Полиция возбудила уголовное дело из-за глаз, пририсованных к картине ученицы Малевича за 75 миллионов рублей Статьи редакции
Сперва в МВД заявили, что полотно «своих свойств не утратило».
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о вандализме из-за пририсованных абстрактным фигурам с картины «Три фигуры» Анны Лепорской глаз. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, сейчас полицейские анализируют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
В декабре 2021 года неизвестный шариковой ручкой пририсовал глаза лицам двух абстрактных фигур на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей, работы по восстановлению картины оценили в 250 тысяч рублей.
Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб незначительным. В постановлении отмечалось, что «признаки состава преступления отсутствуют», а «картина своих свойств не утратила». На это решение в Генпрокуратуру пожаловался Минкульт России.
с этими глазками картина такой смешной стала, может теперь ее стоимость наоборот вырастет?)
Вроде выросла, кст
Три фигуры Ложкина.
нужно посадить виновного
Сперва в МВД заявили, что полотно «своих свойств не утратило».
А теперь ментам пририсовали глаза?
Аж хрюкнул. Это очень смешной комментарий
Так потом появился ущерб! Сначала же сказали, что отреставрируют бесплатно
И что в этой картине на 75 миллионов
Не знаю, может рамка?
Уж точно не глаза
Отмывка же, удобно.
Сперва нужно завести дело на тех, кто установил такую цену. 75млн блять за что, за это говнище всратое???
Заткнись, быдло, это искусство!!!
Ого, глаза пририсовали! Сколько голов обещали срубить?
А, так это наши.
Падажи ёбт
Может сами реставраторы и пририсовали, дабы бабла срубить. Схемка ж.
из-за глаз, пририсованных к картине ученицы Малевича за 75 миллионов рублей
За треть от суммы согласен пририсовать нос
Что за бред, картина без глаз была. Считаю нужно дать награду герою.