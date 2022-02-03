Формальная причина — «несоответствие требованиям статуса судьи».

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Коллегия судей Чечни прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева. Это означает лишение его неприкосновенности, сообщает ТАСС.

Обращение в Совет судей подал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он предоставил материалы, указывающие на «связь судьи с признанным экстремистским телеграм-каналом» и аудиозаписи, в которых он «оправдывает насилие».

15 членов коллегии единогласно проголосовали за лишение судьи неприкосновенности. Причиной назвали «несоответствие требованиям статуса судьи». Решение можно обжаловать в течение 10 дней.

По закону отставку судьи можно прекратить в нескольких случаях:

выяснилось, что судья, ещё исполняя свои обязанности, допустил нарушения, и на него были наложены дисциплинарные взыскания;

бывший судья нарушил кодекс судейской этики или умалил авторитет судебной власти;



гражданин занимался деятельностью, несовместимой со статусом судьи;

в отношении них вступил в силу обвинительный приговор;



судья умер или его объявили умершим.

Янгулбаев сейчас находится не в России. В разговоре с РБК он отметил, что прекращать его статус судьи в отставке нет оснований. Он намерен обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.

Лишившись статуса судьи в отставке, я теряю неприкосновенность. Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова. Почему они не уходят с работы, я не знаю. Никакой независимости там нигде нет. Сайди Янгулбаев бывший судья Верховного суда Чечни

20 января в Нижнем Новгороде домой к родителям бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева пришли неизвестные мужчины, представившиеся сотрудниками МВД Чечни. Они пытались увести на допрос его отца — судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — но не смогли из-за статуса неприкосновенности. Тогда они похитили его потерявшую сознание супругу Зарему Мусаеву.

Глава республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение, в котором назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и пообещал, что каждого из них «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». В начале февраля депутат Госдумы Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Обращение с угрозами записали также и чеченские силовики и чиновники. 3 февраля в Чечне прошёл массовый митинг против Янгулбаевых: участники растоптали и сожгли плакаты с фотографиями членов семьи в отставке.