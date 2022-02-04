Новости
Sasha Shambilova

Полиция возбудила уголовное дело из-за глаз, пририсованных к картине ученицы Малевича за 75 миллионов рублей Статьи редакции

Сперва в МВД заявили, что полотно «своих свойств не утратило».

Фото The Art Newspaper Russia

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о вандализме из-за пририсованных абстрактным фигурам с картины «Три фигуры» Анны Лепорской глаз. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сейчас полицейские анализируют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В декабре 2021 года неизвестный шариковой ручкой пририсовал глаза лицам двух абстрактных фигур на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Страховая стоимость полотна «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи составляет 75 миллионов рублей, работы по восстановлению картины оценили в 250 тысяч рублей.

Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело, посчитав ущерб незначительным. В постановлении отмечалось, что «признаки состава преступления отсутствуют», а «картина своих свойств не утратила». На это решение в Генпрокуратуру пожаловался Минкульт России.

#новости #искусство

2320 просмотров
23 23 комментария
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Трансгендолет

с этими глазками картина такой смешной стала, может теперь ее стоимость наоборот вырастет?)

Ответить
14
Развернуть ветку
BTopHuk

Вроде выросла, кст

Ответить
5
Развернуть ветку
Жирный ихтиандр

Смешной? Ну это однозначно уголовка

Ответить
3
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

Три фигуры Ложкина.

Ответить
1
Развернуть ветку
This is I'm

нужно посадить виновного

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Сперва в МВД заявили, что полотно «своих свойств не утратило».
А теперь ментам пририсовали глаза?

Ответить
12
Развернуть ветку
Neketa Fo

Аж хрюкнул. Это очень смешной комментарий

Ответить
4
Развернуть ветку
Сделаю Россию вновь великой

Так потом появился ущерб! Сначала же сказали, что отреставрируют бесплатно

Ответить
–3
Развернуть ветку
Анон Нона

И что в этой картине на 75 миллионов

Ответить
0
Развернуть ветку
Трогательный американец

страховка

Ответить
10
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

Не знаю, может рамка?

Ответить
3
Развернуть ветку
Сделаю Россию вновь великой

Уж точно не глаза

Ответить
0
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

Отмывка же, удобно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Сперва нужно завести дело на тех, кто установил такую цену. 75млн блять за что, за это говнище всратое???

Ответить
–1
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

Заткнись, быдло, это искусство!!!

Ответить
2
Развернуть ветку
Жирный ихтиандр

Работают искусствоведы из МВД

Ответить
3
Развернуть ветку
BTopHuk

Ого, глаза пририсовали! Сколько голов обещали срубить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Трогательный американец

не голов, а бабла. сказано же, 250к

Ответить
3
Развернуть ветку
BTopHuk

А, так это наши.
Падажи ёбт

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Иванов

Может сами реставраторы и пририсовали, дабы бабла срубить. Схемка ж.

Ответить
0
Развернуть ветку
Daniel Shnaider

из-за глаз, пририсованных к картине ученицы Малевича за 75 миллионов рублей
За треть от суммы согласен пририсовать нос

Ответить
1
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию
Ответить
0
Развернуть ветку
Leha Shum

Что за бред, картина без глаз была. Считаю нужно дать награду герою.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null