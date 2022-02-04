Hotels.com остановит приём заявок от российских пользователей с 1 апреля Статьи редакции
Компания не объяснила причину своего решения.
- С 1 апреля 2022 года агрегатор закроет все аккаунты пользователей из России на сайте и в приложении, пишет «Компания» со ссылкой на сообщение Hotels.com клиентам. На российском сайте сервиса указано, что он не будет принимать заявки на бронирование после 31 марта.
- Агрегатор решил уйти с российского рынка после штрафа Booking.com, считает издание, но не уточняет, есть ли объяснение причин в письме клиентам.
- Hotels.com был основан в 1991 году в США. У него 85 сайтов на 34 языках, в базе сервиса 325 тысяч отелей для бронирования в 19 тысячах мест.
- В августе 2021 года ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей за доминирование на рынке и навязывание отелям условий о паритете цен. В сентябре Booking.com пытался оспорить штраф. Тогда же ФАС пригрозила сервису судом, если тот не выполнит требование.
- В конце ноября Booking.com разрешил отелям не согласовывать с ним цены на своих сайтах.
- В январе 2022 года суд отклонил жалобу Booking.com на назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей — компания заявила, что разочарована, но штраф заплатит.
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11 комментариев
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BTopHuk
ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей
ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей
У фас ничего не треснуло?
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Chikk
Ты их офис видел? Там места много, ложить не переложить. :)
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BTopHuk
Ну, это же в бюджет. Теперь можно не собирать смсками на лечение детям, да?
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Сделаю Россию вновь великой
Ещё бы яндексу штраф дать, нужно раскулачивать не только западные компании!
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Анон Нона
Анус себе раскулачь
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Сделаю Россию вновь великой
Поддержка яндекса припёрлась
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Анон Нона
—
Если неполадка осталась — пишите, мы на связи 24/7!
—
Иван Снегов
Поддержка Яндекса
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Сделаю Россию вновь великой
Дай промокод, до Киева хочу сгонять
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Павел Каташев
Хуётелс, впервые слышу об этом сайте, кто-нибудь пользовался? Есть причины F писать?
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BTopHuk
Букам раз пользовался. За хотелс не в курсе
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Павел Каташев
Да с букингом все понятно, а со второй нет
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