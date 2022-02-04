Сперва в МВД заявили, что полотно «своих свойств не утратило».

Фото The Art Newspaper Russia

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о вандализме из-за пририсованных абстрактным фигурам с картины «Три фигуры» Анны Лепорской глаз. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сейчас полицейские анализируют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В декабре 2021 года неизвестный шариковой ручкой пририсовал глаза лицам двух абстрактных фигур на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей, работы по восстановлению картины оценили в 250 тысяч рублей.

Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб незначительным. В постановлении отмечалось, что «признаки состава преступления отсутствуют», а «картина своих свойств не утратила». На это решение в Генпрокуратуру пожаловался Минкульт России.