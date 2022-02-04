Новости
vc.ru

Hotels.com остановит приём заявок от российских пользователей с 1 апреля Статьи редакции

Компания не объяснила причину своего решения.

  • С 1 апреля 2022 года агрегатор закроет все аккаунты пользователей из России на сайте и в приложении, пишет «Компания» со ссылкой на сообщение Hotels.com клиентам. На российском сайте сервиса указано, что он не будет принимать заявки на бронирование после 31 марта.
  • Агрегатор решил уйти с российского рынка после штрафа Booking.com, считает издание, но не уточняет, есть ли объяснение причин в письме клиентам.
  • Hotels.com был основан в 1991 году в США. У него 85 сайтов на 34 языках, в базе сервиса 325 тысяч отелей для бронирования в 19 тысячах мест.
  • В августе 2021 года ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей за доминирование на рынке и навязывание отелям условий о паритете цен. В сентябре Booking.com пытался оспорить штраф. Тогда же ФАС пригрозила сервису судом, если тот не выполнит требование.
  • В конце ноября Booking.com разрешил отелям не согласовывать с ним цены на своих сайтах.
  • В январе 2022 года суд отклонил жалобу Booking.com на назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей — компания заявила, что разочарована, но штраф заплатит.

#новости

297 просмотров
11 11 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
BTopHuk

ФАС оштрафовала сервис на 1,3 млрд рублей
 У фас ничего не треснуло?

Ответить
2
Развернуть ветку
Chikk

Ты их офис видел? Там места много, ложить не переложить. :)

Ответить
1
Развернуть ветку
BTopHuk

Ну, это же в бюджет. Теперь можно не собирать смсками на лечение детям, да?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сделаю Россию вновь великой

Ещё бы яндексу штраф дать, нужно раскулачивать не только западные компании!

Ответить
0
Развернуть ветку
Анон Нона

Анус себе раскулачь

Ответить
2
Развернуть ветку
Сделаю Россию вновь великой

Поддержка яндекса припёрлась

Ответить
0
Развернуть ветку
Анон Нона

Если неполадка осталась — пишите, мы на связи 24/7!


Иван Снегов
Поддержка Яндекса

Ответить
0
Развернуть ветку
Сделаю Россию вновь великой

Дай промокод, до Киева хочу сгонять

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Каташев

Хуётелс, впервые слышу об этом сайте, кто-нибудь пользовался? Есть причины F писать?

Ответить
0
Развернуть ветку
BTopHuk

Букам раз пользовался. За хотелс не в курсе

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Каташев

Да с букингом все понятно, а со второй нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null