьи с признанным экстремистским телеграм-каналом» и аудиозаписи, в которых он «оправдывает насилие».
15 членов коллегии единогласно проголосовали за лишение судьи неприкосновенности. Причиной назвали «несоответствие требованиям статуса судьи». Решение можно обжаловать в течение 10 дней.
По закону отставку судьи можно прекратить в нескольких случаях:
- выяснилось, что судья, ещё исполняя свои обязанности, допустил нарушения, и на него были наложены дисциплинарные взыскания;
- бывший судья нарушил кодекс судейской этики или умалил авторитет судебной власти;
- гражданин занимался деятельностью, несовместимой со статусом судьи;
- в отношении них вступил в силу обвинительный приговор;
- судья умер или его объявили умершим.
Янгулбаев сейчас находится не в России. В разговоре с РБК он отметил, что прекращать его статус судьи в отставке нет оснований. Он намерен обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.
20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.
Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники. 3 февраля в Чечне прошёл массовый митинг против Янгулбаевых: участники растоптали и сожгли плакаты с фотографиями членов семьи в отставке.
Причем со всех сторон. Что сыновья судьи этого пиздец, что действия властей Чечни пиздец
понятно, опять виноваты обе стороны
С чего судья должен отвечать за поступки своих детей, что бы те не сделали? Что за средневековье?
что там такого сын сделал? никто про это не говорит.
Еее Чечня
Еее РФ
Просто вдумайтесь - власти целого региона травят ПУБЛИЧНО одну семью. И все наблюдают.
вдумались, дети судьи топят за ичкерию и тех, кто дома взрывал, о чем все почему то молчат. их прессует такой же бандос, как те за кого они топят.
После того как Ибрагим покинул страну, в соцсетях стал публиковать свои заявления старший сын судьи Абубакар. Абубакар признается, что после отъезда из Чечни он стал часто публично критиковать Кыдырова. В частности, он рассказывал о пытках, исчезновении 21 своего родственника. Он не исключает, что эти заявления могли дать повод чеченским властям подозревать его в создании экстремистского телеграм-канала, известного своим нетерпимым отношением к главе Чечни.
Критикуешь Кадырова за пытки - ты террорист и взрываешь дома. Ок.
топят за ичкерию и тех, кто дома взрывал
Напомни, кто рассыпал рязанский сахар?
Ну Тумсо тоже топит за Ичкерию, но Михаил Светов же поддерживает его
Дети судьи топят за путина и фсб?
Так кадыров вырезает всех кто против него. Сколько людей получило благодарю кадырову убежище в странах ЕС
Он предоставил материалы, указывающие на «связь судьи с признанным экстремистским телеграм-каналом» и аудиозаписи, в которых он «оправдывает насилие».
"Ты оправдываешь насилие, и нам это не нравится, поэтому мы отрежем тебе и твоей семье головы"
Я всё правильно понял?
Да, так ислам и работает
Ёбанное средневековье
Я не знаю как Кадыров выстроил систему тотального страха в Чечне, но факт остается фактом. Сегодня в Чечне порядки примерно уровня северокорейских, и путинская вертикаль летит к хуям, потому что этот пиздец лишь будет нарастать. Дед выстроил систему под себя лично, и питерский трусливый вовик похоже не знает что делать с безбашенными горцами.
Чеченцы же во Франции никому головы не отрезают. Ой...
Не факт, что во Франции тоже не будет чеченцев.
Да что там выстраивать? За преданность поощрять, за нелояльность - пиздить.
Ну это тоже просто так не провернешь. Если в соседнем регионе Губер кого-то начнет пиздить, сразу поднимется вой в инете и у губера будут проблемы. А тут весь пусть и небольшой регион просто пляшет на цыпочках и поддерживает любую хуйню
Они будут слушаться путина, пока он их деньгами заливает. А вообще, когда Кадыров Немцова убил, кадыров же хотел даже запросить политическое убежище в ОАЭ, так что кто кого боится это хз
откуда инфа про убежище
А вы говорили что суд не работает, смотрите
Бля жалею что я не чеченец
почему
Аналогично
Ну так стань чеченцем. Ты имеешь право на самоопределение.
Сдерживает, я бы сказал. Бабками. Но похоже такая схема все хуже работает. Надо что-то или кого-то менять.
Как можно защищать людей, которые без сомнений отрезали бы вам голову как неверным? Стокгольмский синдром? Слепота?
Одного такого друга запада и информатора пришлось сегодня разбомбить, кстати.
тоже не понимаю, кто Кадырова защищает
Мы бомбим с того, что несут Кадыровцы, кто бы там их оппонентом не был. Что они собирают незаконные митинги - и никаких им уголовных дел. Собираются отрезать головы - и снова никаких уголовных дел.
Идиотия
просто плевок во всю систему. Любой мент и судья сейчас должен повернутся и смотреть что Путин с этим сделает. Они завтра реально выкупы начнут просить в любой точке России.
космического масштаба похуй.
судья чьи детки исламисты отгребает от бандитов.
Россия 2022 год
следующий президент рф угадаешь кто?
Тоже было бы похуй, если бы это не происходило у всех нас почти под боком и не известно, чем закончится.
Да, никто не спорит, что когда в стране депутаты хотят резать головы, губернаторы похищают людей, а судьи фанаты ичкерии, это показатель разрухи и маразма, но жалеть кого то из них, серьёзно?
Что вообще происходит..
Заебали такие комменты писать. Прочитайте уже разбор, чем занимаются сыновья судьи и вот это все
предоставил материалы...в которых он «оправдывает насилие»
«оправдывает насилие» тот, кому хотят голову отрезать?
Квалификационная коллегия судей Чеченской Республики
Если кому интересно, списочек в открытом доступе на оф сайте: http://ce.vkks.ru/publication/2303/
Для чего лол
Оперативно работают господа
Пускай видят, чего стоит их пожизненные иммунитеты и привелегии. Вот как эти говнососы лишили неприкосновенности этого человека, так и пыню с его кентами лишат, когда придет время.
Таков мордор